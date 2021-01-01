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Samsung Galaxy A50 против Galaxy A10e

Самсунг Галакси А50
VS
Самсунг Галакси А10е
Samsung Galaxy A50
Samsung Galaxy A10e

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 25 февраля 2019 года Samsung Galaxy A50 с экраном 6.4" и чипом Exynos 7 Octa 9610, против 5.83-дюймового Samsung Galaxy A10e, который имеет процессор Exynos 7 Octa 7884 и вышел на 5 месяцев позже. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать Samsung Galaxy A50
  • На 0.57" большая диагональ экрана
  • Показывает на 68% лучшую производительность в бенчмарке AnTuTu
  • На 37% выше плотность пикселей (403 vs 295 PPI)
  • Быстрая зарядка мощностью 15 Ватт
  • Присутствует сканер отпечатков пальцев
  • Использует более быструю память LPDDR4X 2133 МГц
  • Запись замедленной съемки в 240 FPS
  • Комплектуется на 600 мАч более емким аккумулятором – 4000 против 3400 мАч
  • На 24% выше максимальная яркость экрана (548 против 442 нит)
  • Более энергоэффективный CPU – Exynos 7 Octa 9610
  • Cверхширокоугольный объектив камеры
  • Более новая ОС: Android 11 против 10
Причины выбрать Samsung Galaxy A10e
  • Весит на 25 граммов меньше
  • Лучше лежит в руке - корпус на 5.1 мм уже

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview

Цена/Качество

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Цена

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
Galaxy A50
vs
Galaxy A10e

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип Super AMOLED PLS TFT
Размер 6.4 дюймов 5.83 дюймов
Разрешение 1080 x 2340 пикселей 720 x 1560 пикселей
Соотношение сторон 19.5:9 19.5:9
Плотность пикселей 403 точек на дюйм 295 точек на дюйм
Частота обновления 60 Гц 60 Гц
Поддержка HDR Нет Нет
Защита дисплея Corning Gorilla Glass 3 Закаленное стекло
Соотношение экрана к корпусу 85.2% 81.4%
Особенности - Always-On Display -
Тестирование дисплея
Цветовой охват sRGB 141.5% -
ШИМ (PWM) 119 Гц -
Время отклика 7 мс -
Контрастность ∞ Бесконечная -
Максимальная яркость
Galaxy A50 +24%
548 нит
Galaxy A10e
442 нит
Источники: NotebookCheck [1]

Дизайн и корпус

Высота 158.5 мм 147.3 мм
Ширина 74.7 мм 69.6 мм
Толщина 7.7 мм 8.4 мм
Вес 166 граммов 141 грамм
Водонепроницаемость Нет Нет
Материал задней панели Пластик Пластик
Материал рамки Пластик Пластик
Доступные цвета Синий, Черный, Белый Черный, Синий, Золотой, Красный
Сканер отпечатков пальцев Да, в дисплее Нет
Соотношение экрана к корпусу
Galaxy A50 +5%
85.2%
Galaxy A10e
81.4%

Производительность

Тестируем Самсунг Галакси А50 и Самсунг Галакси А10е в бенчмарках
Процессор
Чипсет Samsung Exynos 7 Octa 9610 Samsung Exynos 7 Octa 7884
Макс. частота 2300 МГц 1600 МГц
CPU-ядер 8 (4 + 4) 8 (2 + 6)
Архитектура - 4 ядра по 1.6 ГГц: Cortex-A53
- 4 ядра по 2.3 ГГц: Cortex-A73		 - 6 ядер по 1.35 ГГц: Cortex-A53
- 2 ядра по 1.56 ГГц: Cortex-A73
Размер транзистора 10 нанометров 14 нанометров
Графика Mali-G72 MP3 Mali-G71 MP2
Частота GPU 850 МГц 770 МГц
FLOPS ~259 Гфлопс ~64 Гфлопс
Оперативная память
Объем ОЗУ 4, 6 ГБ 2 ГБ
Тип памяти LPDDR4X LPDDR3
Частота памяти 2133 МГц 933 МГц
Количество каналов 2 1
Накопитель
Объем накопителя 64, 128 ГБ 32 ГБ
Тип накопителя UFS 2.1 eMMC 5.1
Карта памяти MicroSD MicroSD
Макс. объем карты памяти До 512 ГБ До 512 ГБ

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Galaxy A50 +44%
334
Galaxy A10e
232
Geekbench 5 (многоядерный)
Galaxy A50 +45%
1214
Galaxy A10e
838
AnTuTu Benchmark 7
Galaxy A50 +70%
146103
Galaxy A10e
86044
AnTuTu Benchmark 8
Galaxy A50 +68%
161742
Galaxy A10e
96170
▶️ Добавьте ваш результат теста AnTuTu

Программное обеспечение

Операционная система Android 9.0 (С обновлением до Android 11) Android 9.0 (С обновлением до Android 10.0)
Оболочка UI One UI 3.1 One UI 1.0
Размер системы из коробки 22 ГБ -

Батарея

Характеристики
Объем 4000 мАч 3400 мАч
Мощность зарядки 15 Вт -
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Беспроводная зарядка Нет Нет
Реверсивная зарядка Нет Нет
Быстрая зарядка Да, Samsung Adaptive Fast Charge (40% за 35 минут) Нет
Время полной зарядки 1:50 ч. 1:40 ч.

Тесты автономности

Время веб-серфинга (Wi-Fi)
Galaxy A50
12:16 ч.
Galaxy A10e
н/д
Время просмотра видео
Galaxy A50
15:49 ч.
Galaxy A10e
н/д
Время разговора (3G)
Galaxy A50
24:31 ч.
Galaxy A10e
н/д

Камеры

Сравнение и тесты камер Samsung Galaxy A50 vs Samsung Galaxy A10e
Основная камера
Матрица 25 мегапикселей 8 мегапикселей
Разрешение фото 5288 x 3968 4128 x 3096
Зум Цифровой Цифровой
Вспышка LED LED
Стабилизация Цифровая Цифровая
Запись 8K видео Нет Нет
Запись 4K видео Нет Нет
Запись 1080p видео До 30 кадров/c До 30 кадров/c
Замедленная съемка 240 кадров/c (720p) Нет
Угол широкоугольного объектива 123° -
Количество объективов 3 (25 МП + 8 МП + 5 МП) 1 (8 МП)
Основной объектив - 25 МП
- Апертура: f/1.7
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 0.9 микрон
- Сенсор: 1/2.78", Sony IMX576 (BSI CMOS)
- Фазовый автофокус
- 8 МП
- Апертура: f/1.9
- Фокусное расстояние: 27 мм
Сверхширокоугольный объектив - 8 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 13 мм
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/4.0" (CMOS)
-
Времяпролетный объектив - 5 МП
- Апертура: f/2.2
-
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"		 -
Примеры Примеры фото Samsung Galaxy A50 от DxOMark -
Селфи камера
Количество мегапикселей 25 мегапикселей 5 мегапикселей
Разрешение фото 6024 x 4024 2560 x 1920
Апертура f/2.0 f/2.0
Фокусное расстояние 25 мм 32 мм
Размер пикселя 0.9 микрон -
Тип сенсора CMOS CMOS
Размер сенсора 1/2.8" -
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS 720p при 30 FPS

Тесты камеры от DxOMark

Качество фото
Качество видео
Итоговая оценка камеры

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac) Wi-Fi 5 (802.11 b/g/n/ac)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot		 - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
Версия Bluetooth 5 5
Функции Bluetooth PBAP/PAB, PAN, OPP, MAP, HSP, HID, HFP, DIP, AVRCP, A2DP PBAP/PAB, PAN, OPP, MAP, HSP, HID, HFP, DIP, AVRCP, A2DP
Тип USB USB Type-C USB Type-C
Версия USB 2 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
GPS GPS, GLONASS, Beidou GPS, GLONASS, Beidou
NFC* Да Нет
Инфракрасный порт Нет Нет
Связь
Количество SIM* 2 2
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM Попеременный Попеременный
Поддержка eSIM* Нет Нет
Гибридный слот Нет Нет
LTE Cat* 12 4
Поддержка 5G Нет Нет

Звук

Динамики Моно Моно
3.5 мм аудио порт Да Да
FM-Радио Да Да
Dolby Atmos Да Нет
Тесты динамиков
Максимальная громкость
Galaxy A50
85 дБ
Galaxy A10e
н/д

Другое

Класс Средний класс Бюджетный
Дата выхода Февраль 2019 года Июль 2019 года
Дата начала продаж Март 2019 года Август 2019 года
Наличие на рынке Доступен Доступен
Уровень излучения SAR для головы 0.27 Вт/кг 0.14 Вт/кг
Уровень излучения SAR для тела 1.39 Вт/кг 0.77 Вт/кг
Сенсоры и датчики - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев		 - Датчик приближения
- Акселерометр
- Датчик света
Комплект* - Смартфон
- Зарядное устройство
- Кабель USB Type-C
- Наушники
- Руководство пользователя
- Гарантийный талон
- Скрепка для извлечения SIM-карты		 - Телефон
- Адаптер питания
- Кабель USB
- Краткое руководство
- Скрепка для извлечения SIM
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.

Итоги

Проведя анализ всех имеющихся у нас данных, мы считаем Samsung Galaxy A50 более удачной покупкой.

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