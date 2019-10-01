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Samsung Galaxy A50 против Galaxy A40

Самсунг Галакси А50
Samsung Galaxy A50
VS
Самсунг Галакси А40
Samsung Galaxy A40

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 25 февраля 2019 года Samsung Galaxy A50 с экраном 6.4" и чипом Exynos 7 Octa 9610, против 5.9-дюймового Samsung Galaxy A40, который имеет процессор Exynos 7 Octa 7904 и вышел на 1 месяц позже. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать Samsung Galaxy A50
  • Комплектуется на 900 мАч более емким аккумулятором – 4000 против 3100 мАч
  • На 34% лучшая автономность (98 vs 73 часов)
  • Показывает на 41% лучшую производительность в бенчмарке AnTuTu
  • На 0.5" большая диагональ экрана
  • Возможность записи 4K-видео
  • Более энергоэффективный CPU
  • Запись замедленной съемки в 240 FPS
  • Более быстрый тип накопителя - UFS 2.1 против eMMC 5.1
  • На 29% быстрее в одноядерном тесте GeekBench 5 - (343 и 265 баллов)
Причины выбрать Samsung Galaxy A40
  • Весит на 26 граммов меньше
  • Лучше лежит в руке - корпус на 5.5 мм уже

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview

Характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик Samsung Galaxy A50 и Samsung Galaxy A40

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип Super AMOLED Super AMOLED
Размер 6.4 дюймов 5.9 дюймов
Разрешение 1080 x 2340 пикселей 1080 x 2340 пикселей
Соотношение сторон 19.5:9 19.5:9
Плотность пикселей 403 точек на дюйм 437 точек на дюйм
Частота обновления 60 Гц 60 Гц
Поддержка HDR Нет Нет
Защита дисплея Corning Gorilla Glass 3 Corning Gorilla Glass 3
Соотношение экрана к корпусу 85.2% 85.5%
Особенности - Always-On Display -

Тесты дисплея

Максимальная яркость
Galaxy A50
557 нит
Galaxy A40
555 нит

Дизайн и корпус

Инфо
Высота 158.5 мм 144.4 мм
Ширина 74.7 мм 69.2 мм
Толщина 7.7 мм 7.9 мм
Вес 166 граммов 140 граммов
Водонепроницаемость Нет Нет
Материал задней панели Пластик Пластик
Материал рамки Пластик Пластик
Доступные цвета Синий, Черный, Белый Синий, Черный, Белый
Сканер отпечатков пальцев Да, в дисплее Да, сзади
Метрики
Соотношение экрана к корпусу
Galaxy A50
85.2%
Galaxy A40
85.5%

Производительность

Тестируем Самсунг Галакси А50 и Самсунг Галакси А40 в бенчмарках
Процессор
Чипсет Samsung Exynos 7 Octa 9610 Samsung Exynos 7 Octa 7904
Архитектура 4 ядра по 2.3 ГГц (Cortex-A73), 4 ядра по 1.7 ГГц (Cortex-A53) 2 ядра по 1.77 ГГц (Cortex-A73), 6 ядра по 1.6 ГГц (Cortex-A53)
CPU ядер 8 8
Частота 2300 МГц 1770 МГц
Размер транзистора 10 нанометров 14 нанометров
Графика Mali-G72 MP3 Mali-G71
GPU-ядер 3 2
Частота GPU 850 МГц 770 МГц
Оперативная память
Объем ОЗУ 4, 6 ГБ 4 ГБ
Тип памяти LPDDR4X LPDDR4X
Частота памяти 2133 МГц 2133 МГц
Количество каналов 2 2
Накопитель
Объем накопителя 64, 128 ГБ 64 ГБ
Тип накопителя UFS 2.1 eMMC 5.1
Карта памяти MicroSD MicroSD
Макс. объем карты памяти До 512 ГБ До 512 ГБ

Тесты в бенчмарках

Geekbench 5 (одноядерный)
Galaxy A50 +29%
343
Galaxy A40
265
Geekbench 5 (многоядерный)
Galaxy A50 +25%
1223
Galaxy A40
976
AnTuTu Benchmark 8
Galaxy A50 +41%
176025
Galaxy A40
125102

Программное обеспечение

Операционная система Android 9.0 (С обновлением до Android 10) Android 9.0 (С обновлением до Android 10)
Оболочка UI One UI 2.0 One UI 2.0
Размер системы из коробки 22 ГБ 14.6 ГБ

Батарея

Характеристики
Объем 4000 мАч 3100 мАч
Мощность зарядки 15 Вт 15 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Время полной зарядки 1:50 ч. 1:45 ч.
Быстрая зарядка Да, Samsung Adaptive Fast Charge (40% за 35 минут) Да, Samsung Adaptive Fast Charge (50% за 40 минут)
Беспроводная зарядка Нет Нет
Реверсивная зарядка Нет Нет

Тесты автономности

Время веб-серфинга (Wi-Fi)
Galaxy A50 +21%
12:16 ч.
Galaxy A40
10:05 ч.
Время просмотра видео
Galaxy A50 +46%
15:49 ч.
Galaxy A40
10:58 ч.
Время разговора (3G)
Galaxy A50 +19%
24:31 ч.
Galaxy A40
20:38 ч.

Камеры

Сравнение и тесты камер Samsung Galaxy A50 vs Samsung Galaxy A40
Основная камера
Матрица 25 мегапикселей 16 мегапикселей
Разрешение фото 5288 x 3968 4616 x 3464
Зум Цифровой Цифровой
Вспышка LED LED
Стабилизация Цифровая Цифровая
Запись 8K видео Нет Нет
Запись 4К видео До 30 кадров/c Нет
Запись 1080p видео До 30 кадров/c До 30 кадров/c
Замедленная съемка 240 кадров/c (720p) 120 кадров/c (720p)
Угол широкоугольного объектива 123° 123°
Количество объективов 3 (25 МП + 8 MP + 5 MP) 2 (16 МП + 5 MP)
Основной объектив - 25 МП
- Апертура: f/1.7
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 0.9 микрон
- Сенсор: 1/2.78", Sony IMX576 (BSI CMOS)
- Фазовый автофокус
- 16 МП
- Апертура: f/1.7
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Фазовый автофокус
Сверхширокоугольный объектив - 8 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 13 мм
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/4.0" (CMOS)
- 5 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 13 мм
Времяпролетный объектив - 5 МП
- Апертура: f/2.2
-
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"		 - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
Примеры Примеры фото Samsung Galaxy A50 от DxOMark -
Селфи камера
Количество мегапикселей 25 мегапикселей 25 мегапикселей
Разрешение фото 6024 x 4024 5984 x 4140
Апертура f/2.0 f/2.0
Фокусное расстояние 25 мм 25 мм
Размер пикселя 0.9 микрон 0.9 микрон
Тип сенсора CMOS CMOS
Размер сенсора 1/2.8" 1/2.8"
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS 1080p (Full HD) при 30 FPS

Тесты камеры от DxOMark

Качества фото
Качества видео
Итоговая оценка камеры

Коммуникации и связь

Коммуникации
GPS GPS, GLONASS, Beidou GPS, GLONASS, Beidou
Версия Wi-Fi Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac) Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot		 - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
Версия Bluetooth 5 5
Функции Bluetooth PBAP/PAB, PAN, OPP, MAP, HSP, HID, HFP, DIP, AVRCP, A2DP PBAP/PAB, PAN, OPP, MAP, HSP, HID, HFP, DIP, AVRCP, A2DP
Тип USB USB Type-C USB Type-C
Версия USB 2 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
NFC Да Да
Инфракрасный порт Нет Нет
Связь
Количество SIM 2 2
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM Попеременный Попеременный
Поддержка eSIM Нет Нет
Гибридный слот Нет Нет
LTE Cat 12 12

Звук

Динамики Моно Моно
3.5 мм аудио порт Да Да
FM-Радио Да Да
Dolby Atmos Да Да
Тесты динамиков
Голос
Galaxy A50 +3%
69 дБ
Galaxy A40
66.8 дБ
Музыка
Galaxy A50 +6%
72.3 дБ
Galaxy A40
68.5 дБ
Звонок
Galaxy A50 +13%
83.7 дБ
Galaxy A40
74.2 дБ

Другое

Класс Средний класс Средний класс
Дата выхода Февраль 2019 года Апрель 2019 года
Дата начала продаж Март 2019 года Апрель 2019 года
Наличие на рынке Доступен Доступен
Уровень излучения SAR для головы 0.27 Вт/кг 0.49 Вт/кг
Уровень излучения SAR для тела 1.39 Вт/кг 1.34 Вт/кг
Сенсоры и датчики - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев		 - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект - Смартфон
- Зарядное устройство
- Кабель USB Type-C
- Наушники
- Руководство пользователя
- Гарантийный талон
- Скрепка для извлечения SIM-карты		 - Смартфон
- Адаптер питания
- Наушники 3.5 мм
- Краткое руководство
- Гарантийный талон
- Скрепка для извлечения SIM

Цены

Итоги

Смартфоны имеют много общего, но мы отдаем предпочтение Samsung Galaxy A50. У него лучшие производительность, батарея, камера и звук.

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36 (48.6%)
38 (51.4%)
Всего проголосовало: 74

Сравнения с конкурентами

Мнение пользователей

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Влад 01 октября 2019 14:27
Фишка А40 - его компактность. Кому не интересно эта характеристика, естественно, за такую цену, выберут другой смартфон.
+31 Ответить
Странник 13 октября 2019 07:42
Самсунг А50 однозначно лучше по цене / качеству! Круче проц, камера, аккум - за пару тысяч сверху. Оно того стоит.
+5 Ответить
Заберите у меня а50 27 мая 2020 17:53
Эта лопата если упадет на лицо оставляет синяки по всему лицу
0 Ответить
Паша 24 ноября 2019 06:02
Нужен А50 в размере А40!
+66 Ответить
Владимир 15 мая 2020 16:36
Пошёл купить А50, увидел, какая это лопата, и раздумал. Продавец предложил А40. Аппарат так хорошо лёг в руку, что я решил его больше не выпускать. Камера достойная, аппарат не тормозит, лицо и палец хозяина определяет быстро. В бенчмарки я не играю, поэтому сразу ограничил производительность до средней. В этом режиме хватает на два дня активного использования - звонки, сёрфинг по сети, фото и видео. Экран для такого корпуса просто огромный, я уже один фильм посмотрел. О покупке не жалею совершенно, хотя А50 можно было купить на 3 тыс. дешевле
+29 Ответить
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