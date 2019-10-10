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Samsung Galaxy A50 против A5 (2017)

Самсунг Галакси А50
VS
Самсунг Галакси А5 (2017)
Samsung Galaxy A50
Samsung Galaxy A5 (2017)

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 25 февраля 2019 года Samsung Galaxy A50 с экраном 6.4" и чипом Exynos 7 Octa 9610, против 5.2-дюймового Samsung Galaxy A5 (2017), который имеет процессор Exynos 7 Octa 7880 и вышел на 26 месяцев раньше. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы (4)

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать Samsung Galaxy A50
  • На 1.2" большая диагональ экрана
  • Комплектуется на 1000 мАч более емким аккумулятором – 4000 против 3000 мАч
  • Показывает на 57% лучшую производительность в бенчмарке AnTuTu
  • Тонкие рамки – на 13.51% выше полезная площадь экрана
  • Более современная версия Bluetooth (v5)
  • Более новая ОС: Android 11 против 8
  • Запись замедленной съемки в 240 FPS
  • Использует более быструю память LPDDR4X 2133 МГц
  • Более энергоэффективный CPU – Exynos 7 Octa 9610
  • Cверхширокоугольный объектив камеры
  • Смартфон на 2 года и 2 месяца новее
Причины выбрать Samsung Galaxy A5 (2017)
  • Защита корпуса от воды по стандарту IP68
  • Стабилизация изображения

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview

Цена/Качество

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Цена

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
Galaxy A50
vs
Galaxy A5 (2017)

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип Super AMOLED Super AMOLED
Размер 6.4 дюймов 5.2 дюймов
Разрешение 1080 x 2340 пикселей 1080 x 1920 пикселей
Соотношение сторон 19.5:9 16:9
Плотность пикселей 403 точек на дюйм 424 точек на дюйм
Частота обновления 60 Гц 60 Гц
Поддержка HDR Нет Нет
Защита дисплея Corning Gorilla Glass 3 Corning Gorilla Glass 4
Соотношение экрана к корпусу 85.2% 71.69%
Особенности - Always-On Display - Always-On Display
Тестирование дисплея
Цветовой охват sRGB 141.5% -
ШИМ (PWM) 119 Гц 250 Гц
Время отклика 7 мс 3.6 мс
Контрастность ∞ Бесконечная ∞ Бесконечная
Максимальная яркость
Galaxy A50
548 нит
Galaxy A5 (2017) +1%
555 нит
Источники: NotebookCheck [1], [2]

Дизайн и корпус

Высота 158.5 мм 146.1 мм
Ширина 74.7 мм 71.4 мм
Толщина 7.7 мм 7.9 мм
Вес 166 граммов 157 граммов
Водонепроницаемость Нет IP68
Материал задней панели Пластик Стекло
Материал рамки Пластик Металл
Доступные цвета Синий, Черный, Белый Черный, Золотой
Сканер отпечатков пальцев Да, в дисплее Да, в кнопке
Соотношение экрана к корпусу
Galaxy A50 +19%
85.2%
Galaxy A5 (2017)
71.69%

Производительность

Тестируем Самсунг Галакси А50 и Самсунг Галакси А5 (2017) в бенчмарках
Процессор
Чипсет Samsung Exynos 7 Octa 9610 Samsung Exynos 7 Octa 7880
Макс. частота 2300 МГц 1900 МГц
CPU-ядер 8 (4 + 4) 8 (8)
Архитектура - 4 ядра по 1.6 ГГц: Cortex-A53
- 4 ядра по 2.3 ГГц: Cortex-A73		 - 8 ядер по 1.9 ГГц: Cortex-A53
Размер транзистора 10 нанометров 14 нанометров
Графика Mali-G72 MP3 Mali-T830 MP3
Частота GPU 850 МГц 950 МГц
FLOPS ~259 Гфлопс ~71 Гфлопс
Оперативная память
Объем ОЗУ 4, 6 ГБ 3 ГБ
Тип памяти LPDDR4X LPDDR4
Частота памяти 2133 МГц 1033 МГц
Количество каналов 2 2
Накопитель
Объем накопителя 64, 128 ГБ 32 ГБ
Тип накопителя UFS 2.1 eMMC 5.1
Карта памяти MicroSD MicroSD
Макс. объем карты памяти До 512 ГБ До 128 ГБ

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
AnTuTu Benchmark 7
Galaxy A50 +140%
146103
Galaxy A5 (2017)
60874
AnTuTu Benchmark 8
Galaxy A50 +57%
161742
Galaxy A5 (2017)
103239
▶️ Добавьте ваш результат теста AnTuTu

Программное обеспечение

Операционная система Android 9.0 (С обновлением до Android 11) Android 6.0.1 (С обновлением до Android 8.0)
Оболочка UI One UI 3.1 Samsung Experience
Размер системы из коробки 22 ГБ 11.6 ГБ

Батарея

Характеристики
Объем 4000 мАч 3000 мАч
Мощность зарядки 15 Вт 18 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Беспроводная зарядка Нет Нет
Реверсивная зарядка Нет Нет
Быстрая зарядка Да, Samsung Adaptive Fast Charge (40% за 35 минут) Да, Samsung Adaptive Fast Charge (40% за 30 минут)
Время полной зарядки 1:50 ч. 1:30 ч.

Тесты автономности

Время веб-серфинга (Wi-Fi)
Galaxy A50
12:16 ч.
Galaxy A5 (2017) +18%
14:31 ч.
Время просмотра видео
Galaxy A50
15:49 ч.
Galaxy A5 (2017) +4%
16:12 ч.
Время разговора (3G)
Galaxy A50 +14%
24:31 ч.
Galaxy A5 (2017)
21:39 ч.

Камеры

Сравнение и тесты камер Samsung Galaxy A50 vs Samsung Galaxy A5 (2017)
Основная камера
Матрица 25 мегапикселей 16 мегапикселей
Разрешение фото 5288 x 3968 4616 x 3464
Зум Цифровой Цифровой
Вспышка LED LED
Стабилизация Цифровая Оптическая
Запись 8K видео Нет Нет
Запись 4K видео Нет Нет
Запись 1080p видео До 30 кадров/c До 30 кадров/c
Замедленная съемка 240 кадров/c (720p) Нет
Угол широкоугольного объектива 123° -
Количество объективов 3 (25 МП + 8 МП + 5 МП) 1 (16 МП)
Основной объектив - 25 МП
- Апертура: f/1.7
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 0.9 микрон
- Сенсор: 1/2.78", Sony IMX576 (BSI CMOS)
- Фазовый автофокус
- 16 МП
- Апертура: f/1.9
- Фокусное расстояние: 27 мм
- Размер пикселя: 1 микрон
- Сенсор: 1/3.1", Samsung S5K3P8 (BSI CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
Сверхширокоугольный объектив - 8 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 13 мм
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/4.0" (CMOS)
-
Времяпролетный объектив - 5 МП
- Апертура: f/2.2
-
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"		 -
Примеры Примеры фото Samsung Galaxy A50 от DxOMark -
Селфи камера
Количество мегапикселей 25 мегапикселей 16 мегапикселей
Разрешение фото 6024 x 4024 4608 x 3456
Апертура f/2.0 f/1.9
Фокусное расстояние 25 мм 36 мм
Размер пикселя 0.9 микрон -
Тип сенсора CMOS CMOS
Размер сенсора 1/2.8" -
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS 1080p (Full HD) при 30 FPS

Тесты камеры от DxOMark

Качество фото
Качество видео
Итоговая оценка камеры

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac) Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot		 - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
Версия Bluetooth 5 4.2
Функции Bluetooth PBAP/PAB, PAN, OPP, MAP, HSP, HID, HFP, DIP, AVRCP, A2DP PBAP/PAB, PAN, OPP, MAP, HSP, HID, HFP, DIP, AVRCP, A2DP
Тип USB USB Type-C USB Type-C
Версия USB 2 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
GPS GPS, GLONASS, Beidou GPS, GLONASS, Beidou
NFC* Да Да
Инфракрасный порт Нет Нет
Связь
Количество SIM* 2 2
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM Попеременный Попеременный
Поддержка eSIM* Нет Нет
Гибридный слот Нет Нет
LTE Cat* 12 6
Поддержка 5G Нет Нет

Звук

Динамики Моно Моно
3.5 мм аудио порт Да Да
FM-Радио Да Да
Dolby Atmos Да Нет
Тесты динамиков
Максимальная громкость
Galaxy A50 +3%
85 дБ
Galaxy A5 (2017)
82.9 дБ

Другое

Класс Средний класс Средний класс
Дата выхода Февраль 2019 года Январь 2017 года
Дата начала продаж Март 2019 года Март 2017 года
Наличие на рынке Доступен Доступен
Уровень излучения SAR для головы 0.27 Вт/кг 0.522 Вт/кг
Уровень излучения SAR для тела 1.39 Вт/кг 1.39 Вт/кг
Сенсоры и датчики - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев		 - Барометр
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект* - Смартфон
- Зарядное устройство
- Кабель USB Type-C
- Наушники
- Руководство пользователя
- Гарантийный талон
- Скрепка для извлечения SIM-карты		 - Смартфон
- Зарядное устройство
- Кабель USB Type-C
- Наушники
- Руководство пользователя
- Гарантийный талон
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.

Итоги

Проведя анализ всех имеющихся у нас данных, мы считаем Samsung Galaxy A50 более удачной покупкой.

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22 (23.2%)
73 (76.8%)
Всего проголосовало: 95

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Мнение пользователей

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Сергей 31 марта 2021 19:43
А5 это легенда больше таких телефонов не будет (
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Александр 22 февраля 2021 23:08
может А50 по характеристикам мощнее , но : 1) отпечаток пальца удобнее и с первого накладывания на А5 2) Автофокусировки на а50 нет ( пусть не ляля) , обе модели в руках , и разница в фото огромная . Фото с фронталки у а50 размытое как на 5 мп , резкость почти нулевая 3) камеры по себе у а50 немного (раза в 2) преувеличены , то есть их там нет ! Да , может памятью не сияет а5 , но он хотя бы реально подтверждает качество камеры , и не такой хрупкий
+3 Ответить
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Алексей 09 января 2020 16:20
А5 дольше время работы (несмотря на меньшую батарею), ярче экран на солнце, не страшно в дождь достать, приятнее в руке. По фото - некоторые на А5 лучше, несмотря на одну камеру.
+28 Ответить
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Сергей 10 октября 2019 01:26
Проверен временем А5 лучше защищён а по характеристикам не значительно уступает. Хотя в чём то даже лучше.
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