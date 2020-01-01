Samsung Galaxy A50s против Huawei Honor 30
Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 22 августа 2019 года Samsung Galaxy A50s с экраном 6.4" и чипом Exynos 9 Octa 9611, против 6.53-дюймового Huawei Honor 30, который имеет процессор HiSilicon Kirin 985 5G и вышел на 8 месяцев позже. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.
Ключевые отличия
Причины выбрать Samsung Galaxy A50s
- Наличие слота для карт памяти MicroSD до 512 ГБ
- Весит на 19 граммов меньше
- Есть 3.5 мм разъем для наушников
Причины выбрать Huawei Honor 30
- Камера имеет оптический зум 5x
- Показывает в 2.1 раза лучшую производительность в бенчмарке AnTuTu
- Более современная версия Bluetooth (v5.1)
- Стабилизация изображения
- Запись замедленной съемки в 1920 FPS
- На 10% выше максимальная яркость экрана (500 против 454 нит)
- Фронтальная камера записывает видео в 4K
Обзор
Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
68
71
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
43
83
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
82
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
64
92
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
86
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview
66
80
ХарактеристикиСравнительная таблица технических характеристик Samsung Galaxy A50s и Huawei Honor 30
Экран
|Тип
|Super AMOLED
|OLED
|Размер
|6.4 дюймов
|6.53 дюймов
|Разрешение
|1080 x 2340 пикселей
|1080 x 2400 пикселей
|Соотношение сторон
|19.5:9
|20:9
|Плотность пикселей
|403 точек на дюйм
|403 точек на дюйм
|Частота обновления
|60 Гц
|60 Гц
|Поддержка HDR
|Нет
|Нет
|Защита дисплея
|Corning Gorilla Glass 3
|Corning Gorilla Glass 5
|Соотношение экрана к корпусу
|85.42%
|86.6%
|Особенности
|- Always-On Display
| - DCI-P3
- Always-On Display
Тесты дисплея
Дизайн и корпус
|Высота
|158.5 мм
|160.3 мм
|Ширина
|74.5 мм
|74.2 мм
|Толщина
|7.7 мм
|8.1 мм
|Вес
|166 граммов
|185 граммов
|Водонепроницаемость
|Нет
|Нет
|Материал задней панели
|Пластик
|Стекло
|Материал рамки
|Пластик
|Металл
|Доступные цвета
|Черный, Белый, Зеленый, Фиолетовый
|Полуночный черный, Изумрудно-Зеленый, Титановый Серебристый
|Сканер отпечатков пальцев
|Да, в дисплее
|Да, в дисплее
Метрики
Производительность
|Чипсет
|Samsung Exynos 9 Octa 9611
|HiSilicon Kirin 985 5G
|Архитектура
|4 ядра по 2.3 ГГц (Cortex-A73), 4 ядра по 1.7 ГГц (Cortex-A53)
|2 ядра по 2.56 ГГц (Cortex A76), 2 ядра по 2.4 ГГц (Cortex A76), 4 ядра по 1.84 ГГц (Cortex A55)
|CPU ядер
|8
|8
|Частота
|2300 МГц
|2560 МГц
|Размер транзистора
|10 нанометров
|7 нанометров
|Графика
|Mali-G72 MP3
|Mali-G77
|GPU-ядер
|3
|8
|Частота GPU
|850 МГц
|-
|Объем ОЗУ
|4, 6 ГБ
|8 ГБ
|Тип памяти
|LPDDR4X
|LPDDR4X
|Частота памяти
|1933 МГц
|2133 МГц
|Количество каналов
|2
|2
|Объем накопителя
|64, 128 ГБ
|128, 256 ГБ
|Тип накопителя
|UFS 2.1
|UFS 3.1
|Карта памяти
|MicroSD
|Nano Memory
|Макс. объем карты памяти
|До 512 ГБ
|До 256 ГБ
Тесты в бенчмарках
Geekbench 5 (одноядерный)
356
Honor 30 +169%
957
Geekbench 5 (многоядерный)
1309
Honor 30 +101%
2627
AnTuTu Benchmark 8
184685
Honor 30 +114%
394394
Таблица смартфонов в AnTuTu 8 (#232 и #82)
Программное обеспечение
|Операционная система
|Android 9.0 (С обновлением до Android 10)
|Android 10.0
|Оболочка UI
|One UI 2.0
|Magic UI 3.1.1
Батарея
|Объем
|4000 мАч
|4000 мАч
|Мощность зарядки
|15 Вт
|40 Вт
|Тип аккумулятора
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Съемный
|Нет
|Нет
|Время полной зарядки
|1:50 ч.
|0:50 ч.
|Быстрая зарядка
|Да, Samsung Adaptive Fast Charge (30% за 30 минут)
|Да (70% за 30 минут)
|Беспроводная зарядка
|Нет
|Нет
|Реверсивная зарядка
|Нет
|Да
Камеры
|Матрица
|48 мегапикселей
|40 мегапикселей
|Разрешение фото
|8000 x 6000
|7360 x 4912
|Зум
|Цифровой
|Оптический, 5x
|Вспышка
|LED
|Dual LED
|Стабилизация
|Цифровая
|Оптическая
|Запись 8K видео
|Нет
|Нет
|Запись 4К видео
|До 30 кадров/c
|До 60 кадров/c
|Запись 1080p видео
|До 60 кадров/c
|До 60 кадров/c
|Замедленная съемка
|240 кадров/c (720p)
|1920 кадров/c (720p)
|Угол широкоугольного объектива
|123°
|-
|Количество объективов
|3 (48 МП + 8 MP + 5 MP)
|4 (40 МП + 8 MP + 8 MP + 2 MP)
|Основной объектив
|- 48 МП
- Апертура: f/2.0
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/2", Samsung S5KGM2 (ISOCELL CMOS)
- Фазовый автофокус
|- 40 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 27 мм
- Сенсор: 1/1.7", Sony IMX600 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
|Телефото объектив
|-
|- 8 МП
- Апертура: f/3.4
- Фокусное расстояние: 125 мм
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
|Сверхширокоугольный объектив
|- 8 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 13 мм
|- 8 МП
- Апертура: f/2.4
- Фокусное расстояние: 17 мм
|Макро объектив
|-
|- 2 МП
- Апертура: f/2.4
|Времяпролетный объектив
|- 5 МП
- Апертура: f/2.2
|-
|Особенности
| - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
| - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
|Количество мегапикселей
|32 мегапикселя
|32 мегапикселя
|Разрешение фото
|6560 x 4928
|6464 x 4864
|Апертура
|f/2.0
|f/2.0
|Фокусное расстояние
|25 мм
|26 мм
|Размер пикселя
|0.8 микрон
|0.8 микрон
|Тип сенсора
|CMOS
|BSI CMOS
|Размер сенсора
|1/2.8"
|1/2.8"
|Разрешение видео
|1080p (Full HD) при 30 FPS
|2160p (4K) при 30 FPS
Коммуникации и связь
|GPS
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS
|Версия Wi-Fi
|Wi-Fi 5 (802.11 b/g/n/ac)
|Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)
|Функции Wi-Fi
| - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
| - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
|Версия Bluetooth
|5
|5.1
|Функции Bluetooth
|PBAP/PAB, PAN, OPP, MAP, HSP, HID, HFP, DIP, AVRCP, A2DP
|A2DP
|Тип USB
|USB Type-C
|USB Type-C
|Версия USB
|2
|2
|Функции USB
| - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
| - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
|NFC
|Да
|Да
|Инфракрасный порт
|Нет
|Нет
|Количество SIM
|2
|2
|Тип SIM
|Nano
|Nano
|Режим работы SIM
|Попеременный
|Одновременный
|Поддержка eSIM
|Нет
|Нет
|Гибридный слот
|Нет
|Да
|LTE Cat
|12
|21
Звук
|Динамики
|Моно
|Моно
|3.5 мм аудио порт
|Да
|Нет
|FM-Радио
|Да
|Нет
|Dolby Atmos
|Нет
|Нет
Другое
|Класс
|Средний класс
|Флагман
|Дата выхода
|Август 2019 года
|Апрель 2020 года
|Дата начала продаж
|Сентябрь 2019 года
|Июнь 2020 года
|Наличие на рынке
|Доступен
|Доступен
|Сенсоры и датчики
| - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
| - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
|Комплект
| - Смартфон
- Адаптер питания
- Кабель Type-C
- Краткое руководство
- Скрепка для извлечения SIM
| - Смартфон
- Кабель USB
- Адаптер питания
- Краткое руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM
Цены
Итоги
Проведя анализ всех имеющихся у нас данных, мы считаем Huawei Honor 30 более удачной покупкой.
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