Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 22 августа 2019 года Samsung Galaxy A50s с экраном 6.4" и чипом Exynos 9 Octa 9611, против 5.65-дюймового Huawei Honor 9 Lite, который имеет процессор HiSilicon Kirin 659 и вышел на 20 месяцев раньше. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.