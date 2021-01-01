Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 22 августа 2019 года Samsung Galaxy A50s с экраном 6.4" и чипом Exynos 9 Octa 9611, против 6.43-дюймового OnePlus Nord 2 5G, который имеет процессор MediaTek Dimensity 1200 5G и вышел на 23 месяца позже. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.