Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 8 апреля 2020 года Samsung Galaxy A51 5G с экраном 6.5" и чипом Exynos 980, против 6.43-дюймового OnePlus Nord CE 5G, который имеет процессор Qualcomm Snapdragon 750G и вышел на 15 месяцев позже. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.