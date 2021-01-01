Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 8 апреля 2020 года Samsung Galaxy A51 5G с экраном 6.5" и чипом Exynos 980, против 6.49-дюймового OnePlus Nord N200 5G, который имеет процессор Qualcomm Snapdragon 480 и вышел на 15 месяцев позже. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.