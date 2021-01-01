Samsung Galaxy A51 против Apple iPhone 7
Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 12 декабря 2019 года Samsung Galaxy A51 с экраном 6.5" и чипом Exynos 9 Octa 9611, против 4.7-дюймового Apple iPhone 7, который имеет процессор Apple A10 Fusion и вышел на 39 месяцев раньше. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.
Ключевые отличия
Причины выбрать Samsung Galaxy A51
- Комплектуется на 2040 мАч более емким аккумулятором – 4000 против 1960 мАч
- На 1.8" большая диагональ экрана
- Тонкие рамки – на 21.8% выше полезная площадь экрана
- На 41% лучшая автономность (86 vs 61 часов)
- Современный порт USB Type-C
- Более современная версия Bluetooth (v5)
- Быстрая зарядка мощностью 15 Ватт
- Наличие слота для карт памяти MicroSD до 512 ГБ
- Запись замедленной съемки в 960 FPS
- Использует более быструю память LPDDR4X 1866 МГц
- Более энергоэффективный CPU – Exynos 9 Octa 9611
- Смартфон на 3 года и 3 месяца новее
Причины выбрать Apple iPhone 7
- Защита корпуса от воды по стандарту IP67
- Поддержка беспроводной зарядки Qi на 7.5 Вт
- Стабилизация изображения
- Apple поддерживает свои смартфоны на несколько лет дольше, чем Samsung
- Стерео динамики
- В 2 раза быстрее в одноядерном тесте GeekBench 5 – 725 и 354 баллов
- Весит на 34 грамма меньше
- Лучше лежит в руке - корпус на 6.5 мм уже
Обзор
Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
70
52
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
37
46
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
68
47
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
71
55
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
75
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview
61
Цена/Качество
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Тесты и характеристикиСравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
vs
Экран
|Тип
|Super AMOLED
|IPS LCD
|Размер
|6.5 дюймов
|4.7 дюймов
|Разрешение
|1080 x 2400 пикселей
|750 x 1334 пикселей
|Соотношение сторон
|20:9
|16:9
|Плотность пикселей
|405 точек на дюйм
|326 точек на дюйм
|Частота обновления
|60 Гц
|60 Гц
|Поддержка HDR
|Нет
|Нет
|Защита дисплея
|Corning Gorilla Glass 3
|Закаленное стекло
|Соотношение экрана к корпусу
|87.4%
|65.6%
|Особенности
|- Always-On Display
|-
|Цветовой охват sRGB
|98.8%
|100%
|ШИМ (PWM)
|242 Гц
|Не обнаружено
|Время отклика
|25 мс
|35.5 мс
|Контрастность
|∞ Бесконечная
|1635:1
Дизайн и корпус
|Высота
|158.5 мм
|138.3 мм
|Ширина
|73.6 мм
|67.1 мм
|Толщина
|7.9 мм
|7.1 мм
|Вес
|172 грамма
|138 граммов
|Водонепроницаемость
|Нет
|IP67
|Материал задней панели
|Пластик
|Металл
|Материал рамки
|Пластик
|Металл
|Доступные цвета
|Белый, Черный
|Серебристый, Золотой, Розовый
|Сканер отпечатков пальцев
|Да, в дисплее
|Да, в кнопке
Производительность
|Чипсет
|Samsung Exynos 9 Octa 9611
|Apple A10 Fusion
|Макс. частота
|2300 МГц
|2340 МГц
|CPU-ядер
|8 (4 + 4)
|4 (2 + 2)
|Архитектура
|- 4 ядра по 1.7 ГГц: Cortex-A53
- 4 ядра по 2.3 ГГц: Cortex-A73
|- 2 ядра по 0 ГГц: Zephyr
- 2 ядра по 2.34 ГГц: Hurricane
|Кэш L3
|-
|4 МБ
|Размер транзистора
|10 нанометров
|16 нанометров
|Графика
|Mali-G72 MP3
|PowerVR GT7600
|Частота GPU
|850 МГц
|900 МГц
|FLOPS
|~259 Гфлопс
|~115 Гфлопс
|Объем ОЗУ
|4, 6 ГБ
|2 ГБ
|Тип памяти
|LPDDR4X
|LPDDR4
|Частота памяти
|1866 МГц
|-
|Количество каналов
|2
|2
|Объем накопителя
|64, 128 ГБ
|32, 128, 256 ГБ
|Тип накопителя
|UFS 2.0
|NVMe
|Карта памяти
|MicroSD
|Нет
|Макс. объем карты памяти
|До 512 ГБ
|-
Бенчмарки
Geekbench 5 (одноядерный)
354
iPhone 7 +105%
725
Geekbench 5 (многоядерный)
1295
1295
AnTuTu Benchmark 8
179170
iPhone 7 +5%
188599
Программное обеспечение
|Операционная система
|Android 10 (С обновлением до Android 11)
|iOS 10 (С обновлением до iOS 14.4)
|Оболочка UI
|One UI 3.0
|-
|Размер системы из коробки
|23 ГБ
|12.5 ГБ
Батарея
|Объем
|4000 мАч
|1960 мАч
|Мощность зарядки
|15 Вт
|5 Вт
|Тип аккумулятора
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Литий-ионный (Li-Ion)
|Съемный
|Нет
|Нет
|Беспроводная зарядка
|Нет
|Да, Qi (7.5 Вт)
|Реверсивная зарядка
|Нет
|Нет
|Быстрая зарядка
|Да (40% за 35 минут)
|Нет
|Время полной зарядки
|1:50 ч.
|2:35 ч.
Тесты автономности
Время веб-серфинга (Wi-Fi)
Galaxy A51 +15%
13:21 ч.
11:48 ч.
Время просмотра видео
Galaxy A51 +55%
14:22 ч.
9:15 ч.
Время разговора (3G)
Galaxy A51 +91%
21:51 ч.
11:25 ч.
Камеры
|Матрица
|48 мегапикселей
|12 мегапикселей
|Разрешение фото
|8000 x 6000
|4032 x 3024
|Зум
|Цифровой
|Цифровой
|Вспышка
|LED
|Quad LED
|Стабилизация
|Цифровая
|Оптическая
|Запись 8K видео
|Нет
|Нет
|Запись 4K видео
|До 30 кадров/c
|До 30 кадров/c
|Запись 1080p видео
|До 120 кадров/c
|До 60 кадров/c
|Замедленная съемка
|960 кадров/c (720p)
|240 кадров/c (720p)
|Угол широкоугольного объектива
|120°
|-
|Количество объективов
|4 (48 МП + 12 МП + 5 МП + 5 МП)
|1 (12 МП)
|Основной объектив
|- 48 МП
- Апертура: f/2.0
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/2", Samsung S5KGM2 (ISOCELL CMOS)
- Фазовый автофокус
|- 12 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 28 мм
- Размер пикселя: 1.22 микрон
- Сенсор: 1/3", Apple iSight Camera (BSI CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
|Сверхширокоугольный объектив
|- 12 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 13 мм
- Размер пикселя: 1.12 микрон
|-
|Макро объектив
|- 5 МП
- Апертура: f/2.4
- Фокусное расстояние: 40 мм
- Размер пикселя: 1.12 микрон
|-
|Времяпролетный объектив
|- 5 МП
- Апертура: f/2.2
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/5.0" (CMOS)
|-
|Особенности
| - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
| - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
- Поддержка RAW
|Примеры
|-
|Примеры фото Apple iPhone 7 от DxOMark
|Количество мегапикселей
|32 мегапикселя
|7 мегапикселей
|Разрешение фото
|6560 x 4928
|3088 x 2320
|Апертура
|f/2.2
|f/2.2
|Фокусное расстояние
|26 мм
|32 мм
|Размер пикселя
|0.8 микрон
|1 микрон
|Тип сенсора
|ISOCELL CMOS
|BSI CMOS
|Размер сенсора
|1/2.8"
|-
|Разрешение видео
|2160p (4K) при 30 FPS
|1080p (Full HD) при 30 FPS
Тесты камеры от DxOMark
Качество фото
Качество видео
Итоговая оценка камеры
Коммуникации
|Версия Wi-Fi
|Wi-Fi 5 (802.11 b/g/n/ac)
|Wi-Fi 5 (802.11 b/g/n/ac)
|Функции Wi-Fi
| - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
| - Dual Band
- Wi-Fi Hotspot
|Версия Bluetooth
|5
|4.2
|Функции Bluetooth
|PBAP/PAB, PAN, OPP, MAP, HSP, HID, HFP, DIP, AVRCP, A2DP
|LE, A2DP
|Тип USB
|USB Type-C
|No
|Версия USB
|2
|2
|Функции USB
| - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
| - Зарядка
- Режим USB-накопителя
|GPS
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
|NFC*
|Да
|Да
|Инфракрасный порт
|Нет
|Нет
|Количество SIM*
|2
|1
|Тип SIM
|Nano
|Nano
|Режим работы SIM
|Попеременный
|Попеременный
|Поддержка eSIM*
|Нет
|Нет
|Гибридный слот
|Нет
|Нет
|LTE Cat*
|12
|12
|Поддержка 5G
|Нет
|Нет
Звук
|Динамики
|Моно
|Стерео
|3.5 мм аудио порт
|Да
|Нет
|FM-Радио
|Да
|Нет
|Dolby Atmos
|Да
|Да
Тесты динамиков
Другое
|Класс
|Средний класс
|Флагман
|Дата выхода
|Декабрь 2019 года
|Сентябрь 2016 года
|Дата начала продаж
|Декабрь 2019 года
|Сентябрь 2016 года
|Наличие на рынке
|Доступен
|Доступен
|Уровень излучения SAR для головы
|0.596 Вт/кг
|1.38 Вт/кг
|Уровень излучения SAR для тела
|1.45 Вт/кг
|1.34 Вт/кг
|Сенсоры и датчики
| - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
| - Барометр
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
|Комплект*
| - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Зарядное устройство
- Краткое руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM
- Наушники
| - Смартфон
- Кабель Lightning
- Зарядное устройство
- Наушники EarPods Lightning
- Краткое руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM
- Адаптер с Lightning на 3.5 мм
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.
Итоги
Проведя анализ всех имеющихся у нас данных, мы считаем Samsung Galaxy A51 более удачной покупкой.
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