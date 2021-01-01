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Samsung Galaxy A51 против Huawei Honor Note 10

Самсунг Галакси А51
VS
Хуавей Хонор Ноте 10
Samsung Galaxy A51
Huawei Honor Note 10

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 12 декабря 2019 года Samsung Galaxy A51 с экраном 6.5" и чипом Exynos 9 Octa 9611, против 6.95-дюймового Huawei Honor Note 10, который имеет процессор HiSilicon Kirin 970 и вышел на 17 месяцев раньше. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать Samsung Galaxy A51
  • Более современная версия Bluetooth (v5)
  • Запись замедленной съемки в 960 FPS
  • Более новая ОС: Android 11 против 8.1
  • На 8% выше максимальная яркость экрана (636 против 587 нит)
  • Cверхширокоугольный объектив камеры
  • На 14% выше плотность пикселей (405 vs 355 PPI)
  • Тонкие рамки – на 5.65% выше полезная площадь экрана
  • Смартфон на 1 год и 5 месяцев новее
  • Лучше лежит в руке - корпус на 11.4 мм уже
  • Фронтальная камера записывает видео в 4K
Причины выбрать Huawei Honor Note 10
  • Комплектуется на 900 мАч более емким аккумулятором – 4900 против 4000 мАч
  • На 0.45" большая диагональ экрана
  • Стерео динамики
  • Более быстрый тип накопителя - UFS 2.1 против UFS 2.0

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview

Цена/Качество

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Цена

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
Galaxy A51
vs
Honor Note 10

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип Super AMOLED AMOLED
Размер 6.5 дюймов 6.95 дюймов
Разрешение 1080 x 2400 пикселей 1080 x 2220 пикселей
Соотношение сторон 20:9 18.5:9
Плотность пикселей 405 точек на дюйм 355 точек на дюйм
Частота обновления 60 Гц 60 Гц
Поддержка HDR Нет Да, HDR10
Защита дисплея Corning Gorilla Glass 3 Закаленное стекло
Соотношение экрана к корпусу 87.4% 81.75%
Особенности - Always-On Display -
Тестирование дисплея
Цветовой охват sRGB 98.8% -
ШИМ (PWM) 242 Гц -
Время отклика 25 мс -
Контрастность ∞ Бесконечная -
Максимальная яркость
Galaxy A51 +8%
636 нит
Honor Note 10
587 нит
Источники: NotebookCheck [1]

Дизайн и корпус

Высота 158.5 мм 177 мм
Ширина 73.6 мм 85 мм
Толщина 7.9 мм 7.6 мм
Вес 172 грамма 230 граммов
Водонепроницаемость Нет Нет
Материал задней панели Пластик Стекло
Материал рамки Пластик Металл
Доступные цвета Белый, Черный Синий, Черный
Сканер отпечатков пальцев Да, в дисплее Да, сзади
Соотношение экрана к корпусу
Galaxy A51 +7%
87.4%
Honor Note 10
81.75%

Производительность

Тестируем Самсунг Галакси А51 и Хуавей Хонор Ноте 10 в бенчмарках
Процессор
Чипсет Samsung Exynos 9 Octa 9611 HiSilicon Kirin 970
Макс. частота 2300 МГц 2360 МГц
CPU-ядер 8 (4 + 4) 8 (4 + 4)
Архитектура - 4 ядра по 1.7 ГГц: Cortex-A53
- 4 ядра по 2.3 ГГц: Cortex-A73		 - 4 ядра по 1.84 ГГц: Cortex A53
- 4 ядра по 2.36 ГГц: Cortex A73
Размер транзистора 10 нанометров 10 нанометров
Графика Mali-G72 MP3 Mali G72 MP12
Частота GPU 850 МГц 767 МГц
FLOPS ~259 Гфлопс ~347 Гфлопс
Оперативная память
Объем ОЗУ 4, 6 ГБ 6, 8 ГБ
Тип памяти LPDDR4X LPDDR4X
Частота памяти 1866 МГц 1833 МГц
Количество каналов 2 2
Накопитель
Объем накопителя 64, 128 ГБ 64, 128 ГБ
Тип накопителя UFS 2.0 UFS 2.1
Карта памяти MicroSD MicroSD
Макс. объем карты памяти До 512 ГБ До 256 ГБ

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
AnTuTu Benchmark 7
Galaxy A51
111459
Honor Note 10 +85%
205969
AnTuTu Benchmark 8
Galaxy A51
187142
Honor Note 10
н/д
▶️ Добавьте ваш результат теста AnTuTu

Программное обеспечение

Операционная система Android 10 (С обновлением до Android 11) Android 8.1
Оболочка UI One UI 3.0 EMUI 8.2
Размер системы из коробки 23 ГБ -

Батарея

Характеристики
Объем 4000 мАч 4900 мАч
Мощность зарядки 15 Вт 22.5 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Беспроводная зарядка Нет Нет
Реверсивная зарядка Нет Нет
Быстрая зарядка Да (40% за 35 минут) Да, SuperCharge (50% за 45 минут)
Время полной зарядки 1:50 ч. 2:10 ч.

Тесты автономности

Время веб-серфинга (Wi-Fi)
Galaxy A51
13:21 ч.
Honor Note 10
н/д
Время просмотра видео
Galaxy A51
14:22 ч.
Honor Note 10
н/д
Время разговора (3G)
Galaxy A51
21:51 ч.
Honor Note 10
н/д

Камеры

Сравнение и тесты камер Samsung Galaxy A51 vs Huawei Honor Note 10
Основная камера
Матрица 48 мегапикселей 16 мегапикселей
Разрешение фото 8000 x 6000 4616 x 3464
Зум Цифровой Цифровой
Вспышка LED LED
Стабилизация Цифровая Цифровая
Запись 8K видео Нет Нет
Запись 4K видео До 30 кадров/c До 30 кадров/c
Запись 1080p видео До 30 кадров/c До 60 кадров/c
Замедленная съемка 960 кадров/c (720p) 120 кадров/c (720p)
Угол широкоугольного объектива 120° -
Количество объективов 4 (48 МП + 12 МП + 5 МП + 5 МП) 2 (16 МП + 24 МП)
Основной объектив - 48 МП
- Апертура: f/2.0
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/2", Samsung S5KGM2 (ISOCELL CMOS)
- Фазовый автофокус
- 16 МП
- Апертура: f/1.8
- Размер пикселя: 0.9 микрон
- Сенсор: 1/2.8", Sony IMX550 (BSI CMOS)
- Фазовый автофокус
Сверхширокоугольный объектив - 12 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 13 мм
- Размер пикселя: 1.12 микрон
-
Монохромный объектив - - 24 МП
- Апертура: f/1.8
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/2.8", Sony IMX498 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус
Макро объектив - 5 МП
- Апертура: f/2.4
- Фокусное расстояние: 40 мм
- Размер пикселя: 1.12 микрон
-
Времяпролетный объектив - 5 МП
- Апертура: f/2.2
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/5.0" (CMOS)
-
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"		 - Эффект "боке"
Селфи камера
Количество мегапикселей 32 мегапикселя 13 мегапикселей
Разрешение фото 6560 x 4928 4160 x 3120
Апертура f/2.2 f/2.0
Фокусное расстояние 26 мм -
Размер пикселя 0.8 микрон -
Тип сенсора ISOCELL CMOS BSI CMOS
Размер сенсора 1/2.8" -
Разрешение видео 2160p (4K) при 30 FPS 1080p (Full HD) при 30 FPS

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 5 (802.11 b/g/n/ac) Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display		 - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
Версия Bluetooth 5 4.2
Функции Bluetooth PBAP/PAB, PAN, OPP, MAP, HSP, HID, HFP, DIP, AVRCP, A2DP LE, A2DP
Тип USB USB Type-C USB Type-C
Версия USB 2 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo GPS, GLONASS, Beidou
NFC* Да Да
Инфракрасный порт Нет Нет
Связь
Количество SIM* 2 2
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM Попеременный Попеременный
Поддержка eSIM* Нет Нет
Гибридный слот Нет Да
LTE Cat* 12 18
Поддержка 5G Нет Нет

Звук

Динамики Моно Стерео
3.5 мм аудио порт Да Нет
FM-Радио Да Да
Dolby Atmos Да Да
Тесты динамиков
Максимальная громкость
Galaxy A51
81.7 дБ
Honor Note 10
н/д

Другое

Класс Средний класс Средний класс
Дата выхода Декабрь 2019 года Июль 2018 года
Дата начала продаж Декабрь 2019 года Август 2019 года
Наличие на рынке Доступен Доступен
Уровень излучения SAR для головы 0.596 Вт/кг -
Уровень излучения SAR для тела 1.45 Вт/кг -
Сенсоры и датчики - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев		 - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект* - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Зарядное устройство
- Краткое руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM
- Наушники		 - Смартфон
- Зарядное устройство
- Кабель USB Type-C
- Переходник USB Type-C - 3.5 Jack
- Руководство пользователя
- Гарантийный талон
- Пленка на экран
- Прозрачный чехол
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.

Итоги

Оба смартфона имеют свои преимущества и недостатки. Если для вас важнее дисплей, программное обеспечение, камера, коммуникации и корпус - выбирайте Samsung Galaxy A51, а если производительность, автономность и звук – то Huawei Honor Note 10.

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