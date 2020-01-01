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Samsung Galaxy A51 против Huawei P30 Pro

Самсунг Галакси А51
Samsung Galaxy A51
VS
Хуавей П30 Про
Huawei P30 Pro

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 12 декабря 2019 года Samsung Galaxy A51 с экраном 6.5" и чипом Exynos 9 Octa 9611, против 6.47-дюймового Huawei P30 Pro, который имеет процессор HiSilicon Kirin 980 и вышел на 9 месяцев раньше. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать Samsung Galaxy A51
  • Наличие слота для карт памяти MicroSD до 512 ГБ
  • Смартфон на 9 месяцев новее
  • Весит на 20 граммов меньше
  • Есть 3.5 мм разъем для наушников
Причины выбрать Huawei P30 Pro
  • Защита корпуса по стандарту IP68
  • Камера имеет оптический зум 5x
  • Показывает в 2.3 раза лучшую производительность в бенчмарке AnTuTu
  • На 16% лучшая автономность (100 vs 86 часов)
  • Поддержка беспроводной зарядки
  • Стабилизация изображения
  • Наличие инфракрасного порта

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview

Характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик Samsung Galaxy A51 и Huawei P30 Pro

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип Super AMOLED OLED
Размер 6.5 дюймов 6.47 дюймов
Разрешение 1080 x 2400 пикселей 1080 x 2340 пикселей
Соотношение сторон 20:9 19.5:9
Плотность пикселей 405 точек на дюйм 398 точек на дюйм
Частота обновления 60 Гц 60 Гц
Поддержка HDR Нет Да, HDR10
Защита дисплея Corning Gorilla Glass 3 Закаленное стекло
Соотношение экрана к корпусу 87.4% 88.89%
Особенности - Always-On Display - DCI-P3
- Always-On Display
- DC Dimming

Тесты дисплея

Максимальная яркость
Galaxy A51 +4%
636 нит
P30 Pro
611 нит

Дизайн и корпус

Инфо
Высота 158.5 мм 158 мм
Ширина 73.6 мм 73.4 мм
Толщина 7.9 мм 8.4 мм
Вес 172 грамма 192 грамма
Водонепроницаемость Нет IP68
Материал задней панели Пластик Стекло
Материал рамки Пластик Металл
Доступные цвета Белый, Черный Синий, Черный, Белый, Оранжевый, Aurora
Сканер отпечатков пальцев Да, в дисплее Да, в дисплее
Метрики
Соотношение экрана к корпусу
Galaxy A51
87.4%
P30 Pro +2%
88.89%

Производительность

Тестируем Самсунг Галакси А51 и Хуавей П30 Про в бенчмарках
Процессор
Чипсет Samsung Exynos 9 Octa 9611 HiSilicon Kirin 980
Архитектура 4 ядра по 2.3 ГГц (Cortex A73), 4 ядра по 1.7 ГГц (Cortex A53) 2 ядра по 2.6 ГГц (Cortex-A76), 2 ядра по 1.92 ГГц (Cortex-A76), 4 ядра по 1.8 ГГц (Cortex-A55)
CPU ядер 8 8
Частота 2300 МГц 2600 МГц
Размер транзистора 10 нанометров 7 нанометров
Графика Mali-G72 MP3 Mali-G76 MP10
GPU-ядер 3 10
Частота GPU 850 МГц 720 МГц
Оперативная память
Объем ОЗУ 4, 6 ГБ 6, 8, 12 ГБ
Тип памяти LPDDR4X LPDDR4X
Частота памяти 1866 МГц 2133 МГц
Количество каналов 2 2
Накопитель
Объем накопителя 64, 128 ГБ 128, 256, 512 ГБ
Тип накопителя UFS 2.0 UFS 2.1
Карта памяти MicroSD Nano Memory
Макс. объем карты памяти До 512 ГБ До 256 ГБ

Тесты в бенчмарках

Geekbench 5 (одноядерный)
Galaxy A51
355
P30 Pro +11%
394
Geekbench 5 (многоядерный)
Galaxy A51
1309
P30 Pro +30%
1708
AnTuTu Benchmark 8
Galaxy A51
176187
P30 Pro +128%
402230

Программное обеспечение

Операционная система Android 10 Android 9.0 (С обновлением до Android 10)
Оболочка UI One UI 2.5 EMUI 10
Размер системы из коробки 23 ГБ 13.4 ГБ

Батарея

Характеристики
Объем 4000 мАч 4200 мАч
Мощность зарядки 15 Вт 40 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Время полной зарядки 1:50 ч. 1:05 ч.
Быстрая зарядка Да (40% за 35 минут) Да, SuperCharge (70% за 30 минут)
Беспроводная зарядка Нет Да (15 Вт)
Реверсивная зарядка Нет Да (беспроводная)

Тесты автономности

Время веб-серфинга (Wi-Fi)
Galaxy A51
13:21 ч.
P30 Pro +8%
14:21 ч.
Время просмотра видео
Galaxy A51
14:22 ч.
P30 Pro +42%
20:16 ч.
Время разговора (3G)
Galaxy A51
21:51 ч.
P30 Pro +27%
27:39 ч.

Камеры

Сравнение и тесты камер Samsung Galaxy A51 vs Huawei P30 Pro
Основная камера
Матрица 48 мегапикселей 40 мегапикселей
Разрешение фото 8000 x 6000 7360 x 4912
Зум Цифровой Оптический, 5x
Вспышка LED Dual LED
Стабилизация Цифровая Оптическая
Запись 8K видео Нет Нет
Запись 4К видео До 30 кадров/c До 30 кадров/c
Запись 1080p видео До 120 кадров/c До 60 кадров/c
Замедленная съемка 960 кадров/c (720p) 960 кадров/c (720p)
Угол широкоугольного объектива 120° 120°
Количество объективов 4 (48 МП + 12 MP + 5 MP + 5 MP) 4 (40 МП + 8 MP + 20 MP + 0 MP)
Основной объектив - 48 МП
- Апертура: f/2.0
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/2", Samsung S5KGM2 (ISOCELL CMOS)
- Фазовый автофокус
- 40 МП
- Апертура: f/1.6
- Фокусное расстояние: 27 мм
- Размер пикселя: 1 микрон
- Сенсор: 1/1.7", Sony IMX650 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
Телефото объектив - - 8 МП
- Апертура: f/3.4
- Фокусное расстояние: 125 мм
- Сенсор: 1/4" (CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
Сверхширокоугольный объектив - 12 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 13 мм
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- 20 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 16 мм
- Сенсор: 1/2.7" (CMOS)
- Фазовый автофокус
Макро объектив - 5 МП
- Апертура: f/2.4
- Фокусное расстояние: 40 мм
- Размер пикселя: 1.12 микрон
-
Времяпролетный объектив - 5 МП
- Апертура: f/2.2
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/5.0" (CMOS)
Да
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"		 - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
- Поддержка RAW
Примеры - Примеры фото Huawei P30 Pro от DxOMark
Селфи камера
Количество мегапикселей 32 мегапикселя 32 мегапикселя
Разрешение фото 6560 x 4928 6528 x 4896
Апертура f/2.2 f/2.0
Фокусное расстояние 26 мм 29 мм
Размер пикселя 0.8 микрон -
Тип сенсора ISOCELL CMOS BSI CMOS
Размер сенсора 1/2.8" -
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS 1080p (Full HD) при 30 FPS

Тесты камеры от DxOMark

Качества фото
Galaxy A51
н/д
P30 Pro
119
Качества видео
Galaxy A51
н/д
P30 Pro
97
Итоговая оценка камеры
Galaxy A51
н/д
P30 Pro
112

Коммуникации и связь

Коммуникации
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
Версия Wi-Fi Wi-Fi 5 (802.11 b/g/n/ac) Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display		 - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
Версия Bluetooth 5 5
Функции Bluetooth PBAP/PAB, PAN, OPP, MAP, HSP, HID, HFP, DIP, AVRCP, A2DP LE, A2DP
Тип USB USB Type-C USB Type-C
Версия USB 2 3.1
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
NFC Да Да
Инфракрасный порт Нет Да
Связь
Количество SIM 2 2
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM Попеременный Попеременный
Поддержка eSIM Нет Нет
Гибридный слот Нет Нет
LTE Cat 12 21

Звук

Динамики Моно Моно
3.5 мм аудио порт Да Нет
FM-Радио Да Нет
Dolby Atmos Да Да
Тесты динамиков
Голос
Galaxy A51
н/д
P30 Pro
70 дБ
Музыка
Galaxy A51
н/д
P30 Pro
73 дБ
Звонок
Galaxy A51
н/д
P30 Pro
90 дБ

Другое

Класс Средний класс Флагман
Дата выхода Декабрь 2019 года Март 2019 года
Дата начала продаж Декабрь 2019 года Май 2019 года
Наличие на рынке Доступен Доступен
Уровень излучения SAR для головы 0.596 Вт/кг 0.154 Вт/кг
Уровень излучения SAR для тела 1.45 Вт/кг 0.63 Вт/кг
Сенсоры и датчики - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев		 - Датчик Холла
- Барометр
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Зарядное устройство
- Краткое руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM
- Наушники		 - Смартфон
- Зарядное устройство (40Вт)
- Кабель USB Type-C
- Наушники
- Руководство пользователя
- Гарантийный талон
- Скрепка для извлечения SIM-карты
- Чехол

Цены

Итоги

Проведя анализ всех имеющихся у нас данных, мы считаем Huawei P30 Pro более удачной покупкой.

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