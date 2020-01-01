Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 12 декабря 2019 года Samsung Galaxy A51 с экраном 6.5" и чипом Exynos 9 Octa 9611, против 6.59-дюймового Huawei Y9 Prime (2019), который имеет процессор HiSilicon Kirin 710F и вышел на 7 месяцев раньше. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.