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Samsung Galaxy A51 против LG G6

Самсунг Галакси А51
VS
Лджи Джи 6
Samsung Galaxy A51
LG G6

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 12 декабря 2019 года Samsung Galaxy A51 с экраном 6.5" и чипом Exynos 9 Octa 9611, против 5.7-дюймового LG G6, который имеет процессор Qualcomm Snapdragon 821 и вышел на 34 месяца раньше. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать Samsung Galaxy A51
  • На 0.8" большая диагональ экрана
  • Комплектуется на 700 мАч более емким аккумулятором – 4000 против 3300 мАч
  • Показывает на 46% лучшую производительность в бенчмарке AnTuTu
  • На 19% лучшая автономность (86 vs 72 часов)
  • Более современная версия Bluetooth (v5)
  • Запись замедленной съемки в 960 FPS
  • Более новая ОС: Android 11 против 9
  • Использует более быструю память LPDDR4X 1866 МГц
  • Более энергоэффективный CPU – Exynos 9 Octa 9611
  • Тонкие рамки – на 8.83% выше полезная площадь экрана
  • На 15% выше максимальная яркость экрана (636 против 554 нит)
  • Смартфон на 2 года и 10 месяцев новее
Причины выбрать LG G6
  • Защита корпуса от воды по стандарту IP68
  • На 40% выше плотность пикселей (565 vs 405 PPI)
  • Поддержка беспроводной зарядки WPC/PMA на
  • Стабилизация изображения

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview

Цена/Качество

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Цена

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
Galaxy A51
vs
LG G6

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип Super AMOLED IPS LCD
Размер 6.5 дюймов 5.7 дюймов
Разрешение 1080 x 2400 пикселей 1440 x 2880 пикселей
Соотношение сторон 20:9 18:9
Плотность пикселей 405 точек на дюйм 565 точек на дюйм
Частота обновления 60 Гц 60 Гц
Поддержка HDR Нет Да, HDR10
Защита дисплея Corning Gorilla Glass 3 Corning Gorilla Glass 3
Соотношение экрана к корпусу 87.4% 78.57%
Особенности - Always-On Display - Always-On Display
Тестирование дисплея
Цветовой охват sRGB 98.8% 99%
ШИМ (PWM) 242 Гц 2410 Гц
Время отклика 25 мс 31.4 мс
Контрастность ∞ Бесконечная 2809:1
Максимальная яркость
Galaxy A51 +15%
636 нит
LG G6
554 нит
Источники: NotebookCheck [1], [2]

Дизайн и корпус

Высота 158.5 мм 148.9 мм
Ширина 73.6 мм 71.9 мм
Толщина 7.9 мм 7.9 мм
Вес 172 грамма 163 грамма
Водонепроницаемость Нет IP68
Материал задней панели Пластик Металл
Материал рамки Пластик Металл
Доступные цвета Белый, Черный Синий, Черный, Белый, Золотой, Темно-лиловый, Платиновый
Сканер отпечатков пальцев Да, в дисплее Да, сзади
Соотношение экрана к корпусу
Galaxy A51 +11%
87.4%
LG G6
78.57%

Производительность

Тестируем Самсунг Галакси А51 и Лджи Джи 6 в бенчмарках
Процессор
Чипсет Samsung Exynos 9 Octa 9611 Qualcomm Snapdragon 821
Макс. частота 2300 МГц 2300 МГц
CPU-ядер 8 (4 + 4) 4 (2 + 2)
Архитектура - 4 ядра по 1.7 ГГц: Cortex-A53
- 4 ядра по 2.3 ГГц: Cortex-A73		 - 2 ядра по 1.6 ГГц: Kryo
- 2 ядра по 2.342 ГГц: Kryo
Размер транзистора 10 нанометров 14 нанометров
Графика Mali-G72 MP3 Adreno 530
Частота GPU 850 МГц 653 МГц
FLOPS ~259 Гфлопс ~519 Гфлопс
Оперативная память
Объем ОЗУ 4, 6 ГБ 4, 6 ГБ
Тип памяти LPDDR4X LPDDR4
Частота памяти 1866 МГц 1866 МГц
Количество каналов 2 2
Накопитель
Объем накопителя 64, 128 ГБ 32, 64 ГБ
Тип накопителя UFS 2.0 UFS 2.0
Карта памяти MicroSD MicroSD
Макс. объем карты памяти До 512 ГБ До 2048 ГБ

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Galaxy A51 +27%
347
LG G6
274
Geekbench 5 (многоядерный)
Galaxy A51 +94%
1286
LG G6
663
AnTuTu Benchmark 7
Galaxy A51
111459
LG G6 +29%
143388
AnTuTu Benchmark 8
Galaxy A51 +46%
187142
LG G6
128596
▶️ Добавьте ваш результат теста AnTuTu

Программное обеспечение

Операционная система Android 10 (С обновлением до Android 11) Android 7.0 (С обновлением до Android 9.0)
Оболочка UI One UI 3.0 LG UX 6
Размер системы из коробки 23 ГБ 10 ГБ

Батарея

Характеристики
Объем 4000 мАч 3300 мАч
Мощность зарядки 15 Вт 18 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Беспроводная зарядка Нет Да, WPC/PMA
Реверсивная зарядка Нет Нет
Быстрая зарядка Да (40% за 35 минут) Да, Quick Charge 3.0 (50% за 30 минут)
Время полной зарядки 1:50 ч. 1:45 ч.

Тесты автономности

Время веб-серфинга (Wi-Fi)
Galaxy A51 +59%
13:21 ч.
LG G6
8:31 ч.
Время просмотра видео
Galaxy A51 +38%
14:22 ч.
LG G6
10:27 ч.
Время разговора (3G)
Galaxy A51
21:51 ч.
LG G6 +4%
22:30 ч.

Камеры

Сравнение и тесты камер Samsung Galaxy A51 vs LG G6
Основная камера
Матрица 48 мегапикселей 13 мегапикселей
Разрешение фото 8000 x 6000 4160 x 3120
Зум Цифровой Цифровой
Вспышка LED Dual LED
Стабилизация Цифровая Оптическая
Запись 8K видео Нет Нет
Запись 4K видео До 30 кадров/c До 30 кадров/c
Запись 1080p видео До 30 кадров/c До 30 кадров/c
Замедленная съемка 960 кадров/c (720p) 120 кадров/c (720p)
Угол широкоугольного объектива 120° 125°
Количество объективов 4 (48 МП + 12 МП + 5 МП + 5 МП) 2 (13 МП + 13 МП)
Основной объектив - 48 МП
- Апертура: f/2.0
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/2", Samsung S5KGM2 (ISOCELL CMOS)
- Фазовый автофокус
- 13 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 30 мм
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/3", Sony IMX258 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
Сверхширокоугольный объектив - 12 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 13 мм
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- 13 МП
- Апертура: f/2.4
- Фокусное расстояние: 12 мм
Макро объектив - 5 МП
- Апертура: f/2.4
- Фокусное расстояние: 40 мм
- Размер пикселя: 1.12 микрон
-
Времяпролетный объектив - 5 МП
- Апертура: f/2.2
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/5.0" (CMOS)
-
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"		 - Режим "Pro"
Примеры - Примеры фото LG G6 от DxOMark
Селфи камера
Количество мегапикселей 32 мегапикселя 5 мегапикселей
Разрешение фото 6560 x 4928 2592 x 1944
Апертура f/2.2 f/2.2
Фокусное расстояние 26 мм 18 мм
Размер пикселя 0.8 микрон -
Тип сенсора ISOCELL CMOS CMOS
Размер сенсора 1/2.8" -
Разрешение видео 2160p (4K) при 30 FPS 1080p (Full HD) при 30 FPS

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 5 (802.11 b/g/n/ac) Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display		 - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
Версия Bluetooth 5 4.2
Функции Bluetooth PBAP/PAB, PAN, OPP, MAP, HSP, HID, HFP, DIP, AVRCP, A2DP LE, A2DP
Тип USB USB Type-C USB Type-C
Версия USB 2 3.1
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo GPS, GLONASS, Beidou
NFC* Да Да
Инфракрасный порт Нет Нет
Связь
Количество SIM* 2 2
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM Попеременный Попеременный
Поддержка eSIM* Нет Нет
Гибридный слот Нет Нет
LTE Cat* 12 12
Поддержка 5G Нет -

Звук

Динамики Моно Моно
3.5 мм аудио порт Да Да
FM-Радио Да Да
Dolby Atmos Да Да
Тесты динамиков
Максимальная громкость
Galaxy A51 +2%
81.7 дБ
LG G6
80.3 дБ

Другое

Класс Средний класс Флагман
Дата выхода Декабрь 2019 года Февраль 2017 года
Дата начала продаж Декабрь 2019 года Апрель 2017 года
Наличие на рынке Доступен Доступен
Уровень излучения SAR для головы 0.596 Вт/кг 0.393 Вт/кг
Уровень излучения SAR для тела 1.45 Вт/кг 1.12 Вт/кг
Сенсоры и датчики - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев		 - Барометр
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект* - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Зарядное устройство
- Краткое руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM
- Наушники		 - Смартфон
- Зарядное устройство
- Кабель зарядки
- Наушники
- Руководство пользователя
- Гарантийный талон
- Защитная пленка для экрана
- Скрепка для извлечения SIM
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.

Итоги

Проведя анализ всех имеющихся у нас данных, мы считаем Samsung Galaxy A51 более удачной покупкой.

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