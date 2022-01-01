Samsung Galaxy A51 против Motorola Moto G Power (2022)
Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 12 декабря 2019 года Samsung Galaxy A51 с экраном 6.5" и чипом Exynos 9 Octa 9611, против 6.5-дюймового Motorola Moto G Power (2022), который имеет процессор MediaTek Helio G37 и вышел на 23 месяца позже. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.
Ключевые отличия
Причины выбрать Samsung Galaxy A51
- На 50% выше плотность пикселей (405 vs 270 PPI)
- На 41% выше максимальная яркость экрана (633 против 448 нит)
- Быстрая зарядка мощностью 15 Ватт
- Возможность записи 4K-видео
- Cверхширокоугольный объектив камеры
- Super AMOLED экран (против TFT LCD у конкурента)
- Фронтальная камера записывает видео в 4K
Причины выбрать Motorola Moto G Power (2022)
- Защита корпуса от воды по стандарту IP52
- Комплектуется на 1000 мАч более емким аккумулятором – 5000 против 4000 мАч
- Выше частота обновление дисплея – 90 Гц
- Смартфон на 1 год и 11 месяцев новее
Обзор
Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview
Цена/Качество
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Тесты и характеристикиСравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
vs
Экран
|Тип
|Super AMOLED
|TFT LCD
|Размер
|6.5 дюймов
|6.5 дюймов
|Разрешение
|1080 x 2400 пикселей
|720 x 1600 пикселей
|Соотношение сторон
|20:9
|20:9
|Плотность пикселей
|405 точек на дюйм
|270 точек на дюйм
|Частота обновления
|60 Гц
|90 Гц
|Поддержка HDR
|Нет
|Нет
|Защита дисплея
|Corning Gorilla Glass 3
|Закаленное стекло
|Соотношение экрана к корпусу
|87.4%
|83.8%
|Особенности
|- Always-On Display
|-
|Цветовой охват sRGB
|98.8%
|-
|ШИМ (PWM)
|242 Гц
|-
|Время отклика
|25 мс
|-
|Контрастность
|∞ Бесконечная
|-
Источники: NotebookCheck [3]
Дизайн и корпус
|Высота
|158.5 мм
|167.24 мм
|Ширина
|73.6 мм
|76.54 мм
|Толщина
|7.9 мм
|9.36 мм
|Вес
|172 грамма
|203 грамма
|Водонепроницаемость
|Нет
|IP52
|Материал задней панели
|Пластик
|Пластик
|Материал рамки
|Пластик
|Пластик
|Доступные цвета
|Белый, Черный
|Черный
|Сканер отпечатков пальцев
|Да, в дисплее
|Да, в кнопке
Производительность
|Чипсет
|Samsung Exynos 9 Octa 9611
|MediaTek Helio G37
|Макс. частота
|2300 МГц
|2300 МГц
|CPU-ядер
|8 (4 + 4)
|8 (4 + 4)
|Архитектура
|- 4 ядра по 1.7 ГГц: Cortex-A53
- 4 ядра по 2.3 ГГц: Cortex-A73
|- 4 ядра по 1.8 ГГц: Cortex-A53
- 4 ядра по 2.3 ГГц: Cortex-A53
|Размер транзистора
|10 нанометров
|12 нанометров
|Графика
|Mali-G72 MP3
|PowerVR GE8320
|Частота GPU
|850 МГц
|650 МГц
|FLOPS
|~259 Гфлопс
|-
|Объем ОЗУ
|4, 6 ГБ
|4 ГБ
|Тип памяти
|LPDDR4X
|LPDDR4X
|Частота памяти
|1866 МГц
|1866 МГц
|Количество каналов
|2
|2
|Объем накопителя
|64, 128 ГБ
|64, 128 ГБ
|Тип накопителя
|UFS 2.0
|eMMC 5.1
|Карта памяти
|MicroSD
|MicroSD
|Макс. объем карты памяти
|До 512 ГБ
|До 512 ГБ
Бенчмарки
Geekbench 5 (одноядерный)
Galaxy A51 +94%
350
Geekbench 5 (многоядерный)
Galaxy A51 +26%
1284
1017
|CPU
|63753
|-
|GPU
|43839
|-
|Memory
|43507
|-
|UX
|62692
|-
|Total score
|213451
|-
|Stability
|95%
|-
|Graphics test
|4 FPS
|-
|Graphics score
|812
|-
Источники: 3DMark [3]
Программное обеспечение
|Операционная система
|Android 10 (С обновлением до Android 11)
|Android 11
|Оболочка UI
|One UI 3.0
|-
|Размер системы из коробки
|23 ГБ
|-
Батарея
|Объем
|4000 мАч
|5000 мАч
|Мощность зарядки
|15 Вт
|10 Вт
|Тип аккумулятора
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Съемный
|Нет
|Нет
|Беспроводная зарядка
|Нет
|Нет
|Реверсивная зарядка
|Нет
|Нет
|Быстрая зарядка
|Да (40% за 35 минут)
|Нет
|Время полной зарядки
|1:50 ч.
|2:20 ч.
|Веб-серфинг
|09:34 ч.
|-
|Просмотр видео
|11:29 ч.
|-
|Игры
|05:12 ч.
|-
|Режим ожидания
|83 ч.
|-
Камеры
|Матрица
|48 мегапикселей
|50 мегапикселей
|Разрешение фото
|8000 x 6000
|8700 x 5800
|Зум
|Цифровой
|Цифровой
|Вспышка
|LED
|LED
|Стабилизация
|Цифровая
|Цифровая
|Запись 8K видео
|Нет
|Нет
|Запись 4K видео
|До 30 кадров/c
|Нет
|Запись 1080p видео
|До 30 кадров/c
|До 30 кадров/c
|Замедленная съемка
|960 кадров/c (720p)
|-
|Угол широкоугольного объектива
|120°
|-
|Количество объективов
|4 (48 МП + 12 МП + 5 МП + 5 МП)
|3 (50 МП + 2 МП + 2 МП)
|Основной объектив
|- 48 МП
- Апертура: f/2.0
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/2", Samsung S5KGM2 (ISOCELL CMOS)
- Фазовый автофокус
|- 50 МП
- Апертура: f/1.8
- Размер пикселя: 0.65 микрон
- Сенсор: 1/2.76", Samsung S5KJN1 (ISOCELL Plus CMOS)
- Фазовый автофокус
|Сверхширокоугольный объектив
|- 12 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 13 мм
- Размер пикселя: 1.12 микрон
|-
|Макро объектив
|- 5 МП
- Апертура: f/2.4
- Фокусное расстояние: 40 мм
- Размер пикселя: 1.12 микрон
|- 2 МП
- Апертура: f/2.4
- Фазовый автофокус
|Времяпролетный объектив
|- 5 МП
- Апертура: f/2.2
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/5.0" (CMOS)
|- 2 МП
- Апертура: f/2.4
|Особенности
| - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
| - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
|Количество мегапикселей
|32 мегапикселя
|8 мегапикселей
|Разрешение фото
|6560 x 4928
|4608 x 3456
|Апертура
|f/2.2
|f/2.0
|Фокусное расстояние
|26 мм
|-
|Размер пикселя
|0.8 микрон
|1.12 микрон
|Тип сенсора
|ISOCELL CMOS
|CMOS
|Размер сенсора
|1/2.8"
|-
|Разрешение видео
|2160p (4K) при 30 FPS
|1080p (Full HD) при 30 FPS
Коммуникации
|Версия Wi-Fi
|Wi-Fi 5 (802.11 b/g/n/ac)
|Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)
|Функции Wi-Fi
| - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
| - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
|Версия Bluetooth
|5
|5
|Функции Bluetooth
|PBAP/PAB, PAN, OPP, MAP, HSP, HID, HFP, DIP, AVRCP, A2DP
|LE, A2DP
|Тип USB
|USB Type-C
|USB Type-C
|Версия USB
|2
|2
|Функции USB
| - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
| - Зарядка
- Режим USB-накопителя
|GPS
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
|GPS, GLONASS, Galileo
|NFC*
|Да
|Нет
|Инфракрасный порт
|Нет
|Нет
|Количество SIM*
|2
|2
|Тип SIM
|Nano
|Nano
|Режим работы SIM
|Попеременный
|Попеременный
|Поддержка eSIM*
|Нет
|Нет
|Гибридный слот
|Нет
|Нет
|LTE Cat*
|12
|12
|Поддержка 5G
|Нет
|Нет
Звук
|Динамики
|Моно
|Моно
|3.5 мм аудио порт
|Да
|Да
|FM-Радио
|Да
|-
|Dolby Atmos
|Да
|Нет
Тесты динамиков
Другое
|Класс
|Средний класс
|Средний класс
|Дата выхода
|Декабрь 2019 года
|Ноябрь 2021 года
|Дата начала продаж
|Декабрь 2019 года
|Февраль 2022 года
|Наличие на рынке
|Доступен
|Доступен
|Уровень излучения SAR для головы
|0.596 Вт/кг
|-
|Уровень излучения SAR для тела
|1.45 Вт/кг
|-
|Сенсоры и датчики
| - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
| - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
|Комплект*
| - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Зарядное устройство
- Краткое руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM
- Наушники
| - Смартфон
- Зарядное устройство
- Кабель для зарядки
- Скрепка для извлечения SIM-карт
- Краткое руководство пользователя
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.
Итоги
Оба смартфона имеют свои преимущества и недостатки. Если для вас важнее программное обеспечение, камера и звук - выбирайте Samsung Galaxy A51, а если корпус – то Motorola Moto G Power (2022).
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