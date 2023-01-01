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Samsung Galaxy A51 против Motorola Moto G22

Самсунг Галакси А51
VS
Моторола Мото G22
Samsung Galaxy A51
Motorola Moto G22

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 12 декабря 2019 года Samsung Galaxy A51 с экраном 6.5" и чипом Exynos 9 Octa 9611, против 6.5-дюймового Motorola Moto G22, который имеет процессор MediaTek Helio G37 и вышел на 28 месяцев позже. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать Samsung Galaxy A51
  • Показывает на 85% лучшую производительность в бенчмарке AnTuTu
  • На 51% выше плотность пикселей (405 vs 268 PPI)
  • На 47% выше максимальная яркость экрана (631 против 429 нит)
  • Запись замедленной съемки в 960 FPS
  • Возможность записи 4K-видео
  • Более новая ОС: Android 13 против 12
  • Super AMOLED экран (против TFT LCD у конкурента)
  • Фронтальная камера записывает видео в 4K
Причины выбрать Motorola Moto G22
  • Комплектуется на 1000 мАч более емким аккумулятором – 5000 против 4000 мАч
  • Выше частота обновление дисплея – 90 Гц
  • Смартфон на 2 года и 4 месяца новее

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview

Цена/Качество

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Тесты и характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
Galaxy A51
vs
Moto G22

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип Super AMOLED TFT LCD
Размер 6.5 дюймов 6.5 дюймов
Разрешение 1080 x 2400 пикселей 720 x 1600 пикселей
Соотношение сторон 20:9 20:9
Плотность пикселей 405 точек на дюйм 268 точек на дюйм
Частота обновления 60 Гц 90 Гц
Адаптивная частота обновления Нет Нет
Макс. заявленная яркость 400 нит 460 нит
Поддержка HDR Нет Нет
Защита дисплея Corning Gorilla Glass 3 Закаленное стекло
Соотношение экрана к корпусу 87.4% 84.2%
Особенности - Always-On Display -
Тестирование дисплея
Цветовой охват sRGB 98.8% 93.2%
ШИМ (PWM) 242 Гц Не обнаружено
Время отклика 25 мс 40 мс
Контрастность ∞ Бесконечная 902:1
Реальная пиковая яркость (авто)
Galaxy A51 +47%
631 нит
Moto G22
429 нит
Источники: NotebookCheck [3], [4]

Дизайн и корпус

Высота 158.5 мм 163.95 мм
Ширина 73.6 мм 74.94 мм
Толщина 7.9 мм 8.49 мм
Вес 172 грамма 185 граммов
Водонепроницаемость Нет Да
Материал задней панели Пластик Пластик
Материал рамки Пластик Пластик
Доступные цвета Белый, Черный Синий, Белый, Черный, Зеленый
Сканер отпечатков пальцев Да, в дисплее Да, в кнопке
Соотношение экрана к корпусу
Galaxy A51 +4%
87.4%
Moto G22
84.2%

Производительность

Тестируем Самсунг Галакси А51 и Моторола Мото G22 в бенчмарках
Процессор
Чипсет Samsung Exynos 9 Octa 9611 MediaTek Helio G37
Макс. частота 2300 МГц 2300 МГц
CPU-ядер 8 (4 + 4) 8 (4 + 4)
Архитектура - 4 ядра по 1.7 ГГц: Cortex-A53
- 4 ядра по 2.3 ГГц: Cortex-A73		 - 4 ядра по 1.8 ГГц: Cortex-A53
- 4 ядра по 2.3 ГГц: Cortex-A53
Размер транзистора 10 нанометров 12 нанометров
Графика Mali-G72 MP3 PowerVR GE8320
Частота GPU 850 МГц 680 МГц
FLOPS ~259 Гфлопс -

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Galaxy A51 +44%
347
Moto G22
241
Geekbench 5 (многоядерный)
Galaxy A51 +21%
1280
Moto G22
1059
AnTuTu Benchmark 9
Galaxy A51 +85%
212319
Moto G22
114557
CPU 63753 33595
GPU 43839 16969
Memory 43507 25788
UX 62692 38644
Total score 212319 114557
3DMark Wild Life Performance
Galaxy A51
812
Moto G22
н/д
Пиковая температура корпуса 42.2 °C 40.2 °C
Stability 95% -
Graphics test 4 FPS -
Graphics score 812 -
Источники: 3DMark [3]
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Память

Оперативная память
Объем ОЗУ 4, 6 ГБ 4 ГБ
Тип памяти LPDDR4X LPDDR4X
Частота памяти 1866 МГц -
Количество каналов 2 2
Накопитель
Объем накопителя 64, 128 ГБ 64 ГБ
Тип накопителя UFS 2.0 eMMC 5.1
Карта памяти MicroSD MicroSD
Макс. объем карты памяти До 512 ГБ До 1024 ГБ

Программное обеспечение

Операционная система Android 10 (С обновлением до Android 13) Android 12
Оболочка UI One UI 5.0 -
Размер системы из коробки 23 ГБ 12 ГБ

Батарея

Характеристики
Объем 4000 мАч 5000 мАч
Мощность зарядки 15 Вт 15 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) -
Съемный Нет Нет
Беспроводная зарядка Нет Нет
Реверсивная зарядка Нет Нет
Быстрая зарядка Да (40% за 35 минут) Да (50% за 65 минут)
Время полной зарядки 1:50 ч. 2:32 ч.
Тесты автономности
Веб-серфинг 09:34 ч. -
Просмотр видео 11:29 ч. -
Игры 05:12 ч. -
Режим ожидания 83 ч. -
Общая автономность
Galaxy A51
26:33 ч.
Moto G22
н/д

Камеры

Сравнение и тесты камер Samsung Galaxy A51 vs Motorola Moto G22
Основная камера
Матрица 48 мегапикселей 50 мегапикселей
Разрешение фото 8000 x 6000 8700 x 5800
Зум Цифровой Цифровой
Вспышка LED LED
Стабилизация Цифровая Цифровая
Запись 8K видео Нет Нет
Запись 4K видео До 30 кадров/c Нет
Запись 1080p видео До 30 кадров/c До 30 кадров/c
Замедленная съемка 960 кадров/c (720p) Нет
Угол широкоугольного объектива 120° 118°
Количество объективов 4 (48 МП + 12 МП + 5 МП + 5 МП) 4 (50 МП + 8 МП + 2 МП + 2 МП)
Основной объектив - 48 МП
- Апертура: f/2.0
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/2", Sony IMX582 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус
- 50 МП
- Апертура: f/1.8
- Размер пикселя: 0.64 микрон
- Сенсор: 1/2.76", Samsung S5KJN1 (ISOCELL CMOS)
- Фазовый автофокус
Сверхширокоугольный объектив - 12 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 13 мм
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- 8 МП
- Апертура: f/2.2
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/4.0" (CMOS)
Макро объектив - 5 МП
- Апертура: f/2.4
- Фокусное расстояние: 40 мм
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- 2 МП
- Апертура: f/2.4
- Размер пикселя: 1.75 микрон
- Фазовый автофокус
Времяпролетный объектив - 5 МП
- Апертура: f/2.2
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/5.0" (CMOS)
- 2 МП
- Апертура: f/2.4
- Размер пикселя: 1.75 микрон
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"		 - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
Селфи камера
Количество мегапикселей 32 мегапикселя 16 мегапикселей
Разрешение фото 6560 x 4928 5312 x 2988
Апертура f/2.2 f/2.5
Фокусное расстояние 26 мм 1 мм
Размер пикселя 0.8 микрон -
Тип сенсора ISOCELL CMOS CMOS
Размер сенсора 1/2.8" -
Разрешение видео 2160p (4K) при 30 FPS 1080p (Full HD) при 30 FPS

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 5 (802.11 b/g/n/ac) Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display		 - Dual Band
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
Версия Bluetooth 5 5
Функции Bluetooth PBAP/PAB, PAN, OPP, MAP, HSP, HID, HFP, DIP, AVRCP, A2DP LE
Тип USB USB Type-C USB Type-C
Версия USB 2 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
NFC* Да Зависит от региона
Инфракрасный порт Нет Нет
Связь
Количество SIM* 2 2
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM Попеременный Попеременный
Поддержка eSIM* Нет Нет
Гибридный слот Нет Нет
LTE Cat* 12 7
Поддержка 5G Нет Нет

Звук

Динамики Моно Моно
3.5 мм аудио порт Да Да
FM-Радио Да -
Dolby Atmos Да Нет
Тесты динамиков
Максимальная громкость
Galaxy A51
81.7 дБ
Moto G22 +6%
86.9 дБ

Другое

Класс Средний класс Средний класс
Дата выхода Декабрь 2019 года Март 2022 года
Дата начала продаж Декабрь 2019 года Март 2022 года
Наличие на рынке Доступен Доступен
Уровень излучения SAR для головы 0.596 Вт/кг -
Уровень излучения SAR для тела 1.45 Вт/кг -
Сенсоры и датчики - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев		 - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект* - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Зарядное устройство
- Краткое руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM
- Наушники		 - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Зарядное устройство
- Краткое руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.

Итоги

Оба смартфона имеют свои преимущества и недостатки. Если для вас важнее производительность, программное обеспечение, камера и звук - выбирайте Samsung Galaxy A51, а если автономность и корпус – то Motorola Moto G22.

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