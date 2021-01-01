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Samsung Galaxy A51 против Nokia 3.1

Самсунг Галакси А51
Samsung Galaxy A51
VS
Нокиа 3.1
Nokia 3.1

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 12 декабря 2019 года Samsung Galaxy A51 с экраном 6.5" и чипом Exynos 9 Octa 9611, против 5.2-дюймового Nokia 3.1, который имеет процессор MediaTek MT6750 и вышел на 19 месяцев раньше. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать Samsung Galaxy A51
  • На 1.3" большая диагональ экрана
  • Тонкие рамки – на 17.67% выше полезная площадь экрана
  • На 54% лучшая автономность (86 vs 56 часов)
  • Комплектуется на 1010 мАч более емким аккумулятором – 4000 против 2990 мАч
  • Современный порт USB Type-C
  • Поддержка стандарта Wi-Fi 5
  • На 49% выше максимальная яркость экрана (636 против 426 нит)
  • Более современная версия Bluetooth (v5)
  • Быстрая зарядка мощностью 15 Ватт
  • Запись замедленной съемки в 960 FPS
  • Присутствует сканер отпечатков пальцев
  • Более энергоэффективный CPU – Exynos 9 Octa 9611
Причины выбрать Nokia 3.1
  • Весит на 33.7 грамма меньше
  • Лучше лежит в руке - корпус на 5 мм уже

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview

Цена/Качество

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Цена

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
Galaxy A51
vs
Nokia 3.1

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип Super AMOLED IPS LCD
Размер 6.5 дюймов 5.2 дюймов
Разрешение 1080 x 2400 пикселей 720 x 1440 пикселей
Соотношение сторон 20:9 18:9
Плотность пикселей 405 точек на дюйм 310 точек на дюйм
Частота обновления 60 Гц 60 Гц
Поддержка HDR Нет Нет
Защита дисплея Corning Gorilla Glass 3 Corning Gorilla Glass 3
Соотношение экрана к корпусу 87.4% 69.73%
Особенности - Always-On Display -
Тестирование дисплея
Цветовой охват sRGB 98.8% 97.8%
ШИМ (PWM) 242 Гц Не обнаружено
Время отклика 25 мс 32.2 мс
Контрастность ∞ Бесконечная 2108:1
Максимальная яркость
Galaxy A51 +49%
636 нит
Nokia 3.1
426 нит
Источники: NotebookCheck [1], [2]

Дизайн и корпус

Высота 158.5 мм 146.2 мм
Ширина 73.6 мм 68.6 мм
Толщина 7.9 мм 8.7 мм
Вес 172 грамма 138.3 граммов
Водонепроницаемость Нет Нет
Материал задней панели Пластик Пластик
Материал рамки Пластик Металл
Доступные цвета Белый, Черный Синий, Черный, Белый
Сканер отпечатков пальцев Да, в дисплее Нет
Соотношение экрана к корпусу
Galaxy A51 +25%
87.4%
Nokia 3.1
69.73%

Производительность

Тестируем Самсунг Галакси А51 и Нокиа 3.1 в бенчмарках
Процессор
Чипсет Samsung Exynos 9 Octa 9611 MediaTek MT6750
Макс. частота 2300 МГц 1500 МГц
CPU-ядер 8 (4 + 4) 8 (4 + 4)
Архитектура - 4 ядра по 1.7 ГГц: Cortex-A53
- 4 ядра по 2.3 ГГц: Cortex-A73		 - 4 ядра по 1 ГГц: Cortex-A53
- 4 ядра по 1.5 ГГц: Cortex-A53
Размер транзистора 10 нанометров 28 нанометров
Графика Mali-G72 MP3 Mali-T860 MP2
Частота GPU 850 МГц 700 МГц
FLOPS ~259 Гфлопс ~24 Гфлопс
Оперативная память
Объем ОЗУ 4, 6 ГБ 2, 3 ГБ
Тип памяти LPDDR4X LPDDR3
Частота памяти 1866 МГц 640 МГц
Количество каналов 2 1
Накопитель
Объем накопителя 64, 128 ГБ 16, 32 ГБ
Тип накопителя UFS 2.0 eMMC 5.1
Карта памяти MicroSD MicroSD
Макс. объем карты памяти До 512 ГБ До 128 ГБ

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Galaxy A51
350
Nokia 3.1
н/д
Geekbench 5 (многоядерный)
Galaxy A51
1269
Nokia 3.1
н/д
AnTuTu Benchmark 8
Galaxy A51
175798
Nokia 3.1
н/д

Программное обеспечение

Операционная система Android 10 (С обновлением до Android 11) Android 8.0 (С обновлением до Android 10.0)
Оболочка UI One UI 3.0 Android One
Размер системы из коробки 23 ГБ 7.8 ГБ

Батарея

Характеристики
Объем 4000 мАч 2990 мАч
Мощность зарядки 15 Вт -
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Беспроводная зарядка Нет Нет
Реверсивная зарядка Нет Нет
Быстрая зарядка Да (40% за 35 минут) Нет
Время полной зарядки 1:50 ч. 2:30 ч.

Тесты автономности

Время веб-серфинга (Wi-Fi)
Galaxy A51 +45%
13:21 ч.
Nokia 3.1
9:11 ч.
Время просмотра видео
Galaxy A51 +42%
14:22 ч.
Nokia 3.1
10:03 ч.
Время разговора (3G)
Galaxy A51 +125%
21:51 ч.
Nokia 3.1
9:58 ч.

Камеры

Сравнение и тесты камер Samsung Galaxy A51 vs Nokia 3.1
Основная камера
Матрица 48 мегапикселей 13 мегапикселей
Разрешение фото 8000 x 6000 4128 x 3096
Зум Цифровой Цифровой
Вспышка LED LED
Стабилизация Цифровая Цифровая
Запись 8K видео Нет Нет
Запись 4K видео До 30 кадров/c Нет
Запись 1080p видео До 120 кадров/c До 30 кадров/c
Замедленная съемка 960 кадров/c (720p) Нет
Угол широкоугольного объектива 120° -
Количество объективов 4 (48 МП + 12 МП + 5 МП + 5 МП) 1 (13 МП)
Основной объектив - 48 МП
- Апертура: f/2.0
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/2", Samsung S5KGM2 (ISOCELL CMOS)
- Фазовый автофокус
- 13 МП
- Апертура: f/2.0
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Фазовый автофокус
Сверхширокоугольный объектив - 12 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 13 мм
- Размер пикселя: 1.12 микрон
-
Макро объектив - 5 МП
- Апертура: f/2.4
- Фокусное расстояние: 40 мм
- Размер пикселя: 1.12 микрон
-
Времяпролетный объектив - 5 МП
- Апертура: f/2.2
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/5.0" (CMOS)
-
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"		 -
Селфи камера
Количество мегапикселей 32 мегапикселя 8 мегапикселей
Разрешение фото 6560 x 4928 3264 x 2448
Апертура f/2.2 f/2.0
Фокусное расстояние 26 мм -
Размер пикселя 0.8 микрон -
Тип сенсора ISOCELL CMOS CMOS
Размер сенсора 1/2.8" -
Разрешение видео 2160p (4K) при 30 FPS 720p при 30 FPS

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 5 (802.11 b/g/n/ac) Wi-Fi 4 (802.11 a/b/g/n/ac)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display		 - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
Версия Bluetooth 5 4.2
Функции Bluetooth PBAP/PAB, PAN, OPP, MAP, HSP, HID, HFP, DIP, AVRCP, A2DP LE, A2DP
Тип USB USB Type-C Micro USB
Версия USB 2 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo GPS, GLONASS, Beidou
NFC* Да Да
Инфракрасный порт Нет Нет
Связь
Количество SIM* 2 2
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM Попеременный Попеременный
Поддержка eSIM* Нет Нет
Гибридный слот Нет Нет
LTE Cat* 12 4
Поддержка 5G Нет Нет

Звук

Динамики Моно Моно
3.5 мм аудио порт Да Да
FM-Радио Да Да
Dolby Atmos Да Нет
Тесты динамиков
Максимальная громкость
Galaxy A51
81.1 дБ
Nokia 3.1 +5%
85.2 дБ

Другое

Класс Средний класс Бюджетный
Дата выхода Декабрь 2019 года Май 2018 года
Дата начала продаж Декабрь 2019 года Июнь 2018 года
Наличие на рынке Доступен Доступен
Уровень излучения SAR для головы 0.596 Вт/кг 0.64 Вт/кг
Уровень излучения SAR для тела 1.45 Вт/кг 1.63 Вт/кг
Сенсоры и датчики - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев		 - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
Комплект* - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Зарядное устройство
- Краткое руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM
- Наушники		 - Смартфон
- Зарядное устройство
- Кабель USB
- Руководство пользователя
- Гарантийный талон
- Скрепка для извлечения SIM-карты
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.

Итоги

Проведя анализ всех имеющихся у нас данных, мы считаем Samsung Galaxy A51 более удачной покупкой.

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