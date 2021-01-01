Главная > Сравнение смартфонов > Galaxy A51 vs 7 Plus – что лучше выбрать?

Samsung Galaxy A51 против Nokia 7 Plus

Самсунг Галакси А51
VS
Нокиа 7 Плюс
Samsung Galaxy A51
Nokia 7 Plus

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 12 декабря 2019 года Samsung Galaxy A51 с экраном 6.5" и чипом Exynos 9 Octa 9611, против 6-дюймового Nokia 7 Plus, который имеет процессор Qualcomm Snapdragon 660 и вышел на 23 месяца раньше. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать Samsung Galaxy A51
  • На 49% выше максимальная яркость экрана (636 против 426 нит)
  • Тонкие рамки – на 9.6% выше полезная площадь экрана
  • На 0.5" большая диагональ экрана
  • Запись замедленной съемки в 960 FPS
  • Использует более быструю память LPDDR4X 1866 МГц
  • Более энергоэффективный CPU – Exynos 9 Octa 9611
  • Cверхширокоугольный объектив камеры
  • Более новая ОС: Android 11 против 10
  • Super AMOLED экран (против IPS LCD у конкурента)
  • Смартфон на 1 год и 11 месяцев новее
  • Фронтальная камера записывает видео в 4K
Причины выбрать Nokia 7 Plus
  • Камера имеет двукратное оптическое приближение

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview

Цена/Качество

Введите за сколько вы можете купить данные смартфоны (в любой валюте) и нажмите кнопку "Рассчитать" - наш искусственный интеллект определит, какой из них лучший за свою цену.
Цена

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
Galaxy A51
vs
7 Plus

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип Super AMOLED IPS LCD
Размер 6.5 дюймов 6 дюймов
Разрешение 1080 x 2400 пикселей 1080 x 2160 пикселей
Соотношение сторон 20:9 18:9
Плотность пикселей 405 точек на дюйм 403 точек на дюйм
Частота обновления 60 Гц 60 Гц
Поддержка HDR Нет Нет
Защита дисплея Corning Gorilla Glass 3 Corning Gorilla Glass 3
Соотношение экрана к корпусу 87.4% 77.8%
Особенности - Always-On Display -
Тестирование дисплея
Цветовой охват sRGB 98.8% 99.9%
ШИМ (PWM) 242 Гц Не обнаружено
Время отклика 25 мс 36.4 мс
Контрастность ∞ Бесконечная 2082:1
Максимальная яркость
Galaxy A51 +49%
636 нит
7 Plus
426 нит
Источники: NotebookCheck [1], [2]

Дизайн и корпус

Высота 158.5 мм 158.3 мм
Ширина 73.6 мм 75.6 мм
Толщина 7.9 мм 9.5 мм
Вес 172 грамма 186 граммов
Водонепроницаемость Нет Нет
Материал задней панели Пластик Металл
Материал рамки Пластик Металл
Доступные цвета Белый, Черный Черный, Белый, Белый с медным, Черный с медным
Сканер отпечатков пальцев Да, в дисплее Да, сзади
Соотношение экрана к корпусу
Galaxy A51 +12%
87.4%
7 Plus
77.8%

Производительность

Тестируем Самсунг Галакси А51 и Нокиа 7 Плюс в бенчмарках
Процессор
Чипсет Samsung Exynos 9 Octa 9611 Qualcomm Snapdragon 660
Макс. частота 2300 МГц 2200 МГц
CPU-ядер 8 (4 + 4) 8 (4 + 4)
Архитектура - 4 ядра по 1.7 ГГц: Cortex-A53
- 4 ядра по 2.3 ГГц: Cortex-A73		 - 4 ядра по 1.84 ГГц: Kryo 260 Silver (Cortex-A53)
- 4 ядра по 2.2 ГГц: Kryo 260 Gold (Cortex-A73)
Размер транзистора 10 нанометров 14 нанометров
Графика Mali-G72 MP3 Adreno 512
Частота GPU 850 МГц 650 МГц
FLOPS ~259 Гфлопс ~217 Гфлопс
Оперативная память
Объем ОЗУ 4, 6 ГБ 4 ГБ
Тип памяти LPDDR4X LPDDR4
Частота памяти 1866 МГц 1866 МГц
Количество каналов 2 2
Накопитель
Объем накопителя 64, 128 ГБ 64 ГБ
Тип накопителя UFS 2.0 eMMC 5.1
Карта памяти MicroSD MicroSD
Макс. объем карты памяти До 512 ГБ До 256 ГБ

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Galaxy A51
347
7 Plus
н/д
Geekbench 5 (многоядерный)
Galaxy A51
1286
7 Plus
н/д
AnTuTu Benchmark 7
Galaxy A51
111459
7 Plus +32%
147374
AnTuTu Benchmark 8
Galaxy A51
187142
7 Plus
н/д
▶️ Добавьте ваш результат теста AnTuTu

Программное обеспечение

Операционная система Android 10 (С обновлением до Android 11) Android 8.1 (С обновлением до Android 10)
Оболочка UI One UI 3.0 Android One
Размер системы из коробки 23 ГБ 16 ГБ

Батарея

Характеристики
Объем 4000 мАч 3800 мАч
Мощность зарядки 15 Вт 18 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Беспроводная зарядка Нет Нет
Реверсивная зарядка Нет Нет
Быстрая зарядка Да (40% за 35 минут) Да, Quick Charge 3.0 (40% за 30 минут)
Время полной зарядки 1:50 ч. 1:37 ч.

Тесты автономности

Время веб-серфинга (Wi-Fi)
Galaxy A51 +19%
13:21 ч.
7 Plus
11:10 ч.
Время просмотра видео
Galaxy A51 +25%
14:22 ч.
7 Plus
11:42 ч.
Время разговора (3G)
Galaxy A51 +1%
21:51 ч.
7 Plus
21:36 ч.

Камеры

Сравнение и тесты камер Samsung Galaxy A51 vs Nokia 7 Plus
Основная камера
Матрица 48 мегапикселей 12 мегапикселей
Разрешение фото 8000 x 6000 4000 x 3000
Зум Цифровой Оптический, 2x
Вспышка LED Dual LED
Стабилизация Цифровая Цифровая
Запись 8K видео Нет Нет
Запись 4K видео До 30 кадров/c До 30 кадров/c
Запись 1080p видео До 30 кадров/c До 60 кадров/c
Замедленная съемка 960 кадров/c (720p) 120 кадров/c (720p)
Угол широкоугольного объектива 120° -
Количество объективов 4 (48 МП + 12 МП + 5 МП + 5 МП) 2 (12 МП + 13 МП)
Основной объектив - 48 МП
- Апертура: f/2.0
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/2", Samsung S5KGM2 (ISOCELL CMOS)
- Фазовый автофокус
- 12 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 25 мм
- Размер пикселя: 1.4 микрон
- Сенсор: 1/2.55", Sony IMX362 (CMOS)
- Фазовый автофокус (Dual Pixel)
Телефото объектив - - 13 МП
- Апертура: f/2.6
- Размер пикселя: 1 микрон
- Сенсор: 1/3.4" (CMOS)
Сверхширокоугольный объектив - 12 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 13 мм
- Размер пикселя: 1.12 микрон
-
Макро объектив - 5 МП
- Апертура: f/2.4
- Фокусное расстояние: 40 мм
- Размер пикселя: 1.12 микрон
-
Времяпролетный объектив - 5 МП
- Апертура: f/2.2
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/5.0" (CMOS)
-
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"		 - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
Селфи камера
Количество мегапикселей 32 мегапикселя 16 мегапикселей
Разрешение фото 6560 x 4928 4608 x 3456
Апертура f/2.2 f/2.0
Фокусное расстояние 26 мм -
Размер пикселя 0.8 микрон 1 микрон
Тип сенсора ISOCELL CMOS CMOS
Размер сенсора 1/2.8" 1/3.1"
Разрешение видео 2160p (4K) при 30 FPS 1080p (Full HD) при 30 FPS

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 5 (802.11 b/g/n/ac) Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display		 - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
Версия Bluetooth 5 5
Функции Bluetooth PBAP/PAB, PAN, OPP, MAP, HSP, HID, HFP, DIP, AVRCP, A2DP LE, A2DP
Тип USB USB Type-C USB Type-C
Версия USB 2 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo GPS, GLONASS, Beidou
NFC* Да Да
Инфракрасный порт Нет Нет
Связь
Количество SIM* 2 2
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM Попеременный Попеременный
Поддержка eSIM* Нет Нет
Гибридный слот Нет Да
LTE Cat* 12 6
Поддержка 5G Нет Нет

Звук

Динамики Моно Моно
3.5 мм аудио порт Да Да
FM-Радио Да Да
Dolby Atmos Да Нет
Тесты динамиков
Максимальная громкость
Galaxy A51
81.7 дБ
7 Plus +4%
85.3 дБ

Другое

Класс Средний класс Средний класс
Дата выхода Декабрь 2019 года Февраль 2018 года
Дата начала продаж Декабрь 2019 года Март 2018 года
Наличие на рынке Доступен Доступен
Уровень излучения SAR для головы 0.596 Вт/кг 0.361 Вт/кг
Уровень излучения SAR для тела 1.45 Вт/кг 1.776 Вт/кг
Сенсоры и датчики - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев		 - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект* - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Зарядное устройство
- Краткое руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM
- Наушники		 - Смартфон
- Зарядное устройство
- Кабель USB Type-C
- Наушники
- Краткое руководство
- Защитный чехол
- Скрепка для извлечения SIM-карты
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.

Итоги

Проведя анализ всех имеющихся у нас данных, мы считаем Samsung Galaxy A51 более удачной покупкой.

Опрос

А какой смартфон выберете вы?
1 (100%)
0 (0%)
Всего проголосовало: 1

Сравнения с конкурентами

1. Samsung Galaxy A51 или Samsung Galaxy A50
2. Samsung Galaxy A51 или Xiaomi Mi A3
3. Samsung Galaxy A51 или Samsung Galaxy A31
4. Samsung Galaxy A51 или Huawei Honor 20
5. Samsung Galaxy A51 или Huawei Honor 9X
6. Nokia 7 Plus или Samsung Galaxy A50
7. Nokia 7 Plus или Xiaomi Redmi Note 8
8. Nokia 7 Plus или Huawei Honor 10
9. Nokia 7 Plus или Nokia 8.1
10. Nokia 7 Plus или Nokia 7.1

Мнение пользователей

Вы можете поделиться своим мнением или задать вопрос в комментариях ниже
РусскийEnglish
Телефоны
Мобильные процессоры
Мы в соц. сетях