Samsung Galaxy A51 против OnePlus 5T
Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 12 декабря 2019 года Samsung Galaxy A51 с экраном 6.5" и чипом Exynos 9 Octa 9611, против 6.01-дюймового OnePlus 5T, который имеет процессор Qualcomm Snapdragon 835 и вышел на 25 месяцев раньше. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.
Ключевые отличия
Причины выбрать Samsung Galaxy A51
- Комплектуется на 700 мАч более емким аккумулятором – 4000 против 3300 мАч
- На 47% выше максимальная яркость экрана (636 против 432 нит)
- Наличие слота для карт памяти MicroSD до 512 ГБ
- На 0.49" большая диагональ экрана
- Запись замедленной съемки в 960 FPS
- Cверхширокоугольный объектив камеры
- Более новая ОС: Android 11 против 10
- Тонкие рамки – на 7.52% выше полезная площадь экрана
- Смартфон на 2 года и 1 месяц новее
- Фронтальная камера записывает видео в 4K
Причины выбрать OnePlus 5T
- Показывает на 59% лучшую производительность в бенчмарке AnTuTu
- Более быстрый тип накопителя - UFS 2.1 против UFS 2.0
- На 11% быстрее в одноядерном тесте GeekBench 5 – 388 и 350 баллов
Обзор
Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
70
61
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
39
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
66
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
75
75
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview
64
58
Цена/Качество
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Тесты и характеристикиСравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
vs
Экран
|Тип
|Super AMOLED
|Super AMOLED
|Размер
|6.5 дюймов
|6.01 дюймов
|Разрешение
|1080 x 2400 пикселей
|1080 x 2160 пикселей
|Соотношение сторон
|20:9
|18:9
|Плотность пикселей
|405 точек на дюйм
|402 точек на дюйм
|Частота обновления
|60 Гц
|60 Гц
|Поддержка HDR
|Нет
|Нет
|Защита дисплея
|Corning Gorilla Glass 3
|Corning Gorilla Glass 5
|Соотношение экрана к корпусу
|87.4%
|79.88%
|Особенности
|- Always-On Display
|-
|Цветовой охват sRGB
|98.8%
|-
|ШИМ (PWM)
|242 Гц
|242 Гц
|Время отклика
|25 мс
|4.8 мс
|Контрастность
|∞ Бесконечная
|∞ Бесконечная
Дизайн и корпус
|Высота
|158.5 мм
|156.1 мм
|Ширина
|73.6 мм
|75 мм
|Толщина
|7.9 мм
|7.3 мм
|Вес
|172 грамма
|162 грамма
|Водонепроницаемость
|Нет
|Нет
|Материал задней панели
|Пластик
|Металл
|Материал рамки
|Пластик
|Металл
|Доступные цвета
|Белый, Черный
|Черный, Белый, Красный, Золотой, Серый
|Сканер отпечатков пальцев
|Да, в дисплее
|Да, сзади
Производительность
|Чипсет
|Samsung Exynos 9 Octa 9611
|Qualcomm Snapdragon 835
|Макс. частота
|2300 МГц
|2450 МГц
|CPU-ядер
|8 (4 + 4)
|8 (4 + 4)
|Архитектура
|- 4 ядра по 1.7 ГГц: Cortex-A53
- 4 ядра по 2.3 ГГц: Cortex-A73
|- 4 ядра по 1.9 ГГц: Kryo 280 (Cortex-A53)
- 4 ядра по 2.45 ГГц: Kryo 280 (Cortex-A73)
|Размер транзистора
|10 нанометров
|10 нанометров
|Графика
|Mali-G72 MP3
|Adreno 540
|Частота GPU
|850 МГц
|710 МГц
|FLOPS
|~259 Гфлопс
|~558 Гфлопс
|Объем ОЗУ
|4, 6 ГБ
|6, 8 ГБ
|Тип памяти
|LPDDR4X
|LPDDR4X
|Частота памяти
|1866 МГц
|1866 МГц
|Количество каналов
|2
|2
|Объем накопителя
|64, 128 ГБ
|64, 128 ГБ
|Тип накопителя
|UFS 2.0
|UFS 2.1
|Карта памяти
|MicroSD
|Нет
|Макс. объем карты памяти
|До 512 ГБ
|-
Бенчмарки
Geekbench 5 (одноядерный)
350
OnePlus 5T +11%
388
Geekbench 5 (многоядерный)
1269
OnePlus 5T +32%
1674
AnTuTu Benchmark 8
175798
OnePlus 5T +59%
279924
ТОП-200 смартфонов в AnTuTu (#299 и #184)
Программное обеспечение
|Операционная система
|Android 10 (С обновлением до Android 11)
|Android 7.1.1 (С обновлением до Android 10)
|Оболочка UI
|One UI 3.0
|OxygenOS 9.0.4
|Размер системы из коробки
|23 ГБ
|17 ГБ
Батарея
|Объем
|4000 мАч
|3300 мАч
|Мощность зарядки
|15 Вт
|20 Вт
|Тип аккумулятора
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Съемный
|Нет
|Нет
|Беспроводная зарядка
|Нет
|Нет
|Реверсивная зарядка
|Нет
|Нет
|Быстрая зарядка
|Да (40% за 35 минут)
|Да, Dash Charge (60% за 30 минут)
|Время полной зарядки
|1:50 ч.
|1:13 ч.
Тесты автономности
Время веб-серфинга (Wi-Fi)
Galaxy A51 +31%
13:21 ч.
10:09 ч.
Время просмотра видео
14:22 ч.
OnePlus 5T +16%
16:49 ч.
Время разговора (3G)
21:51 ч.
OnePlus 5T +4%
22:28 ч.
Камеры
|Матрица
|48 мегапикселей
|16 мегапикселей
|Разрешение фото
|8000 x 6000
|4616 x 3464
|Зум
|Цифровой
|Цифровой
|Вспышка
|LED
|Dual LED
|Стабилизация
|Цифровая
|Цифровая
|Запись 8K видео
|Нет
|Нет
|Запись 4K видео
|До 30 кадров/c
|До 30 кадров/c
|Запись 1080p видео
|До 120 кадров/c
|До 60 кадров/c
|Замедленная съемка
|960 кадров/c (720p)
|120 кадров/c (720p)
|Угол широкоугольного объектива
|120°
|-
|Количество объективов
|4 (48 МП + 12 МП + 5 МП + 5 МП)
|2 (16 МП + 20 МП)
|Основной объектив
|- 48 МП
- Апертура: f/2.0
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/2", Samsung S5KGM2 (ISOCELL CMOS)
- Фазовый автофокус
|- 16 МП
- Апертура: f/1.7
- Фокусное расстояние: 27 мм
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/2.8", Sony IMX398 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус
|Сверхширокоугольный объектив
|- 12 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 13 мм
- Размер пикселя: 1.12 микрон
|-
|Макро объектив
|- 5 МП
- Апертура: f/2.4
- Фокусное расстояние: 40 мм
- Размер пикселя: 1.12 микрон
|-
|Времяпролетный объектив
|- 5 МП
- Апертура: f/2.2
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/5.0" (CMOS)
|-
|Особенности
| - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
| - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
|Количество мегапикселей
|32 мегапикселя
|16 мегапикселей
|Разрешение фото
|6560 x 4928
|4608 x 3456
|Апертура
|f/2.2
|f/2.0
|Фокусное расстояние
|26 мм
|20 мм
|Размер пикселя
|0.8 микрон
|1 микрон
|Тип сенсора
|ISOCELL CMOS
|BSI CMOS
|Размер сенсора
|1/2.8"
|1/3.1"
|Разрешение видео
|2160p (4K) при 30 FPS
|1080p (Full HD) при 30 FPS
Коммуникации
|Версия Wi-Fi
|Wi-Fi 5 (802.11 b/g/n/ac)
|Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)
|Функции Wi-Fi
| - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
| - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
|Версия Bluetooth
|5
|5
|Функции Bluetooth
|PBAP/PAB, PAN, OPP, MAP, HSP, HID, HFP, DIP, AVRCP, A2DP
|LE, A2DP
|Тип USB
|USB Type-C
|USB Type-C
|Версия USB
|2
|2
|Функции USB
| - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
| - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
|GPS
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
|NFC*
|Да
|Да
|Инфракрасный порт
|Нет
|Нет
|Количество SIM*
|2
|2
|Тип SIM
|Nano
|Nano
|Режим работы SIM
|Попеременный
|Попеременный
|Поддержка eSIM*
|Нет
|Нет
|Гибридный слот
|Нет
|Нет
|LTE Cat*
|12
|12
|Поддержка 5G
|Нет
|Нет
Звук
|Динамики
|Моно
|Моно
|3.5 мм аудио порт
|Да
|Да
|FM-Радио
|Да
|Нет
|Dolby Atmos
|Да
|Нет
Тесты динамиков
Другое
|Класс
|Средний класс
|Флагман
|Дата выхода
|Декабрь 2019 года
|Ноябрь 2017 года
|Дата начала продаж
|Декабрь 2019 года
|Ноябрь 2017 года
|Наличие на рынке
|Доступен
|Доступен
|Уровень излучения SAR для головы
|0.596 Вт/кг
|1.68 Вт/кг
|Уровень излучения SAR для тела
|1.45 Вт/кг
|1.71 Вт/кг
|Сенсоры и датчики
| - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
| - Датчик Холла
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
|Комплект*
| - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Зарядное устройство
- Краткое руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM
- Наушники
| - Смартфон
- Адаптер зарядки Dash Power
- Кабель Dash Type-C
- Руководство пользователя
- Защитная пленка для экрана
- Прозрачный чехол
- Скрепка для извлечения SIM-карты
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.
Итоги
Проведя анализ всех имеющихся у нас данных, мы считаем Samsung Galaxy A51 более удачной покупкой.
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