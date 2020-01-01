Samsung Galaxy A51 против OnePlus 8 Pro
Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 12 декабря 2019 года Samsung Galaxy A51 с экраном 6.5" и чипом Exynos 9 Octa 9611, против 6.78-дюймового OnePlus 8 Pro, который имеет процессор Qualcomm Snapdragon 865 и вышел на 4 месяца позже. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.
Ключевые отличия
Причины выбрать Samsung Galaxy A51
- Наличие слота для карт памяти MicroSD до 512 ГБ
- Весит на 27 граммов меньше
- Есть 3.5 мм разъем для наушников
Причины выбрать OnePlus 8 Pro
- Защита корпуса по стандарту IP68
- Показывает в 3.4 раза лучшую производительность в бенчмарке AnTuTu
- Камера имеет оптический зум 3x
- Выше частота обновление дисплея – 120 Гц
- На 27% выше плотность пикселей (513 vs 405 PPI)
- Поддержка стандарта Wi-Fi 6
- На 40% выше максимальная яркость экрана (889 против 636 нит)
- Поддержка беспроводной зарядки
- Более современная версия Bluetooth (v5.1)
- Стабилизация изображения
- Комплектуется на 510 мАч более емким аккумулятором – 4510 против 4000 мАч
- Использует более быструю память LPDDR5 2750 МГц
Обзор
Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
97
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
42
96
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
83
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
74
87
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
77
92
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview
68
89
ХарактеристикиСравнительная таблица технических характеристик Samsung Galaxy A51 и OnePlus 8 Pro
Экран
|Тип
|Super AMOLED
|AMOLED
|Размер
|6.5 дюймов
|6.78 дюймов
|Разрешение
|1080 x 2400 пикселей
|1440 x 3168 пикселей
|Соотношение сторон
|20:9
|19.5:9
|Плотность пикселей
|405 точек на дюйм
|513 точек на дюйм
|Частота обновления
|60 Гц
|120 Гц
|Поддержка HDR
|Нет
|Да, HDR10+
|Защита дисплея
|Corning Gorilla Glass 3
|Corning Gorilla Glass 5
|Соотношение экрана к корпусу
|87.4%
|90.8%
|Особенности
|- Always-On Display
| - DCI-P3
- Always-On Display
- DC Dimming
Тесты дисплея
Дизайн и корпус
|Высота
|158.5 мм
|165.3 мм
|Ширина
|73.6 мм
|74.4 мм
|Толщина
|7.9 мм
|8.5 мм
|Вес
|172 грамма
|199 граммов
|Водонепроницаемость
|Нет
|IP68
|Материал задней панели
|Пластик
|Стекло
|Материал рамки
|Пластик
|Металл
|Доступные цвета
|Белый, Черный
|Черный, Зеленый, Синий
|Сканер отпечатков пальцев
|Да, в дисплее
|Да, в дисплее
Метрики
Производительность
|Чипсет
|Samsung Exynos 9 Octa 9611
|Qualcomm Snapdragon 865
|Архитектура
|4 ядра по 2.3 ГГц (Cortex A73), 4 ядра по 1.7 ГГц (Cortex A53)
|1 ядро по 2.84 ГГц (Kryo 585), 3 ядра по 2.42 ГГц (Kryo 585), 4 ядра по 1.8 ГГц (Kryo 585)
|CPU ядер
|8
|8
|Частота
|2300 МГц
|2840 МГц
|Размер транзистора
|10 нанометров
|7 нанометров
|Графика
|Mali-G72 MP3
|Adreno 650
|GPU-ядер
|3
|-
|Частота GPU
|850 МГц
|587 МГц
|Объем ОЗУ
|4, 6 ГБ
|8, 12 ГБ
|Тип памяти
|LPDDR4X
|LPDDR5
|Частота памяти
|1866 МГц
|2750 МГц
|Количество каналов
|2
|2
|Объем накопителя
|64, 128 ГБ
|128, 256 ГБ
|Тип накопителя
|UFS 2.0
|UFS 3.0
|Карта памяти
|MicroSD
|No
|Макс. объем карты памяти
|До 512 ГБ
|-
Тесты в бенчмарках
Geekbench 5 (одноядерный)
355
8 Pro +160%
924
Geekbench 5 (многоядерный)
1309
8 Pro +157%
3361
AnTuTu Benchmark 8
176187
8 Pro +237%
593809
Таблица Android-смартфонов в AnTuTu 8 (#247 и #10)
Программное обеспечение
|Операционная система
|Android 10
|Android 10.0
|Оболочка UI
|One UI 2.5
|OxygenOS 10.0
|Размер системы из коробки
|23 ГБ
|20 ГБ
Батарея
|Объем
|4000 мАч
|4510 мАч
|Мощность зарядки
|15 Вт
|30 Вт
|Тип аккумулятора
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Съемный
|Нет
|Нет
|Время полной зарядки
|1:50 ч.
|0:55 ч.
|Быстрая зарядка
|Да (40% за 35 минут)
|Да (50% за 23 минут)
|Беспроводная зарядка
|Нет
|Да (30 Вт)
|Реверсивная зарядка
|Нет
|Да (беспроводная)
Тесты автономности
Время веб-серфинга (Wi-Fi)
Galaxy A51 +8%
13:21 ч.
12:28 ч.
Время просмотра видео
14:22 ч.
8 Pro +17%
16:58 ч.
Время разговора (3G)
21:51 ч.
8 Pro +32%
28:35 ч.
Камеры
|Матрица
|48 мегапикселей
|48 мегапикселей
|Разрешение фото
|8000 x 6000
|8000 x 6000
|Зум
|Цифровой
|Оптический, 3x
|Вспышка
|LED
|Dual LED
|Стабилизация
|Цифровая
|Оптическая
|Запись 8K видео
|Нет
|Нет
|Запись 4К видео
|До 30 кадров/c
|До 60 кадров/c
|Запись 1080p видео
|До 120 кадров/c
|До 240 кадров/c
|Замедленная съемка
|960 кадров/c (720p)
|960 кадров/c (720p)
|Угол широкоугольного объектива
|120°
|120°
|Количество объективов
|4 (48 МП + 12 MP + 5 MP + 5 MP)
|4 (48 МП + 8 MP + 48 MP + 5 MP)
|Основной объектив
|- 48 МП
- Апертура: f/2.0
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/2", Samsung S5KGM2 (ISOCELL CMOS)
- Фазовый автофокус
|- 48 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 25 мм
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/1.43", Sony IMX689 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
|Телефото объектив
|-
|- 8 МП
- Апертура: f/2.4
- Размер пикселя: 1 микрон
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
|Сверхширокоугольный объектив
|- 12 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 13 мм
- Размер пикселя: 1.12 микрон
|- 48 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 13 мм
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/2.25", Sony IMX586 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус
|Макро объектив
|- 5 МП
- Апертура: f/2.4
- Фокусное расстояние: 40 мм
- Размер пикселя: 1.12 микрон
|-
|Времяпролетный объектив
|- 5 МП
- Апертура: f/2.2
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/5.0" (CMOS)
|- 5 МП
- Апертура: f/2.4
|Особенности
| - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
| - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
- Поддержка RAW
|Примеры
|-
|Примеры фото OnePlus 8 Pro от DxOMark
|Количество мегапикселей
|32 мегапикселя
|16 мегапикселей
|Разрешение фото
|6560 x 4928
|4920 x 3264
|Апертура
|f/2.2
|f/2.5
|Фокусное расстояние
|26 мм
|-
|Размер пикселя
|0.8 микрон
|1 микрон
|Тип сенсора
|ISOCELL CMOS
|CMOS
|Размер сенсора
|1/2.8"
|1/3.06"
|Разрешение видео
|1080p (Full HD) при 30 FPS
|1080p (Full HD) при 30 FPS
Тесты камеры от DxOMark
Качества фото
126
Качества видео
103
Итоговая оценка камеры
119
Коммуникации и связь
|GPS
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, NAVIC, SBAS
|Версия Wi-Fi
|Wi-Fi 5 (802.11 b/g/n/ac)
|Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax)
|Функции Wi-Fi
| - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
| - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
|Версия Bluetooth
|5
|5.1
|Функции Bluetooth
|PBAP/PAB, PAN, OPP, MAP, HSP, HID, HFP, DIP, AVRCP, A2DP
|LE, A2DP
|Тип USB
|USB Type-C
|USB Type-C
|Версия USB
|2
|3.1
|Функции USB
| - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
| - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
|NFC
|Да
|Да
|Инфракрасный порт
|Нет
|Нет
|Количество SIM
|2
|2
|Тип SIM
|Nano
|Nano
|Режим работы SIM
|Попеременный
|Попеременный
|Поддержка eSIM
|Нет
|Нет
|Гибридный слот
|Нет
|Нет
|LTE Cat
|12
|20
Звук
|Динамики
|Моно
|Стерео
|3.5 мм аудио порт
|Да
|Нет
|FM-Радио
|Да
|Нет
|Dolby Atmos
|Да
|Да
Другое
|Класс
|Средний класс
|Флагман
|Дата выхода
|Декабрь 2019 года
|Апрель 2020 года
|Дата начала продаж
|Декабрь 2019 года
|Апрель 2020 года
|Наличие на рынке
|Доступен
|Доступен
|Уровень излучения SAR для головы
|0.596 Вт/кг
|-
|Уровень излучения SAR для тела
|1.45 Вт/кг
|-
|Сенсоры и датчики
| - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
| - Датчик Холла
- Барометр
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
|Комплект
| - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Зарядное устройство
- Краткое руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM
- Наушники
| - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Зарядное устройство
- Скрепка для извлечения SIM
- Краткое руководство пользователя
- Прозрачный чехол
Цены
Итоги
Проведя анализ всех имеющихся у нас данных, мы считаем OnePlus 8 Pro более удачной покупкой.
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