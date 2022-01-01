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Samsung Galaxy A51 против OnePlus Nord N200 5G

Самсунг Галакси А51
VS
Ванплас Норд N200 5G
Samsung Galaxy A51
OnePlus Nord N200 5G

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 12 декабря 2019 года Samsung Galaxy A51 с экраном 6.5" и чипом Exynos 9 Octa 9611, против 6.49-дюймового OnePlus Nord N200 5G, который имеет процессор Qualcomm Snapdragon 480 и вышел на 19 месяцев позже. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать Samsung Galaxy A51
  • Возможность записи 4K-видео
  • На 16% выше максимальная яркость экрана (631 против 546 нит)
  • Cверхширокоугольный объектив камеры
  • Более новая ОС: Android 12 против 11
  • Super AMOLED экран (против LTPS LCD у конкурента)
  • Весит на 17 граммов меньше
  • Фронтальная камера записывает видео в 4K
Причины выбрать OnePlus Nord N200 5G
  • Комплектуется на 1000 мАч более емким аккумулятором – 5000 против 4000 мАч
  • Выше частота обновление дисплея – 90 Гц
  • Более современная версия Bluetooth (v5.1)
  • Показывает на 31% лучшую производительность в бенчмарке AnTuTu
  • Стерео динамики
  • Смартфон на 1 год и 7 месяцев новее
  • Более быстрый тип накопителя - UFS 2.1 против UFS 2.0
  • Более энергоэффективный CPU – Snapdragon 480
  • На 46% быстрее в одноядерном тесте GeekBench 5 – 508 и 349 баллов

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview

Цена/Качество

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Цена

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
Galaxy A51
vs
Nord N200 5G

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип Super AMOLED LTPS LCD
Размер 6.5 дюймов 6.49 дюймов
Разрешение 1080 x 2400 пикселей 1080 x 2400 пикселей
Соотношение сторон 20:9 20:9
Плотность пикселей 405 точек на дюйм 406 точек на дюйм
Частота обновления 60 Гц 90 Гц
Поддержка HDR Нет Нет
Защита дисплея Corning Gorilla Glass 3 Corning Gorilla Glass 3
Соотношение экрана к корпусу 87.4% 83.2%
Особенности - Always-On Display - DCI-P3
Тестирование дисплея
Цветовой охват sRGB 98.8% -
ШИМ (PWM) 242 Гц -
Время отклика 25 мс -
Контрастность ∞ Бесконечная -
Максимальная яркость
Galaxy A51 +16%
631 нит
Nord N200 5G
546 нит
Источники: NotebookCheck [3]

Дизайн и корпус

Высота 158.5 мм 163.1 мм
Ширина 73.6 мм 74.9 мм
Толщина 7.9 мм 8.3 мм
Вес 172 грамма 189 граммов
Водонепроницаемость Нет Нет
Материал задней панели Пластик Пластик
Материал рамки Пластик Пластик
Доступные цвета Белый, Черный Синий
Сканер отпечатков пальцев Да, в дисплее Да, в кнопке
Соотношение экрана к корпусу
Galaxy A51 +5%
87.4%
Nord N200 5G
83.2%

Производительность

Тестируем Самсунг Галакси А51 и Ванплас Норд N200 5G в бенчмарках
Процессор
Чипсет Samsung Exynos 9 Octa 9611 Qualcomm Snapdragon 480
Макс. частота 2300 МГц 2000 МГц
CPU-ядер 8 (4 + 4) 8 (2 + 6)
Архитектура - 4 ядра по 1.7 ГГц: Cortex-A53
- 4 ядра по 2.3 ГГц: Cortex-A73		 - 6 ядер по 1.8 ГГц: Kryo 460 Silver
- 2 ядра по 2 ГГц: Kryo 460 Gold
Размер транзистора 10 нанометров 8 нанометров
Графика Mali-G72 MP3 Adreno 619
Частота GPU 850 МГц 825 МГц
FLOPS ~259 Гфлопс ~468 Гфлопс
Оперативная память
Объем ОЗУ 4, 6 ГБ 4 ГБ
Тип памяти LPDDR4X LPDDR4X
Частота памяти 1866 МГц 1866 МГц
Количество каналов 2 2
Накопитель
Объем накопителя 64, 128 ГБ 64 ГБ
Тип накопителя UFS 2.0 UFS 2.1
Карта памяти MicroSD MicroSD
Макс. объем карты памяти До 512 ГБ До 256 ГБ

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Galaxy A51
349
Nord N200 5G +46%
508
Geekbench 5 (многоядерный)
Galaxy A51
1280
Nord N200 5G +25%
1598
AnTuTu Benchmark 9
Galaxy A51
216865
Nord N200 5G +31%
283095
CPU 49711 95405
GPU 53719 65526
Memory 43824 49913
UX 70475 73615
Total score 216865 283095
3DMark Wild Life Performance
Galaxy A51
812
Nord N200 5G +19%
970
Stability 95% -
Graphics test 4 FPS 5 FPS
Graphics score 812 970
PCMark 3.0 score - 7082
Источники: 3DMark [3], [4]
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Программное обеспечение

Операционная система Android 10 (С обновлением до Android 12) Android 11
Оболочка UI One UI 4.1 OxygenOS 11
Размер системы из коробки 23 ГБ 16 ГБ

Батарея

Характеристики
Объем 4000 мАч 5000 мАч
Мощность зарядки 15 Вт 18 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Беспроводная зарядка Нет Нет
Реверсивная зарядка Нет Нет
Быстрая зарядка Да (40% за 35 минут) Да (50% за 53 минут)
Время полной зарядки 1:50 ч. 2:15 ч.
Тесты автономности
Веб-серфинг 09:34 ч. -
Просмотр видео 11:29 ч. -
Игры 05:12 ч. -
Режим ожидания 83 ч. -
Общая автономность
Galaxy A51
26:33 ч.
Nord N200 5G
н/д

Камеры

Сравнение и тесты камер Samsung Galaxy A51 vs OnePlus Nord N200 5G
Основная камера
Матрица 48 мегапикселей 13 мегапикселей
Разрешение фото 8000 x 6000 4128 x 3096
Зум Цифровой Цифровой
Вспышка LED LED
Стабилизация Цифровая Цифровая
Запись 8K видео Нет Нет
Запись 4K видео До 30 кадров/c Нет
Запись 1080p видео До 30 кадров/c До 30 кадров/c
Замедленная съемка 960 кадров/c (720p) -
Угол широкоугольного объектива 120° -
Количество объективов 4 (48 МП + 12 МП + 5 МП + 5 МП) 3 (13 МП + 2 МП + 2 МП)
Основной объектив - 48 МП
- Апертура: f/2.0
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/2", Samsung S5KGM2 (ISOCELL CMOS)
- Фазовый автофокус
- 13 МП
- Апертура: f/2.2
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Фазовый автофокус
Сверхширокоугольный объектив - 12 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 13 мм
- Размер пикселя: 1.12 микрон
-
Макро объектив - 5 МП
- Апертура: f/2.4
- Фокусное расстояние: 40 мм
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- 2 МП
- Апертура: f/2.4
Времяпролетный объектив - 5 МП
- Апертура: f/2.2
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/5.0" (CMOS)
- 2 МП
- Апертура: f/2.4
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"		 - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
Селфи камера
Количество мегапикселей 32 мегапикселя 16 мегапикселей
Разрешение фото 6560 x 4928 4920 x 3264
Апертура f/2.2 f/2.1
Фокусное расстояние 26 мм -
Размер пикселя 0.8 микрон 1 микрон
Тип сенсора ISOCELL CMOS Exmor-RS CMOS
Размер сенсора 1/2.8" 1/3"
Разрешение видео 2160p (4K) при 30 FPS 1080p (Full HD) при 30 FPS

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 5 (802.11 b/g/n/ac) Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display		 - Dual Band
- Wi-Fi MiMO
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
Версия Bluetooth 5 5.1
Функции Bluetooth PBAP/PAB, PAN, OPP, MAP, HSP, HID, HFP, DIP, AVRCP, A2DP LE, HID, A2DP
Тип USB USB Type-C USB Type-C
Версия USB 2 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
NFC* Да Да
Инфракрасный порт Нет Нет
Связь
Количество SIM* 2 2
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM Попеременный Попеременный
Поддержка eSIM* Нет Нет
Гибридный слот Нет Да
LTE Cat* 12 13
Поддержка 5G Нет Да

Звук

Динамики Моно Стерео
3.5 мм аудио порт Да Да
FM-Радио Да Да
Dolby Atmos Да Да
Тесты динамиков
Максимальная громкость
Galaxy A51
81.7 дБ
Nord N200 5G
н/д

Другое

Класс Средний класс Средний класс
Дата выхода Декабрь 2019 года Июнь 2021 года
Дата начала продаж Декабрь 2019 года Июнь 2021 года
Наличие на рынке Доступен Доступен
Уровень излучения SAR для головы 0.596 Вт/кг -
Уровень излучения SAR для тела 1.45 Вт/кг -
Сенсоры и датчики - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев		 - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект* - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Зарядное устройство
- Краткое руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM
- Наушники		 - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Зарядное устройство
- Скрепка для извлечения SIM
- Краткое руководство пользователя
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.

Итоги

Оба смартфона имеют свои преимущества и недостатки. Если для вас важнее дисплей, производительность, автономность и звук - выбирайте OnePlus Nord N200 5G, а если камера – то Samsung Galaxy A51.

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