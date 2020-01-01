Samsung Galaxy A51 против Oppo A1k
Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 12 декабря 2019 года Samsung Galaxy A51 с экраном 6.5" и чипом Exynos 9 Octa 9611, против 6.1-дюймового Oppo A1k, который имеет процессор MediaTek Helio P22 и вышел на 8 месяцев раньше. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.
Ключевые отличия
Причины выбрать Samsung Galaxy A51
- Показывает на 94% лучшую производительность в бенчмарке AnTuTu
- На 47% выше плотность пикселей (405 vs 276 PPI)
- Современный порт USB Type-C
- Поддержка стандарта Wi-Fi 5
- Более современная версия Bluetooth (v5)
- Быстрая зарядка мощностью 15 Ватт
- На 0.4" большая диагональ экрана
- Запись замедленной съемки в 960 FPS
- Присутствует сканер отпечатков пальцев
- Использует более быструю память LPDDR4X 1866 МГц
- Возможность записи 4K-видео
- Cверхширокоугольный объектив камеры
Обзор
Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
71
56
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
41
23
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
67
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
74
47
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
51
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview
68
50
ХарактеристикиСравнительная таблица технических характеристик Samsung Galaxy A51 и Oppo A1k
Экран
|Тип
|Super AMOLED
|IPS LCD
|Размер
|6.5 дюймов
|6.1 дюймов
|Разрешение
|1080 x 2400 пикселей
|720 x 1520 пикселей
|Соотношение сторон
|20:9
|19.5:9
|Плотность пикселей
|405 точек на дюйм
|276 точек на дюйм
|Частота обновления
|60 Гц
|60 Гц
|Поддержка HDR
|Нет
|Нет
|Защита дисплея
|Corning Gorilla Glass 3
|Corning Gorilla Glass 3
|Соотношение экрана к корпусу
|87.4%
|80.1%
|Особенности
|- Always-On Display
|-
Тесты дисплея
Дизайн и корпус
|Высота
|158.5 мм
|154.5 мм
|Ширина
|73.6 мм
|73.8 мм
|Толщина
|7.9 мм
|8.4 мм
|Вес
|172 грамма
|170 граммов
|Водонепроницаемость
|Нет
|Нет
|Материал задней панели
|Пластик
|Пластик
|Материал рамки
|Пластик
|Пластик
|Доступные цвета
|Белый, Черный
|Красный, Черный
|Сканер отпечатков пальцев
|Да, в дисплее
|Нет
Метрики
Производительность
|Чипсет
|Samsung Exynos 9 Octa 9611
|MediaTek Helio P22
|Архитектура
|4 ядра по 2.3 ГГц (Cortex A73), 4 ядра по 1.7 ГГц (Cortex A53)
|4 ядра по 2.0 ГГц (Cortex-A53), 4 ядра по 1.5 ГГц (Cortex-A53)
|CPU ядер
|8
|8
|Частота
|2300 МГц
|2000 МГц
|Размер транзистора
|10 нанометров
|12 нанометров
|Графика
|Mali-G72 MP3
|PowerVR GE8320
|GPU-ядер
|3
|-
|Частота GPU
|850 МГц
|650 МГц
|Объем ОЗУ
|4, 6 ГБ
|2 ГБ
|Тип памяти
|LPDDR4X
|LPDDR3
|Частота памяти
|1866 МГц
|933 МГц
|Количество каналов
|2
|1
|Объем накопителя
|64, 128 ГБ
|32 ГБ
|Тип накопителя
|UFS 2.0
|eMMC 5.1
|Карта памяти
|MicroSD
|MicroSD
|Макс. объем карты памяти
|До 512 ГБ
|До 256 ГБ
Тесты в бенчмарках
Geekbench 5 (одноядерный)
355
Geekbench 5 (многоядерный)
1309
AnTuTu Benchmark 8
Galaxy A51 +94%
176187
90620
Программное обеспечение
|Операционная система
|Android 10
|Android 9.0
|Оболочка UI
|One UI 2.5
|ColorOS 6 Lite
|Размер системы из коробки
|23 ГБ
|-
Батарея
|Объем
|4000 мАч
|4000 мАч
|Мощность зарядки
|15 Вт
|10 Вт
|Тип аккумулятора
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Съемный
|Нет
|Нет
|Время полной зарядки
|1:50 ч.
|2:00 ч.
|Быстрая зарядка
|Да (40% за 35 минут)
|Нет
|Беспроводная зарядка
|Нет
|Нет
|Реверсивная зарядка
|Нет
|Нет
Тесты автономности
Время веб-серфинга (Wi-Fi)
13:21 ч.
Время просмотра видео
14:22 ч.
Время разговора (3G)
21:51 ч.
Камеры
|Матрица
|48 мегапикселей
|8 мегапикселей
|Разрешение фото
|8000 x 6000
|3264 x 2448
|Зум
|Цифровой
|Цифровой
|Вспышка
|LED
|LED
|Стабилизация
|Цифровая
|Цифровая
|Запись 8K видео
|Нет
|Нет
|Запись 4К видео
|До 30 кадров/c
|Нет
|Запись 1080p видео
|До 120 кадров/c
|До 30 кадров/c
|Замедленная съемка
|960 кадров/c (720p)
|Нет
|Угол широкоугольного объектива
|120°
|-
|Количество объективов
|4 (48 МП + 12 MP + 5 MP + 5 MP)
|2 (8 МП + 2 MP)
|Основной объектив
|- 48 МП
- Апертура: f/2.0
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/2", Samsung S5KGM2 (ISOCELL CMOS)
- Фазовый автофокус
|- 8 МП
- Апертура: f/2.2
- Размер пикселя: 1.4 микрон
- Сенсор: 1/3.2" (CMOS)
- Фазовый автофокус
|Сверхширокоугольный объектив
|- 12 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 13 мм
- Размер пикселя: 1.12 микрон
|-
|Макро объектив
|- 5 МП
- Апертура: f/2.4
- Фокусное расстояние: 40 мм
- Размер пикселя: 1.12 микрон
|-
|Времяпролетный объектив
|- 5 МП
- Апертура: f/2.2
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/5.0" (CMOS)
|- 2 МП
- Апертура: f/2.4
- Размер пикселя: 1.75 микрон
|Особенности
| - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
|- Эффект "боке"
|Количество мегапикселей
|32 мегапикселя
|5 мегапикселей
|Разрешение фото
|6560 x 4928
|2560 x 1920
|Апертура
|f/2.2
|f/2.0
|Фокусное расстояние
|26 мм
|-
|Размер пикселя
|0.8 микрон
|1.12 микрон
|Тип сенсора
|ISOCELL CMOS
|CMOS
|Размер сенсора
|1/2.8"
|1/5"
|Разрешение видео
|1080p (Full HD) при 30 FPS
|720p при 30 FPS
Коммуникации и связь
|GPS
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
|GPS, GLONASS, Beidou
|Версия Wi-Fi
|Wi-Fi 5 (802.11 b/g/n/ac)
|Wi-Fi 4 (802.11 b/g/n)
|Функции Wi-Fi
| - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
| - Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
|Версия Bluetooth
|5
|4.2
|Функции Bluetooth
|PBAP/PAB, PAN, OPP, MAP, HSP, HID, HFP, DIP, AVRCP, A2DP
|LE, A2DP
|Тип USB
|USB Type-C
|Micro USB
|Версия USB
|2
|2
|Функции USB
| - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
| - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
|NFC
|Да
|Нет
|Инфракрасный порт
|Нет
|Нет
|Количество SIM
|2
|2
|Тип SIM
|Nano
|Nano
|Режим работы SIM
|Попеременный
|Попеременный
|Поддержка eSIM
|Нет
|Нет
|Гибридный слот
|Нет
|Нет
|LTE Cat
|12
|6
Звук
|Динамики
|Моно
|Моно
|3.5 мм аудио порт
|Да
|Да
|FM-Радио
|Да
|Да
|Dolby Atmos
|Да
|Нет
Другое
|Класс
|Средний класс
|Бюджетный
|Дата выхода
|Декабрь 2019 года
|Апрель 2019 года
|Дата начала продаж
|Декабрь 2019 года
|Апрель 2019 года
|Наличие на рынке
|Доступен
|Доступен
|Уровень излучения SAR для головы
|0.596 Вт/кг
|-
|Уровень излучения SAR для тела
|1.45 Вт/кг
|-
|Сенсоры и датчики
| - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
| - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
|Комплект
| - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Зарядное устройство
- Краткое руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM
- Наушники
| - Смартфон
- Зарядное устройство
- Кабель Micro USB
- Руководство пользователя
- Гарантийный талон
- Защитная пленка для экрана
- Скрепка для извлечения SIM-карты
Цены
Итоги
Проведя анализ всех имеющихся у нас данных, мы считаем Samsung Galaxy A51 более удачной покупкой.
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