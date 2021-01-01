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Samsung Galaxy A51 против Oppo A73

Самсунг Галакси А51
Samsung Galaxy A51
VS
Оппо А73
Oppo A73

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 12 декабря 2019 года Samsung Galaxy A51 с экраном 6.5" и чипом Exynos 9 Octa 9611, против 6.44-дюймового Oppo A73, который имеет процессор Qualcomm Snapdragon 662 и вышел на 10 месяцев позже. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать Samsung Galaxy A51
  • На 29% выше максимальная яркость экрана (636 против 493 нит)
  • Запись замедленной съемки в 960 FPS
  • Возможность записи 4K-видео
  • Более новая ОС: Android 11 против 10
  • Поддержка технологии Dolby Atmos
  • На 11% быстрее в одноядерном тесте GeekBench 5 – 350 и 315 баллов
  • Фронтальная камера записывает видео в 4K
Причины выбрать Oppo A73
  • Смартфон на 10 месяцев новее
  • Более быстрый тип накопителя - UFS 2.1 против UFS 2.0

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview

Цена/Качество

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Тесты и характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
Galaxy A51
vs
Oppo A73

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип Super AMOLED AMOLED
Размер 6.5 дюймов 6.44 дюймов
Разрешение 1080 x 2400 пикселей 1080 x 2400 пикселей
Соотношение сторон 20:9 20:9
Плотность пикселей 405 точек на дюйм 409 точек на дюйм
Частота обновления 60 Гц 60 Гц
Поддержка HDR Нет Нет
Защита дисплея Corning Gorilla Glass 3 Corning Gorilla Glass 3
Соотношение экрана к корпусу 87.4% 86%
Особенности - Always-On Display - Always-On Display
Тестирование дисплея
Цветовой охват sRGB 98.8% 98.6%
ШИМ (PWM) 242 Гц -
Время отклика 25 мс 25.1 мс
Контрастность ∞ Бесконечная 1387:1
Максимальная яркость
Galaxy A51 +29%
636 нит
Oppo A73
493 нит
Источники: NotebookCheck [1], [2]

Дизайн и корпус

Высота 158.5 мм 159.8 мм
Ширина 73.6 мм 72.9 мм
Толщина 7.9 мм 7.5 мм
Вес 172 грамма 163 грамма
Водонепроницаемость Нет Нет
Материал задней панели Пластик Пластик
Материал рамки Пластик Пластик
Доступные цвета Белый, Черный Синий, Серебристый
Сканер отпечатков пальцев Да, в дисплее Да, в дисплее
Соотношение экрана к корпусу
Galaxy A51 +2%
87.4%
Oppo A73
86%

Производительность

Тестируем Самсунг Галакси А51 и Оппо А73 в бенчмарках
Процессор
Чипсет Samsung Exynos 9 Octa 9611 Qualcomm Snapdragon 662
Макс. частота 2300 МГц 2300 МГц
CPU-ядер 8 (4 + 4) 8 (4 + 4)
Архитектура - 4 ядра по 1.7 ГГц: Cortex-A53
- 4 ядра по 2.3 ГГц: Cortex-A73		 - 4 ядра по 1.8 ГГц: Kryo 260 Silver (Cortex-A53)
- 4 ядра по 2 ГГц: Kryo 260 Gold (Cortex-A73)
Размер транзистора 10 нанометров 11 нанометров
Графика Mali-G72 MP3 Adreno 610
Частота GPU 850 МГц 600 МГц
FLOPS ~259 Гфлопс ~272 Гфлопс
Оперативная память
Объем ОЗУ 4, 6 ГБ 6 ГБ
Тип памяти LPDDR4X LPDDR4X
Частота памяти 1866 МГц 1866 МГц
Количество каналов 2 2
Накопитель
Объем накопителя 64, 128 ГБ 128 ГБ
Тип накопителя UFS 2.0 UFS 2.1
Карта памяти MicroSD MicroSD
Макс. объем карты памяти До 512 ГБ До 256 ГБ

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Galaxy A51 +11%
350
Oppo A73
315
Geekbench 5 (многоядерный)
Galaxy A51
1269
Oppo A73 +9%
1386
AnTuTu Benchmark 8
Galaxy A51
175798
Oppo A73
175209
Рейтинг AnTuTu (#299 и #285)

Программное обеспечение

Операционная система Android 10 (С обновлением до Android 11) Android 10
Оболочка UI One UI 3.0 ColorOS 7.2
Размер системы из коробки 23 ГБ 15 ГБ

Батарея

Характеристики
Объем 4000 мАч 4015 мАч
Мощность зарядки 15 Вт 30 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Беспроводная зарядка Нет Нет
Реверсивная зарядка Нет Нет
Быстрая зарядка Да (40% за 35 минут) Да, VOOC 4.0 (50% за 20 минут)
Время полной зарядки 1:50 ч. 0:55 ч.

Тесты автономности

Время веб-серфинга (Wi-Fi)
Galaxy A51
13:21 ч.
Oppo A73
н/д
Время просмотра видео
Galaxy A51
14:22 ч.
Oppo A73
н/д
Время разговора (3G)
Galaxy A51
21:51 ч.
Oppo A73
н/д

Камеры

Сравнение и тесты камер Samsung Galaxy A51 vs Oppo A73
Основная камера
Матрица 48 мегапикселей 16 мегапикселей
Разрешение фото 8000 x 6000 4624 x 3468
Зум Цифровой Цифровой
Вспышка LED Dual LED
Стабилизация Цифровая Цифровая
Запись 8K видео Нет Нет
Запись 4K видео До 30 кадров/c Нет
Запись 1080p видео До 120 кадров/c До 30 кадров/c
Замедленная съемка 960 кадров/c (720p) 120 кадров/c (720p)
Угол широкоугольного объектива 120° 120°
Количество объективов 4 (48 МП + 12 МП + 5 МП + 5 МП) 4 (16 МП + 8 МП + 2 МП + 2 МП)
Основной объектив - 48 МП
- Апертура: f/2.0
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/2", Samsung S5KGM2 (ISOCELL CMOS)
- Фазовый автофокус
- 16 МП
- Апертура: f/2.2
- Размер пикселя: 1 микрон
- Сенсор: 1/3.06", OmniVision OV16A10
- Фазовый автофокус
Сверхширокоугольный объектив - 12 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 13 мм
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- 8 МП
- Апертура: f/2.2
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/4.0", SK Hynix HI-846 (CMOS)
Монохромный объектив - - 2 МП
- Апертура: f/2.4
- Размер пикселя: 1.75 микрон
- Сенсор: 1/5", Galaxy Core GC02M1B (CMOS)
Макро объектив - 5 МП
- Апертура: f/2.4
- Фокусное расстояние: 40 мм
- Размер пикселя: 1.12 микрон
-
Времяпролетный объектив - 5 МП
- Апертура: f/2.2
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/5.0" (CMOS)
-
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"		 - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
Селфи камера
Количество мегапикселей 32 мегапикселя 16 мегапикселей
Разрешение фото 6560 x 4928 4624 x 3468
Апертура f/2.2 f/2.0
Фокусное расстояние 26 мм 26 мм
Размер пикселя 0.8 микрон -
Тип сенсора ISOCELL CMOS CMOS
Размер сенсора 1/2.8" 1/3.1"
Разрешение видео 2160p (4K) при 30 FPS 1080p (Full HD) при 30 FPS

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 5 (802.11 b/g/n/ac) Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display		 - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
Версия Bluetooth 5 5
Функции Bluetooth PBAP/PAB, PAN, OPP, MAP, HSP, HID, HFP, DIP, AVRCP, A2DP LE, A2DP
Тип USB USB Type-C USB Type-C
Версия USB 2 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- Режим USB-host
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
NFC* Да Нет
Инфракрасный порт Нет Нет
Связь
Количество SIM* 2 2
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM Попеременный Попеременный
Поддержка eSIM* Нет Нет
Гибридный слот Нет Нет
LTE Cat* 12 13
Поддержка 5G Нет Да

Звук

Динамики Моно Моно
3.5 мм аудио порт Да Да
FM-Радио Да Да
Dolby Atmos Да Нет
Тесты динамиков
Максимальная громкость
Galaxy A51
81.1 дБ
Oppo A73 +12%
90.8 дБ

Другое

Класс Средний класс Средний класс
Дата выхода Декабрь 2019 года Октябрь 2020 года
Дата начала продаж Декабрь 2019 года Октябрь 2020 года
Наличие на рынке Доступен Доступен
Уровень излучения SAR для головы 0.596 Вт/кг -
Уровень излучения SAR для тела 1.45 Вт/кг -
Сенсоры и датчики - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев		 - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект* - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Зарядное устройство
- Краткое руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM
- Наушники		 - Смартфон
- Зарядное устройство (30 Вт)
- Кабель USB Type-C
- Скрепка для извлечения SIM
- Краткое руководство пользователя
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.

Итоги

Смартфоны имеют много общего, но мы отдаем предпочтение Samsung Galaxy A51. У него лучшие программное обеспечение, камера и звук.

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