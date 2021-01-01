Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 12 декабря 2019 года Samsung Galaxy A51 с экраном 6.5" и чипом Exynos 9 Octa 9611, против 5.83-дюймового Samsung Galaxy A10e, который имеет процессор Exynos 7 Octa 7884 и вышел на 5 месяцев раньше. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.