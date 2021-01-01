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Samsung Galaxy A51 против Galaxy A10e

Самсунг Галакси А51
VS
Самсунг Галакси А10е
Samsung Galaxy A51
Samsung Galaxy A10e

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 12 декабря 2019 года Samsung Galaxy A51 с экраном 6.5" и чипом Exynos 9 Octa 9611, против 5.83-дюймового Samsung Galaxy A10e, который имеет процессор Exynos 7 Octa 7884 и вышел на 5 месяцев раньше. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать Samsung Galaxy A51
  • Показывает на 95% лучшую производительность в бенчмарке AnTuTu
  • На 0.67" большая диагональ экрана
  • На 37% выше плотность пикселей (405 vs 295 PPI)
  • На 44% выше максимальная яркость экрана (636 против 442 нит)
  • Быстрая зарядка мощностью 15 Ватт
  • Запись замедленной съемки в 960 FPS
  • Присутствует сканер отпечатков пальцев
  • Использует более быструю память LPDDR4X 1866 МГц
  • Комплектуется на 600 мАч более емким аккумулятором – 4000 против 3400 мАч
  • Возможность записи 4K-видео
  • Более энергоэффективный CPU – Exynos 9 Octa 9611
  • Cверхширокоугольный объектив камеры
Причины выбрать Samsung Galaxy A10e
  • Весит на 31 грамм меньше

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview

Цена/Качество

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Цена

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
Galaxy A51
vs
Galaxy A10e

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип Super AMOLED PLS TFT
Размер 6.5 дюймов 5.83 дюймов
Разрешение 1080 x 2400 пикселей 720 x 1560 пикселей
Соотношение сторон 20:9 19.5:9
Плотность пикселей 405 точек на дюйм 295 точек на дюйм
Частота обновления 60 Гц 60 Гц
Поддержка HDR Нет Нет
Защита дисплея Corning Gorilla Glass 3 Закаленное стекло
Соотношение экрана к корпусу 87.4% 81.4%
Особенности - Always-On Display -
Тестирование дисплея
Цветовой охват sRGB 98.8% -
ШИМ (PWM) 242 Гц -
Время отклика 25 мс -
Контрастность ∞ Бесконечная -
Максимальная яркость
Galaxy A51 +44%
636 нит
Galaxy A10e
442 нит
Источники: NotebookCheck [1]

Дизайн и корпус

Высота 158.5 мм 147.3 мм
Ширина 73.6 мм 69.6 мм
Толщина 7.9 мм 8.4 мм
Вес 172 грамма 141 грамм
Водонепроницаемость Нет Нет
Материал задней панели Пластик Пластик
Материал рамки Пластик Пластик
Доступные цвета Белый, Черный Черный, Синий, Золотой, Красный
Сканер отпечатков пальцев Да, в дисплее Нет
Соотношение экрана к корпусу
Galaxy A51 +7%
87.4%
Galaxy A10e
81.4%

Производительность

Тестируем Самсунг Галакси А51 и Самсунг Галакси А10е в бенчмарках
Процессор
Чипсет Samsung Exynos 9 Octa 9611 Samsung Exynos 7 Octa 7884
Макс. частота 2300 МГц 1600 МГц
CPU-ядер 8 (4 + 4) 8 (2 + 6)
Архитектура - 4 ядра по 1.7 ГГц: Cortex-A53
- 4 ядра по 2.3 ГГц: Cortex-A73		 - 6 ядер по 1.35 ГГц: Cortex-A53
- 2 ядра по 1.56 ГГц: Cortex-A73
Размер транзистора 10 нанометров 14 нанометров
Графика Mali-G72 MP3 Mali-G71 MP2
Частота GPU 850 МГц 770 МГц
FLOPS ~259 Гфлопс ~64 Гфлопс
Оперативная память
Объем ОЗУ 4, 6 ГБ 2 ГБ
Тип памяти LPDDR4X LPDDR3
Частота памяти 1866 МГц 933 МГц
Количество каналов 2 1
Накопитель
Объем накопителя 64, 128 ГБ 32 ГБ
Тип накопителя UFS 2.0 eMMC 5.1
Карта памяти MicroSD MicroSD
Макс. объем карты памяти До 512 ГБ До 512 ГБ

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Galaxy A51 +50%
347
Galaxy A10e
232
Geekbench 5 (многоядерный)
Galaxy A51 +53%
1286
Galaxy A10e
838
AnTuTu Benchmark 7
Galaxy A51 +30%
111459
Galaxy A10e
86044
AnTuTu Benchmark 8
Galaxy A51 +95%
187142
Galaxy A10e
96170
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Программное обеспечение

Операционная система Android 10 (С обновлением до Android 11) Android 9.0 (С обновлением до Android 10.0)
Оболочка UI One UI 3.0 One UI 1.0
Размер системы из коробки 23 ГБ -

Батарея

Характеристики
Объем 4000 мАч 3400 мАч
Мощность зарядки 15 Вт -
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Беспроводная зарядка Нет Нет
Реверсивная зарядка Нет Нет
Быстрая зарядка Да (40% за 35 минут) Нет
Время полной зарядки 1:50 ч. 1:40 ч.

Тесты автономности

Время веб-серфинга (Wi-Fi)
Galaxy A51
13:21 ч.
Galaxy A10e
н/д
Время просмотра видео
Galaxy A51
14:22 ч.
Galaxy A10e
н/д
Время разговора (3G)
Galaxy A51
21:51 ч.
Galaxy A10e
н/д

Камеры

Сравнение и тесты камер Samsung Galaxy A51 vs Samsung Galaxy A10e
Основная камера
Матрица 48 мегапикселей 8 мегапикселей
Разрешение фото 8000 x 6000 4128 x 3096
Зум Цифровой Цифровой
Вспышка LED LED
Стабилизация Цифровая Цифровая
Запись 8K видео Нет Нет
Запись 4K видео До 30 кадров/c Нет
Запись 1080p видео До 30 кадров/c До 30 кадров/c
Замедленная съемка 960 кадров/c (720p) Нет
Угол широкоугольного объектива 120° -
Количество объективов 4 (48 МП + 12 МП + 5 МП + 5 МП) 1 (8 МП)
Основной объектив - 48 МП
- Апертура: f/2.0
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/2", Samsung S5KGM2 (ISOCELL CMOS)
- Фазовый автофокус
- 8 МП
- Апертура: f/1.9
- Фокусное расстояние: 27 мм
Сверхширокоугольный объектив - 12 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 13 мм
- Размер пикселя: 1.12 микрон
-
Макро объектив - 5 МП
- Апертура: f/2.4
- Фокусное расстояние: 40 мм
- Размер пикселя: 1.12 микрон
-
Времяпролетный объектив - 5 МП
- Апертура: f/2.2
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/5.0" (CMOS)
-
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"		 -
Селфи камера
Количество мегапикселей 32 мегапикселя 5 мегапикселей
Разрешение фото 6560 x 4928 2560 x 1920
Апертура f/2.2 f/2.0
Фокусное расстояние 26 мм 32 мм
Размер пикселя 0.8 микрон -
Тип сенсора ISOCELL CMOS CMOS
Размер сенсора 1/2.8" -
Разрешение видео 2160p (4K) при 30 FPS 720p при 30 FPS

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 5 (802.11 b/g/n/ac) Wi-Fi 5 (802.11 b/g/n/ac)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display		 - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
Версия Bluetooth 5 5
Функции Bluetooth PBAP/PAB, PAN, OPP, MAP, HSP, HID, HFP, DIP, AVRCP, A2DP PBAP/PAB, PAN, OPP, MAP, HSP, HID, HFP, DIP, AVRCP, A2DP
Тип USB USB Type-C USB Type-C
Версия USB 2 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo GPS, GLONASS, Beidou
NFC* Да Нет
Инфракрасный порт Нет Нет
Связь
Количество SIM* 2 2
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM Попеременный Попеременный
Поддержка eSIM* Нет Нет
Гибридный слот Нет Нет
LTE Cat* 12 4
Поддержка 5G Нет Нет

Звук

Динамики Моно Моно
3.5 мм аудио порт Да Да
FM-Радио Да Да
Dolby Atmos Да Нет
Тесты динамиков
Максимальная громкость
Galaxy A51
81.7 дБ
Galaxy A10e
н/д

Другое

Класс Средний класс Бюджетный
Дата выхода Декабрь 2019 года Июль 2019 года
Дата начала продаж Декабрь 2019 года Август 2019 года
Наличие на рынке Доступен Доступен
Уровень излучения SAR для головы 0.596 Вт/кг 0.14 Вт/кг
Уровень излучения SAR для тела 1.45 Вт/кг 0.77 Вт/кг
Сенсоры и датчики - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев		 - Датчик приближения
- Акселерометр
- Датчик света
Комплект* - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Зарядное устройство
- Краткое руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM
- Наушники		 - Телефон
- Адаптер питания
- Кабель USB
- Краткое руководство
- Скрепка для извлечения SIM
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.

Итоги

Проведя анализ всех имеющихся у нас данных, мы считаем Samsung Galaxy A51 более удачной покупкой.

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