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Samsung Galaxy A51 против A14 5G

51 из 100
Samsung Galaxy A51
VS
59 из 100
Samsung Galaxy A14 5G
Samsung Galaxy A51
Samsung Galaxy A14 5G

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 12 декабря 2019 года Samsung Galaxy A51 с экраном 6.5" и чипом Exynos 9 Octa 9611, против 6.6-дюймового Samsung Galaxy A14 5G, который имеет процессор MediaTek Dimensity 700 и вышел на 38 месяцев позже. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать Samsung Galaxy A51
  • Запись замедленной съемки в 960 FPS
  • Возможность записи 4K-видео
  • На 23% выше максимальная яркость экрана (631 против 515 нит)
  • Cверхширокоугольный объектив камеры
  • Тонкие рамки – на 7% выше полезная площадь экрана
  • Super AMOLED экран (против PLS TFT у конкурента)
  • Весит на 32 грамма меньше
  • Фронтальная камера записывает видео в 4K
Причины выбрать Samsung Galaxy A14 5G
  • На 41% лучшая автономность (37:25 vs 26:33 часов)
  • Комплектуется на 1000 мАч более емким аккумулятором – 5000 против 4000 мАч
  • Выше частота обновление дисплея – 90 Гц
  • Показывает на 64% лучшую производительность в бенчмарке AnTuTu
  • Более современная версия Bluetooth (v5.2)
  • Смартфон на 3 года и 2 месяца новее
  • Более быстрый тип накопителя - UFS 2.2 против UFS 2.0
  • Более энергоэффективный CPU – MediaTek Dimensity 700
  • На 52% быстрее в одноядерном тесте GeekBench 5 – 527 и 347 баллов

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Производительность
Быстродействие приложений и системы
Игры
Возможности в 3D-гейминге
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview
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Тесты и характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
Galaxy A51
vs
Galaxy A14 5G

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип Super AMOLED PLS TFT
Размер 6.5 дюймов 6.6 дюймов
Разрешение 1080 x 2400 пикселей 1080 x 2400 пикселей
Соотношение сторон 20:9 20:9
Плотность пикселей 405 точек на дюйм 399 точек на дюйм
Частота обновления 60 Гц 90 Гц
Адаптивная частота обновления Нет Нет
Макс. заявленная яркость 400 нит 500 нит
Поддержка HDR Нет Нет
Защита дисплея Corning Gorilla Glass 3 Закаленное стекло
Соотношение экрана к корпусу 87.4% 80.4%
Особенности - Always-On Display -
Тестирование дисплея
Цветовой охват sRGB 98.8% -
ШИМ (PWM) 242 Гц -
Время отклика 25 мс -
Контрастность ∞ Бесконечная -
Реальная пиковая яркость (авто)
Galaxy A51 +23%
631 нит
Galaxy A14 5G
515 нит
Источники: NotebookCheck [3], [4]

Дизайн и корпус

Высота 158.5 мм 167.7 мм
Ширина 73.6 мм 78 мм
Толщина 7.9 мм 9.1 мм
Вес 172 грамма 204 грамма
Водонепроницаемость Нет Нет
Материал задней панели Пластик Пластик
Материал рамки Пластик Пластик
Доступные цвета Белый, Черный Черный, Серебристый, Зеленый, Красный
Сканер отпечатков пальцев Да, в дисплее Да, в кнопке
Соотношение экрана к корпусу
Galaxy A51 +9%
87.4%
Galaxy A14 5G
80.4%

Производительность

Тестируем Samsung Galaxy A51 и Samsung Galaxy A14 5G в бенчмарках
Процессор
Чипсет Samsung Exynos 9 Octa 9611 MediaTek Dimensity 700
Макс. частота 2300 МГц 2200 МГц
CPU-ядер 8 (4 + 4) 8 (2 + 6)
Архитектура - 4 ядра по 1.7 ГГц: Cortex-A53
- 4 ядра по 2.3 ГГц: Cortex-A73		 - 6 ядер по 2 ГГц: Cortex-A55
- 2 ядра по 2.2 ГГц: Cortex-A76
Кэш L3 - 2 МБ
Размер транзистора 10 нанометров 7 нанометров
Графика Mali-G72 MP3 Mali-G57 MC2
Частота GPU 850 МГц 950 МГц
FLOPS ~259 Гфлопс ~420 Гфлопс

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Galaxy A51
347
Galaxy A14 5G +52%
527
Geekbench 5 (многоядерный)
Galaxy A51
1279
Galaxy A14 5G +34%
1718
AnTuTu Benchmark 9
Galaxy A51
211716
Galaxy A14 5G +64%
346231
CPU 63753 99293
GPU 43839 82933
Memory 43507 77937
UX 62692 88634
Total score 211716 346231
3DMark Wild Life Performance
Galaxy A51
812
Galaxy A14 5G +47%
1195
Пиковая температура корпуса 42.2 °C 37.5 °C
Stability 95% 99%
Graphics test 4 FPS 7 FPS
Graphics score 812 1195
PCMark 3.0
Web score - 6234
Video editing - 5425
Photo editing - 13488
Data manipulation - 7097
Writing score - 8913
Источники: 3DMark [3], [4]
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Память

Оперативная память
Объем ОЗУ 4, 6 ГБ 4, 6 ГБ
Тип памяти LPDDR4X LPDDR4X
Частота памяти 1866 МГц 2133 МГц
Количество каналов 2 2
Накопитель
Объем накопителя 64, 128 ГБ 64, 128 ГБ
Тип накопителя UFS 2.0 UFS 2.2
Карта памяти MicroSD MicroSD
Макс. объем карты памяти До 512 ГБ До 1024 ГБ

Программное обеспечение

Операционная система Android 10 (С обновлением до Android 13) Android 13
Оболочка UI One UI 5.0 One UI Core 5.0
Размер системы из коробки 23 ГБ 18.8 ГБ

Батарея

Объем 4000 мАч 5000 мАч
Макс. мощность зарядки 15 Вт 15 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Беспроводная зарядка Нет Нет
Реверсивная зарядка Нет Нет
Быстрая зарядка Да (40% за 35 минут) Да (30% за 30 минут)
Время полной зарядки 1:50 ч. 2:22 ч.
Тесты автономности
Веб-серфинг 09:34 ч. 14:26 ч.
Просмотр видео 11:29 ч. 13:58 ч.
Игры 05:12 ч. 06:53 ч.
Режим ожидания 83 ч. 122 ч.
Общая автономность
Galaxy A51
26:33 ч.
Galaxy A14 5G +41%
37:25 ч.

Камеры

Сравнение и тесты камер Samsung Galaxy A51 vs Samsung Galaxy A14 5G
Основная камера
Матрица 48 мегапикселей 50 мегапикселей
Разрешение фото 8000 x 6000 8160 x 6120
Зум Цифровой Цифровой
Вспышка LED LED
Стабилизация Цифровая Цифровая
Запись 8K видео Нет Нет
Запись 4K видео До 30 кадров/c Нет
Запись 1080p видео До 30 кадров/c До 30 кадров/c
Замедленная съемка 960 кадров/c (720p) 120 кадров/c (720p)
Угол широкоугольного объектива 120° -
Количество объективов 4 (48 МП + 12 МП + 5 МП + 5 МП) 3 (50 МП + 2 МП + 2 МП)
Основной объектив - 48 МП
- Апертура: f/2.0
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/2", Sony IMX582 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус
- 50 МП
- Апертура: f/1.8
- Размер пикселя: 0.64 микрон
- Сенсор: 1/2.76", Samsung JN1 (ISOCELL CMOS)
- Фазовый автофокус
Сверхширокоугольный объектив - 12 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 13 мм
- Размер пикселя: 1.12 микрон
-
Макро объектив - 5 МП
- Апертура: f/2.4
- Фокусное расстояние: 40 мм
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- 2 МП
- Апертура: f/2.4
Времяпролетный объектив - 5 МП
- Апертура: f/2.2
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/5.0" (CMOS)
- 2 МП
- Апертура: f/2.4
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"		 - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
Селфи камера
Количество мегапикселей 32 мегапикселя 13 мегапикселей
Разрешение фото 6560 x 4928 4128 x 3096
Апертура f/2.2 f/2.0
Фокусное расстояние 26 мм 26 мм
Размер пикселя 0.8 микрон 1.12 микрон
Тип сенсора ISOCELL CMOS CMOS
Размер сенсора 1/2.8" -
Разрешение видео 2160p (4K) при 30 FPS 1080p (Full HD) при 30 FPS

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 5 (802.11 b/g/n/ac) Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display		 - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
Версия Bluetooth 5 5.2
Функции Bluetooth PBAP/PAB, PAN, OPP, MAP, HSP, HID, HFP, DIP, AVRCP, A2DP LE
Тип USB USB Type-C USB Type-C
Версия USB 2 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo GPS, GLONASS, Galileo
NFC* Да Да
Инфракрасный порт Нет Нет
Связь
Количество SIM* 2 2
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM Попеременный Попеременный
Поддержка eSIM* Нет Нет
Гибридный слот Нет Да
LTE Cat* 12 18
Поддержка 5G Нет Да

Звук

Динамики Моно Моно
3.5 мм аудио порт Да Да
FM-Радио Да Нет
Dolby Atmos Да Да
Тесты динамиков
Максимальная громкость
Galaxy A51
81.7 дБ
Galaxy A14 5G +11%
90.4 дБ

Другое

Класс Средний класс Бюджетный
Дата выхода Декабрь 2019 года Январь 2023 года
Дата начала продаж Декабрь 2019 года Январь 2023 года
Наличие на рынке Доступен Доступен
Уровень излучения SAR для головы 0.596 Вт/кг 0.56 Вт/кг
Уровень излучения SAR для тела 1.45 Вт/кг 1.28 Вт/кг
Сенсоры и датчики - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев		 - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Зарядное устройство из коробки - Нет
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.

Итоги

Проведя анализ всех имеющихся у нас данных, мы считаем Samsung Galaxy A14 5G более удачной покупкой.

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