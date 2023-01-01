Главная > Сравнение смартфонов > Galaxy A52 5G vs iPhone SE (2022) – что лучше выбрать?

Samsung Galaxy A52 5G против Apple iPhone SE (2022)

Самсунг Галакси А52 5G
VS
Эпл Айфон SE (2022)
Samsung Galaxy A52 5G
Apple iPhone SE (2022)

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 17 марта 2021 года Samsung Galaxy A52 5G с экраном 6.5" и чипом Qualcomm Snapdragon 750G, против 4.7-дюймового Apple iPhone SE (2022), который имеет процессор Apple A15 Bionic и вышел на 12 месяцев позже. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать Samsung Galaxy A52 5G
  • Комплектуется на 2482 мАч более емким аккумулятором – 4500 против 2018 мАч
  • На 1.8" большая диагональ экрана
  • Выше частота обновление дисплея – 120 Гц
  • Тонкие рамки – на 19.5% выше полезная площадь экрана
  • На 21% лучшая автономность (30:59 vs 25:41 часов)
  • Наличие слота для карт памяти MicroSD до 1024 ГБ
  • На 22% выше максимальная яркость экрана (784 против 642 нит)
  • Cверхширокоугольный объектив камеры
  • Наличие 2-х слотов для SIM-карт
  • На 24% выше плотность пикселей (405 vs 326 PPI)
  • Super AMOLED экран (против IPS LCD у конкурента)
  • Фронтальная камера записывает видео в 4K
Причины выбрать Apple iPhone SE (2022)
  • Показывает на 80% лучшую производительность в бенчмарке AnTuTu
  • Лучшее качество снимков камеры (согласно рейтингу DxOMark)
  • Поддержка стандарта Wi-Fi 6
  • Поддержка беспроводной зарядки на
  • Apple поддерживает свои смартфоны на несколько лет дольше, чем Samsung
  • Смартфон на 1 год новее
  • Лучше лежит в руке - корпус на 7.8 мм уже
  • Поддержка функции eSIM

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview

Цена/Качество

Введите за сколько вы можете купить данные смартфоны (в любой валюте) и нажмите кнопку "Рассчитать" - наш искусственный интеллект определит, какой из них лучший за свою цену.
Цена

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
Galaxy A52 5G
vs
iPhone SE (2022)

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип Super AMOLED IPS LCD
Размер 6.5 дюймов 4.7 дюймов
Разрешение 1080 x 2400 пикселей 750 x 1334 пикселей
Соотношение сторон 20:9 16:9
Плотность пикселей 405 точек на дюйм 326 точек на дюйм
Частота обновления 120 Гц 60 Гц
Адаптивная частота обновления Нет Нет
Макс. заявленная яркость 400 нит 625 нит
Макс. заявленная яркость в HDR 800 нит -
Поддержка HDR Да, HDR10+ Да, Dolby Vision
Защита дисплея Corning Gorilla Glass 5 Закаленное стекло
Соотношение экрана к корпусу 84.9% 65.4%
Особенности - DCI-P3
- Always-On Display		 - DCI-P3
Тестирование дисплея
Цветовой охват sRGB 98.6% 99.9%
ШИМ (PWM) 250 Гц -
Время отклика 2.8 мс 38 мс
Контрастность ∞ Бесконечная 1655:1
Реальная пиковая яркость (авто)
Galaxy A52 5G +22%
784 нит
iPhone SE (2022)
642 нит
Источники: NotebookCheck [3], [4]

Дизайн и корпус

Высота 159.9 мм 138.4 мм
Ширина 75.1 мм 67.3 мм
Толщина 8.4 мм 7.3 мм
Вес 189 граммов 144 грамма
Водонепроницаемость IP67 IP67
Материал задней панели Пластик Стекло
Материал рамки Пластик Металл
Доступные цвета Черный, Белый, Розовый, Синий Белый, Черный, Красный
Сканер отпечатков пальцев Да, в дисплее Да, в кнопке
Соотношение экрана к корпусу
Galaxy A52 5G +30%
84.9%
iPhone SE (2022)
65.4%

Производительность

Тестируем Самсунг Галакси А52 5G и Эпл Айфон SE (2022) в бенчмарках
Процессор
Чипсет Qualcomm Snapdragon 750G Apple A15 Bionic
Макс. частота 2200 МГц 3223 МГц
CPU-ядер 8 (2 + 6) 6 (2 + 4)
Архитектура - 6 ядер по 1.8 ГГц: Kryo 570 Silver (Cortex-A55)
- 2 ядра по 2.2 ГГц: Kryo 570 Gold (Cortex-A77)		 - 4 ядра по 2.02 ГГц: Blizzard
- 2 ядра по 3.24 ГГц: Avalanche
Размер транзистора 8 нанометров 5 нанометров
Графика Adreno 619 Apple GPU
Частота GPU 825 МГц 1200 МГц

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
AnTuTu Benchmark 9
Galaxy A52 5G
394143
iPhone SE (2022) +80%
710840
CPU 120704 189244
GPU 93965 269834
Memory 70414 129820
UX 111773 127582
Total score 394143 710840
3DMark Wild Life Performance
Пиковая температура корпуса 39.2 °C 46.2 °C
Stability 99% 72%
Graphics test 6 FPS 48 FPS
Graphics score 1104 8059
PCMark 3.0
Web score 7551 -
Video editing 7115 -
Photo editing 18281 -
Data manipulation 7205 -
Writing score 7265 -
Источники: 3DMark [3], [4]
Добавить ваш результат теста AnTuTu

Память

Оперативная память
Объем ОЗУ 6, 8 ГБ 4 ГБ
Тип памяти LPDDR4X LPDDR4X
Частота памяти 2133 МГц -
Количество каналов 2 2
Накопитель
Объем накопителя 128, 256 ГБ 64, 128, 256 ГБ
Тип накопителя UFS 2.1 NVMe
Карта памяти MicroSD Нет
Макс. объем карты памяти До 1024 ГБ -

Программное обеспечение

Операционная система Android 11 (С обновлением до Android 13) iOS 15.3 (С обновлением до iOS 16.4)
Оболочка UI One UI 4.1 -
Размер системы из коробки 26.5 ГБ 12 ГБ

Батарея

Характеристики
Объем 4500 мАч 2018 мАч
Мощность зарядки 25 Вт 20 Вт
Тип аккумулятора Литий-ионный (Li-Ion) Литий-ионный (Li-Ion)
Съемный Нет Нет
Беспроводная зарядка Нет Да
Реверсивная зарядка Нет Нет
Быстрая зарядка Да (34% за 30 минут) Да (61% за 30 минут)
Время полной зарядки 1:39 ч. 1:18 ч.
Тесты автономности
Веб-серфинг 09:27 ч. 09:55 ч.
Просмотр видео 14:55 ч. 08:38 ч.
Игры 05:39 ч. 03:26 ч.
Режим ожидания 106 ч. 93 ч.
Общая автономность
Galaxy A52 5G +21%
30:59 ч.
iPhone SE (2022)
25:41 ч.

Камеры

Сравнение и тесты камер Samsung Galaxy A52 5G vs Apple iPhone SE (2022)
Основная камера
Матрица 64 мегапикселя 12 мегапикселей
Разрешение фото 9000 x 7000 4032 x 3024
Зум Цифровой Цифровой
Вспышка LED Quad LED
Стабилизация Оптическая Оптическая
Запись 8K видео Нет Нет
Запись 4K видео До 30 кадров/c До 60 кадров/c
Запись 1080p видео До 60 кадров/c До 60 кадров/c
Замедленная съемка 240 кадров/c (720p) 240 кадров/c (1080p)
Угол широкоугольного объектива 123° -
Количество объективов 4 (64 МП + 12 МП + 5 МП + 5 МП) 1 (12 МП)
Основной объектив - 64 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/1.7", Sony IMX682 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
- 12 МП
- Апертура: f/1.8
- Размер пикселя: 1.22 микрон
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
Сверхширокоугольный объектив - 12 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 13 мм
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/3.1", Samsung S5K3L6 (ISOCELL CMOS)
-
Макро объектив - 5 МП
- Апертура: f/2.4
-
Времяпролетный объектив - 5 МП
- Апертура: f/2.2
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/5.0" (CMOS)
-
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"		 - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
Примеры Примеры фото Samsung Galaxy A52 5G от DxOMark Примеры фото Apple iPhone SE (2022) от DxOMark
Селфи камера
Количество мегапикселей 32 мегапикселя 7 мегапикселей
Разрешение фото 6528 x 4896 3088 x 2320
Апертура f/2.2 f/2.2
Фокусное расстояние 26 мм -
Размер пикселя 0.8 микрон -
Тип сенсора Exmor-RS CMOS -
Размер сенсора 1/2.8" -
Разрешение видео 2160p (4K) при 30 FPS 1080p (Full HD) при 30 FPS

Тесты камеры от DxOMark

Качество фото
Качество видео
Итоговая оценка камеры

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 5 (802.11 b/g/n/ac) Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display		 - Dual Band
- Wi-Fi MiMO
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
Версия Bluetooth 5 5
Функции Bluetooth LE, A2DP LE
Тип USB USB Type-C -
Версия USB 2 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS
NFC* Да Да
Инфракрасный порт Нет Нет
Связь
Количество SIM* 2 1
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM Попеременный -
Поддержка eSIM* Нет Да
Гибридный слот Да Нет
LTE Cat* 18 -
Поддержка 5G Да Да

Звук

Динамики Стерео Стерео
3.5 мм аудио порт Да Нет
FM-Радио Да Нет
Dolby Atmos Да Да
Тесты динамиков
Максимальная громкость
Galaxy A52 5G +4%
89 дБ
iPhone SE (2022)
85.9 дБ

Другое

Класс Средний класс Средний класс
Дата выхода Март 2021 года Март 2022 года
Дата начала продаж Март 2021 года Март 2022 года
Наличие на рынке Доступен Доступен
Уровень излучения SAR для головы 1.05 Вт/кг -
Уровень излучения SAR для тела 1.42 Вт/кг -
Сенсоры и датчики - Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев		 - Барометр
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект* - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Адаптер питания (15 Вт)
- Краткое руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM		 - Смартфон
- Кабель Lightning на USB Type-C
- Краткое руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM-карты
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.

Итоги

Оба смартфона имеют свои преимущества и недостатки. Если для вас важнее производительность, программное обеспечение и корпус - выбирайте Apple iPhone SE (2022), а если дисплей, автономность, коммуникации и звук – то Samsung Galaxy A52 5G.

Опрос

А какой смартфон выберете вы?
3 (37.5%)
5 (62.5%)
Всего проголосовало: 8

Сравнения с конкурентами

1. Apple iPhone 13 mini и Apple iPhone SE (2022)
2. Apple iPhone SE (2020) и Apple iPhone SE (2022)
3. Apple iPhone 11 и Apple iPhone SE (2022)
4. Apple iPhone 7 и Apple iPhone SE (2022)
5. Google Pixel 6 и Apple iPhone SE (2022)
6. Samsung Galaxy S21 FE 5G и Apple iPhone SE (2022)
7. Google Pixel 6 и Samsung Galaxy A52 5G
8. Samsung Galaxy A23 5G и Samsung Galaxy A52 5G
9. Samsung Galaxy A52 и Samsung Galaxy A52 5G
10. Samsung Galaxy A52s 5G и Samsung Galaxy A52 5G
Сравнить другие смартфоны (1000+)

Мнение пользователей

Вы можете поделиться своим мнением или задать вопрос в комментариях ниже
Promotion
РусскийEnglish
Телефоны
Мобильные чипы
Процессоры