Главная > Сравнение смартфонов > Galaxy A52 5G vs One 5G Ace – что лучше выбрать?

Samsung Galaxy A52 5G против Motorola One 5G Ace

Самсунг Галакси А52 5G
VS
Моторола Мото One 5G Ace
Samsung Galaxy A52 5G
Motorola One 5G Ace

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 17 марта 2021 года Samsung Galaxy A52 5G с экраном 6.5" и чипом Qualcomm Snapdragon 750G, против 6.7-дюймового Motorola One 5G Ace, который имеет процессор Qualcomm Snapdragon 750G и вышел на 2 месяца раньше. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать Samsung Galaxy A52 5G
  • Выше частота обновление дисплея – 120 Гц
  • На 96% выше максимальная яркость экрана (789 против 402 нит)
  • Стабилизация изображения
  • Защита корпуса от воды по стандарту IP67
  • Более новая ОС: Android 12 против 10
  • Стерео динамики
  • Super AMOLED экран (против LTPS LCD у конкурента)
  • Поддержка технологии Dolby Atmos
  • Весит на 23 грамма меньше
Причины выбрать Motorola One 5G Ace
  • Более современная версия Bluetooth (v5.1)
  • Комплектуется на 500 мАч более емким аккумулятором – 5000 против 4500 мАч

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview

Цена/Качество

Введите за сколько вы можете купить данные смартфоны (в любой валюте) и нажмите кнопку "Рассчитать" - наш искусственный интеллект определит, какой из них лучший за свою цену.
Цена

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
Galaxy A52 5G
vs
One 5G Ace

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип Super AMOLED LTPS LCD
Размер 6.5 дюймов 6.7 дюймов
Разрешение 1080 x 2400 пикселей 1080 x 2400 пикселей
Соотношение сторон 20:9 20:9
Плотность пикселей 405 точек на дюйм 393 точек на дюйм
Частота обновления 120 Гц 60 Гц
Поддержка HDR Да, HDR10+ Да, HDR10
Защита дисплея Corning Gorilla Glass 5 Закаленное стекло
Соотношение экрана к корпусу 84.9% 85.7%
Особенности - DCI-P3
- Always-On Display		 -
Тестирование дисплея
Цветовой охват sRGB 98.6% -
ШИМ (PWM) 250 Гц -
Время отклика 2.8 мс -
Контрастность ∞ Бесконечная -
Максимальная яркость
Galaxy A52 5G +96%
789 нит
One 5G Ace
402 нит
Источники: NotebookCheck [3]

Дизайн и корпус

Высота 159.9 мм 166.1 мм
Ширина 75.1 мм 76.1 мм
Толщина 8.4 мм 9.9 мм
Вес 189 граммов 212 граммов
Водонепроницаемость IP67 IP52
Материал задней панели Пластик Пластик
Материал рамки Пластик Пластик
Доступные цвета Черный, Белый, Розовый, Синий Серебристый, Серый
Сканер отпечатков пальцев Да, в дисплее Да, сзади
Соотношение экрана к корпусу
Galaxy A52 5G
84.9%
One 5G Ace +1%
85.7%

Производительность

Тестируем Самсунг Галакси А52 5G и Моторола Мото One 5G Ace в бенчмарках
Процессор
Чипсет Qualcomm Snapdragon 750G Qualcomm Snapdragon 750G
Макс. частота 2200 МГц 2200 МГц
CPU-ядер 8 (2 + 6) 8 (2 + 6)
Архитектура - 6 ядер по 1.8 ГГц: Kryo 570 Silver (Cortex-A55)
- 2 ядра по 2.2 ГГц: Kryo 570 Gold (Cortex-A77)		 - 6 ядер по 1.8 ГГц: Kryo 570 Silver (Cortex-A55)
- 2 ядра по 2.2 ГГц: Kryo 570 Gold (Cortex-A77)
Размер транзистора 8 нанометров 8 нанометров
Графика Adreno 619 Adreno 619
Частота GPU 825 МГц 825 МГц
Оперативная память
Объем ОЗУ 6, 8 ГБ 4, 6 ГБ
Тип памяти LPDDR4X LPDDR4X
Частота памяти 2133 МГц 2133 МГц
Количество каналов 2 2
Накопитель
Объем накопителя 128, 256 ГБ 64, 128 ГБ
Тип накопителя UFS 2.1 UFS 2.1
Карта памяти MicroSD MicroSD
Макс. объем карты памяти До 1024 ГБ До 512 ГБ

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Galaxy A52 5G
1835
One 5G Ace +7%
1970
AnTuTu Benchmark 9
Galaxy A52 5G +5%
396365
One 5G Ace
377365
CPU 121682 -
GPU 93019 -
Memory 71619 -
UX 107004 -
Total score 396365 377365
3DMark Wild Life Performance
Stability 99% -
Graphics test 6 FPS -
Graphics score 1103 -
Источники: 3DMark [3]
▶️ Добавьте ваш результат теста AnTuTu

Программное обеспечение

Операционная система Android 11 (С обновлением до Android 12) Android 10
Оболочка UI One UI 4.1 -
Размер системы из коробки 26.5 ГБ -

Батарея

Характеристики
Объем 4500 мАч 5000 мАч
Мощность зарядки 25 Вт 15 Вт
Тип аккумулятора Литий-ионный (Li-Ion) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Беспроводная зарядка Нет Нет
Реверсивная зарядка Нет Нет
Быстрая зарядка Да (34% за 30 минут) Да (25% за 30 минут)
Время полной зарядки 1:39 ч. 2:20 ч.
Тесты автономности
Веб-серфинг 09:27 ч. -
Просмотр видео 14:55 ч. -
Игры 05:39 ч. -
Режим ожидания 106 ч. -
Общая автономность
Galaxy A52 5G
30:59 ч.
One 5G Ace
н/д

Камеры

Сравнение и тесты камер Samsung Galaxy A52 5G vs Motorola One 5G Ace
Основная камера
Матрица 64 мегапикселя 48 мегапикселей
Разрешение фото 9000 x 7000 8000 x 6000
Зум Цифровой Цифровой
Вспышка LED LED
Стабилизация Оптическая Цифровая
Запись 8K видео Нет Нет
Запись 4K видео До 30 кадров/c До 30 кадров/c
Запись 1080p видео До 60 кадров/c До 60 кадров/c
Замедленная съемка 240 кадров/c (720p) 240 кадров/c (720p)
Угол широкоугольного объектива 123° 118°
Количество объективов 4 (64 МП + 12 МП + 5 МП + 5 МП) 3 (48 МП + 8 МП + 2 МП)
Основной объектив - 64 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/1.7", Sony IMX682 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
- 48 МП
- Апертура: f/1.7
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/2" (CMOS)
- Фазовый автофокус
Сверхширокоугольный объектив - 12 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 13 мм
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/3.1", Samsung S5K3L6 (ISOCELL CMOS)
- 8 МП
- Апертура: f/2.2
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/4.0" (CMOS)
Макро объектив - 5 МП
- Апертура: f/2.4
- 2 МП
- Апертура: f/2.4
- Фазовый автофокус
Времяпролетный объектив - 5 МП
- Апертура: f/2.2
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/5.0" (CMOS)
-
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"		 - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
Примеры Примеры фото Samsung Galaxy A52 5G от DxOMark -
Селфи камера
Количество мегапикселей 32 мегапикселя 16 мегапикселей
Разрешение фото 6528 x 4896 4920 x 3264
Апертура f/2.2 f/2.2
Фокусное расстояние 26 мм -
Размер пикселя 0.8 микрон 1 микрон
Тип сенсора Exmor-RS CMOS CMOS
Размер сенсора 1/2.8" 1/3.06"
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS 1080p (Full HD) при 30 FPS

Тесты камеры от DxOMark

Качество фото
Качество видео
Итоговая оценка камеры

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 5 (802.11 b/g/n/ac) Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display		 - Dual Band
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
Версия Bluetooth 5 5.1
Функции Bluetooth LE, A2DP LE, A2DP
Тип USB USB Type-C USB Type-C
Версия USB 2 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo GPS, GLONASS, Galileo
NFC* Да Да
Инфракрасный порт Нет Нет
Связь
Количество SIM* 2 2
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM Попеременный Попеременный
Поддержка eSIM* Нет Нет
Гибридный слот Да Нет
LTE Cat* 18 18
Поддержка 5G Да Да

Звук

Динамики Стерео Моно
3.5 мм аудио порт Да Да
FM-Радио Да Нет
Dolby Atmos Да Нет
Тесты динамиков
Максимальная громкость
Galaxy A52 5G
89 дБ
One 5G Ace
н/д

Другое

Класс Средний класс Средний класс
Дата выхода Март 2021 года Январь 2021 года
Дата начала продаж Март 2021 года Январь 2021 года
Наличие на рынке Доступен Доступен
Уровень излучения SAR для головы 1.05 Вт/кг -
Уровень излучения SAR для тела 1.42 Вт/кг -
Сенсоры и датчики - Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев		 - Барометр
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект* - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Адаптер питания (15 Вт)
- Краткое руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM		 - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Зарядное устройство (10 Вт)
- Краткое руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.

Итоги

Проведя анализ всех имеющихся у нас данных, мы считаем Samsung Galaxy A52 5G более удачной покупкой.

Опрос

А какой смартфон выберете вы?
2 (50%)
2 (50%)
Всего проголосовало: 4

Сравнения с конкурентами

1. Samsung Galaxy A72 и A52 5G
2. OnePlus Nord 2 5G и Samsung Galaxy A52 5G
3. Samsung Galaxy A71 и A52 5G
4. Samsung Galaxy A52s 5G и A52 5G
5. Samsung Galaxy A32 5G и A52 5G
6. Google Pixel 4a 5G и Motorola One 5G Ace
7. Samsung Galaxy S20 FE 5G и Motorola One 5G Ace
8. Samsung Galaxy A32 5G и Motorola One 5G Ace
9. Motorola Moto G Power (2021) и One 5G Ace

Мнение пользователей

Вы можете поделиться своим мнением или задать вопрос в комментариях ниже
РусскийEnglish
Телефоны
Мобильные чипы
Процессоры