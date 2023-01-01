Samsung Galaxy A52 5G против OnePlus 11
Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 17 марта 2021 года Samsung Galaxy A52 5G с экраном 6.5" и чипом Qualcomm Snapdragon 750G, против 6.7-дюймового OnePlus 11, который имеет процессор Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 и вышел на 22 месяца позже. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.
Ключевые отличия
Причины выбрать Samsung Galaxy A52 5G
- Наличие слота для карт памяти MicroSD до 1024 ГБ
- Защита корпуса от воды по стандарту IP67
- Весит на 16 граммов меньше
- Есть 3.5 мм разъем для наушников
- Фронтальная камера записывает видео в 4K
Причины выбрать OnePlus 11
- Показывает в 3.3 раза лучшую производительность в бенчмарке AnTuTu
- Камера имеет двукратное оптическое приближение
- Поддержка нового стандарта Wi-Fi 7
- На 30% выше плотность пикселей (525 vs 405 PPI)
- Поддерживает более мощную зарядку (100W vs 25W)
- Более современная версия Bluetooth (v5.3)
- Смартфон на 1 год и 10 месяцев новее
- Комплектуется на 500 мАч более емким аккумулятором – 5000 против 4500 мАч
- Более энергоэффективный CPU – Snapdragon 8 Gen 2
- Запись замедленной съемки в 480 FPS
- Поддержка функции eSIM
Обзор
Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
76
Производительность
Быстродействие приложений и системы
Игры
Возможности в 3D-гейминге
97
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
79
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
87
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Тесты и характеристикиСравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
vs
Экран
|Тип
|Super AMOLED
|AMOLED
|Размер
|6.5 дюймов
|6.7 дюймов
|Разрешение
|1080 x 2400 пикселей
|1440 x 3216 пикселей
|Соотношение сторон
|20:9
|20.1:9
|Плотность пикселей
|405 точек на дюйм
|525 точек на дюйм
|Частота обновления
|120 Гц
|120 Гц
|Адаптивная частота обновления
|Нет
|Да
|Макс. заявленная яркость
|400 нит
|500 нит
|Макс. заявленная яркость в HDR
|800 нит
|1300 нит
|Поддержка HDR
|Да, HDR10+
|Да, Dolby Vision
|Защита дисплея
|Corning Gorilla Glass 5
|Gorilla Glass Victus
|Соотношение экрана к корпусу
|84.9%
|89.7%
|Особенности
| - DCI-P3
- Always-On Display
| - DCI-P3
- Always-On Display
- DC Dimming
|Цветовой охват sRGB
|98.6%
|96.9%
|ШИМ (PWM)
|250 Гц
|361 Гц
|Время отклика
|2.8 мс
|6 мс
|Контрастность
|∞ Бесконечная
|∞ Бесконечная
Дизайн и корпус
|Высота
|159.9 мм
|163.1 мм
|Ширина
|75.1 мм
|74.1 мм
|Толщина
|8.4 мм
|8.53 мм
|Вес
|189 граммов
|205 граммов
|Водонепроницаемость
|IP67
|IP54
|Система охлаждения
|-
|Испарительная камера
|Материал задней панели
|Пластик
|Стекло
|Материал рамки
|Пластик
|Металл
|Доступные цвета
|Белый, Черный, Синий, Розовый
|Черный, Зеленый
|Сканер отпечатков пальцев
|Да, в дисплее
|Да, в дисплее
Производительность
|Чипсет
|Qualcomm Snapdragon 750G
|Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2
|Макс. частота
|2200 МГц
|3200 МГц
|CPU-ядер
|8 (2 + 6)
|8 (1 + 2 + 2 + 3)
|Архитектура
|- 6 ядер по 1.8 ГГц: Kryo 570 Silver (Cortex-A55)
- 2 ядра по 2.2 ГГц: Kryo 570 Gold (Cortex-A77)
|- 3 ядра по 2 ГГц: Cortex-A510
- 2 ядра по 2.8 ГГц: Cortex-A710
- 2 ядра по 2.8 ГГц: Cortex-A715
- 1 ядро по 3.2 ГГц: Cortex-X3
|Кэш L3
|3 МБ
|8 МБ
|Размер транзистора
|8 нанометров
|4 нанометра
|Графика
|Adreno 619
|Adreno 740
|Частота GPU
|825 МГц
|680 МГц
|FLOPS
|~422 Гфлопс
|~3481 Гфлопс
Бенчмарки
Geekbench 5 (одноядерный)
631
OnePlus 11 +132%
1461
Geekbench 5 (многоядерный)
1805
OnePlus 11 +167%
4824
|CPU
|120704
|268819
|GPU
|93965
|581162
|Memory
|70414
|249222
|UX
|111773
|198185
|Total score
|393150
|1292319
|Пиковая температура корпуса
|39.2 °C
|48.1 °C
|Stability
|99%
|58%
|Graphics test
|6 FPS
|75 FPS
|Graphics score
|1104
|12675
|Web score
|8482
|-
|Video editing
|7117
|-
|Photo editing
|19720
|-
|Data manipulation
|8396
|-
|Writing score
|9918
|-
Память
|Объем ОЗУ
|6, 8 ГБ
|8, 12, 16 ГБ
|Тип памяти
|LPDDR4X
|LPDDR5X
|Частота памяти
|2133 МГц
|-
|Количество каналов
|2
|4
|Объем накопителя
|128, 256 ГБ
|128, 256, 512 ГБ
|Тип накопителя
|UFS 2.1
|UFS 4.0
|Карта памяти
|MicroSD
|Нет
|Макс. объем карты памяти
|До 1024 ГБ
|-
Программное обеспечение
|Операционная система
|Android 11 (С обновлением до Android 13)
|Android 13
|Оболочка UI
|One UI 4.1
|OxygenOS 13
|Размер системы из коробки
|26.5 ГБ
|37 ГБ
Батарея
|Объем
|4500 мАч
|5000 мАч
|Макс. мощность зарядки
|25 Вт
|100 Вт
|Тип аккумулятора
|Литий-ионный (Li-Ion)
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Съемный
|Нет
|Нет
|Беспроводная зарядка
|Нет
|Нет
|Реверсивная зарядка
|Нет
|Нет
|Быстрая зарядка
|Да (34% за 30 минут)
|Да (50% за 8 минут)
|Время полной зарядки
|1:39 ч.
|0:22 ч.
|Веб-серфинг
|09:27 ч.
|11:04 ч.
|Просмотр видео
|14:55 ч.
|16:41 ч.
|Игры
|05:39 ч.
|06:02 ч.
|Режим ожидания
|106 ч.
|97 ч.
Камеры
|Матрица
|64 мегапикселя
|50 мегапикселей
|Разрешение фото
|9000 x 7000
|8192 x 6144
|Зум
|Цифровой
|Оптический, 2x
|Вспышка
|LED
|Dual LED
|Стабилизация
|Оптическая
|Оптическая
|Запись 8K видео
|Нет
|До 24 кадров/c
|Запись 4K видео
|До 30 кадров/c
|До 60 кадров/c
|Запись 1080p видео
|До 60 кадров/c
|До 60 кадров/c
|Замедленная съемка
|240 кадров/c (720p)
|480 кадров/c (720p)
|Угол широкоугольного объектива
|123°
|115°
|Количество объективов
|4 (64 МП + 12 МП + 5 МП + 5 МП)
|3 (50 МП + 32 МП + 48 МП)
|Основной объектив
|- 64 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/1.7", Sony IMX682 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
|- 50 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 24 мм
- Размер пикселя: 1 микрон
- Сенсор: 1/1.56", Sony IMX890 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
|Телефото объектив
|-
|- 32 МП
- Апертура: f/2.0
- Фокусное расстояние: 48 мм
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/2.74", Sony IMX709 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус
|Сверхширокоугольный объектив
|- 12 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 13 мм
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/3.1", Samsung S5K3L6 (ISOCELL CMOS)
|- 48 МП
- Апертура: f/2.2
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/2", Sony IMX581 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус
|Макро объектив
|- 5 МП
- Апертура: f/2.4
|-
|Времяпролетный объектив
|- 5 МП
- Апертура: f/2.2
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/5.0" (CMOS)
|-
|Особенности
| - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
| - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
- Поддержка RAW
|Примеры
|Примеры фото Samsung Galaxy A52 5G от DxOMark
|-
|Количество мегапикселей
|32 мегапикселя
|16 мегапикселей
|Разрешение фото
|6528 x 4896
|4608 x 3456
|Апертура
|f/2.2
|f/2.4
|Фокусное расстояние
|26 мм
|25 мм
|Размер пикселя
|0.8 микрон
|1 микрон
|Тип сенсора
|Exmor-RS CMOS
|ISOCELL CMOS
|Размер сенсора
|1/2.8"
|1/3.1"
|Разрешение видео
|2160p (4K) при 30 FPS
|1080p (Full HD) при 30 FPS
Тесты камеры от DxOMark
Качество фото
107
Качество видео
Итоговая оценка камеры
102
Коммуникации
|Версия Wi-Fi
|Wi-Fi 5 (802.11 b/g/n/ac)
|Wi-Fi 7 (802.11 a/b/g/n/ac/ax)
|Функции Wi-Fi
| - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
| - Dual Band
- Wi-Fi MiMO
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
|Версия Bluetooth
|5
|5.3
|Функции Bluetooth
|LE, A2DP
|LE
|Тип USB
|USB Type-C
|USB Type-C
|Версия USB
|2
|2
|Функции USB
| - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
| - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
|GPS
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS
|NFC*
|Да
|Да
|Инфракрасный порт
|Нет
|Нет
|Количество SIM*
|2
|2
|Тип SIM
|Nano
|Nano
|Режим работы SIM
|Попеременный
|Попеременный
|Поддержка eSIM*
|Нет
|Да
|Гибридный слот
|Да
|Нет
|LTE Cat*
|18
|20
|Поддержка 5G
|Да
|Да
Звук
|Динамики
|Стерео
|Стерео
|3.5 мм аудио порт
|Да
|Нет
|FM-Радио
|Да
|Нет
|Dolby Atmos
|Да
|Да
Тесты динамиков
Другое
|Класс
|Средний класс
|Флагман
|Дата выхода
|Март 2021 года
|Январь 2023 года
|Дата начала продаж
|Март 2021 года
|Январь 2023 года
|Наличие на рынке
|Доступен
|Доступен
|Уровень излучения SAR для головы
|1.05 Вт/кг
|-
|Уровень излучения SAR для тела
|1.42 Вт/кг
|-
|Сенсоры и датчики
| - Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
| - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
|Зарядное устройство из коробки
|-
|Да, 100 Вт
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.
Итоги
Проведя анализ всех имеющихся у нас данных, мы считаем OnePlus 11 более удачной покупкой.
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