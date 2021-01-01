Samsung Galaxy A52 против Apple iPhone 7
Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 17 марта 2021 года Samsung Galaxy A52 с экраном 6.5" и чипом Qualcomm Snapdragon 720G, против 4.7-дюймового Apple iPhone 7, который имеет процессор Apple A10 Fusion и вышел на 55 месяцев раньше. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.
Ключевые отличия
Причины выбрать Samsung Galaxy A52
- Комплектуется на 2540 мАч более емким аккумулятором – 4500 против 1960 мАч
- На 1.8" большая диагональ экрана
- На 72% лучшая автономность (105 vs 61 часов)
- Тонкие рамки – на 19.3% выше полезная площадь экрана
- Выше частота обновление дисплея – 90 Гц
- Современный порт USB Type-C
- Показывает на 42% лучшую производительность в бенчмарке AnTuTu
- Более современная версия Bluetooth (v5)
- Быстрая зарядка мощностью 25 Ватт
- Наличие слота для карт памяти MicroSD до 1024 ГБ
- Смартфон на 4 года и 7 месяцев новее
- Более энергоэффективный CPU – Snapdragon 720G
Причины выбрать Apple iPhone 7
- Поддержка беспроводной зарядки Qi на 7.5 Вт
- Apple поддерживает свои смартфоны на несколько лет дольше, чем Samsung
- Лучше лежит в руке - корпус на 8 мм уже
- Весит на 51 грамм меньше
- На 37% быстрее в одноядерном тесте GeekBench 5 – 715 и 521 баллов
Обзор
Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
82
52
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
49
45
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
78
47
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
55
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
80
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview
Цена/Качество
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Тесты и характеристикиСравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
vs
Экран
|Тип
|Super AMOLED
|IPS LCD
|Размер
|6.5 дюймов
|4.7 дюймов
|Разрешение
|1080 x 2400 пикселей
|750 x 1334 пикселей
|Соотношение сторон
|20:9
|16:9
|Плотность пикселей
|405 точек на дюйм
|326 точек на дюйм
|Частота обновления
|90 Гц
|60 Гц
|Поддержка HDR
|Нет
|Нет
|Защита дисплея
|Corning Gorilla Glass 5
|Закаленное стекло
|Соотношение экрана к корпусу
|84.9%
|65.6%
|Особенности
|- Always-On Display
|-
|Цветовой охват sRGB
|99.3%
|100%
|ШИМ (PWM)
|183 Гц
|Не обнаружено
|Время отклика
|4.4 мс
|35.5 мс
|Контрастность
|∞ Бесконечная
|1635:1
Дизайн и корпус
|Высота
|159.9 мм
|138.3 мм
|Ширина
|75.1 мм
|67.1 мм
|Толщина
|8.4 мм
|7.1 мм
|Вес
|189 граммов
|138 граммов
|Водонепроницаемость
|IP67
|IP67
|Материал задней панели
|Пластик
|Металл
|Материал рамки
|Пластик
|Металл
|Доступные цвета
|Черный, Синий, Лаванда
|Серебристый, Золотой, Розовый
|Сканер отпечатков пальцев
|Да, в дисплее
|Да, в кнопке
Производительность
|Чипсет
|Qualcomm Snapdragon 720G
|Apple A10 Fusion
|Макс. частота
|2300 МГц
|2340 МГц
|CPU-ядер
|8 (2 + 6)
|4 (2 + 2)
|Архитектура
|- 6 ядер по 1.8 ГГц: Kryo 465 Silver (Cortex-A55)
- 2 ядра по 2.3 ГГц: Kryo 465 Gold (Cortex-A76)
|- 2 ядра по 0 ГГц: Zephyr
- 2 ядра по 2.34 ГГц: Hurricane
|Кэш L3
|1 МБ
|4 МБ
|Размер транзистора
|8 нанометров
|16 нанометров
|Графика
|Adreno 618
|PowerVR GT7600
|Частота GPU
|750 МГц
|900 МГц
|FLOPS
|~435 Гфлопс
|~115 Гфлопс
|Объем ОЗУ
|4, 6, 8 ГБ
|2 ГБ
|Тип памяти
|LPDDR4X
|LPDDR4
|Частота памяти
|2133 МГц
|-
|Количество каналов
|2
|2
|Объем накопителя
|128, 256 ГБ
|32, 128, 256 ГБ
|Тип накопителя
|UFS 2.1
|NVMe
|Карта памяти
|MicroSD
|Нет
|Макс. объем карты памяти
|До 1024 ГБ
|-
Бенчмарки
Geekbench 5 (одноядерный)
521
iPhone 7 +37%
715
Geekbench 5 (многоядерный)
Galaxy A52 +23%
1567
1275
AnTuTu Benchmark 8
Galaxy A52 +42%
260524
182867
Программное обеспечение
|Операционная система
|Android 11
|iOS 10 (С обновлением до iOS 14.4)
|Оболочка UI
|One UI 3.1
|-
|Размер системы из коробки
|25.8 ГБ
|12.5 ГБ
Батарея
|Объем
|4500 мАч
|1960 мАч
|Мощность зарядки
|25 Вт
|5 Вт
|Тип аккумулятора
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Литий-ионный (Li-Ion)
|Съемный
|Нет
|Нет
|Беспроводная зарядка
|Нет
|Да, Qi (7.5 Вт)
|Реверсивная зарядка
|Нет
|Нет
|Быстрая зарядка
|Да (35% за 30 минут)
|Нет
|Время полной зарядки
|1:30 ч.
|2:35 ч.
Тесты автономности
Время веб-серфинга (Wi-Fi)
Galaxy A52 +25%
14:37 ч.
11:48 ч.
Время просмотра видео
Galaxy A52 +53%
14:02 ч.
9:15 ч.
Время разговора (3G)
Galaxy A52 +224%
36:40 ч.
11:25 ч.
Камеры
|Матрица
|64 мегапикселя
|12 мегапикселей
|Разрешение фото
|9000 x 7000
|4032 x 3024
|Зум
|Цифровой
|Цифровой
|Вспышка
|LED
|Quad LED
|Стабилизация
|Оптическая
|Оптическая
|Запись 8K видео
|Нет
|Нет
|Запись 4K видео
|До 30 кадров/c
|До 30 кадров/c
|Запись 1080p видео
|До 60 кадров/c
|До 60 кадров/c
|Замедленная съемка
|240 кадров/c (1080p)
|240 кадров/c (720p)
|Угол широкоугольного объектива
|123°
|-
|Количество объективов
|4 (64 МП + 12 МП + 5 МП + 5 МП)
|1 (12 МП)
|Основной объектив
|- 64 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/1.7", Sony IMX682 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
|- 12 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 28 мм
- Размер пикселя: 1.22 микрон
- Сенсор: 1/3", Apple iSight Camera (BSI CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
|Сверхширокоугольный объектив
|- 12 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 13 мм
- Размер пикселя: 1.12 микрон
|-
|Макро объектив
|- 5 МП
- Апертура: f/2.4
|-
|Времяпролетный объектив
|- 5 МП
- Апертура: f/2.2
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/5.0" (CMOS)
|-
|Особенности
| - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
| - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
- Поддержка RAW
|Примеры
|-
|Примеры фото Apple iPhone 7 от DxOMark
|Количество мегапикселей
|32 мегапикселя
|7 мегапикселей
|Разрешение фото
|6528 x 4896
|3088 x 2320
|Апертура
|f/2.2
|f/2.2
|Фокусное расстояние
|26 мм
|32 мм
|Размер пикселя
|0.8 микрон
|1 микрон
|Тип сенсора
|Exmor-RS CMOS
|BSI CMOS
|Размер сенсора
|1/2.8"
|-
|Разрешение видео
|1080p (Full HD) при 30 FPS
|1080p (Full HD) при 30 FPS
Тесты камеры от DxOMark
Качество фото
Качество видео
Итоговая оценка камеры
Коммуникации
|Версия Wi-Fi
|Wi-Fi 5 (802.11 b/g/n/ac)
|Wi-Fi 5 (802.11 b/g/n/ac)
|Функции Wi-Fi
| - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
| - Dual Band
- Wi-Fi Hotspot
|Версия Bluetooth
|5
|4.2
|Функции Bluetooth
|PBAP/PAB, PAN, OPP, MAP, HSP, HID, HFP, DIP, AVRCP, A2DP
|LE, A2DP
|Тип USB
|USB Type-C
|No
|Версия USB
|2
|2
|Функции USB
| - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
| - Зарядка
- Режим USB-накопителя
|GPS
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
|NFC*
|Да
|Да
|Инфракрасный порт
|Нет
|Нет
|Количество SIM*
|2
|1
|Тип SIM
|Nano
|Nano
|Режим работы SIM
|Одновременный
|Попеременный
|Поддержка eSIM*
|Нет
|Нет
|Гибридный слот
|Да
|Нет
|LTE Cat*
|15
|12
|Поддержка 5G
|Нет
|Нет
Звук
|Динамики
|Стерео
|Стерео
|3.5 мм аудио порт
|Да
|Нет
|FM-Радио
|Да
|Нет
|Dolby Atmos
|Да
|Да
Тесты динамиков
Другое
|Класс
|Средний класс
|Флагман
|Дата выхода
|Март 2021 года
|Сентябрь 2016 года
|Дата начала продаж
|Март 2021 года
|Сентябрь 2016 года
|Наличие на рынке
|Доступен
|Доступен
|Уровень излучения SAR для головы
|0.35 Вт/кг
|1.38 Вт/кг
|Уровень излучения SAR для тела
|0.84 Вт/кг
|1.34 Вт/кг
|Сенсоры и датчики
| - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
| - Барометр
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
|Комплект*
| - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Зарядное устройство
- Краткое руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM
| - Смартфон
- Кабель Lightning
- Зарядное устройство
- Наушники EarPods Lightning
- Краткое руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM
- Адаптер с Lightning на 3.5 мм
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.
Итоги
Проведя анализ всех имеющихся у нас данных, мы считаем Samsung Galaxy A52 более удачной покупкой.
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