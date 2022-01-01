Samsung Galaxy A52 против Motorola Moto G20
Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 17 марта 2021 года Samsung Galaxy A52 с экраном 6.5" и чипом Qualcomm Snapdragon 720G, против 6.5-дюймового Motorola Moto G20, который имеет процессор Unisoc T700 и вышел на 1 месяц позже. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.
Ключевые отличия
Причины выбрать Samsung Galaxy A52
- Показывает в 2.1 раза лучшую производительность в бенчмарке AnTuTu
- На 126% выше максимальная яркость экрана (792 против 350 нит)
- На 50% выше плотность пикселей (405 vs 270 PPI)
- Быстрая зарядка мощностью 25 Ватт
- Стабилизация изображения
- Защита корпуса от воды по стандарту IP67
- Запись замедленной съемки в 240 FPS
- Возможность записи 4K-видео
- Стерео динамики
- Более энергоэффективный CPU – Snapdragon 720G
- Более новая ОС: Android 12 против 11
- Super AMOLED экран (против TFT LCD у конкурента)
Причины выбрать Motorola Moto G20
- Комплектуется на 500 мАч более емким аккумулятором – 5000 против 4500 мАч
Обзор
Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
81
62
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
44
31
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
78
70
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
71
59
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
75
69
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview
69
57
Цена/Качество
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Тесты и характеристикиСравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
vs
Экран
|Тип
|Super AMOLED
|TFT LCD
|Размер
|6.5 дюймов
|6.5 дюймов
|Разрешение
|1080 x 2400 пикселей
|720 x 1600 пикселей
|Соотношение сторон
|20:9
|20:9
|Плотность пикселей
|405 точек на дюйм
|270 точек на дюйм
|Частота обновления
|90 Гц
|90 Гц
|Поддержка HDR
|Да, HDR10
|Нет
|Защита дисплея
|Corning Gorilla Glass 5
|Закаленное стекло
|Соотношение экрана к корпусу
|84.9%
|81.6%
|Особенности
|- Always-On Display
|-
|Цветовой охват sRGB
|99.3%
|97%
|ШИМ (PWM)
|183 Гц
|53760 Гц
|Время отклика
|4.4 мс
|33 мс
|Контрастность
|∞ Бесконечная
|1341:1
Дизайн и корпус
|Высота
|159.9 мм
|165.2 мм
|Ширина
|75.1 мм
|75.7 мм
|Толщина
|8.4 мм
|9.1 мм
|Вес
|189 граммов
|200 граммов
|Водонепроницаемость
|IP67
|IP52
|Материал задней панели
|Пластик
|Пластик
|Материал рамки
|Пластик
|Пластик
|Доступные цвета
|Черный, Синий, Лаванда
|Синий, Розовый
|Сканер отпечатков пальцев
|Да, в дисплее
|Да, сзади
Производительность
|Чипсет
|Qualcomm Snapdragon 720G
|Unisoc T700
|Макс. частота
|2300 МГц
|1800 МГц
|CPU-ядер
|8 (2 + 6)
|8 (2 + 6)
|Архитектура
|- 6 ядер по 1.8 ГГц: Kryo 465 Silver (Cortex-A55)
- 2 ядра по 2.3 ГГц: Kryo 465 Gold (Cortex-A76)
|- 6 ядер по 1.82 ГГц: Cortex-A55
- 2 ядра по 1.82 ГГц: Cortex-A75
|Кэш L3
|1 МБ
|-
|Размер транзистора
|8 нанометров
|12 нанометров
|Графика
|Adreno 618
|ARM Mali-G52 MC2
|Частота GPU
|750 МГц
|850 МГц
|FLOPS
|~435 Гфлопс
|~54.4 Гфлопс
|Объем ОЗУ
|4, 6, 8 ГБ
|4 ГБ
|Тип памяти
|LPDDR4X
|LPDDR4X
|Частота памяти
|2133 МГц
|1833 МГц
|Количество каналов
|2
|2
|Объем накопителя
|128, 256 ГБ
|64, 128 ГБ
|Тип накопителя
|UFS 2.1
|eMMC 5.1
|Карта памяти
|MicroSD
|MicroSD
|Макс. объем карты памяти
|До 1024 ГБ
|До 512 ГБ
Бенчмарки
Geekbench 5 (одноядерный)
Galaxy A52 +42%
523
368
Geekbench 5 (многоядерный)
Galaxy A52 +23%
1575
1279
|CPU
|107260
|-
|GPU
|83966
|-
|Memory
|53734
|-
|UX
|90387
|-
|Total score
|333257
|162401
|Stability
|99%
|-
|Graphics test
|6 FPS
|-
|Graphics score
|1040
|-
|PCMark 3.0 score
|8689
|-
Источники: 3DMark [3]
Программное обеспечение
|Операционная система
|Android 11 (С обновлением до Android 12)
|Android 11
|Оболочка UI
|One UI 4.1
|-
|Размер системы из коробки
|25.8 ГБ
|12 ГБ
Батарея
|Объем
|4500 мАч
|5000 мАч
|Мощность зарядки
|25 Вт
|10 Вт
|Тип аккумулятора
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Съемный
|Нет
|Нет
|Беспроводная зарядка
|Нет
|Нет
|Реверсивная зарядка
|Нет
|Нет
|Быстрая зарядка
|Да (35% за 30 минут)
|Нет
|Время полной зарядки
|1:30 ч.
|2:40 ч.
Тесты автономности
Время веб-серфинга (Wi-Fi)
14:37 ч.
Время просмотра видео
14:02 ч.
Время разговора (3G)
36:40 ч.
Камеры
|Матрица
|64 мегапикселя
|48 мегапикселей
|Разрешение фото
|9000 x 7000
|8000 x 6000
|Зум
|Цифровой
|Цифровой
|Вспышка
|LED
|LED
|Стабилизация
|Оптическая
|Цифровая
|Запись 8K видео
|Нет
|Нет
|Запись 4K видео
|До 30 кадров/c
|Нет
|Запись 1080p видео
|До 60 кадров/c
|До 30 кадров/c
|Замедленная съемка
|240 кадров/c (1080p)
|Нет
|Угол широкоугольного объектива
|123°
|118°
|Количество объективов
|4 (64 МП + 12 МП + 5 МП + 5 МП)
|4 (48 МП + 8 МП + 2 МП + 2 МП)
|Основной объектив
|- 64 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/1.7", Sony IMX682 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
|- 48 МП
- Апертура: f/1.7
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/2" (CMOS)
- Фазовый автофокус
|Сверхширокоугольный объектив
|- 12 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 13 мм
- Размер пикселя: 1.12 микрон
|- 8 МП
- Апертура: f/2.2
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/4.0" (CMOS)
|Макро объектив
|- 5 МП
- Апертура: f/2.4
|- 2 МП
- Апертура: f/2.4
- Размер пикселя: 1.75 микрон
- Фазовый автофокус
|Времяпролетный объектив
|- 5 МП
- Апертура: f/2.2
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/5.0" (CMOS)
|- 2 МП
- Апертура: f/2.4
- Размер пикселя: 1.75 микрон
|Особенности
| - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
| - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
|Количество мегапикселей
|32 мегапикселя
|13 мегапикселей
|Разрешение фото
|6528 x 4896
|4160 x 3120
|Апертура
|f/2.2
|f/2.2
|Фокусное расстояние
|26 мм
|-
|Размер пикселя
|0.8 микрон
|1.12 микрон
|Тип сенсора
|Exmor-RS CMOS
|CMOS
|Размер сенсора
|1/2.8"
|1/3.1"
|Разрешение видео
|2160p (4K) при 30 FPS
|1080p (Full HD) при 30 FPS
Коммуникации
|Версия Wi-Fi
|Wi-Fi 5 (802.11 b/g/n/ac)
|Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)
|Функции Wi-Fi
| - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
| - Dual Band
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
|Версия Bluetooth
|5
|5
|Функции Bluetooth
|PBAP/PAB, PAN, OPP, MAP, HSP, HID, HFP, DIP, AVRCP, A2DP
|LE
|Тип USB
|USB Type-C
|USB Type-C
|Версия USB
|2
|2
|Функции USB
| - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
| - Зарядка
- Режим USB-накопителя
|GPS
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
|NFC*
|Да
|Да
|Инфракрасный порт
|Нет
|Нет
|Количество SIM*
|2
|2
|Тип SIM
|Nano
|Nano
|Режим работы SIM
|Попеременный
|Попеременный
|Поддержка eSIM*
|Нет
|Нет
|Гибридный слот
|Да
|Да
|LTE Cat*
|15
|4
|Поддержка 5G
|Нет
|Нет
Звук
|Динамики
|Стерео
|Моно
|3.5 мм аудио порт
|Да
|Да
|FM-Радио
|Да
|Да
|Dolby Atmos
|Да
|Нет
Тесты динамиков
Другое
|Класс
|Средний класс
|Средний класс
|Дата выхода
|Март 2021 года
|Апрель 2021 года
|Дата начала продаж
|Март 2021 года
|Июнь 2021 года
|Наличие на рынке
|Доступен
|Доступен
|Уровень излучения SAR для головы
|0.35 Вт/кг
|-
|Уровень излучения SAR для тела
|0.84 Вт/кг
|-
|Сенсоры и датчики
| - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
| - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Сканер отпечатков пальцев
|Комплект*
| - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Зарядное устройство
- Краткое руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM
| - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Зарядное устройство (10 Вт)
- Скрепка для извлечения SIM
- Краткое руководство пользователя
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.
Итоги
Проведя анализ всех имеющихся у нас данных, мы считаем Samsung Galaxy A52 более удачной покупкой.
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