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Samsung Galaxy A52 против Nokia X100

Самсунг Галакси А52
VS
Нокиа X100
Samsung Galaxy A52
Nokia X100

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 17 марта 2021 года Samsung Galaxy A52 с экраном 6.5" и чипом Qualcomm Snapdragon 720G, против 6.67-дюймового Nokia X100, который имеет процессор Qualcomm Snapdragon 480 5G и вышел на 8 месяцев позже. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать Samsung Galaxy A52
  • Защита корпуса от воды по стандарту IP67
  • Выше частота обновление дисплея – 90 Гц
  • Стабилизация изображения
  • Запись замедленной съемки в 240 FPS
  • Возможность записи 4K-видео
  • Показывает на 18% лучшую производительность в бенчмарке AnTuTu
  • Стерео динамики
  • Более новая ОС: Android 12 против 11
  • Наличие 2-х слотов для SIM-карт
  • Super AMOLED экран (против IPS LCD у конкурента)
  • Тонкие рамки – на 6.3% выше полезная площадь экрана
  • Фронтальная камера записывает видео в 4K
Причины выбрать Nokia X100
  • Более современная версия Bluetooth (v5.1)
  • Смартфон на 8 месяцев новее

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview

Цена/Качество

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Цена

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
Galaxy A52
vs
Nokia X100

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип Super AMOLED IPS LCD
Размер 6.5 дюймов 6.67 дюймов
Разрешение 1080 x 2400 пикселей 1080 x 2400 пикселей
Соотношение сторон 20:9 20:9
Плотность пикселей 405 точек на дюйм 395 точек на дюйм
Частота обновления 90 Гц 60 Гц
Макс. заявленная яркость 400 нит 450 нит
Поддержка HDR Да, HDR10 Нет
Защита дисплея Corning Gorilla Glass 5 Corning Gorilla Glass 3
Соотношение экрана к корпусу 84.9% 78.6%
Особенности - Always-On Display - DCI-P3
Тестирование дисплея
Цветовой охват sRGB 99.3% -
ШИМ (PWM) 183 Гц -
Время отклика 4.4 мс -
Контрастность ∞ Бесконечная -
Реальная пиковая яркость (авто)
Galaxy A52
796 нит
Nokia X100
н/д
Источники: NotebookCheck [3]

Дизайн и корпус

Высота 159.9 мм 171.44 мм
Ширина 75.1 мм 79.7 мм
Толщина 8.4 мм 9.1 мм
Вес 189 граммов 217 граммов
Водонепроницаемость IP67 Нет
Материал задней панели Пластик Пластик
Материал рамки Пластик Пластик
Доступные цвета Черный, Синий, Лаванда Синий
Сканер отпечатков пальцев Да, в дисплее Да, в кнопке
Соотношение экрана к корпусу
Galaxy A52 +8%
84.9%
Nokia X100
78.6%

Производительность

Тестируем Самсунг Галакси А52 и Нокиа X100 в бенчмарках
Процессор
Чипсет Qualcomm Snapdragon 720G Qualcomm Snapdragon 480 5G
Макс. частота 2300 МГц 2000 МГц
CPU-ядер 8 (2 + 6) 8 (2 + 6)
Архитектура - 6 ядер по 1.8 ГГц: Kryo 465 Silver (Cortex-A55)
- 2 ядра по 2.3 ГГц: Kryo 465 Gold (Cortex-A76)		 - 6 ядер по 1.8 ГГц: Kryo 460 Silver
- 2 ядра по 2 ГГц: Kryo 460 Gold
Кэш L3 1 МБ -
Размер транзистора 8 нанометров 8 нанометров
Графика Adreno 618 Adreno 619
Частота GPU 750 МГц 825 МГц
FLOPS ~435 Гфлопс ~468 Гфлопс
Оперативная память
Объем ОЗУ 4, 6, 8 ГБ 6 ГБ
Тип памяти LPDDR4X LPDDR4X
Частота памяти 2133 МГц -
Количество каналов 2 2
Накопитель
Объем накопителя 128, 256 ГБ 128 ГБ
Тип накопителя UFS 2.1 UFS 2.1
Карта памяти MicroSD MicroSD
Макс. объем карты памяти До 1024 ГБ До 1024 ГБ

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Galaxy A52 +5%
530
Nokia X100
506
Geekbench 5 (многоядерный)
Galaxy A52
1592
Nokia X100 +4%
1653
AnTuTu Benchmark 9
Galaxy A52 +18%
339797
Nokia X100
287919
CPU 106114 -
GPU 85526 -
Memory 55594 -
UX 90668 -
Total score 339797 287919
3DMark Wild Life Performance
Galaxy A52
1040
Nokia X100
н/д
Stability 99% -
Graphics test 6 FPS -
Graphics score 1040 -
PCMark 3.0 score 8704 -
Источники: 3DMark [3], [4]
▶️ Добавьте ваш результат теста AnTuTu

Программное обеспечение

Операционная система Android 11 (С обновлением до Android 12) Android 11
Оболочка UI One UI 4.1 -
Размер системы из коробки 25.8 ГБ -

Батарея

Характеристики
Объем 4500 мАч 4470 мАч
Мощность зарядки 25 Вт 18 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Беспроводная зарядка Нет Нет
Реверсивная зарядка Нет Нет
Быстрая зарядка Да (35% за 30 минут) Да
Время полной зарядки 1:30 ч. -
Тесты автономности
Веб-серфинг 11:08 ч. -
Просмотр видео 12:14 ч. -
Игры 05:40 ч. -
Режим ожидания 117 ч. -
Общая автономность
Galaxy A52
32:10 ч.
Nokia X100
н/д

Камеры

Сравнение и тесты камер Samsung Galaxy A52 vs Nokia X100
Основная камера
Матрица 64 мегапикселя 48 мегапикселей
Разрешение фото 9000 x 7000 8000 x 6000
Зум Цифровой Цифровой
Вспышка LED LED
Стабилизация Оптическая Цифровая
Запись 8K видео Нет Нет
Запись 4K видео До 30 кадров/c Нет
Запись 1080p видео До 60 кадров/c До 30 кадров/c
Замедленная съемка 240 кадров/c (1080p) Нет
Угол широкоугольного объектива 123° -
Количество объективов 4 (64 МП + 12 МП + 5 МП + 5 МП) 4 (48 МП + 5 МП + 2 МП + 2 МП)
Основной объектив - 64 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/1.7", Sony IMX682 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
- 48 МП
- Апертура: f/1.8
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Фазовый автофокус
Сверхширокоугольный объектив - 12 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 13 мм
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- 5 МП
- Апертура: f/2.2
Макро объектив - 5 МП
- Апертура: f/2.4
- 2 МП
- Апертура: f/2.4
Времяпролетный объектив - 5 МП
- Апертура: f/2.2
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/5.0" (CMOS)
- 2 МП
- Апертура: f/2.4
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"		 - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
Селфи камера
Количество мегапикселей 32 мегапикселя 16 мегапикселей
Разрешение фото 6528 x 4896 4920 x 3264
Апертура f/2.2 -
Фокусное расстояние 26 мм -
Размер пикселя 0.8 микрон -
Тип сенсора Exmor-RS CMOS -
Размер сенсора 1/2.8" -
Разрешение видео 2160p (4K) при 30 FPS 1080p (Full HD) при 30 FPS

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 5 (802.11 b/g/n/ac) Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display		 - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
Версия Bluetooth 5 5.1
Функции Bluetooth PBAP/PAB, PAN, OPP, MAP, HSP, HID, HFP, DIP, AVRCP, A2DP LE
Тип USB USB Type-C USB Type-C
Версия USB 2 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
NFC* Да Да
Инфракрасный порт Нет Нет
Связь
Количество SIM* 2 1
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM Попеременный -
Поддержка eSIM* Нет Нет
Гибридный слот Да Нет
LTE Cat* 15 15
Поддержка 5G Нет Да

Звук

Динамики Стерео Моно
3.5 мм аудио порт Да Да
FM-Радио Да Да
Dolby Atmos Да Нет
Тесты динамиков
Максимальная громкость
Galaxy A52
88.8 дБ
Nokia X100
н/д

Другое

Класс Средний класс Бюджетный
Дата выхода Март 2021 года Ноябрь 2021 года
Дата начала продаж Март 2021 года Ноябрь 2021 года
Наличие на рынке Доступен Доступен
Уровень излучения SAR для головы 0.35 Вт/кг -
Уровень излучения SAR для тела 0.84 Вт/кг -
Сенсоры и датчики - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев		 - Барометр
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект* - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Зарядное устройство
- Краткое руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM		 - Смартфон
- Адаптер питания
- Кабель USB Type-C
- Скрепка для извлечения SIM-карты
- Краткое руководство пользователя
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.

Итоги

Проведя анализ всех имеющихся у нас данных, мы считаем Samsung Galaxy A52 более удачной покупкой.

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