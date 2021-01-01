Samsung Galaxy A52 против Oppo Find X2
Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 17 марта 2021 года Samsung Galaxy A52 с экраном 6.5" и чипом Qualcomm Snapdragon 720G, против 6.7-дюймового Oppo Find X2, который имеет процессор Qualcomm Snapdragon 865 и вышел на 13 месяцев раньше. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.
Ключевые отличия
Причины выбрать Samsung Galaxy A52
- Защита корпуса от воды по стандарту IP67
- На 31% лучшая автономность (105 vs 80 часов)
- Наличие слота для карт памяти MicroSD до 1024 ГБ
- Комплектуется на 300 мАч более емким аккумулятором – 4500 против 4200 мАч
- Смартфон на 1 год и 1 месяц новее
- Более новая ОС: Android 11 против 10
- Есть 3.5 мм разъем для наушников
- Фронтальная камера записывает видео в 4K
Причины выбрать Oppo Find X2
- Показывает в 2 раза лучшую производительность в бенчмарке AnTuTu
- Камера имеет двукратное оптическое приближение
- Выше частота обновление дисплея – 120 Гц
- На 27% выше плотность пикселей (513 vs 405 PPI)
- Поддержка нового стандарта Wi-Fi 6
- Более современная версия Bluetooth (v5.1)
- Запись замедленной съемки в 960 FPS
- Использует более быструю память LPDDR5 2750 МГц
- Тонкие рамки – на 6% выше полезная площадь экрана
Обзор
Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
80
92
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
54
90
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
78
70
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
76
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
77
91
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview
81
Цена/Качество
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Тесты и характеристикиСравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
vs
Экран
|Тип
|Super AMOLED
|OLED
|Размер
|6.5 дюймов
|6.7 дюймов
|Разрешение
|1080 x 2400 пикселей
|1440 x 3168 пикселей
|Соотношение сторон
|20:9
|19.8:9
|Плотность пикселей
|405 точек на дюйм
|513 точек на дюйм
|Частота обновления
|90 Гц
|120 Гц
|Поддержка HDR
|Нет
|Да, HDR10+
|Защита дисплея
|Corning Gorilla Glass 5
|Corning Gorilla Glass 6
|Соотношение экрана к корпусу
|84.9%
|90.9%
|Особенности
|- Always-On Display
| - DCI-P3
- Always-On Display
- DC Dimming
|Цветовой охват sRGB
|99.3%
|-
|ШИМ (PWM)
|183 Гц
|-
|Время отклика
|4.4 мс
|-
|Контрастность
|∞ Бесконечная
|-
Источники: NotebookCheck [1]
Дизайн и корпус
|Высота
|159.9 мм
|164.9 мм
|Ширина
|75.1 мм
|74.5 мм
|Толщина
|8.4 мм
|8 мм
|Вес
|189 граммов
|192 грамма
|Водонепроницаемость
|IP67
|Нет
|Материал задней панели
|Пластик
|Стекло
|Материал рамки
|Пластик
|Металл
|Доступные цвета
|Черный, Синий, Лаванда
|Черный, Синий
|Сканер отпечатков пальцев
|Да, в дисплее
|Да, в дисплее
Производительность
|Чипсет
|Qualcomm Snapdragon 720G
|Qualcomm Snapdragon 865
|Макс. частота
|2300 МГц
|2840 МГц
|CPU-ядер
|8 (2 + 6)
|8 (1 + 3 + 4)
|Архитектура
|- 6 ядер по 1.8 ГГц: Kryo 465 Silver (Cortex-A55)
- 2 ядра по 2.3 ГГц: Kryo 465 Gold (Cortex-A76)
|- 4 ядра по 1.8 ГГц: Kryo 585 Silver (Cortex-A55)
- 3 ядра по 2.42 ГГц: Kryo 585 Gold (Cortex-A77)
- 1 ядро по 2.84 ГГц: Kryo 585 Prime (Cortex-A77)
|Кэш L3
|1 МБ
|4 МБ
|Размер транзистора
|8 нанометров
|7 нанометров
|Графика
|Adreno 618
|Adreno 650
|Частота GPU
|750 МГц
|587 МГц
|FLOPS
|~435 Гфлопс
|~1228 Гфлопс
|Объем ОЗУ
|4, 6, 8 ГБ
|12 ГБ
|Тип памяти
|LPDDR4X
|LPDDR5
|Частота памяти
|2133 МГц
|2750 МГц
|Количество каналов
|2
|2
|Объем накопителя
|128, 256 ГБ
|256 ГБ
|Тип накопителя
|UFS 2.1
|UFS 3.0
|Карта памяти
|MicroSD
|Нет
|Макс. объем карты памяти
|До 1024 ГБ
|-
Бенчмарки
Geekbench 5 (одноядерный)
523
Find X2 +72%
902
Geekbench 5 (многоядерный)
1568
Find X2 +108%
3263
AnTuTu Benchmark 8
286108
Find X2 +96%
559523
Программное обеспечение
|Операционная система
|Android 11
|Android 10.0
|Оболочка UI
|One UI 3.1
|ColorOS 7.1
|Размер системы из коробки
|25.8 ГБ
|-
Батарея
|Объем
|4500 мАч
|4200 мАч
|Мощность зарядки
|25 Вт
|65 Вт
|Тип аккумулятора
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Съемный
|Нет
|Нет
|Беспроводная зарядка
|Нет
|Нет
|Реверсивная зарядка
|Нет
|Нет
|Быстрая зарядка
|Да (35% за 30 минут)
|Да, SuperVOOC 2.0 Flash Charge (100% за 38 минут)
|Время полной зарядки
|1:30 ч.
|0:38 ч.
Тесты автономности
Время веб-серфинга (Wi-Fi)
Galaxy A52 +69%
14:37 ч.
8:49 ч.
Время просмотра видео
14:02 ч.
Find X2 +15%
16:07 ч.
Время разговора (3G)
Galaxy A52 +62%
36:40 ч.
22:50 ч.
Камеры
|Матрица
|64 мегапикселя
|48 мегапикселей
|Разрешение фото
|9000 x 7000
|8000 x 6000
|Зум
|Цифровой
|Оптический, 2x
|Вспышка
|LED
|LED
|Стабилизация
|Оптическая
|Оптическая
|Запись 8K видео
|Нет
|Нет
|Запись 4K видео
|До 30 кадров/c
|До 60 кадров/c
|Запись 1080p видео
|До 60 кадров/c
|До 60 кадров/c
|Замедленная съемка
|240 кадров/c (1080p)
|960 кадров/c (720p)
|Угол широкоугольного объектива
|123°
|120°
|Количество объективов
|4 (64 МП + 12 МП + 5 МП + 5 МП)
|3 (48 МП + 13 МП + 12 МП)
|Основной объектив
|- 64 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/1.7", Sony IMX682 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
|- 48 МП
- Апертура: f/1.7
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/2.0", Sony IMX586 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
|Телефото объектив
|-
|- 13 МП
- Апертура: f/2.4
- Фокусное расстояние: 52 мм
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
|Сверхширокоугольный объектив
|- 12 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 13 мм
- Размер пикселя: 1.12 микрон
|- 12 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 16 мм
- Сенсор: 1/2.4", Sony IMX708 (CMOS)
|Макро объектив
|- 5 МП
- Апертура: f/2.4
|-
|Времяпролетный объектив
|- 5 МП
- Апертура: f/2.2
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/5.0" (CMOS)
|-
|Особенности
| - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
| - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
|Количество мегапикселей
|32 мегапикселя
|32 мегапикселя
|Разрешение фото
|6528 x 4896
|6464 x 4864
|Апертура
|f/2.2
|f/2.4
|Фокусное расстояние
|26 мм
|-
|Размер пикселя
|0.8 микрон
|0.8 микрон
|Тип сенсора
|Exmor-RS CMOS
|CMOS
|Размер сенсора
|1/2.8"
|1/2.8"
|Разрешение видео
|2160p (4K) при 30 FPS
|1080p (Full HD) при 30 FPS
Коммуникации
|Версия Wi-Fi
|Wi-Fi 5 (802.11 b/g/n/ac)
|Wi-Fi 6 (802.11 b/g/n/ac/ax)
|Функции Wi-Fi
| - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
| - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
|Версия Bluetooth
|5
|5.1
|Функции Bluetooth
|PBAP/PAB, PAN, OPP, MAP, HSP, HID, HFP, DIP, AVRCP, A2DP
|LE, A2DP
|Тип USB
|USB Type-C
|USB Type-C
|Версия USB
|2
|3.1
|Функции USB
| - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
| - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
|GPS
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
|NFC*
|Да
|Да
|Инфракрасный порт
|Нет
|Нет
|Количество SIM*
|2
|2
|Тип SIM
|Nano
|Nano
|Режим работы SIM
|Попеременный
|Попеременный
|Поддержка eSIM*
|Нет
|Нет
|Гибридный слот
|Да
|Нет
|LTE Cat*
|15
|20
|Поддержка 5G
|Нет
|Да
Звук
|Динамики
|Стерео
|Стерео
|3.5 мм аудио порт
|Да
|Нет
|FM-Радио
|Да
|Нет
|Dolby Atmos
|Да
|Да
Тесты динамиков
Другое
|Класс
|Средний класс
|Флагман
|Дата выхода
|Март 2021 года
|Март 2020 года
|Дата начала продаж
|Март 2021 года
|Апрель 2020 года
|Наличие на рынке
|Доступен
|Доступен
|Уровень излучения SAR для головы
|0.35 Вт/кг
|-
|Уровень излучения SAR для тела
|0.84 Вт/кг
|-
|Сенсоры и датчики
| - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
| - Барометр
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
|Комплект*
| - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Зарядное устройство
- Краткое руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM
| - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Зарядное устройство
- Краткое руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM
- Чехол
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.
Итоги
Проведя анализ всех имеющихся у нас данных, мы считаем Oppo Find X2 более удачной покупкой.
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