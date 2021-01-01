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Samsung Galaxy A52 против Oppo Find X2 Neo

Самсунг Галакси А52
VS
Оппо Find X2 Нео
Samsung Galaxy A52
Oppo Find X2 Neo

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 17 марта 2021 года Samsung Galaxy A52 с экраном 6.5" и чипом Qualcomm Snapdragon 720G, против 6.5-дюймового Oppo Find X2 Neo, который имеет процессор Qualcomm Snapdragon 765G и вышел на 11 месяцев раньше. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать Samsung Galaxy A52
  • Защита корпуса от воды по стандарту IP67
  • Наличие слота для карт памяти MicroSD до 1024 ГБ
  • Комплектуется на 475 мАч более емким аккумулятором – 4500 против 4025 мАч
  • Более новая ОС: Android 11 против 10
  • Смартфон на 11 месяцев новее
  • Есть 3.5 мм разъем для наушников
  • Фронтальная камера записывает видео в 4K
Причины выбрать Oppo Find X2 Neo
  • Камера имеет двукратное оптическое приближение
  • Поддержка нового стандарта Wi-Fi 6
  • Более современная версия Bluetooth (v5.1)
  • Показывает на 16% лучшую производительность в бенчмарке AnTuTu
  • Весит на 18 граммов меньше
  • На 8% быстрее в одноядерном тесте GeekBench 5 – 564 и 523 баллов

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview

Цена/Качество

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Цена

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
Galaxy A52
vs
Find X2 Neo

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип Super AMOLED AMOLED
Размер 6.5 дюймов 6.5 дюймов
Разрешение 1080 x 2400 пикселей 1080 x 2400 пикселей
Соотношение сторон 20:9 20:9
Плотность пикселей 405 точек на дюйм 405 точек на дюйм
Частота обновления 90 Гц 90 Гц
Поддержка HDR Нет Да, HDR10
Защита дисплея Corning Gorilla Glass 5 Corning Gorilla Glass 5
Соотношение экрана к корпусу 84.9% 88.4%
Особенности - Always-On Display - DCI-P3
- Always-On Display
- DC Dimming
Тестирование дисплея
Цветовой охват sRGB 99.3% 100%
ШИМ (PWM) 183 Гц 370 Гц
Время отклика 4.4 мс 2.6 мс
Контрастность ∞ Бесконечная ∞ Бесконечная
Максимальная яркость
Galaxy A52
793 нит
Find X2 Neo
796 нит
Источники: NotebookCheck [1], [2]

Дизайн и корпус

Высота 159.9 мм 159.4 мм
Ширина 75.1 мм 72.4 мм
Толщина 8.4 мм 7.7 мм
Вес 189 граммов 171 грамм
Водонепроницаемость IP67 Нет
Материал задней панели Пластик Стекло
Материал рамки Пластик Металл
Доступные цвета Черный, Синий, Лаванда Черный, Синий
Сканер отпечатков пальцев Да, в дисплее Да, в дисплее
Соотношение экрана к корпусу
Galaxy A52
84.9%
Find X2 Neo +4%
88.4%

Производительность

Тестируем Самсунг Галакси А52 и Оппо Find X2 Нео в бенчмарках
Процессор
Чипсет Qualcomm Snapdragon 720G Qualcomm Snapdragon 765G
Макс. частота 2300 МГц 2400 МГц
CPU-ядер 8 (2 + 6) 8 (1 + 1 + 6)
Архитектура - 6 ядер по 1.8 ГГц: Kryo 465 Silver (Cortex-A55)
- 2 ядра по 2.3 ГГц: Kryo 465 Gold (Cortex-A76)		 - 6 ядер по 1.8 ГГц: Kryo 475 Silver (Cortex-A55)
- 1 ядро по 2.2 ГГц: Kryo 475 Gold (Cortex-A76)
- 1 ядро по 2.4 ГГц: Kryo 475 Prime (Cortex-A76)
Кэш L3 1 МБ -
Размер транзистора 8 нанометров 7 нанометров
Графика Adreno 618 Adreno 620
Частота GPU 750 МГц 750 МГц
FLOPS ~435 Гфлопс ~582 Гфлопс
Оперативная память
Объем ОЗУ 4, 6, 8 ГБ 12 ГБ
Тип памяти LPDDR4X LPDDR4X
Частота памяти 2133 МГц 1866 МГц
Количество каналов 2 2
Накопитель
Объем накопителя 128, 256 ГБ 256 ГБ
Тип накопителя UFS 2.1 UFS 2.1
Карта памяти MicroSD Нет
Макс. объем карты памяти До 1024 ГБ -

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Galaxy A52
523
Find X2 Neo +8%
564
Geekbench 5 (многоядерный)
Galaxy A52 +3%
1568
Find X2 Neo
1525
AnTuTu Benchmark 8
Galaxy A52
286108
Find X2 Neo +16%
331378
▶️ Добавьте ваш результат теста AnTuTu

Программное обеспечение

Операционная система Android 11 Android 10
Оболочка UI One UI 3.1 ColorOS 7
Размер системы из коробки 25.8 ГБ 31 ГБ

Батарея

Характеристики
Объем 4500 мАч 4025 мАч
Мощность зарядки 25 Вт 30 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Беспроводная зарядка Нет Нет
Реверсивная зарядка Нет Нет
Быстрая зарядка Да (35% за 30 минут) Да, VOOC 4.0 (50% за 20 минут)
Время полной зарядки 1:30 ч. 0:50 ч.

Тесты автономности

Время веб-серфинга (Wi-Fi)
Galaxy A52 +2%
14:37 ч.
Find X2 Neo
14:13 ч.
Время просмотра видео
Galaxy A52
14:02 ч.
Find X2 Neo +15%
16:11 ч.
Время разговора (3G)
Galaxy A52 +24%
36:40 ч.
Find X2 Neo
29:33 ч.

Камеры

Сравнение и тесты камер Samsung Galaxy A52 vs Oppo Find X2 Neo
Основная камера
Матрица 64 мегапикселя 48 мегапикселей
Разрешение фото 9000 x 7000 8000 x 6000
Зум Цифровой Оптический, 2x
Вспышка LED Dual LED
Стабилизация Оптическая Оптическая
Запись 8K видео Нет Нет
Запись 4K видео До 30 кадров/c До 30 кадров/c
Запись 1080p видео До 60 кадров/c До 60 кадров/c
Замедленная съемка 240 кадров/c (1080p) 240 кадров/c (720p)
Угол широкоугольного объектива 123° 115°
Количество объективов 4 (64 МП + 12 МП + 5 МП + 5 МП) 4 (48 МП + 13 МП + 8 МП + 2 МП)
Основной объектив - 64 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/1.7", Sony IMX682 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
- 48 МП
- Апертура: f/1.7
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/2.25", Sony IMX586 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
Телефото объектив - - 13 МП
- Апертура: f/2.4
- Фокусное расстояние: 53 мм
- Размер пикселя: 1 микрон
- Сенсор: 1/3.4" (CMOS)
- Фазовый автофокус
Сверхширокоугольный объектив - 12 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 13 мм
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- 8 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 13 мм
- Размер пикселя: 1.4 микрон
- Сенсор: 1/3.2", Samsung S5K3H7 (ISOCELL CMOS)
Монохромный объектив - - 2 МП
- Апертура: f/2.4
- Размер пикселя: 1.75 микрон
- Сенсор: 1/5.0" (CMOS)
Макро объектив - 5 МП
- Апертура: f/2.4
-
Времяпролетный объектив - 5 МП
- Апертура: f/2.2
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/5.0" (CMOS)
-
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"		 - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
Примеры - Примеры фото Oppo Find X2 Neo от DxOMark
Селфи камера
Количество мегапикселей 32 мегапикселя 44 мегапикселя
Разрешение фото 6528 x 4896 -
Апертура f/2.2 f/2.0
Фокусное расстояние 26 мм 26 мм
Размер пикселя 0.8 микрон 0.8 микрон
Тип сенсора Exmor-RS CMOS ISOCELL CMOS
Размер сенсора 1/2.8" 1/2.65"
Разрешение видео 2160p (4K) при 30 FPS 1080p (Full HD) при 30 FPS

Тесты камеры от DxOMark

Качество фото
Качество видео
Итоговая оценка камеры

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 5 (802.11 b/g/n/ac) Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display		 - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
Версия Bluetooth 5 5.1
Функции Bluetooth PBAP/PAB, PAN, OPP, MAP, HSP, HID, HFP, DIP, AVRCP, A2DP LE, A2DP
Тип USB USB Type-C USB Type-C
Версия USB 2 3.1
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS
NFC* Да Да
Инфракрасный порт Нет Нет
Связь
Количество SIM* 2 2
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM Попеременный Попеременный
Поддержка eSIM* Нет Нет
Гибридный слот Да Нет
LTE Cat* 15 20
Поддержка 5G Нет Нет

Звук

Динамики Стерео Стерео
3.5 мм аудио порт Да Нет
FM-Радио Да Нет
Dolby Atmos Да Да
Тесты динамиков
Максимальная громкость
Galaxy A52 +3%
88.8 дБ
Find X2 Neo
86.3 дБ

Другое

Класс Средний класс Средний класс
Дата выхода Март 2021 года Апрель 2020 года
Дата начала продаж Март 2021 года Июнь 2020 года
Наличие на рынке Доступен Доступен
Уровень излучения SAR для головы 0.35 Вт/кг -
Уровень излучения SAR для тела 0.84 Вт/кг -
Сенсоры и датчики - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев		 - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект* - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Зарядное устройство
- Краткое руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM		 - Смартфон
- Кабель USB USB
- Зарядное устройство
- Скрепка для извлечения SIM
- Краткое руководство пользователя
- Наушники
- Чехол
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.

Итоги

Оба смартфона имеют свои преимущества и недостатки. Если для вас важнее программное обеспечение, корпус и звук - выбирайте Samsung Galaxy A52, а если коммуникации – то Oppo Find X2 Neo.

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