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Samsung Galaxy A52 против Oppo Realme C25s

Самсунг Галакси А52
VS
Оппо Реалми C25s
Samsung Galaxy A52
Oppo Realme C25s

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 17 марта 2021 года Samsung Galaxy A52 с экраном 6.5" и чипом Qualcomm Snapdragon 720G, против 6.5-дюймового Oppo Realme C25s, который имеет процессор MediaTek Helio G85 и вышел на 3 месяца позже. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать Samsung Galaxy A52
  • Защита корпуса от воды по стандарту IP67
  • Выше частота обновление дисплея – 90 Гц
  • Показывает на 58% лучшую производительность в бенчмарке AnTuTu
  • На 50% выше плотность пикселей (405 vs 270 PPI)
  • На 65% выше максимальная яркость экрана (802 против 485 нит)
  • Стабилизация изображения
  • Запись замедленной съемки в 240 FPS
  • Возможность записи 4K-видео
  • Стерео динамики
  • Более энергоэффективный CPU – Snapdragon 720G
  • Cверхширокоугольный объектив камеры
  • Super AMOLED экран (против IPS LCD у конкурента)
Причины выбрать Oppo Realme C25s
  • Комплектуется на 1500 мАч более емким аккумулятором – 6000 против 4500 мАч
  • Функция реверсивной зарядки

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview

Цена/Качество

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Цена

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
Galaxy A52
vs
Realme C25s

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип Super AMOLED IPS LCD
Размер 6.5 дюймов 6.5 дюймов
Разрешение 1080 x 2400 пикселей 720 x 1600 пикселей
Соотношение сторон 20:9 20:9
Плотность пикселей 405 точек на дюйм 270 точек на дюйм
Частота обновления 90 Гц 60 Гц
Поддержка HDR Нет Нет
Защита дисплея Corning Gorilla Glass 5 Закаленное стекло
Соотношение экрана к корпусу 84.9% 81.7%
Особенности - Always-On Display -
Тестирование дисплея
Цветовой охват sRGB 99.3% -
ШИМ (PWM) 183 Гц -
Время отклика 4.4 мс -
Контрастность ∞ Бесконечная -
Максимальная яркость
Galaxy A52 +65%
802 нит
Realme C25s
485 нит
Источники: NotebookCheck [1]

Дизайн и корпус

Высота 159.9 мм 164.5 мм
Ширина 75.1 мм 75.9 мм
Толщина 8.4 мм 9.6 мм
Вес 189 граммов 209 граммов
Водонепроницаемость IP67 Нет
Материал задней панели Пластик Пластик
Материал рамки Пластик Пластик
Доступные цвета Черный, Синий, Лаванда Синий, Серый
Сканер отпечатков пальцев Да, в дисплее Да, сзади
Соотношение экрана к корпусу
Galaxy A52 +4%
84.9%
Realme C25s
81.7%

Производительность

Тестируем Самсунг Галакси А52 и Оппо Реалми C25s в бенчмарках
Процессор
Чипсет Qualcomm Snapdragon 720G MediaTek Helio G85
Макс. частота 2300 МГц 2000 МГц
CPU-ядер 8 (2 + 6) 8 (2 + 6)
Архитектура - 6 ядер по 1.8 ГГц: Kryo 465 Silver (Cortex-A55)
- 2 ядра по 2.3 ГГц: Kryo 465 Gold (Cortex-A76)		 - 6 ядер по 1.8 ГГц: Cortex-A55
- 2 ядра по 2 ГГц: Cortex-A75
Кэш L3 1 МБ -
Размер транзистора 8 нанометров 12 нанометров
Графика Adreno 618 Mali-G52 MP2
Частота GPU 750 МГц 1000 МГц
FLOPS ~435 Гфлопс ~54 Гфлопс
Оперативная память
Объем ОЗУ 4, 6, 8 ГБ 4 ГБ
Тип памяти LPDDR4X LPDDR4X
Частота памяти 2133 МГц 1866 МГц
Количество каналов 2 2
Накопитель
Объем накопителя 128, 256 ГБ 64, 128 ГБ
Тип накопителя UFS 2.1 eMMC 5.1
Карта памяти MicroSD MicroSD
Макс. объем карты памяти До 1024 ГБ До 256 ГБ

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Galaxy A52 +36%
535
Realme C25s
394
Geekbench 5 (многоядерный)
Galaxy A52 +16%
1602
Realme C25s
1383
AnTuTu Benchmark 9
Galaxy A52 +58%
354136
Realme C25s
224817
▶️ Добавьте ваш результат теста AnTuTu

Программное обеспечение

Операционная система Android 11 Android 11
Оболочка UI One UI 3.1 Realme UI 2.0
Размер системы из коробки 25.8 ГБ -

Батарея

Характеристики
Объем 4500 мАч 6000 мАч
Мощность зарядки 25 Вт 18 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Беспроводная зарядка Нет Нет
Реверсивная зарядка Нет Да
Быстрая зарядка Да (35% за 30 минут) Да (30% за 70 минут)
Время полной зарядки 1:30 ч. 4:10 ч.

Тесты автономности

Время веб-серфинга (Wi-Fi)
Galaxy A52
14:37 ч.
Realme C25s
н/д
Время просмотра видео
Galaxy A52
14:02 ч.
Realme C25s
н/д
Время разговора (3G)
Galaxy A52
36:40 ч.
Realme C25s
н/д

Камеры

Сравнение и тесты камер Samsung Galaxy A52 vs Oppo Realme C25s
Основная камера
Матрица 64 мегапикселя 48 мегапикселей
Разрешение фото 9000 x 7000 8000 x 6000
Зум Цифровой Цифровой
Вспышка LED LED
Стабилизация Оптическая Цифровая
Запись 8K видео Нет Нет
Запись 4K видео До 30 кадров/c Нет
Запись 1080p видео До 60 кадров/c До 60 кадров/c
Замедленная съемка 240 кадров/c (1080p) Нет
Угол широкоугольного объектива 123° -
Количество объективов 4 (64 МП + 12 МП + 5 МП + 5 МП) 3 (48 МП + 2 МП + 2 МП)
Основной объектив - 64 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/1.7", Sony IMX682 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
- 48 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Фазовый автофокус
Сверхширокоугольный объектив - 12 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 13 мм
- Размер пикселя: 1.12 микрон
-
Макро объектив - 5 МП
- Апертура: f/2.4
- 2 МП
- Апертура: f/2.4
- Размер пикселя: 1.75 микрон
Времяпролетный объектив - 5 МП
- Апертура: f/2.2
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/5.0" (CMOS)
- 2 МП
- Апертура: f/2.4
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"		 - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
Селфи камера
Количество мегапикселей 32 мегапикселя 8 мегапикселей
Разрешение фото 6528 x 4896 3264 x 2448
Апертура f/2.2 f/2.0
Фокусное расстояние 26 мм 26 мм
Размер пикселя 0.8 микрон 1.12 микрон
Тип сенсора Exmor-RS CMOS CMOS
Размер сенсора 1/2.8" -
Разрешение видео 2160p (4K) при 30 FPS 1080p (Full HD) при 30 FPS

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 5 (802.11 b/g/n/ac) Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display		 - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
Версия Bluetooth 5 5
Функции Bluetooth PBAP/PAB, PAN, OPP, MAP, HSP, HID, HFP, DIP, AVRCP, A2DP LE, A2DP
Тип USB USB Type-C USB Type-C
Версия USB 2 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
NFC* Да Да
Инфракрасный порт Нет Нет
Связь
Количество SIM* 2 2
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM Попеременный Попеременный
Поддержка eSIM* Нет Нет
Гибридный слот Да Нет
LTE Cat* 15 7
Поддержка 5G Нет Нет

Звук

Динамики Стерео Моно
3.5 мм аудио порт Да Да
FM-Радио Да Нет
Dolby Atmos Да Нет
Тесты динамиков
Максимальная громкость
Galaxy A52
88.8 дБ
Realme C25s
н/д

Другое

Класс Средний класс Бюджетный
Дата выхода Март 2021 года Июнь 2021 года
Дата начала продаж Март 2021 года Июнь 2021 года
Наличие на рынке Доступен Доступен
Уровень излучения SAR для головы 0.35 Вт/кг -
Уровень излучения SAR для тела 0.84 Вт/кг -
Сенсоры и датчики - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев		 - Датчик приближения
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект* - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Зарядное устройство
- Краткое руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM		 - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Зарядное устройство (18 Вт)
- Краткое руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM
- Пленка на экран
- Чехол
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.

Итоги

Проведя анализ всех имеющихся у нас данных, мы считаем Samsung Galaxy A52 более удачной покупкой.

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