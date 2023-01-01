Главная > Сравнение смартфонов > Galaxy A52s 5G vs iPhone 8 – что лучше выбрать?

Samsung Galaxy A52s 5G против Apple iPhone 8

Самсунг Галакси А52s 5G
VS
Эпл Айфон 8
Samsung Galaxy A52s 5G
Apple iPhone 8

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 17 августа 2021 года Samsung Galaxy A52s 5G с экраном 6.5" и чипом Qualcomm Snapdragon 778G, против 4.7-дюймового Apple iPhone 8, который имеет процессор Apple A11 Bionic и вышел на 48 месяцев раньше. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать Samsung Galaxy A52s 5G
  • Комплектуется на 2679 мАч более емким аккумулятором – 4500 против 1821 мАч
  • На 1.8" большая диагональ экрана
  • Выше частота обновление дисплея – 120 Гц
  • Тонкие рамки – на 19.5% выше полезная площадь экрана
  • На 38% лучшая автономность (31:30 vs 22:48 часов)
  • Современный порт USB Type-C
  • Показывает на 42% лучшую производительность в бенчмарке AnTuTu
  • Поддержка стандарта Wi-Fi 6
  • На 25% выше максимальная яркость экрана (799 против 637 нит)
  • Наличие слота для карт памяти MicroSD до 1024 ГБ
  • Использует более быструю память LPDDR4X 2133 МГц
  • Более энергоэффективный CPU – Snapdragon 778G
Причины выбрать Apple iPhone 8
  • Поддержка беспроводной зарядки Qi на 7.5 Вт
  • Apple поддерживает свои смартфоны на несколько лет дольше, чем Samsung
  • Лучше лежит в руке - корпус на 7.8 мм уже
  • Весит на 41 грамм меньше
  • На 21% быстрее в одноядерном тесте GeekBench 5 – 929 и 766 баллов

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview

Цена/Качество

Введите за сколько вы можете купить данные смартфоны (в любой валюте) и нажмите кнопку "Рассчитать" - наш искусственный интеллект определит, какой из них лучший за свою цену.
Цена

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
Galaxy A52s 5G
vs
iPhone 8

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип Super AMOLED IPS LCD
Размер 6.5 дюймов 4.7 дюймов
Разрешение 1080 x 2400 пикселей 750 x 1334 пикселей
Соотношение сторон 20:9 16:9
Плотность пикселей 405 точек на дюйм 326 точек на дюйм
Частота обновления 120 Гц 60 Гц
Адаптивная частота обновления Нет Нет
Макс. заявленная яркость 400 нит 625 нит
Макс. заявленная яркость в HDR 800 нит -
Поддержка HDR Да, HDR10+ Нет
Защита дисплея Corning Gorilla Glass 5 Закаленное стекло
Соотношение экрана к корпусу 84.9% 65.4%
Особенности - DCI-P3
- Always-On Display		 -
Тестирование дисплея
Цветовой охват sRGB 138.1% 99.9%
ШИМ (PWM) 231 Гц Не обнаружено
Время отклика 9 мс 22 мс
Контрастность ∞ Бесконечная 1373:1
Реальная пиковая яркость (авто)
Galaxy A52s 5G +25%
799 нит
iPhone 8
637 нит
Источники: NotebookCheck [3], [4]

Дизайн и корпус

Высота 159.9 мм 138.4 мм
Ширина 75.1 мм 67.3 мм
Толщина 8.4 мм 7.3 мм
Вес 189 граммов 148 граммов
Водонепроницаемость IP67 IP67
Материал задней панели Пластик Стекло
Материал рамки Пластик Металл
Доступные цвета Черный, Белый, Фиолетовый, Мятный Серебристый, Золотой, Серый
Сканер отпечатков пальцев Да, в дисплее Да, в кнопке
Соотношение экрана к корпусу
Galaxy A52s 5G +30%
84.9%
iPhone 8
65.4%

Производительность

Тестируем Самсунг Галакси А52s 5G и Эпл Айфон 8 в бенчмарках
Процессор
Чипсет Qualcomm Snapdragon 778G Apple A11 Bionic
Макс. частота 2400 МГц 2100 МГц
CPU-ядер 8 (1 + 3 + 4) 6 (2 + 4)
Архитектура - 4 ядра по 1.9 ГГц: Kryo 670 Silver (Cortex-A55)
- 3 ядра по 2.2 ГГц: Kryo 670 Gold (Cortex-A78)
- 1 ядро по 2.4 ГГц: Kryo 670 Prime (Cortex-A78)		 - 4 ядра по 1.42 ГГц: Mistral
- 2 ядра по 2.39 ГГц: Monsoon
Размер транзистора 6 нанометров 10 нанометров
Графика Adreno 642L Apple GPU
Частота GPU 490 МГц -
FLOPS - ~325 Гфлопс

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Galaxy A52s 5G
766
iPhone 8 +21%
929
Geekbench 5 (многоядерный)
Galaxy A52s 5G +25%
2777
iPhone 8
2213
AnTuTu Benchmark 9
Galaxy A52s 5G +42%
503599
iPhone 8
354842
CPU 154271 121523
GPU 151603 110958
Memory 79637 44570
UX 118978 80000
Total score 503599 354842
3DMark Wild Life Performance
Galaxy A52s 5G
2463
iPhone 8 +28%
3162
Пиковая температура корпуса 47.9 °C 45.4 °C
Stability 98% 62%
Graphics test 14 FPS 18 FPS
Graphics score 2463 3162
PCMark 3.0
Galaxy A52s 5G
12009
iPhone 8
н/д
Web score 10272 -
Video editing 7094 -
Photo editing 25763 -
Data manipulation 9245 -
Writing score 13625 -
Источники: 3DMark [3], [4]
Добавить ваш результат теста AnTuTu

Память

Оперативная память
Объем ОЗУ 6, 8 ГБ 2 ГБ
Тип памяти LPDDR4X LPDDR4
Частота памяти 2133 МГц -
Количество каналов 2 2
Накопитель
Объем накопителя 128, 256 ГБ 64, 256 ГБ
Тип накопителя UFS 2.1 NVMe
Карта памяти MicroSD Нет
Макс. объем карты памяти До 1024 ГБ -

Программное обеспечение

Операционная система Android 11 (С обновлением до Android 13) iOS 11 (С обновлением до iOS 16.4)
Оболочка UI One UI 5.0 -
Размер системы из коробки 26 ГБ 6 ГБ

Батарея

Характеристики
Объем 4500 мАч 1821 мАч
Мощность зарядки 25 Вт 15 Вт
Тип аккумулятора Литий-ионный (Li-Ion) Литий-ионный (Li-Ion)
Съемный Нет Нет
Беспроводная зарядка Нет Да, Qi (7.5 Вт)
Реверсивная зарядка Нет Нет
Быстрая зарядка Да (53% за 30 минут) Да (50% за 30 минут)
Время полной зарядки 1:28 ч. 1:15 ч.
Тесты автономности
Веб-серфинг 09:19 ч. 08:04 ч.
Просмотр видео 15:35 ч. 08:37 ч.
Игры 05:10 ч. 03:56 ч.
Режим ожидания 110 ч. 82 ч.
Общая автономность
Galaxy A52s 5G +38%
31:30 ч.
iPhone 8
22:48 ч.

Камеры

Сравнение и тесты камер Samsung Galaxy A52s 5G vs Apple iPhone 8
Основная камера
Матрица 64 мегапикселя 12 мегапикселей
Разрешение фото 9000 x 7000 4032 x 3024
Зум Цифровой Цифровой
Вспышка LED Quad LED
Стабилизация Оптическая Оптическая
Запись 8K видео Нет Нет
Запись 4K видео До 30 кадров/c До 60 кадров/c
Запись 1080p видео До 60 кадров/c До 60 кадров/c
Замедленная съемка 240 кадров/c (720p) 240 кадров/c (1080p)
Угол широкоугольного объектива 123° -
Количество объективов 4 (64 МП + 12 МП + 5 МП + 5 МП) 1 (12 МП)
Основной объектив - 64 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/1.7", Sony IMX682 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
- 12 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 28 мм
- Размер пикселя: 1.22 микрон
- Сенсор: 1/3", Apple iSight Camera (BSI CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
Сверхширокоугольный объектив - 12 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 13 мм
- Размер пикселя: 1.12 микрон
-
Макро объектив - 5 МП
- Апертура: f/2.4
-
Времяпролетный объектив - 5 МП
- Апертура: f/2.4
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/5.0" (CMOS)
-
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"		 - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
- Поддержка RAW
Примеры - Примеры фото Apple iPhone 8 от DxOMark
Селфи камера
Количество мегапикселей 32 мегапикселя 7 мегапикселей
Разрешение фото 6528 x 4896 3088 x 2320
Апертура f/2.2 f/2.2
Фокусное расстояние 26 мм 32 мм
Размер пикселя 0.8 микрон 1 микрон
Тип сенсора CMOS BSI CMOS
Размер сенсора 1/2.8" -
Разрешение видео 2160p (4K) при 30 FPS 1080p (Full HD) при 30 FPS

Тесты камеры от DxOMark

Качество фото
Качество видео
Итоговая оценка камеры

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax) Wi-Fi 5 (802.11 b/g/n/ac)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display		 - Dual Band
- Wi-Fi Hotspot
Версия Bluetooth 5 5
Функции Bluetooth LE, A2DP LE, A2DP
Тип USB USB Type-C No
Версия USB 2 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
NFC* Да Да
Инфракрасный порт Нет Нет
Связь
Количество SIM* 2 1
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM Попеременный Попеременный
Поддержка eSIM* Нет Нет
Гибридный слот Да Нет
LTE Cat* 18 16
Поддержка 5G Да Нет

Звук

Динамики Стерео Стерео
3.5 мм аудио порт Да Нет
FM-Радио Нет Нет
Dolby Atmos Да Да
Тесты динамиков
Максимальная громкость
Galaxy A52s 5G +4%
83.6 дБ
iPhone 8
80.1 дБ

Другое

Класс Средний класс Флагман
Дата выхода Август 2021 года Сентябрь 2017 года
Дата начала продаж Сентябрь 2021 года Сентябрь 2017 года
Наличие на рынке Доступен Доступен
Уровень излучения SAR для головы 0.88 Вт/кг 1.35 Вт/кг
Уровень излучения SAR для тела 0.84 Вт/кг 1.36 Вт/кг
Сенсоры и датчики - Датчик Холла
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев		 - Барометр
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект* - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Зарядное устройство (15 Вт)
- Краткое руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM
- Силиконовый чехол		 - Смартфон
- Кабель Lightning
- Зарядное устройство (не поддерживает быструю зарядку)
- Наушники EarPods
- Краткое руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM
- Адаптер с Lightning на 3.5 мм
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.

Итоги

Проведя анализ всех имеющихся у нас данных, мы считаем Samsung Galaxy A52s 5G более удачной покупкой.

Опрос

А какой смартфон выберете вы?
12 (85.7%)
2 (14.3%)
Всего проголосовало: 14

Сравнения с конкурентами

1. Samsung Galaxy A52s 5G vs M33 5G
2. Samsung Galaxy A52s 5G vs A73 5G
3. Samsung Galaxy A52s 5G vs Galaxy S22
4. Samsung Galaxy A52s 5G vs Galaxy A13
5. Samsung Galaxy A52s 5G vs S21 FE 5G
6. Samsung Galaxy A52s 5G vs A33 5G
7. Apple iPhone 8 vs iPhone 11
8. Apple iPhone 8 vs iPhone 14 Pro
9. Apple iPhone 8 vs iPhone 13 Pro
10. Apple iPhone 8 vs iPhone 13 mini
Сравнить другие смартфоны (1000+)

Мнение пользователей

Вы можете поделиться своим мнением или задать вопрос в комментариях ниже
Promotion
РусскийEnglish
Телефоны
Мобильные чипы
Процессоры