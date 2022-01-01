Samsung Galaxy A52s 5G против Motorola Edge (2022)
Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 17 августа 2021 года Samsung Galaxy A52s 5G с экраном 6.5" и чипом Qualcomm Snapdragon 778G, против 6.6-дюймового Motorola Edge (2022), который имеет процессор MediaTek Dimensity 1050 и вышел на 13 месяцев позже. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.
Ключевые отличия
Причины выбрать Samsung Galaxy A52s 5G
- Наличие слота для карт памяти MicroSD до 1024 ГБ
- Запись замедленной съемки в 240 FPS
- Есть 3.5 мм разъем для наушников
- Фронтальная камера записывает видео в 4K
Причины выбрать Motorola Edge (2022)
- Выше частота обновление дисплея – 144 Гц
- Поддержка беспроводной зарядки на 15 Вт
- Более современная версия Bluetooth (v5.2)
- Смартфон на 1 год и 1 месяц новее
- Комплектуется на 500 мАч более емким аккумулятором – 5000 против 4500 мАч
- Функция реверсивной зарядки
- Весит на 19 граммов меньше
- Поддержка функции eSIM
Обзор
Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
90
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
53
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
93
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
66
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
87
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview
74
Цена/Качество
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Тесты и характеристикиСравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
vs
Экран
|Тип
|Super AMOLED
|OLED
|Размер
|6.5 дюймов
|6.6 дюймов
|Разрешение
|1080 x 2400 пикселей
|1080 x 2400 пикселей
|Соотношение сторон
|20:9
|20:9
|Плотность пикселей
|405 точек на дюйм
|399 точек на дюйм
|Частота обновления
|120 Гц
|144 Гц
|Макс. заявленная яркость
|400 нит
|-
|Макс. заявленная яркость в HDR
|800 нит
|-
|Поддержка HDR
|Да, HDR10+
|Да, HDR10+
|Защита дисплея
|Corning Gorilla Glass 5
|Закаленное стекло
|Соотношение экрана к корпусу
|84.9%
|88.1%
|Особенности
| - DCI-P3
- Always-On Display
| - DCI-P3
- Always-On Display
|Цветовой охват sRGB
|138.1%
|-
|ШИМ (PWM)
|231 Гц
|-
|Время отклика
|9 мс
|-
|Контрастность
|∞ Бесконечная
|-
Источники: NotebookCheck [3]
Дизайн и корпус
|Высота
|159.9 мм
|160.9 мм
|Ширина
|75.1 мм
|74.2 мм
|Толщина
|8.4 мм
|8 мм
|Вес
|189 граммов
|170 граммов
|Водонепроницаемость
|IP67
|-
|Материал задней панели
|Пластик
|Пластик
|Материал рамки
|Пластик
|Пластик
|Доступные цвета
|Черный, Белый, Фиолетовый, Мятный
|Серый
|Сканер отпечатков пальцев
|Да, в дисплее
|Да, в дисплее
Производительность
|Чипсет
|Qualcomm Snapdragon 778G
|MediaTek Dimensity 1050
|Макс. частота
|2400 МГц
|2500 МГц
|CPU-ядер
|8 (1 + 3 + 4)
|8 (2 + 6)
|Архитектура
|- 4 ядра по 1.9 ГГц: Kryo 670 Silver (Cortex-A55)
- 3 ядра по 2.2 ГГц: Kryo 670 Gold (Cortex-A78)
- 1 ядро по 2.4 ГГц: Kryo 670 Prime (Cortex-A78)
|- 6 ядер по 2 ГГц: Cortex-A55
- 2 ядра по 2.5 ГГц: Cortex-A78
|Размер транзистора
|6 нанометров
|6 нанометров
|Графика
|Adreno 642L
|Mali-G610 MC3
|Частота GPU
|490 МГц
|-
|Объем ОЗУ
|6, 8 ГБ
|8 ГБ
|Тип памяти
|LPDDR4X
|-
|Частота памяти
|2133 МГц
|-
|Количество каналов
|2
|-
|Объем накопителя
|128, 256 ГБ
|256 ГБ
|Тип накопителя
|UFS 2.1
|-
|Карта памяти
|MicroSD
|Нет
|Макс. объем карты памяти
|До 1024 ГБ
|-
Бенчмарки
Geekbench 5 (одноядерный)
Galaxy A52s 5G +3%
770
748
Geekbench 5 (многоядерный)
Galaxy A52s 5G +30%
2793
2142
|CPU
|151541
|-
|GPU
|155010
|-
|Memory
|78098
|-
|UX
|118145
|-
|Total score
|501649
|-
|Stability
|98%
|98%
|Graphics test
|14 FPS
|15 FPS
|Graphics score
|2463
|2542
|PCMark 3.0 score
|12009
|-
Программное обеспечение
|Операционная система
|Android 11 (С обновлением до Android 12)
|Android 12
|Оболочка UI
|One UI 4.1
|-
|Размер системы из коробки
|26 ГБ
|-
Батарея
|Объем
|4500 мАч
|5000 мАч
|Мощность зарядки
|25 Вт
|30 Вт
|Тип аккумулятора
|Литий-ионный (Li-Ion)
|-
|Съемный
|Нет
|Нет
|Беспроводная зарядка
|Нет
|Да (15 Вт)
|Реверсивная зарядка
|Нет
|Да
|Быстрая зарядка
|Да (53% за 30 минут)
|Да
|Время полной зарядки
|1:28 ч.
|-
|Веб-серфинг
|09:19 ч.
|-
|Просмотр видео
|15:35 ч.
|-
|Игры
|05:10 ч.
|-
|Режим ожидания
|110 ч.
|-
Камеры
|Матрица
|64 мегапикселя
|50 мегапикселей
|Разрешение фото
|9000 x 7000
|-
|Зум
|Цифровой
|Цифровой
|Вспышка
|LED
|Dual LED
|Стабилизация
|Оптическая
|Оптическая
|Запись 8K видео
|Нет
|Нет
|Запись 4K видео
|До 30 кадров/c
|До 30 кадров/c
|Запись 1080p видео
|До 60 кадров/c
|До 60 кадров/c
|Замедленная съемка
|240 кадров/c (720p)
|120 кадров/c (1080p)
|Угол широкоугольного объектива
|123°
|120°
|Количество объективов
|4 (64 МП + 12 МП + 5 МП + 5 МП)
|3 (50 МП + 13 МП + 2 МП)
|Основной объектив
|- 64 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/1.7", Sony IMX682 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
|- 50 МП
- Апертура: f/1.8
- Размер пикселя: 1 микрон
- Сенсор: 1/1.55"
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
|Сверхширокоугольный объектив
|- 12 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 13 мм
- Размер пикселя: 1.12 микрон
|- 13 МП
- Апертура: f/1.5
- Размер пикселя: 1.12 микрон
|Макро объектив
|- 5 МП
- Апертура: f/2.4
|-
|Времяпролетный объектив
|- 5 МП
- Апертура: f/2.4
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/5.0" (CMOS)
|- 2 МП
- Апертура: f/2.4
|Особенности
| - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
| - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
|Количество мегапикселей
|32 мегапикселя
|32 мегапикселя
|Разрешение фото
|6528 x 4896
|-
|Апертура
|f/2.2
|f/2.5
|Фокусное расстояние
|26 мм
|-
|Размер пикселя
|0.8 микрон
|-
|Тип сенсора
|CMOS
|-
|Размер сенсора
|1/2.8"
|-
|Разрешение видео
|2160p (4K) при 30 FPS
|1080p (Full HD) при 30 FPS
Коммуникации
|Версия Wi-Fi
|Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax)
|Wi-Fi 6E (802.11 a/b/g/n/ac/ax)
|Функции Wi-Fi
| - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
| - Dual Band
- Wi-Fi MiMO
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
|Версия Bluetooth
|5
|5.2
|Функции Bluetooth
|LE, A2DP
|LE
|Тип USB
|USB Type-C
|USB Type-C
|Версия USB
|2
|2
|Функции USB
| - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
| - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
|GPS
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS
|NFC*
|Да
|Да
|Инфракрасный порт
|Нет
|Нет
|Количество SIM*
|2
|-
|Тип SIM
|Nano
|Nano
|Режим работы SIM
|Попеременный
|-
|Поддержка eSIM*
|Нет
|Да
|Гибридный слот
|Да
|Нет
|LTE Cat*
|18
|19
|Поддержка 5G
|Да
|Да
Звук
|Динамики
|Стерео
|Стерео
|3.5 мм аудио порт
|Да
|Нет
|FM-Радио
|Нет
|Нет
|Dolby Atmos
|Да
|-
Тесты динамиков
Другое
|Класс
|Средний класс
|Флагман
|Дата выхода
|Август 2021 года
|Август 2022 года
|Дата начала продаж
|Сентябрь 2021 года
|Август 2022 года
|Наличие на рынке
|Доступен
|Доступен
|Уровень излучения SAR для головы
|0.88 Вт/кг
|-
|Уровень излучения SAR для тела
|0.84 Вт/кг
|-
|Сенсоры и датчики
| - Датчик Холла
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
| - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
|Комплект*
| - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Зарядное устройство (15 Вт)
- Краткое руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM
- Силиконовый чехол
| - Смартфон
- Зарядное устройство
- Кабель USB Type-C
- Скрепка для извлечения SIM-кары
- Краткое руководство пользователя
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.
Итоги
Оба смартфона имеют свои преимущества и недостатки. Если для вас важнее автономность - выбирайте Motorola Edge (2022), а если производительность, программное обеспечение, камера и звук – то Samsung Galaxy A52s 5G.
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