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Samsung Galaxy A52s 5G против Motorola Moto G62 5G

Самсунг Галакси А52s 5G
VS
Моторола Мото G62 5G
Samsung Galaxy A52s 5G
Motorola Moto G62 5G

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 17 августа 2021 года Samsung Galaxy A52s 5G с экраном 6.5" и чипом Qualcomm Snapdragon 778G, против 6.5-дюймового Motorola Moto G62 5G, который имеет процессор Qualcomm Snapdragon 480 Plus и вышел на 10 месяцев позже. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать Samsung Galaxy A52s 5G
  • Защита корпуса от воды по стандарту IP67
  • Показывает на 58% лучшую производительность в бенчмарке AnTuTu
  • Поддержка нового стандарта Wi-Fi 6
  • На 45% выше максимальная яркость экрана (805 против 557 нит)
  • Стабилизация изображения
  • Возможность записи 4K-видео
  • Super AMOLED экран (против IPS LCD у конкурента)
  • Фронтальная камера записывает видео в 4K
Причины выбрать Motorola Moto G62 5G
  • На 17% лучшая автономность (36:51 vs 31:30 часов)
  • Более современная версия Bluetooth (v5.1)
  • Комплектуется на 500 мАч более емким аккумулятором – 5000 против 4500 мАч
  • Более быстрый тип накопителя - UFS 2.2 против UFS 2.1
  • Смартфон на 10 месяцев новее

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview

Цена/Качество

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Цена

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
Galaxy A52s 5G
vs
Moto G62 5G

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип Super AMOLED IPS LCD
Размер 6.5 дюймов 6.5 дюймов
Разрешение 1080 x 2400 пикселей 1080 x 2400 пикселей
Соотношение сторон 20:9 20:9
Плотность пикселей 405 точек на дюйм 405 точек на дюйм
Частота обновления 120 Гц 120 Гц
Макс. заявленная яркость 400 нит 500 нит
Макс. заявленная яркость в HDR 800 нит -
Поддержка HDR Да, HDR10+ Нет
Защита дисплея Corning Gorilla Glass 5 Закаленное стекло
Соотношение экрана к корпусу 84.9% 85.2%
Особенности - DCI-P3
- Always-On Display		 - DCI-P3
Тестирование дисплея
Цветовой охват sRGB 138.1% -
ШИМ (PWM) 231 Гц -
Время отклика 9 мс -
Контрастность ∞ Бесконечная -
Реальная пиковая яркость (авто)
Galaxy A52s 5G +45%
805 нит
Moto G62 5G
557 нит
Источники: NotebookCheck [3]

Дизайн и корпус

Высота 159.9 мм 161.83 мм
Ширина 75.1 мм 73.96 мм
Толщина 8.4 мм 8.59 мм
Вес 189 граммов 184 грамма
Водонепроницаемость IP67 Да
Материал задней панели Пластик Пластик
Материал рамки Пластик Пластик
Доступные цвета Черный, Белый, Фиолетовый, Мятный Синий, Серый
Сканер отпечатков пальцев Да, в дисплее Да, в кнопке
Соотношение экрана к корпусу

Производительность

Тестируем Самсунг Галакси А52s 5G и Моторола Мото G62 5G в бенчмарках
Процессор
Чипсет Qualcomm Snapdragon 778G Qualcomm Snapdragon 480 Plus
Макс. частота 2400 МГц 2200 МГц
CPU-ядер 8 (1 + 3 + 4) 8 (2 + 6)
Архитектура - 4 ядра по 1.9 ГГц: Kryo 670 Silver (Cortex-A55)
- 3 ядра по 2.2 ГГц: Kryo 670 Gold (Cortex-A78)
- 1 ядро по 2.4 ГГц: Kryo 670 Prime (Cortex-A78)		 - 6 ядер по 1.8 ГГц: Kryo 460 Silver (Cortex-A55)
- 2 ядра по 2.2 ГГц: Kryo 460 Gold (Cortex-A76)
Размер транзистора 6 нанометров 8 нанометров
Графика Adreno 642L Adreno 619
Частота GPU 490 МГц 825 МГц
Оперативная память
Объем ОЗУ 6, 8 ГБ 4, 6 ГБ
Тип памяти LPDDR4X LPDDR4X
Частота памяти 2133 МГц 2133 МГц
Количество каналов 2 2
Накопитель
Объем накопителя 128, 256 ГБ 128 ГБ
Тип накопителя UFS 2.1 UFS 2.2
Карта памяти MicroSD MicroSD
Макс. объем карты памяти До 1024 ГБ До 1024 ГБ

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Galaxy A52s 5G +65%
2829
Moto G62 5G
1711
AnTuTu Benchmark 9
Galaxy A52s 5G +58%
504774
Moto G62 5G
318788
CPU 151541 106144
GPU 155010 64489
Memory 78098 64997
UX 118145 80036
Total score 504774 318788
3DMark Wild Life Performance
Galaxy A52s 5G +153%
2463
Moto G62 5G
974
Stability 98% -
Graphics test 14 FPS 5 FPS
Graphics score 2463 974
PCMark 3.0 score 12009 9336
Источники: 3DMark [3], [4]
▶️ Добавьте ваш результат теста AnTuTu

Программное обеспечение

Операционная система Android 11 (С обновлением до Android 12) Android 12
Оболочка UI One UI 4.1 -
Размер системы из коробки 26 ГБ -

Батарея

Характеристики
Объем 4500 мАч 5000 мАч
Мощность зарядки 25 Вт 15 Вт
Тип аккумулятора Литий-ионный (Li-Ion) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Беспроводная зарядка Нет Нет
Реверсивная зарядка Нет Нет
Быстрая зарядка Да (53% за 30 минут) Да (24% за 30 минут)
Время полной зарядки 1:28 ч. 1:46 ч.
Тесты автономности
Веб-серфинг 09:19 ч. 12:44 ч.
Просмотр видео 15:35 ч. 13:24 ч.
Игры 05:10 ч. 06:04 ч.
Режим ожидания 110 ч. 139 ч.
Общая автономность
Galaxy A52s 5G
31:30 ч.
Moto G62 5G +17%
36:51 ч.

Камеры

Сравнение и тесты камер Samsung Galaxy A52s 5G vs Motorola Moto G62 5G
Основная камера
Матрица 64 мегапикселя 50 мегапикселей
Разрешение фото 9000 x 7000 -
Зум Цифровой Цифровой
Вспышка LED LED
Стабилизация Оптическая Цифровая
Запись 8K видео Нет Нет
Запись 4K видео До 30 кадров/c Нет
Запись 1080p видео До 60 кадров/c До 60 кадров/c
Замедленная съемка 240 кадров/c (720p) -
Угол широкоугольного объектива 123° 118°
Количество объективов 4 (64 МП + 12 МП + 5 МП + 5 МП) 3 (50 МП + 8 МП + 2 МП)
Основной объектив - 64 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/1.7", Sony IMX682 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
- 50 МП
- Апертура: f/1.8
- Размер пикселя: 0.64 микрон
- Сенсор: 1/2.76", Samsung S5KJN1 (CMOS)
- Фазовый автофокус
Сверхширокоугольный объектив - 12 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 13 мм
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- 8 МП
- Апертура: f/2.2
- Сенсор: 1/4.0" (CMOS)
Макро объектив - 5 МП
- Апертура: f/2.4
- 2 МП
- Апертура: f/2.4
Времяпролетный объектив - 5 МП
- Апертура: f/2.4
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/5.0" (CMOS)
-
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"		 - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
Селфи камера
Количество мегапикселей 32 мегапикселя 16 мегапикселей
Разрешение фото 6528 x 4896 4920 x 3264
Апертура f/2.2 f/2.2
Фокусное расстояние 26 мм -
Размер пикселя 0.8 микрон 1 микрон
Тип сенсора CMOS CMOS
Размер сенсора 1/2.8" -
Разрешение видео 2160p (4K) при 30 FPS 1080p (Full HD) при 30 FPS

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax) Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display		 - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
Версия Bluetooth 5 5.1
Функции Bluetooth LE, A2DP LE
Тип USB USB Type-C USB Type-C
Версия USB 2 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
NFC* Да Да
Инфракрасный порт Нет Нет
Связь
Количество SIM* 2 2
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM Попеременный Попеременный
Поддержка eSIM* Нет Нет
Гибридный слот Да Да
LTE Cat* 18 18
Поддержка 5G Да Да

Звук

Динамики Стерео Стерео
3.5 мм аудио порт Да Да
FM-Радио Нет Нет
Dolby Atmos Да Да
Тесты динамиков
Максимальная громкость
Galaxy A52s 5G
83.6 дБ
Moto G62 5G
н/д

Другое

Класс Средний класс Средний класс
Дата выхода Август 2021 года Июнь 2022 года
Дата начала продаж Сентябрь 2021 года Июнь 2022 года
Наличие на рынке Доступен Доступен
Уровень излучения SAR для головы 0.88 Вт/кг -
Уровень излучения SAR для тела 0.84 Вт/кг -
Сенсоры и датчики - Датчик Холла
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев		 - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект* - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Зарядное устройство (15 Вт)
- Краткое руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM
- Силиконовый чехол		 - Смартфон
- Зарядное устройство
- Кабель USB Type-C
- Скрепка для извлечения SIM-карт
- Краткое руководство пользователя
- Чехол
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.

Итоги

Проведя анализ всех имеющихся у нас данных, мы считаем Samsung Galaxy A52s 5G более удачной покупкой.

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