Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 17 августа 2021 года Samsung Galaxy A52s 5G с экраном 6.5" и чипом Qualcomm Snapdragon 778G, против 6.7-дюймового Motorola One 5G Ace, который имеет процессор Qualcomm Snapdragon 750G и вышел на 8 месяцев раньше. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.