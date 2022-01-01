Главная > Сравнение смартфонов > Galaxy A52s 5G vs Nokia X30 – что лучше выбрать?

Samsung Galaxy A52s 5G против Nokia X30

Самсунг Галакси А52s 5G
VS
Нокиа X30
Samsung Galaxy A52s 5G
Nokia X30

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 17 августа 2021 года Samsung Galaxy A52s 5G с экраном 6.5" и чипом Qualcomm Snapdragon 778G, против 6.43-дюймового Nokia X30, который имеет процессор Qualcomm Snapdragon 695 и вышел на 13 месяцев позже. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать Samsung Galaxy A52s 5G
  • Выше частота обновление дисплея – 120 Гц
  • Наличие слота для карт памяти MicroSD до 1024 ГБ
  • Комплектуется на 300 мАч более емким аккумулятором – 4500 против 4200 мАч
  • Возможность записи 4K-видео
  • Показывает на 25% лучшую производительность в бенчмарке AnTuTu
  • Стерео динамики
  • На 13% выше максимальная яркость экрана (805 против 711 нит)
  • Фронтальная камера записывает видео в 4K
Причины выбрать Nokia X30
  • Более современная версия Bluetooth (v5.1)
  • Смартфон на 1 год и 1 месяц новее
  • Более быстрый тип накопителя - UFS 3.0 против UFS 2.1
  • Поддержка функции eSIM

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview

Цена/Качество

Введите за сколько вы можете купить данные смартфоны (в любой валюте) и нажмите кнопку "Рассчитать" - наш искусственный интеллект определит, какой из них лучший за свою цену.
Цена

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
Galaxy A52s 5G
vs
Nokia X30

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип Super AMOLED AMOLED
Размер 6.5 дюймов 6.43 дюймов
Разрешение 1080 x 2400 пикселей 1080 x 2400 пикселей
Соотношение сторон 20:9 20:9
Плотность пикселей 405 точек на дюйм 409 точек на дюйм
Частота обновления 120 Гц 90 Гц
Макс. заявленная яркость 400 нит 450 нит
Макс. заявленная яркость в HDR 800 нит 800 нит
Поддержка HDR Да, HDR10+ Да, HDR10
Защита дисплея Corning Gorilla Glass 5 Gorilla Glass Victus
Соотношение экрана к корпусу 84.9% 85%
Особенности - DCI-P3
- Always-On Display		 - DCI-P3
Тестирование дисплея
Цветовой охват sRGB 138.1% 144.3%
ШИМ (PWM) 231 Гц 92 Гц
Время отклика 9 мс 8 мс
Контрастность ∞ Бесконечная ∞ Бесконечная
Реальная пиковая яркость (авто)
Galaxy A52s 5G +13%
805 нит
Nokia X30
711 нит
Источники: NotebookCheck [3], [4]

Дизайн и корпус

Высота 159.9 мм 158.9 мм
Ширина 75.1 мм 73.9 мм
Толщина 8.4 мм 7.99 мм
Вес 189 граммов 185 граммов
Водонепроницаемость IP67 IP67
Материал задней панели Пластик Пластик
Материал рамки Пластик Металл
Доступные цвета Черный, Белый, Фиолетовый, Мятный Синий, Белый
Сканер отпечатков пальцев Да, в дисплее Да, в дисплее
Соотношение экрана к корпусу

Производительность

Тестируем Самсунг Галакси А52s 5G и Нокиа X30 в бенчмарках
Процессор
Чипсет Qualcomm Snapdragon 778G Qualcomm Snapdragon 695
Макс. частота 2400 МГц 2200 МГц
CPU-ядер 8 (1 + 3 + 4) 8 (2 + 6)
Архитектура - 4 ядра по 1.9 ГГц: Kryo 670 Silver (Cortex-A55)
- 3 ядра по 2.2 ГГц: Kryo 670 Gold (Cortex-A78)
- 1 ядро по 2.4 ГГц: Kryo 670 Prime (Cortex-A78)		 - 6 ядер по 1.7 ГГц: Kryo 660 Silver (Cortex-A55)
- 2 ядра по 2.2 ГГц: Kryo 660 Gold (Cortex-A78)
Размер транзистора 6 нанометров 6 нанометров
Графика Adreno 642L Adreno 619
Частота GPU 490 МГц 840 МГц
FLOPS - ~536 Гфлопс
Оперативная память
Объем ОЗУ 6, 8 ГБ 6, 8 ГБ
Тип памяти LPDDR4X LPDDR4X
Частота памяти 2133 МГц 2133 МГц
Количество каналов 2 2
Накопитель
Объем накопителя 128, 256 ГБ 128, 256 ГБ
Тип накопителя UFS 2.1 UFS 3.0
Карта памяти MicroSD Нет
Макс. объем карты памяти До 1024 ГБ -

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Galaxy A52s 5G +10%
772
Nokia X30
704
Geekbench 5 (многоядерный)
Galaxy A52s 5G +39%
2829
Nokia X30
2029
AnTuTu Benchmark 9
Galaxy A52s 5G +25%
504774
Nokia X30
403904
CPU 151541 -
GPU 155010 -
Memory 78098 -
UX 118145 -
Total score 504774 403904
3DMark Wild Life Performance
Galaxy A52s 5G +103%
2463
Nokia X30
1211
Stability 98% 99%
Graphics test 14 FPS 7 FPS
Graphics score 2463 1211
PCMark 3.0 score 12009 8462
Источники: 3DMark [3], [4]
▶️ Добавьте ваш результат теста AnTuTu

Программное обеспечение

Операционная система Android 11 (С обновлением до Android 12) Android 12
Оболочка UI One UI 4.1 -
Размер системы из коробки 26 ГБ 18 ГБ

Батарея

Характеристики
Объем 4500 мАч 4200 мАч
Мощность зарядки 25 Вт 33 Вт
Тип аккумулятора Литий-ионный (Li-Ion) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Беспроводная зарядка Нет Нет
Реверсивная зарядка Нет Нет
Быстрая зарядка Да (53% за 30 минут) Да
Время полной зарядки 1:28 ч. -
Тесты автономности
Веб-серфинг 09:19 ч. -
Просмотр видео 15:35 ч. -
Игры 05:10 ч. -
Режим ожидания 110 ч. -
Общая автономность
Galaxy A52s 5G
31:30 ч.
Nokia X30
н/д

Камеры

Сравнение и тесты камер Samsung Galaxy A52s 5G vs Nokia X30
Основная камера
Матрица 64 мегапикселя 50 мегапикселей
Разрешение фото 9000 x 7000 8192 x 6144
Зум Цифровой Цифровой
Вспышка LED LED
Стабилизация Оптическая Оптическая
Запись 8K видео Нет Нет
Запись 4K видео До 30 кадров/c Нет
Запись 1080p видео До 60 кадров/c До 60 кадров/c
Замедленная съемка 240 кадров/c (720p) -
Угол широкоугольного объектива 123° 123°
Количество объективов 4 (64 МП + 12 МП + 5 МП + 5 МП) 2 (50 МП + 13 МП)
Основной объектив - 64 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/1.7", Sony IMX682 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
- 50 МП
- Апертура: f/1.8
- Размер пикселя: 1 микрон
- Сенсор: 1/1.56"
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
Сверхширокоугольный объектив - 12 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 13 мм
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- 13 МП
- Апертура: f/2.4
- Сенсор: 1/3.06"
Макро объектив - 5 МП
- Апертура: f/2.4
-
Времяпролетный объектив - 5 МП
- Апертура: f/2.4
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/5.0" (CMOS)
-
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"		 - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
Селфи камера
Количество мегапикселей 32 мегапикселя 16 мегапикселей
Разрешение фото 6528 x 4896 4624 x 3468
Апертура f/2.2 f/2.4
Фокусное расстояние 26 мм -
Размер пикселя 0.8 микрон 1 микрон
Тип сенсора CMOS CMOS
Размер сенсора 1/2.8" 1/3.06"
Разрешение видео 2160p (4K) при 30 FPS 1080p (Full HD) при 30 FPS

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax) Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display		 - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
Версия Bluetooth 5 5.1
Функции Bluetooth LE, A2DP LE
Тип USB USB Type-C USB Type-C
Версия USB 2 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
NFC* Да Да
Инфракрасный порт Нет Нет
Связь
Количество SIM* 2 2
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM Попеременный Попеременный
Поддержка eSIM* Нет Да
Гибридный слот Да Нет
LTE Cat* 18 18
Поддержка 5G Да Да

Звук

Динамики Стерео Моно
3.5 мм аудио порт Да Нет
FM-Радио Нет Да
Dolby Atmos Да -
Тесты динамиков
Максимальная громкость
Galaxy A52s 5G +2%
83.6 дБ
Nokia X30
82.3 дБ

Другое

Класс Средний класс Средний класс
Дата выхода Август 2021 года Сентябрь 2022 года
Дата начала продаж Сентябрь 2021 года Сентябрь 2022 года
Наличие на рынке Доступен Доступен
Уровень излучения SAR для головы 0.88 Вт/кг -
Уровень излучения SAR для тела 0.84 Вт/кг -
Сенсоры и датчики - Датчик Холла
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев		 - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект* - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Зарядное устройство (15 Вт)
- Краткое руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM
- Силиконовый чехол		 - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Скрепка для извлечения SIM-карт
- Краткое руководство пользователя
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.

Итоги

Оба смартфона имеют свои преимущества и недостатки. Если для вас важнее производительность, программное обеспечение, камера и звук - выбирайте Samsung Galaxy A52s 5G, а если корпус – то Nokia X30.

Опрос

А какой смартфон выберете вы?
0 (0%)
0 (0%)
Всего проголосовало: < 1

Сравнения с конкурентами

1. Galaxy A13 против Galaxy A52s 5G
2. Galaxy A52 против Galaxy A52s 5G
3. Pixel 6 против Galaxy A52s 5G
4. Galaxy A23 против Galaxy A52s 5G
5. Galaxy A33 5G против Galaxy A52s 5G
6. Pixel 6 против Nokia X30
7. Pixel 6a против Nokia X30
8. Nokia 8.3 против Nokia X30
9. Nokia XR20 против Nokia X30
10. Moto G82 5G против Nokia X30

Мнение пользователей

Вы можете поделиться своим мнением или задать вопрос в комментариях ниже
РусскийEnglish
Телефоны
Мобильные чипы
Процессоры