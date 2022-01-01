Samsung Galaxy A53 5G против Apple iPhone 13
Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 17 марта 2022 года Samsung Galaxy A53 5G с экраном 6.5" и чипом Exynos 1280, против 6.1-дюймового Apple iPhone 13, который имеет процессор Apple A15 Bionic и вышел на 6 месяцев раньше. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.
Ключевые отличия
Причины выбрать Samsung Galaxy A53 5G
- Выше частота обновление дисплея – 120 Гц
- Комплектуется на 1773 мАч более емким аккумулятором – 5000 против 3227 мАч
- Более современная версия Bluetooth (v5.1)
- Наличие слота для карт памяти MicroSD до 1024 ГБ
- На 0.4" большая диагональ экрана
- Присутствует сканер отпечатков пальцев
- Наличие 2-х слотов для SIM-карт
- Смартфон на 6 месяцев новее
- Процессор имеет на 2 ядра больше
Причины выбрать Apple iPhone 13
- Показывает на 87% лучшую производительность в бенчмарке AnTuTu
- Поддержка нового стандарта Wi-Fi 6
- Поддержка беспроводной зарядки на 7.5 Вт
- Защита корпуса от воды по стандарту IP68
- Apple поддерживает свои смартфоны на несколько лет дольше, чем Samsung
- На 14% выше плотность пикселей (460 vs 405 PPI)
- В 2.3 раза быстрее в одноядерном тесте GeekBench 5 – 1715 и 737 баллов
- Весит на 15 граммов меньше
- Поддержка функции eSIM
Обзор
Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
83
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
88
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
73
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
78
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
77
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview
82
Цена/Качество
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Тесты и характеристикиСравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
vs
Экран
|Тип
|Super AMOLED
|OLED
|Размер
|6.5 дюймов
|6.1 дюймов
|Разрешение
|1080 x 2400 пикселей
|1170 x 2532 пикселей
|Соотношение сторон
|20:9
|19.5:9
|Плотность пикселей
|405 точек на дюйм
|460 точек на дюйм
|Частота обновления
|120 Гц
|60 Гц
|Поддержка HDR
|-
|Да, Dolby Vision
|Защита дисплея
|Corning Gorilla Glass 5
|Ceramic Shield
|Соотношение экрана к корпусу
|85.4%
|86%
|Особенности
| - DCI-P3
- Always-On Display
|- DCI-P3
|Цветовой охват sRGB
|-
|129%
|ШИМ (PWM)
|-
|609 Гц
|Время отклика
|-
|7.5 мс
|Контрастность
|-
|∞ Бесконечная
Источники: NotebookCheck [3]
Дизайн и корпус
|Высота
|159.6 мм
|146.7 мм
|Ширина
|74.8 мм
|71.5 мм
|Толщина
|8.1 мм
|7.65 мм
|Вес
|189 граммов
|174 грамма
|Водонепроницаемость
|IP67
|IP68
|Материал задней панели
|Пластик
|Стекло
|Материал рамки
|Пластик
|Металл
|Доступные цвета
|Черный, Белый, Синий, Персиковый
|Розовый, Синий, Черный, Белый, Красный
|Сканер отпечатков пальцев
|Да, в дисплее
|Нет
Производительность
|Чипсет
|Samsung Exynos 1280
|Apple A15 Bionic
|Макс. частота
|2400 МГц
|3200 МГц
|CPU-ядер
|8 (2 + 6)
|6 (2 + 4)
|Архитектура
|- 6 ядер по 2 ГГц: Cortex-A55
- 2 ядра по 2.4 ГГц: Cortex-A78
|- 4 ядра по 1.82 ГГц: Blizzard
- 2 ядра по 3.223 ГГц: Avalanche
|Размер транзистора
|5 нанометров
|5 нанометров
|Графика
|Mali-G68
|Apple GPU
|Частота GPU
|1000 МГц
|1200 МГц
|Объем ОЗУ
|6, 8 ГБ
|4 ГБ
|Тип памяти
|LPDDR4X
|LPDDR4X
|Частота памяти
|-
|2133 МГц
|Количество каналов
|2
|2
|Объем накопителя
|128, 256 ГБ
|128, 256, 512 ГБ
|Тип накопителя
|-
|NVMe
|Карта памяти
|MicroSD
|Нет
|Макс. объем карты памяти
|До 1024 ГБ
|-
Бенчмарки
Geekbench 5 (одноядерный)
737
iPhone 13 +133%
1715
Geekbench 5 (многоядерный)
1888
iPhone 13 +144%
4599
|CPU
|123505
|219838
|GPU
|123657
|329364
|Memory
|76783
|121868
|UX
|110176
|133943
|Total score
|430350
|803745
|Stability
|-
|79%
|Graphics test
|-
|52 FPS
|Graphics score
|-
|8810
Источники: 3DMark [3]
Программное обеспечение
|Операционная система
|Android 12
|iOS 15 (С обновлением до iOS 15.2)
|Оболочка UI
|One UI 4.1
|15.4
|Размер системы из коробки
|-
|18 ГБ
Батарея
|Объем
|5000 мАч
|3227 мАч
|Мощность зарядки
|25 Вт
|20 Вт
|Тип аккумулятора
|-
|Литий-ионный (Li-Ion)
|Съемный
|Нет
|Нет
|Беспроводная зарядка
|Нет
|Да (7.5 Вт)
|Реверсивная зарядка
|Нет
|Нет
|Быстрая зарядка
|Да
|Да (54% за 30 минут)
|Время полной зарядки
|-
|1:46 ч.
Тесты автономности
Время веб-серфинга (Wi-Fi)
16:08 ч.
Время просмотра видео
16:50 ч.
Время разговора (3G)
19:21 ч.
Камеры
|Матрица
|64 мегапикселя
|12 мегапикселей
|Разрешение фото
|9000 x 7000
|4032 x 3024
|Зум
|Цифровой
|Цифровой
|Вспышка
|LED
|Dual LED
|Стабилизация
|Оптическая
|Оптическая
|Запись 8K видео
|Нет
|Нет
|Запись 4K видео
|До 30 кадров/c
|До 60 кадров/c
|Запись 1080p видео
|До 60 кадров/c
|До 60 кадров/c
|Замедленная съемка
|-
|240 кадров/c (1080p)
|Угол широкоугольного объектива
|123°
|120°
|Количество объективов
|4 (64 МП + 12 МП + 5 МП + 5 МП)
|2 (12 МП + 12 МП)
|Основной объектив
|- 64 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
|- 12 МП
- Апертура: f/1.6
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 1.7 микрон
- Фазовый автофокус (Dual Pixel)
- Оптическая стабилизация
|Сверхширокоугольный объектив
|- 12 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 13 мм
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/4.0" (CMOS)
|- 12 МП
- Апертура: f/2.4
- Фокусное расстояние: 14 мм
- Сенсор: 1/3.4", Sony IMX372 (Exmor-RS CMOS)
|Макро объектив
|- 5 МП
- Апертура: f/2.4
|-
|Времяпролетный объектив
|- 5 МП
- Апертура: f/2.4
|-
|Особенности
| - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
| - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
|Примеры
|-
|Примеры фото Apple iPhone 13 от DxOMark
|Количество мегапикселей
|32 мегапикселя
|12 мегапикселей
|Разрешение фото
|6464 x 4864
|4032 x 3024
|Апертура
|f/2.2
|f/2.2
|Фокусное расстояние
|26 мм
|23 мм
|Размер пикселя
|0.8 микрон
|-
|Тип сенсора
|CMOS
|Exmor-RS CMOS
|Размер сенсора
|1/2.8"
|1/3.6"
|Разрешение видео
|2160p (4K) при 30 FPS
|2160p (4K) при 60 FPS
Тесты камеры от DxOMark
Качество фото
138
Качество видео
117
Итоговая оценка камеры
130
Коммуникации
|Версия Wi-Fi
|Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)
|Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax)
|Функции Wi-Fi
| - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
| - Dual Band
- Wi-Fi MiMO
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
|Версия Bluetooth
|5.1
|5
|Функции Bluetooth
|PBAP/PAB, PAN, OPP, MAP, HSP, HID, HFP, DIP, AVRCP, A2DP
|LE, A2DP
|Тип USB
|USB Type-C
|-
|Версия USB
|2
|2
|Функции USB
| - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
| - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
|GPS
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS
|NFC*
|Да
|Да
|Инфракрасный порт
|Нет
|Нет
|Количество SIM*
|2
|1
|Тип SIM
|Nano
|Nano
|Режим работы SIM
|Попеременный
|-
|Поддержка eSIM*
|Нет
|Да
|Гибридный слот
|Нет
|Нет
|LTE Cat*
|18
|18
|Поддержка 5G
|Да
|Да
Звук
|Динамики
|Стерео
|Стерео
|3.5 мм аудио порт
|Нет
|Нет
|FM-Радио
|-
|Нет
|Dolby Atmos
|Да
|Да
Тесты динамиков
Другое
|Класс
|Средний класс
|Флагман
|Дата выхода
|Март 2022 года
|Сентябрь 2021 года
|Дата начала продаж
|Апрель 2022 года
|Сентябрь 2021 года
|Наличие на рынке
|Ожидается
|Доступен
|Уровень излучения SAR для головы
|-
|0.99 Вт/кг
|Уровень излучения SAR для тела
|-
|0.98 Вт/кг
|Сенсоры и датчики
| - Датчик Холла
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
| - Барометр
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер распознавания лица
|Комплект*
| - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Скрепка для извлечения SIM-карт
- Краткое руководство пользователя
| - Смартфон
- Кабель Lightning
- Скрепка для извлечения SIM
- Краткое руководство пользователя
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.
Итоги
Проведя анализ всех имеющихся у нас данных, мы считаем Apple iPhone 13 более удачной покупкой.
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