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Samsung Galaxy A53 5G против Google Pixel 3

Самсунг Галакси А53 5G
VS
Гугл Пиксель 3
Samsung Galaxy A53 5G
Google Pixel 3

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 17 марта 2022 года Samsung Galaxy A53 5G с экраном 6.5" и чипом Exynos 1280, против 5.5-дюймового Google Pixel 3, который имеет процессор Qualcomm Snapdragon 845 и вышел на 42 месяца раньше. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать Samsung Galaxy A53 5G
  • Выше частота обновление дисплея – 120 Гц
  • Комплектуется на 2085 мАч более емким аккумулятором – 5000 против 2915 мАч
  • На 67% лучшая автономность (34:12 vs 20:31 часов)
  • На 1" большая диагональ экрана
  • На 108% выше максимальная яркость экрана (825 против 397 нит)
  • Показывает на 64% лучшую производительность в бенчмарке AnTuTu
  • Более современная версия Bluetooth (v5.1)
  • Наличие слота для карт памяти MicroSD до 1024 ГБ
  • Смартфон на 3 года и 6 месяцев новее
  • Более энергоэффективный CPU – Exynos 1280
  • Cверхширокоугольный объектив камеры
  • Наличие 2-х слотов для SIM-карт
Причины выбрать Google Pixel 3
  • Поддержка беспроводной зарядки Qi на 10 Вт
  • Защита корпуса от воды по стандарту IP68
  • Весит на 41 грамм меньше
  • Лучше лежит в руке - корпус на 6.6 мм уже
  • Поддержка функции eSIM

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview

Цена/Качество

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Цена

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
Galaxy A53 5G
vs
Pixel 3

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип Super AMOLED OLED
Размер 6.5 дюймов 5.5 дюймов
Разрешение 1080 x 2400 пикселей 1080 x 2160 пикселей
Соотношение сторон 20:9 18:9
Плотность пикселей 405 точек на дюйм 439 точек на дюйм
Частота обновления 120 Гц 60 Гц
Макс. заявленная яркость 500 нит 420 нит
Макс. заявленная яркость в HDR 830 нит -
Поддержка HDR Да, HDR10 Да, HDR10
Защита дисплея Corning Gorilla Glass 5 Corning Gorilla Glass 5
Соотношение экрана к корпусу 85.4% 78.87%
Особенности - DCI-P3
- Always-On Display		 - DCI-P3
- Always-On Display
Тестирование дисплея
Цветовой охват sRGB 97.6% 99.6%
ШИМ (PWM) 250 Гц 245 Гц
Время отклика 9 мс 4.4 мс
Контрастность ∞ Бесконечная ∞ Бесконечная
Реальная пиковая яркость (авто)
Galaxy A53 5G +108%
825 нит
Pixel 3
397 нит
Источники: NotebookCheck [3], [4]

Дизайн и корпус

Высота 159.6 мм 145.6 мм
Ширина 74.8 мм 68.2 мм
Толщина 8.1 мм 7.9 мм
Вес 189 граммов 148 граммов
Водонепроницаемость IP67 IP68
Материал задней панели Пластик Стекло
Материал рамки Пластик Металл
Доступные цвета Черный, Белый, Синий, Персиковый Черный, Белый, Розовый
Сканер отпечатков пальцев Да, в дисплее Да, сзади
Соотношение экрана к корпусу
Galaxy A53 5G +8%
85.4%
Pixel 3
78.87%

Производительность

Тестируем Самсунг Галакси А53 5G и Гугл Пиксель 3 в бенчмарках
Процессор
Чипсет Samsung Exynos 1280 Qualcomm Snapdragon 845
Макс. частота 2400 МГц 2500 МГц
CPU-ядер 8 (2 + 6) 8 (4 + 4)
Архитектура - 6 ядер по 2 ГГц: Cortex-A55
- 2 ядра по 2.4 ГГц: Cortex-A78		 - 4 ядра по 1.5 ГГц: Kryo 385 Silver (Cortex-A55)
- 4 ядра по 2.8 ГГц: Kryo 385 Gold (Cortex-A75)
Кэш L3 - 2 МБ
Размер транзистора 5 нанометров 10 нанометров
Графика Mali-G68 Adreno 630
Частота GPU 1000 МГц 710 МГц
FLOPS - ~727 Гфлопс
Оперативная память
Объем ОЗУ 6, 8 ГБ 4 ГБ
Тип памяти LPDDR4X LPDDR4X
Частота памяти 2133 МГц 1866 МГц
Количество каналов 2 2
Накопитель
Объем накопителя 128, 256 ГБ 64, 128 ГБ
Тип накопителя UFS 2.2 UFS 2.1
Карта памяти MicroSD Нет
Макс. объем карты памяти До 1024 ГБ -

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Galaxy A53 5G +45%
735
Pixel 3
507
Geekbench 5 (многоядерный)
Galaxy A53 5G
1880
Pixel 3 +5%
1976
AnTuTu Benchmark 9
Galaxy A53 5G +64%
429330
Pixel 3
261830
CPU 124022 69211
GPU 123474 90936
Memory 74582 44657
UX 111356 57727
Total score 429330 261830
3DMark Wild Life Performance
Galaxy A53 5G +39%
2287
Pixel 3
1646
Stability 99% 93%
Graphics test 13 FPS 9 FPS
Graphics score 2287 1646
PCMark 3.0 score 11383 8906
Источники: 3DMark [3], [4]
▶️ Добавьте ваш результат теста AnTuTu

Программное обеспечение

Операционная система Android 12 Android 9.0 (С обновлением до Android 12)
Оболочка UI One UI 4.1 Stock Android
Размер системы из коробки 36 ГБ 12 ГБ

Батарея

Характеристики
Объем 5000 мАч 2915 мАч
Мощность зарядки 25 Вт 18 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-ионный (Li-Ion)
Съемный Нет Нет
Беспроводная зарядка Нет Да, Qi (10 Вт)
Реверсивная зарядка Нет Нет
Быстрая зарядка Да (45% за 30 минут) Да, Quick Charge 4 (50% за 40 минут)
Время полной зарядки 1:24 ч. 2:00 ч.
Тесты автономности
Веб-серфинг 10:47 ч. 06:22 ч.
Просмотр видео 15:55 ч. 09:07 ч.
Игры 05:13 ч. 03:04 ч.
Режим ожидания 120 ч. 76 ч.
Общая автономность
Galaxy A53 5G +67%
34:12 ч.
Pixel 3
20:31 ч.

Камеры

Сравнение и тесты камер Samsung Galaxy A53 5G vs Google Pixel 3
Основная камера
Матрица 64 мегапикселя 12.2 мегапикселей
Разрешение фото 9000 x 7000 4032 x 3024
Зум Цифровой Цифровой
Вспышка LED Dual LED
Стабилизация Оптическая Оптическая
Запись 8K видео Нет Нет
Запись 4K видео До 30 кадров/c До 30 кадров/c
Запись 1080p видео До 60 кадров/c До 60 кадров/c
Замедленная съемка 240 кадров/c (720p) 240 кадров/c (720p)
Угол широкоугольного объектива 123° -
Количество объективов 4 (64 МП + 12 МП + 5 МП + 5 МП) 1 (12.2 МП)
Основной объектив - 64 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
- 12.2 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 28 мм
- Размер пикселя: 1.4 микрон
- Сенсор: 1/2.55", Sony IMX363 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус (Dual Pixel)
- Оптическая стабилизация
Сверхширокоугольный объектив - 12 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 13 мм
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/4.0" (CMOS)
-
Макро объектив - 5 МП
- Апертура: f/2.4
-
Времяпролетный объектив - 5 МП
- Апертура: f/2.4
-
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"		 - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
- Поддержка RAW
Примеры Примеры фото Samsung Galaxy A53 5G от DxOMark Примеры фото Google Pixel 3 от DxOMark
Селфи камера
Количество мегапикселей 32 мегапикселя 8 мегапикселей
Разрешение фото 6464 x 4864 3264 x 2448
Апертура f/2.2 f/1.8
Фокусное расстояние 26 мм 28 мм
Размер пикселя 0.8 микрон 1.4 микрон
Тип сенсора CMOS CMOS
Размер сенсора 1/2.8" 1/3.2"
Разрешение видео 2160p (4K) при 30 FPS 1080p (Full HD) при 30 FPS

Тесты камеры от DxOMark

Качество фото
Galaxy A53 5G +8%
111
Pixel 3
103
Качество видео
Итоговая оценка камеры
Galaxy A53 5G +4%
105
Pixel 3
101

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac) Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display		 - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
Версия Bluetooth 5.1 5
Функции Bluetooth PBAP/PAB, PAN, OPP, MAP, HSP, HID, HFP, DIP, AVRCP, A2DP LE, A2DP
Тип USB USB Type-C USB Type-C
Версия USB 2 3.1
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
NFC* Да Да
Инфракрасный порт Нет Нет
Связь
Количество SIM* 2 1
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM Попеременный Попеременный
Поддержка eSIM* Нет Да
Гибридный слот Да Нет
LTE Cat* 18 16
Поддержка 5G Да Нет

Звук

Динамики Стерео Стерео
3.5 мм аудио порт Нет Нет
FM-Радио - Нет
Dolby Atmos Да Нет
Тесты динамиков
Максимальная громкость
Galaxy A53 5G +1%
86.1 дБ
Pixel 3
84.9 дБ

Другое

Класс Средний класс Флагман
Дата выхода Март 2022 года Октябрь 2018 года
Дата начала продаж Апрель 2022 года Ноябрь 2018 года
Наличие на рынке Доступен Доступен
Сенсоры и датчики - Датчик Холла
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев		 - Барометр
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект* - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Скрепка для извлечения SIM-карт
- Краткое руководство пользователя		 - Смартфон
- Зарядное устройство
- Кабель USB Type-C
- Руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM-карты
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.

Итоги

Проведя анализ всех имеющихся у нас данных, мы считаем Samsung Galaxy A53 5G более удачной покупкой.

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