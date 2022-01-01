Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 17 марта 2022 года Samsung Galaxy A53 5G с экраном 6.5" и чипом Exynos 1280, против 5.5-дюймового Google Pixel 3, который имеет процессор Qualcomm Snapdragon 845 и вышел на 42 месяца раньше. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.