Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 17 марта 2022 года Samsung Galaxy A53 5G с экраном 6.5" и чипом Exynos 1280, против 6.26-дюймового Huawei Nova 5T, который имеет процессор HiSilicon Kirin 980 и вышел на 31 месяц раньше. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.