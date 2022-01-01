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Samsung Galaxy A53 5G против Huawei Nova 5T

Самсунг Галакси А53 5G
VS
Хуавей Нова 5Т
Samsung Galaxy A53 5G
Huawei Nova 5T

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 17 марта 2022 года Samsung Galaxy A53 5G с экраном 6.5" и чипом Exynos 1280, против 6.26-дюймового Huawei Nova 5T, который имеет процессор HiSilicon Kirin 980 и вышел на 31 месяц раньше. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать Samsung Galaxy A53 5G
  • Защита корпуса от воды по стандарту IP67
  • Выше частота обновление дисплея – 120 Гц
  • Комплектуется на 1250 мАч более емким аккумулятором – 5000 против 3750 мАч
  • На 63% выше максимальная яркость экрана (823 против 506 нит)
  • Более современная версия Bluetooth (v5.1)
  • Стабилизация изображения
  • Наличие слота для карт памяти MicroSD до 1024 ГБ
  • Более новая ОС: Android 12 против 10
  • Смартфон на 2 года и 7 месяцев новее
  • Стерео динамики
  • Super AMOLED экран (против IPS LCD у конкурента)
  • Фронтальная камера записывает видео в 4K
Причины выбрать Huawei Nova 5T
  • Показывает на 13% лучшую производительность в бенчмарке AnTuTu
  • Запись замедленной съемки в 480 FPS
  • Весит на 15 граммов меньше

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview

Цена/Качество

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Цена

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
Galaxy A53 5G
vs
Nova 5T

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип Super AMOLED IPS LCD
Размер 6.5 дюймов 6.26 дюймов
Разрешение 1080 x 2400 пикселей 1080 x 2340 пикселей
Соотношение сторон 20:9 19.5:9
Плотность пикселей 405 точек на дюйм 412 точек на дюйм
Частота обновления 120 Гц 60 Гц
Макс. заявленная яркость 500 нит 500 нит
Макс. заявленная яркость в HDR 830 нит -
Поддержка HDR Да, HDR10 Нет
Защита дисплея Corning Gorilla Glass 5 Закаленное стекло
Соотношение экрана к корпусу 85.4% 84.2%
Особенности - DCI-P3
- Always-On Display		 -
Тестирование дисплея
Цветовой охват sRGB 97.6% 99.9%
ШИМ (PWM) 250 Гц Не обнаружено
Время отклика 9 мс 36.4 мс
Контрастность ∞ Бесконечная 1344:1
Реальная пиковая яркость (авто)
Galaxy A53 5G +63%
823 нит
Nova 5T
506 нит
Источники: NotebookCheck [3], [4]

Дизайн и корпус

Высота 159.6 мм 154.3 мм
Ширина 74.8 мм 74 мм
Толщина 8.1 мм 7.8 мм
Вес 189 граммов 174 грамма
Водонепроницаемость IP67 Нет
Материал задней панели Пластик Стекло
Материал рамки Пластик Металл
Доступные цвета Черный, Белый, Синий, Персиковый Синий, Фиолетовый
Сканер отпечатков пальцев Да, в дисплее Да, в кнопке
Соотношение экрана к корпусу
Galaxy A53 5G +1%
85.4%
Nova 5T
84.2%

Производительность

Тестируем Самсунг Галакси А53 5G и Хуавей Нова 5Т в бенчмарках
Процессор
Чипсет Samsung Exynos 1280 HiSilicon Kirin 980
Макс. частота 2400 МГц 2600 МГц
CPU-ядер 8 (2 + 6) 8 (2 + 2 + 4)
Архитектура - 6 ядер по 2 ГГц: Cortex-A55
- 2 ядра по 2.4 ГГц: Cortex-A78		 - 4 ядра по 1.8 ГГц: Cortex-A55
- 2 ядра по 1.92 ГГц: Cortex-A76
- 2 ядра по 2.6 ГГц: Cortex-A76
Кэш L3 - 4 МБ
Размер транзистора 5 нанометров 7 нанометров
Графика Mali-G68 Mali G76 MP10
Частота GPU 1000 МГц 750 МГц
FLOPS - ~691 Гфлопс
Оперативная память
Объем ОЗУ 6, 8 ГБ 6 ГБ
Тип памяти LPDDR4X LPDDR4X
Частота памяти 2133 МГц 2133 МГц
Количество каналов 2 2
Накопитель
Объем накопителя 128, 256 ГБ 128 ГБ
Тип накопителя UFS 2.2 UFS 2.1
Карта памяти MicroSD Нет
Макс. объем карты памяти До 1024 ГБ -

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Galaxy A53 5G +7%
738
Nova 5T
688
Geekbench 5 (многоядерный)
Galaxy A53 5G
1882
Nova 5T +33%
2496
AnTuTu Benchmark 9
Galaxy A53 5G
429520
Nova 5T +13%
484773
CPU 122472 140431
GPU 121866 146938
Memory 75491 87272
UX 113308 111425
Total score 429520 484773
3DMark Wild Life Performance
Galaxy A53 5G
2287
Nova 5T +8%
2477
Stability 99% 48%
Graphics test 13 FPS 14 FPS
Graphics score 2287 2477
PCMark 3.0 score 11326 8661
Источники: 3DMark [3], [4]
▶️ Добавьте ваш результат теста AnTuTu

Программное обеспечение

Операционная система Android 12 Android 9.0 (С обновлением до Android 10)
Оболочка UI One UI 4.1 EMUI 12
Размер системы из коробки 36 ГБ 13 ГБ

Батарея

Характеристики
Объем 5000 мАч 3750 мАч
Мощность зарядки 25 Вт 22.5 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Беспроводная зарядка Нет Нет
Реверсивная зарядка Нет Нет
Быстрая зарядка Да (45% за 30 минут) Да, SuperCharge (50% за 30 минут)
Время полной зарядки 1:24 ч. 1:25 ч.
Тесты автономности
Веб-серфинг 10:47 ч. -
Просмотр видео 15:55 ч. -
Игры 05:13 ч. -
Режим ожидания 120 ч. -
Общая автономность
Galaxy A53 5G
34:12 ч.
Nova 5T
н/д

Камеры

Сравнение и тесты камер Samsung Galaxy A53 5G vs Huawei Nova 5T
Основная камера
Матрица 64 мегапикселя 48 мегапикселей
Разрешение фото 9000 x 7000 8000 x 6000
Зум Цифровой Цифровой
Вспышка LED LED
Стабилизация Оптическая Цифровая
Запись 8K видео Нет Нет
Запись 4K видео До 30 кадров/c До 30 кадров/c
Запись 1080p видео До 60 кадров/c До 60 кадров/c
Замедленная съемка 240 кадров/c (720p) 480 кадров/c (720p)
Угол широкоугольного объектива 123° 117°
Количество объективов 4 (64 МП + 12 МП + 5 МП + 5 МП) 4 (48 МП + 16 МП + 2 МП + 2 МП)
Основной объектив - 64 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
- 48 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 28 мм
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/2", Sony IMX586 (CMOS)
- Фазовый автофокус
Сверхширокоугольный объектив - 12 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 13 мм
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/4.0" (CMOS)
- 16 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 13 мм
- Сенсор: 1/3.1" (CMOS)
Макро объектив - 5 МП
- Апертура: f/2.4
- 2 МП
- Апертура: f/2.4
- Фокусное расстояние: 27 мм
- Размер пикселя: 1.75 микрон
Времяпролетный объектив - 5 МП
- Апертура: f/2.4
- 2 МП
- Апертура: f/2.4
- Размер пикселя: 1.75 микрон
- Сенсор: 1/5.0" (CMOS)
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"		 - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
Примеры Примеры фото Samsung Galaxy A53 5G от DxOMark -
Селфи камера
Количество мегапикселей 32 мегапикселя 32 мегапикселя
Разрешение фото 6464 x 4864 6912 x 4624
Апертура f/2.2 f/2.0
Фокусное расстояние 26 мм 26 мм
Размер пикселя 0.8 микрон 0.8 микрон
Тип сенсора CMOS BSI CMOS
Размер сенсора 1/2.8" 1/2.8"
Разрешение видео 2160p (4K) при 30 FPS 1080p (Full HD) при 30 FPS

Тесты камеры от DxOMark

Качество фото
Качество видео
Итоговая оценка камеры

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac) Wi-Fi 5 (802.11 b/g/n/ac)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display		 - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
Версия Bluetooth 5.1 5
Функции Bluetooth PBAP/PAB, PAN, OPP, MAP, HSP, HID, HFP, DIP, AVRCP, A2DP LE, A2DP
Тип USB USB Type-C USB Type-C
Версия USB 2 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo GPS, GLONASS
NFC* Да Да
Инфракрасный порт Нет Нет
Связь
Количество SIM* 2 2
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM Попеременный Попеременный
Поддержка eSIM* Нет Нет
Гибридный слот Да Нет
LTE Cat* 18 18
Поддержка 5G Да Нет

Звук

Динамики Стерео Моно
3.5 мм аудио порт Нет Нет
FM-Радио - Нет
Dolby Atmos Да Нет
Тесты динамиков
Максимальная громкость
Galaxy A53 5G +6%
86.1 дБ
Nova 5T
81.1 дБ

Другое

Класс Средний класс Средний класс
Дата выхода Март 2022 года Август 2019 года
Дата начала продаж Апрель 2022 года Ноябрь 2019 года
Наличие на рынке Доступен Доступен
Сенсоры и датчики - Датчик Холла
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев		 - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект* - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Скрепка для извлечения SIM-карт
- Краткое руководство пользователя		 - Смартфон
- Адаптер питания
- Кабель USB Type-C
- Краткое руководство пользователя
- Защитная пленка
- Скрепка для извлечения SIM
- Наушники Type-C
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.

Итоги

Проведя анализ всех имеющихся у нас данных, мы считаем Samsung Galaxy A53 5G более удачной покупкой.

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