Samsung Galaxy A53 5G против Motorola Edge 30
Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 17 марта 2022 года Samsung Galaxy A53 5G с экраном 6.5" и чипом Exynos 1280, против 6.5-дюймового Motorola Edge 30, который имеет процессор Qualcomm Snapdragon 778G Plus и вышел на 1 месяц позже. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.
Ключевые отличия
Причины выбрать Samsung Galaxy A53 5G
- Комплектуется на 980 мАч более емким аккумулятором – 5000 против 4020 мАч
- На 67% выше максимальная яркость экрана (830 против 497 нит)
- Наличие слота для карт памяти MicroSD до 1024 ГБ
- Защита корпуса от воды по стандарту IP67
- Поддержка технологии Dolby Atmos
- Фронтальная камера записывает видео в 4K
Причины выбрать Motorola Edge 30
- Выше частота обновление дисплея – 144 Гц
- Более современная версия Bluetooth (v5.2)
- Запись замедленной съемки в 960 FPS
- Весит на 34 грамма меньше
- На 12% быстрее в одноядерном тесте GeekBench 5 – 822 и 736 баллов
Обзор
Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
87
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
67
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
75
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
74
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
83
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview
76
Цена/Качество
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Тесты и характеристикиСравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
vs
Экран
|Тип
|Super AMOLED
|AMOLED
|Размер
|6.5 дюймов
|6.5 дюймов
|Разрешение
|1080 x 2400 пикселей
|1080 x 2400 пикселей
|Соотношение сторон
|20:9
|20:9
|Плотность пикселей
|405 точек на дюйм
|405 точек на дюйм
|Частота обновления
|120 Гц
|144 Гц
|Поддержка HDR
|Да, HDR10
|Да, HDR10+
|Защита дисплея
|Corning Gorilla Glass 5
|Corning Gorilla Glass 3
|Соотношение экрана к корпусу
|85.4%
|86.2%
|Особенности
| - DCI-P3
- Always-On Display
| - DCI-P3
- Always-On Display
Дизайн и корпус
|Высота
|159.6 мм
|159.38 мм
|Ширина
|74.8 мм
|74.23 мм
|Толщина
|8.1 мм
|6.79 мм
|Вес
|189 граммов
|155 граммов
|Водонепроницаемость
|IP67
|IP52
|Материал задней панели
|Пластик
|Стекло
|Материал рамки
|Пластик
|Пластик
|Доступные цвета
|Черный, Белый, Синий, Персиковый
|Серый, Серебристый, Зеленый
|Сканер отпечатков пальцев
|Да, в дисплее
|Да, в дисплее
Производительность
|Чипсет
|Samsung Exynos 1280
|Qualcomm Snapdragon 778G Plus
|Макс. частота
|2400 МГц
|2500 МГц
|CPU-ядер
|8 (2 + 6)
|8 (1 + 3 + 4)
|Архитектура
|- 6 ядер по 2 ГГц: Cortex-A55
- 2 ядра по 2.4 ГГц: Cortex-A78
|- 4 ядра по 1.9 ГГц: Kryo 670 Silver (Cortex-A55)
- 3 ядра по 2.2 ГГц: Kryo 670 Gold (Cortex-A78)
- 1 ядро по 2.5 ГГц: Kryo 670 Prime (Cortex-A78)
|Размер транзистора
|5 нанометров
|6 нанометров
|Графика
|Mali-G68
|Adreno 642L
|Частота GPU
|1000 МГц
|-
|Объем ОЗУ
|6, 8 ГБ
|8 ГБ
|Тип памяти
|LPDDR4X
|LPDDR4X
|Частота памяти
|2133 МГц
|2133 МГц
|Количество каналов
|2
|2
|Объем накопителя
|128, 256 ГБ
|128 ГБ
|Тип накопителя
|UFS 2.2
|UFS 2.2
|Карта памяти
|MicroSD
|Нет
|Макс. объем карты памяти
|До 1024 ГБ
|-
Бенчмарки
Geekbench 5 (одноядерный)
736
Edge 30 +12%
822
Geekbench 5 (многоядерный)
1882
Edge 30 +25%
2347
|CPU
|124022
|-
|GPU
|123474
|-
|Memory
|74582
|-
|UX
|111356
|-
|Total score
|433225
|-
Источники: 3DMark [3]
Программное обеспечение
|Операционная система
|Android 12
|Android 12
|Оболочка UI
|One UI 4.1
|-
|Размер системы из коробки
|36 ГБ
|-
Батарея
|Объем
|5000 мАч
|4020 мАч
|Мощность зарядки
|25 Вт
|33 Вт
|Тип аккумулятора
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Съемный
|Нет
|Нет
|Беспроводная зарядка
|Нет
|Нет
|Реверсивная зарядка
|Нет
|Нет
|Быстрая зарядка
|Да (45% за 30 минут)
|Да
|Время полной зарядки
|1:24 ч.
|-
|Веб-серфинг
|09:42 ч.
|-
|Просмотр видео
|16:03 ч.
|-
|Игры
|05:57 ч.
|-
|Режим ожидания
|111 ч.
|-
Камеры
|Матрица
|64 мегапикселя
|50 мегапикселей
|Разрешение фото
|9000 x 7000
|8700 x 5800
|Зум
|Цифровой
|Цифровой
|Вспышка
|LED
|Dual LED
|Стабилизация
|Оптическая
|Оптическая
|Запись 8K видео
|Нет
|Нет
|Запись 4K видео
|До 30 кадров/c
|До 30 кадров/c
|Запись 1080p видео
|До 60 кадров/c
|До 60 кадров/c
|Замедленная съемка
|240 кадров/c (720p)
|960 кадров/c (720p)
|Угол широкоугольного объектива
|123°
|118°
|Количество объективов
|4 (64 МП + 12 МП + 5 МП + 5 МП)
|3 (50 МП + 50 МП + 2 МП)
|Основной объектив
|- 64 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
|- 50 МП
- Апертура: f/1.8
- Размер пикселя: 1 микрон
- Сенсор: 1/1.55", Omnivision OV50A (CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
|Сверхширокоугольный объектив
|- 12 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 13 мм
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/4.0" (CMOS)
|- 50 МП
- Апертура: f/2.2
- Размер пикселя: 0.64 микрон
- Сенсор: 1/2.76", Samsung S5KJN1 (ISOCELL Plus CMOS)
- Фазовый автофокус
|Макро объектив
|- 5 МП
- Апертура: f/2.4
|-
|Времяпролетный объектив
|- 5 МП
- Апертура: f/2.4
|- 2 МП
- Апертура: f/2.4
|Особенности
| - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
| - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
|Примеры
|Примеры фото Samsung Galaxy A53 5G от DxOMark
|-
|Количество мегапикселей
|32 мегапикселя
|32 мегапикселя
|Разрешение фото
|6464 x 4864
|-
|Апертура
|f/2.2
|f/2.4
|Фокусное расстояние
|26 мм
|-
|Размер пикселя
|0.8 микрон
|0.7 микрон
|Тип сенсора
|CMOS
|CMOS
|Размер сенсора
|1/2.8"
|1/3.14"
|Разрешение видео
|2160p (4K) при 30 FPS
|1080p (Full HD) при 30 FPS
Тесты камеры от DxOMark
Качество фото
111
Качество видео
Итоговая оценка камеры
105
Коммуникации
|Версия Wi-Fi
|Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)
|Wi-Fi 6E (802.11 a/b/g/n/ac/ax)
|Функции Wi-Fi
| - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
| - Dual Band
- Wi-Fi MiMO
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
|Версия Bluetooth
|5.1
|5.2
|Функции Bluetooth
|PBAP/PAB, PAN, OPP, MAP, HSP, HID, HFP, DIP, AVRCP, A2DP
|LE
|Тип USB
|USB Type-C
|USB Type-C
|Версия USB
|2
|2
|Функции USB
| - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
| - Зарядка
- Режим USB-накопителя
|GPS
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
|NFC*
|Да
|Нет
|Инфракрасный порт
|Нет
|Нет
|Количество SIM*
|2
|2
|Тип SIM
|Nano
|Nano
|Режим работы SIM
|Попеременный
|Попеременный
|Поддержка eSIM*
|Нет
|Нет
|Гибридный слот
|Нет
|Нет
|LTE Cat*
|18
|18
|Поддержка 5G
|Да
|Да
Звук
|Динамики
|Стерео
|Стерео
|3.5 мм аудио порт
|Нет
|Нет
|FM-Радио
|-
|Нет
|Dolby Atmos
|Да
|Нет
Другое
|Класс
|Средний класс
|Флагман
|Дата выхода
|Март 2022 года
|Апрель 2022 года
|Дата начала продаж
|Апрель 2022 года
|Май 2022 года
|Наличие на рынке
|Доступен
|Доступен
|Сенсоры и датчики
| - Датчик Холла
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
| - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
|Комплект*
| - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Скрепка для извлечения SIM-карт
- Краткое руководство пользователя
| - Смартфон
- Зарядное устройство
- Кабель USB Type-C
- Скрепка для извлечения SIM-карт
- Краткое руководство пользователя
- Чехол
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.
Итоги
Оба смартфона имеют свои преимущества и недостатки. Если для вас важнее производительность, коммуникации и корпус - выбирайте Motorola Edge 30, а если программное обеспечение, автономность и звук – то Samsung Galaxy A53 5G.
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