Главная > Сравнение смартфонов > Galaxy A53 5G vs Nokia XR20 – что лучше выбрать?

Samsung Galaxy A53 5G против Nokia XR20

Самсунг Галакси А53 5G
VS
Нокиа XR20
Samsung Galaxy A53 5G
Nokia XR20

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 17 марта 2022 года Samsung Galaxy A53 5G с экраном 6.5" и чипом Exynos 1280, против 6.67-дюймового Nokia XR20, который имеет процессор Qualcomm Snapdragon 480 и вышел на 9 месяцев раньше. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать Samsung Galaxy A53 5G
  • Выше частота обновление дисплея – 120 Гц
  • На 39% выше максимальная яркость экрана (833 против 599 нит)
  • Стабилизация изображения
  • Запись замедленной съемки в 240 FPS
  • Комплектуется на 370 мАч более емким аккумулятором – 5000 против 4630 мАч
  • Показывает на 33% лучшую производительность в бенчмарке AnTuTu
  • Возможность записи 4K-видео
  • Тонкие рамки – на 8.6% выше полезная площадь экрана
  • Super AMOLED экран (против IPS LCD у конкурента)
Причины выбрать Nokia XR20
  • Поддержка нового стандарта Wi-Fi 6
  • Поддержка беспроводной зарядки на 15 Вт
  • Защита корпуса от воды по стандарту IP68
  • Есть 3.5 мм разъем для наушников

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview

Цена/Качество

Введите за сколько вы можете купить данные смартфоны (в любой валюте) и нажмите кнопку "Рассчитать" - наш искусственный интеллект определит, какой из них лучший за свою цену.
Цена

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
Galaxy A53 5G
vs
Nokia XR20

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип Super AMOLED IPS LCD
Размер 6.5 дюймов 6.67 дюймов
Разрешение 1080 x 2400 пикселей 1080 x 2400 пикселей
Соотношение сторон 20:9 20:9
Плотность пикселей 405 точек на дюйм 395 точек на дюйм
Частота обновления 120 Гц 60 Гц
Макс. заявленная яркость 500 нит 550 нит
Макс. заявленная яркость в HDR 830 нит -
Поддержка HDR Да, HDR10 Нет
Защита дисплея Corning Gorilla Glass 5 Gorilla Glass Victus
Соотношение экрана к корпусу 85.4% 76.8%
Особенности - DCI-P3
- Always-On Display		 -
Тестирование дисплея
Цветовой охват sRGB 97.6% 128.3%
ШИМ (PWM) 250 Гц 1163000 Гц
Время отклика 9 мс 26 мс
Контрастность ∞ Бесконечная 1815:1
Реальная пиковая яркость (авто)
Galaxy A53 5G +39%
833 нит
Nokia XR20
599 нит
Источники: NotebookCheck [3], [4]

Дизайн и корпус

Высота 159.6 мм 171.64 мм
Ширина 74.8 мм 81.5 мм
Толщина 8.1 мм 10.64 мм
Вес 189 граммов 248 граммов
Водонепроницаемость IP67 IP68
Материал задней панели Пластик Пластик
Материал рамки Пластик Пластик
Доступные цвета Черный, Белый, Синий, Персиковый Графит, Ультрамарин
Сканер отпечатков пальцев Да, в дисплее Да, в кнопке
Соотношение экрана к корпусу
Galaxy A53 5G +11%
85.4%
Nokia XR20
76.8%

Производительность

Тестируем Самсунг Галакси А53 5G и Нокиа XR20 в бенчмарках
Процессор
Чипсет Samsung Exynos 1280 Qualcomm Snapdragon 480
Макс. частота 2400 МГц 2200 МГц
CPU-ядер 8 (2 + 6) 8 (2 + 6)
Архитектура - 6 ядер по 2 ГГц: Cortex-A55
- 2 ядра по 2.4 ГГц: Cortex-A78		 - 6 ядер по 1.8 ГГц: Kryo 460 Silver
- 2 ядра по 2 ГГц: Kryo 460 Gold
Размер транзистора 5 нанометров 8 нанометров
Графика Mali-G68 Adreno 619
Частота GPU 1000 МГц 825 МГц
FLOPS - ~468 Гфлопс
Оперативная память
Объем ОЗУ 6, 8 ГБ 4, 6 ГБ
Тип памяти LPDDR4X LPDDR4X
Частота памяти 2133 МГц 1833 МГц
Количество каналов 2 2
Накопитель
Объем накопителя 128, 256 ГБ 64, 128 ГБ
Тип накопителя UFS 2.2 UFS 2.1
Карта памяти MicroSD MicroSD
Макс. объем карты памяти До 1024 ГБ До 512 ГБ

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Galaxy A53 5G +45%
746
Nokia XR20
513
Geekbench 5 (многоядерный)
Galaxy A53 5G +14%
1907
Nokia XR20
1674
AnTuTu Benchmark 9
Galaxy A53 5G +33%
436330
Nokia XR20
328990
CPU 122472 95962
GPU 121866 85288
Memory 75491 65134
UX 113308 81871
Total score 436330 328990
3DMark Wild Life Performance
Galaxy A53 5G +133%
2287
Nokia XR20
981
Stability 99% 99%
Graphics test 13 FPS 5 FPS
Graphics score 2287 981
PCMark 3.0 score 11326 7065
Источники: 3DMark [3], [4]
▶️ Добавьте ваш результат теста AnTuTu

Программное обеспечение

Операционная система Android 12 Android 11 (С обновлением до Android 12)
Оболочка UI One UI 4.1 -
Размер системы из коробки 36 ГБ 13 ГБ

Батарея

Характеристики
Объем 5000 мАч 4630 мАч
Мощность зарядки 25 Вт 18 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Беспроводная зарядка Нет Да (15 Вт)
Реверсивная зарядка Нет Нет
Быстрая зарядка Да (45% за 30 минут) Да (50% за 40 минут)
Время полной зарядки 1:24 ч. 1:35 ч.
Тесты автономности
Веб-серфинг 10:47 ч. -
Просмотр видео 15:55 ч. -
Игры 05:13 ч. -
Режим ожидания 120 ч. -
Общая автономность
Galaxy A53 5G
34:12 ч.
Nokia XR20
н/д

Камеры

Сравнение и тесты камер Samsung Galaxy A53 5G vs Nokia XR20
Основная камера
Матрица 64 мегапикселя 48 мегапикселей
Разрешение фото 9000 x 7000 8000 x 6000
Зум Цифровой Цифровой
Вспышка LED Dual LED
Стабилизация Оптическая Цифровая
Запись 8K видео Нет Нет
Запись 4K видео До 30 кадров/c Нет
Запись 1080p видео До 60 кадров/c До 30 кадров/c
Замедленная съемка 240 кадров/c (720p) Нет
Угол широкоугольного объектива 123° 123°
Количество объективов 4 (64 МП + 12 МП + 5 МП + 5 МП) 2 (48 МП + 13 МП)
Основной объектив - 64 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
- 48 МП
- Апертура: f/1.8
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/2.25" (CMOS)
- Фазовый автофокус
Сверхширокоугольный объектив - 12 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 13 мм
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/4.0" (CMOS)
- 13 МП
- Апертура: f/2.4
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/3.0" (CMOS)
- Фазовый автофокус
Макро объектив - 5 МП
- Апертура: f/2.4
-
Времяпролетный объектив - 5 МП
- Апертура: f/2.4
-
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"		 - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
Примеры Примеры фото Samsung Galaxy A53 5G от DxOMark -
Селфи камера
Количество мегапикселей 32 мегапикселя 8 мегапикселей
Разрешение фото 6464 x 4864 3264 x 2448
Апертура f/2.2 f/2.0
Фокусное расстояние 26 мм -
Размер пикселя 0.8 микрон 1.12 микрон
Тип сенсора CMOS CMOS
Размер сенсора 1/2.8" 1/4.0"
Разрешение видео 2160p (4K) при 30 FPS 1080p (Full HD) при 30 FPS

Тесты камеры от DxOMark

Качество фото
Качество видео
Итоговая оценка камеры

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac) Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display		 - Dual Band
- Wi-Fi MiMO
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
Версия Bluetooth 5.1 5.1
Функции Bluetooth PBAP/PAB, PAN, OPP, MAP, HSP, HID, HFP, DIP, AVRCP, A2DP LE, A2DP
Тип USB USB Type-C USB Type-C
Версия USB 2 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, NAVIC
NFC* Да Да
Инфракрасный порт Нет Нет
Связь
Количество SIM* 2 2
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM Попеременный Попеременный
Поддержка eSIM* Нет Нет
Гибридный слот Да Да
LTE Cat* 18 15
Поддержка 5G Да Да

Звук

Динамики Стерео Стерео
3.5 мм аудио порт Нет Да
FM-Радио - Да
Dolby Atmos Да Нет
Тесты динамиков
Максимальная громкость
Galaxy A53 5G +3%
86.1 дБ
Nokia XR20
83.9 дБ

Другое

Класс Средний класс Средний класс
Дата выхода Март 2022 года Июнь 2021 года
Дата начала продаж Апрель 2022 года Август 2021 года
Наличие на рынке Доступен Доступен
Уровень излучения SAR для головы - 1.13 Вт/кг
Уровень излучения SAR для тела - 1.43 Вт/кг
Сенсоры и датчики - Датчик Холла
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев		 - Барометр
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект* - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Скрепка для извлечения SIM-карт
- Краткое руководство пользователя		 - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Зарядное устройство (18 Вт)
- Скрепка для извлечения SIM
- Краткое руководство пользователя
- Чехол
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.

Итоги

Проведя анализ всех имеющихся у нас данных, мы считаем Samsung Galaxy A53 5G более удачной покупкой.

Опрос

А какой смартфон выберете вы?
0 (0%)
3 (100%)
Всего проголосовало: 3

Сравнения с конкурентами

1. Samsung Galaxy A53 5G или Samsung Galaxy S20 FE
2. Samsung Galaxy A53 5G или Samsung Galaxy S21 FE 5G
3. Samsung Galaxy A53 5G или Samsung Galaxy A52s 5G
4. Samsung Galaxy A53 5G или Samsung Galaxy S22
5. Samsung Galaxy A53 5G или Samsung Galaxy A33 5G
6. Nokia XR20 или Apple iPhone 13
7. Nokia XR20 или Google Pixel 6

Мнение пользователей

Вы можете поделиться своим мнением или задать вопрос в комментариях ниже
РусскийEnglish
Телефоны
Мобильные чипы
Процессоры