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Samsung Galaxy A53 5G против OnePlus 9RT

Самсунг Галакси А53 5G
VS
Ванплас 9RT
Samsung Galaxy A53 5G
OnePlus 9RT

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 17 марта 2022 года Samsung Galaxy A53 5G с экраном 6.5" и чипом Exynos 1280, против 6.62-дюймового OnePlus 9RT, который имеет процессор Qualcomm Snapdragon 888 5G и вышел на 5 месяцев раньше. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать Samsung Galaxy A53 5G
  • Защита корпуса от воды по стандарту IP67
  • Наличие слота для карт памяти MicroSD до 1024 ГБ
  • Комплектуется на 500 мАч более емким аккумулятором – 5000 против 4500 мАч
  • Фронтальная камера записывает видео в 4K
Причины выбрать OnePlus 9RT
  • Показывает на 90% лучшую производительность в бенчмарке AnTuTu
  • На 55% выше максимальная яркость экрана (1290 против 830 нит)
  • Поддержка нового стандарта Wi-Fi 6
  • Более современная версия Bluetooth (v5.2)
  • Использует более быструю память LPDDR5 2750 МГц
  • Запись замедленной съемки в 480 FPS
  • Более быстрый тип накопителя - UFS 3.1 против UFS 2.2
  • На 26% быстрее в одноядерном тесте GeekBench 5 – 927 и 736 баллов

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview

Цена/Качество

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Цена

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
Galaxy A53 5G
vs
OnePlus 9RT

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип Super AMOLED AMOLED
Размер 6.5 дюймов 6.62 дюймов
Разрешение 1080 x 2400 пикселей 1080 x 2400 пикселей
Соотношение сторон 20:9 20:9
Плотность пикселей 405 точек на дюйм 397 точек на дюйм
Частота обновления 120 Гц 120 Гц
Поддержка HDR Да, HDR10 Да, HDR10+
Защита дисплея Corning Gorilla Glass 5 Corning Gorilla Glass 5
Соотношение экрана к корпусу 85.4% 87.9%
Особенности - DCI-P3
- Always-On Display		 - DCI-P3
- Always-On Display
Максимальная яркость
Galaxy A53 5G
830 нит
OnePlus 9RT +55%
1290 нит

Дизайн и корпус

Высота 159.6 мм 162.2 мм
Ширина 74.8 мм 74.6 мм
Толщина 8.1 мм 8.3 мм
Вес 189 граммов 198.5 граммов
Водонепроницаемость IP67 Нет
Материал задней панели Пластик Стекло
Материал рамки Пластик Металл
Доступные цвета Черный, Белый, Синий, Персиковый Черный, Серебристый, Синий
Сканер отпечатков пальцев Да, в дисплее Да, в дисплее
Соотношение экрана к корпусу
Galaxy A53 5G
85.4%
OnePlus 9RT +3%
87.9%

Производительность

Тестируем Самсунг Галакси А53 5G и Ванплас 9RT в бенчмарках
Процессор
Чипсет Samsung Exynos 1280 Qualcomm Snapdragon 888 5G
Макс. частота 2400 МГц 2840 МГц
CPU-ядер 8 (2 + 6) 8 (1 + 3 + 4)
Архитектура - 6 ядер по 2 ГГц: Cortex-A55
- 2 ядра по 2.4 ГГц: Cortex-A78		 - 4 ядра по 1.8 ГГц: Kryo 680 Silver (Cortex-A55)
- 3 ядра по 2.42 ГГц: Kryo 680 Gold (Cortex-A78)
- 1 ядро по 2.84 ГГц: Kryo 680 Prime (Cortex-X1)
Кэш L3 - 4 МБ
Размер транзистора 5 нанометров 5 нанометров
Графика Mali-G68 Adreno 660
Частота GPU 1000 МГц 840 МГц
FLOPS - ~1720 Гфлопс
Оперативная память
Объем ОЗУ 6, 8 ГБ 8, 12 ГБ
Тип памяти LPDDR4X LPDDR5
Частота памяти 2133 МГц 2750 МГц
Количество каналов 2 2
Накопитель
Объем накопителя 128, 256 ГБ 128, 256 ГБ
Тип накопителя UFS 2.2 UFS 3.1
Карта памяти MicroSD Нет
Макс. объем карты памяти До 1024 ГБ -

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Galaxy A53 5G
736
OnePlus 9RT +26%
927
Geekbench 5 (многоядерный)
Galaxy A53 5G
1882
OnePlus 9RT +76%
3314
AnTuTu Benchmark 9
Galaxy A53 5G
433225
OnePlus 9RT +90%
824061
CPU 124022 212084
GPU 123474 326188
Memory 74582 128801
UX 111356 157852
Total score 433225 824061
3DMark Wild Life Performance
Stability - 66%
Graphics test - 35 FPS
Graphics score - 5857
Источники: 3DMark [3], [4]
▶️ Добавьте ваш результат теста AnTuTu

Программное обеспечение

Операционная система Android 12 Android 12
Оболочка UI One UI 4.1 ColorOS 12
Размер системы из коробки 36 ГБ -

Батарея

Характеристики
Объем 5000 мАч 4500 мАч
Мощность зарядки 25 Вт 65 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Беспроводная зарядка Нет Нет
Реверсивная зарядка Нет Нет
Быстрая зарядка Да (45% за 30 минут) Да (50% за 15 минут)
Время полной зарядки 1:24 ч. 0:38 ч.
Тесты автономности
Веб-серфинг 09:42 ч. -
Просмотр видео 16:03 ч. -
Игры 05:57 ч. -
Режим ожидания 111 ч. -
Общая автономность
Galaxy A53 5G
32:32 ч.
OnePlus 9RT
н/д

Камеры

Сравнение и тесты камер Samsung Galaxy A53 5G vs OnePlus 9RT
Основная камера
Матрица 64 мегапикселя 50 мегапикселей
Разрешение фото 9000 x 7000 8700 x 5800
Зум Цифровой Цифровой
Вспышка LED Dual LED
Стабилизация Оптическая Оптическая
Запись 8K видео Нет Нет
Запись 4K видео До 30 кадров/c До 60 кадров/c
Запись 1080p видео До 60 кадров/c До 60 кадров/c
Замедленная съемка 240 кадров/c (720p) 480 кадров/c (720p)
Угол широкоугольного объектива 123° 123°
Количество объективов 4 (64 МП + 12 МП + 5 МП + 5 МП) 3 (50 МП + 16 МП + 2 МП)
Основной объектив - 64 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
- 50 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 24 мм
- Размер пикселя: 1 микрон
- Сенсор: 1/1.56", Sony IMX766 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
Сверхширокоугольный объектив - 12 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 13 мм
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/4.0" (CMOS)
- 16 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 14 мм
- Размер пикселя: 1 микрон
- Сенсор: 1/3.09", Sony IMX481 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус
Макро объектив - 5 МП
- Апертура: f/2.4
- 2 МП
- Апертура: f/2.4
Времяпролетный объектив - 5 МП
- Апертура: f/2.4
-
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"		 - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
- Поддержка RAW
Примеры Примеры фото Samsung Galaxy A53 5G от DxOMark -
Селфи камера
Количество мегапикселей 32 мегапикселя 16 мегапикселей
Разрешение фото 6464 x 4864 4920 x 3264
Апертура f/2.2 f/2.0
Фокусное расстояние 26 мм -
Размер пикселя 0.8 микрон 1 микрон
Тип сенсора CMOS CMOS
Размер сенсора 1/2.8" 1/3.06"
Разрешение видео 2160p (4K) при 30 FPS 1080p (Full HD) при 30 FPS

Тесты камеры от DxOMark

Качество фото
Качество видео
Итоговая оценка камеры

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac) Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display		 - Dual Band
- Wi-Fi MiMO
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
Версия Bluetooth 5.1 5.2
Функции Bluetooth PBAP/PAB, PAN, OPP, MAP, HSP, HID, HFP, DIP, AVRCP, A2DP LE, A2DP
Тип USB USB Type-C USB Type-C
Версия USB 2 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
NFC* Да Да
Инфракрасный порт Нет Нет
Связь
Количество SIM* 2 2
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM Попеременный Попеременный
Поддержка eSIM* Нет Нет
Гибридный слот Нет Нет
LTE Cat* 18 20
Поддержка 5G Да Да

Звук

Динамики Стерео Стерео
3.5 мм аудио порт Нет Нет
FM-Радио - Нет
Dolby Atmos Да Да

Другое

Класс Средний класс Флагман
Дата выхода Март 2022 года Октябрь 2021 года
Дата начала продаж Апрель 2022 года Октябрь 2021 года
Наличие на рынке Доступен Доступен
Сенсоры и датчики - Датчик Холла
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев		 - Барометр
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект* - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Скрепка для извлечения SIM-карт
- Краткое руководство пользователя		 - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Зарядное устройство
- Скрепка для извлечения SIM
- Краткое руководство пользователя
- Чехол
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.

Итоги

Оба смартфона имеют свои преимущества и недостатки. Если для вас важнее производительность и коммуникации - выбирайте OnePlus 9RT, а если корпус – то Samsung Galaxy A53 5G.

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