Samsung Galaxy A53 5G против Oppo Realme 8 Pro
Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 17 марта 2022 года Samsung Galaxy A53 5G с экраном 6.5" и чипом Exynos 1280, против 6.4-дюймового Oppo Realme 8 Pro, который имеет процессор Qualcomm Snapdragon 720G и вышел на 12 месяцев раньше. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.
Ключевые отличия
Причины выбрать Samsung Galaxy A53 5G
- Защита корпуса от воды по стандарту IP67
- Выше частота обновление дисплея – 120 Гц
- На 34% выше максимальная яркость экрана (830 против 621 нит)
- Более современная версия Bluetooth (v5.1)
- Стабилизация изображения
- Смартфон на 1 год новее
- Комплектуется на 500 мАч более емким аккумулятором – 5000 против 4500 мАч
- Показывает на 26% лучшую производительность в бенчмарке AnTuTu
- Стерео динамики
- Более новая ОС: Android 12 против 11
- Фронтальная камера записывает видео в 4K
Причины выбрать Oppo Realme 8 Pro
- На 15% лучшая автономность (37:28 vs 32:32 часов)
- Запись замедленной съемки в 480 FPS
- Есть 3.5 мм разъем для наушников
Обзор
Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
74
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
45
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
83
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
64
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
75
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview
65
Цена/Качество
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Тесты и характеристикиСравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
vs
Экран
|Тип
|Super AMOLED
|Super AMOLED
|Размер
|6.5 дюймов
|6.4 дюймов
|Разрешение
|1080 x 2400 пикселей
|1080 x 2400 пикселей
|Соотношение сторон
|20:9
|20:9
|Плотность пикселей
|405 точек на дюйм
|409 точек на дюйм
|Частота обновления
|120 Гц
|60 Гц
|Поддержка HDR
|Да, HDR10
|Да, HDR10
|Защита дисплея
|Corning Gorilla Glass 5
|Закаленное стекло
|Соотношение экрана к корпусу
|85.4%
|83.3%
|Особенности
| - DCI-P3
- Always-On Display
| - Always-On Display
- DC Dimming
|Цветовой охват sRGB
|-
|99.9%
|ШИМ (PWM)
|-
|114 Гц
|Время отклика
|-
|7 мс
|Контрастность
|-
|∞ Бесконечная
Источники: NotebookCheck [3]
Дизайн и корпус
|Высота
|159.6 мм
|160.6 мм
|Ширина
|74.8 мм
|73.9 мм
|Толщина
|8.1 мм
|8.1 мм
|Вес
|189 граммов
|176 граммов
|Водонепроницаемость
|IP67
|Нет
|Материал задней панели
|Пластик
|Пластик
|Материал рамки
|Пластик
|Пластик
|Доступные цвета
|Черный, Белый, Синий, Персиковый
|Черный, Синий, Желтый
|Сканер отпечатков пальцев
|Да, в дисплее
|Да, в дисплее
Производительность
|Чипсет
|Samsung Exynos 1280
|Qualcomm Snapdragon 720G
|Макс. частота
|2400 МГц
|2300 МГц
|CPU-ядер
|8 (2 + 6)
|8 (2 + 6)
|Архитектура
|- 6 ядер по 2 ГГц: Cortex-A55
- 2 ядра по 2.4 ГГц: Cortex-A78
|- 6 ядер по 1.8 ГГц: Kryo 465 Silver (Cortex-A55)
- 2 ядра по 2.3 ГГц: Kryo 465 Gold (Cortex-A76)
|Кэш L3
|-
|1 МБ
|Размер транзистора
|5 нанометров
|8 нанометров
|Графика
|Mali-G68
|Adreno 618
|Частота GPU
|1000 МГц
|750 МГц
|FLOPS
|-
|~435 Гфлопс
|Объем ОЗУ
|6, 8 ГБ
|6, 8 ГБ
|Тип памяти
|LPDDR4X
|LPDDR4X
|Частота памяти
|2133 МГц
|2133 МГц
|Количество каналов
|2
|2
|Объем накопителя
|128, 256 ГБ
|128 ГБ
|Тип накопителя
|UFS 2.2
|UFS 2.1
|Карта памяти
|MicroSD
|MicroSD
|Макс. объем карты памяти
|До 1024 ГБ
|До 512 ГБ
Бенчмарки
Geekbench 5 (одноядерный)
Galaxy A53 5G +30%
736
565
Geekbench 5 (многоядерный)
Galaxy A53 5G +13%
1882
1667
|CPU
|124022
|106626
|GPU
|123474
|87560
|Memory
|74582
|60532
|UX
|111356
|90802
|Total score
|433225
|344307
|Stability
|-
|99%
|Graphics test
|-
|6 FPS
|Graphics score
|-
|1050
|PCMark 3.0 score
|-
|8974
Программное обеспечение
|Операционная система
|Android 12
|Android 11
|Оболочка UI
|One UI 4.1
|Realme UI 2.0
|Размер системы из коробки
|36 ГБ
|13 ГБ
Батарея
|Объем
|5000 мАч
|4500 мАч
|Мощность зарядки
|25 Вт
|50 Вт
|Тип аккумулятора
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Съемный
|Нет
|Нет
|Беспроводная зарядка
|Нет
|Нет
|Реверсивная зарядка
|Нет
|Нет
|Быстрая зарядка
|Да (45% за 30 минут)
|Да (88% за 30 минут)
|Время полной зарядки
|1:24 ч.
|0:39 ч.
|Веб-серфинг
|09:42 ч.
|12:52 ч.
|Просмотр видео
|16:03 ч.
|17:32 ч.
|Игры
|05:57 ч.
|06:03 ч.
|Режим ожидания
|111 ч.
|119 ч.
Рейтинг самых автономных смартфонов (#114 и #42)
Камеры
|Матрица
|64 мегапикселя
|108 мегапикселей
|Разрешение фото
|9000 x 7000
|12032 x 9204
|Зум
|Цифровой
|Цифровой
|Вспышка
|LED
|LED
|Стабилизация
|Оптическая
|Цифровая
|Запись 8K видео
|Нет
|Нет
|Запись 4K видео
|До 30 кадров/c
|До 30 кадров/c
|Запись 1080p видео
|До 60 кадров/c
|До 60 кадров/c
|Замедленная съемка
|240 кадров/c (720p)
|480 кадров/c (1080p)
|Угол широкоугольного объектива
|123°
|119°
|Количество объективов
|4 (64 МП + 12 МП + 5 МП + 5 МП)
|4 (108 МП + 8 МП + 2 МП + 2 МП)
|Основной объектив
|- 64 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
|- 108 МП
- Апертура: f/1.9
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 0.7 микрон
- Сенсор: 1/1.52", Samsung S5KHM2 (ISOCELL CMOS)
- Фазовый автофокус
|Сверхширокоугольный объектив
|- 12 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 13 мм
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/4.0" (CMOS)
|- 8 МП
- Апертура: f/2.3
- Фокусное расстояние: 16 мм
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/4.0" (CMOS)
|Монохромный объектив
|-
|- 2 МП
- Апертура: f/2.4
|Макро объектив
|- 5 МП
- Апертура: f/2.4
|- 2 МП
- Апертура: f/2.4
|Времяпролетный объектив
|- 5 МП
- Апертура: f/2.4
|-
|Особенности
| - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
| - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
|Примеры
|Примеры фото Samsung Galaxy A53 5G от DxOMark
|Примеры фото Oppo Realme 8 Pro от DxOMark
|Количество мегапикселей
|32 мегапикселя
|16 мегапикселей
|Разрешение фото
|6464 x 4864
|4920 x 3264
|Апертура
|f/2.2
|f/2.5
|Фокусное расстояние
|26 мм
|-
|Размер пикселя
|0.8 микрон
|1 микрон
|Тип сенсора
|CMOS
|Exmor-RS CMOS
|Размер сенсора
|1/2.8"
|1/3.0"
|Разрешение видео
|2160p (4K) при 30 FPS
|1080p (Full HD) при 120 FPS
Тесты камеры от DxOMark
Качество фото
111
Realme 8 Pro +1%
112
Качество видео
Galaxy A53 5G +8%
93
86
Итоговая оценка камеры
Galaxy A53 5G +2%
105
103
Коммуникации
|Версия Wi-Fi
|Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)
|Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)
|Функции Wi-Fi
| - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
| - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
|Версия Bluetooth
|5.1
|5
|Функции Bluetooth
|PBAP/PAB, PAN, OPP, MAP, HSP, HID, HFP, DIP, AVRCP, A2DP
|LE, A2DP
|Тип USB
|USB Type-C
|USB Type-C
|Версия USB
|2
|2
|Функции USB
| - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
| - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
|GPS
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
|NFC*
|Да
|Да
|Инфракрасный порт
|Нет
|Нет
|Количество SIM*
|2
|2
|Тип SIM
|Nano
|Nano
|Режим работы SIM
|Попеременный
|Попеременный
|Поддержка eSIM*
|Нет
|Нет
|Гибридный слот
|Нет
|Нет
|LTE Cat*
|18
|15
|Поддержка 5G
|Да
|Нет
Звук
|Динамики
|Стерео
|Моно
|3.5 мм аудио порт
|Нет
|Да
|FM-Радио
|-
|Нет
|Dolby Atmos
|Да
|Да
Тесты динамиков
Другое
|Класс
|Средний класс
|Средний класс
|Дата выхода
|Март 2022 года
|Март 2021 года
|Дата начала продаж
|Апрель 2022 года
|Март 2021 года
|Наличие на рынке
|Доступен
|Доступен
|Сенсоры и датчики
| - Датчик Холла
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
| - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
|Комплект*
| - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Скрепка для извлечения SIM-карт
- Краткое руководство пользователя
| - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Зарядное устройство (50 Вт)
- Краткое руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM
- Прозрачный чехол
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.
Итоги
Проведя анализ всех имеющихся у нас данных, мы считаем Samsung Galaxy A53 5G более удачной покупкой.
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