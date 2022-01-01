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Samsung Galaxy A53 5G против Oppo Reno 8 Pro

Самсунг Галакси А53 5G
VS
Оппо Рено 8 Про
Samsung Galaxy A53 5G
Oppo Reno 8 Pro

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 17 марта 2022 года Samsung Galaxy A53 5G с экраном 6.5" и чипом Exynos 1280, против 6.62-дюймового Oppo Reno 8 Pro, который имеет процессор Qualcomm Snapdragon 7 Gen 1 и вышел на 2 месяца позже. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать Samsung Galaxy A53 5G
  • Стабилизация изображения
  • Наличие слота для карт памяти MicroSD до 1024 ГБ
  • Комплектуется на 500 мАч более емким аккумулятором – 5000 против 4500 мАч
  • Фронтальная камера записывает видео в 4K
Причины выбрать Oppo Reno 8 Pro
  • Поддержка нового стандарта Wi-Fi 6
  • Более современная версия Bluetooth (v5.2)
  • Более быстрый тип накопителя - UFS 3.1 против UFS 2.2
  • Функция реверсивной зарядки

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview

Цена/Качество

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Цена

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
Galaxy A53 5G
vs
Reno 8 Pro

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип Super AMOLED AMOLED
Размер 6.5 дюймов 6.62 дюймов
Разрешение 1080 x 2400 пикселей 1080 x 2400 пикселей
Соотношение сторон 20:9 20:9
Плотность пикселей 405 точек на дюйм 397 точек на дюйм
Частота обновления 120 Гц 120 Гц
Макс. заявленная яркость 500 нит 500 нит
Макс. заявленная яркость в HDR 830 нит 1300 нит
Поддержка HDR Да, HDR10 Да, HDR10+
Защита дисплея Corning Gorilla Glass 5 Corning Gorilla Glass 5
Соотношение экрана к корпусу 85.4% 89%
Особенности - DCI-P3
- Always-On Display		 - DCI-P3
Тестирование дисплея
Цветовой охват sRGB 97.6% -
ШИМ (PWM) 250 Гц -
Время отклика 9 мс -
Контрастность ∞ Бесконечная -
Реальная пиковая яркость (авто)
Galaxy A53 5G
825 нит
Reno 8 Pro
н/д
Источники: NotebookCheck [3]

Дизайн и корпус

Высота 159.6 мм 161 мм
Ширина 74.8 мм 74.2 мм
Толщина 8.1 мм 7.6 мм
Вес 189 граммов 188 граммов
Водонепроницаемость IP67 -
Материал задней панели Пластик -
Материал рамки Пластик Металл
Доступные цвета Черный, Белый, Синий, Персиковый Черный, Синий, Золотой
Сканер отпечатков пальцев Да, в дисплее Да, в дисплее
Соотношение экрана к корпусу
Galaxy A53 5G
85.4%
Reno 8 Pro +4%
89%

Производительность

Тестируем Самсунг Галакси А53 5G и Оппо Рено 8 Про в бенчмарках
Процессор
Чипсет Samsung Exynos 1280 Qualcomm Snapdragon 7 Gen 1
Макс. частота 2400 МГц 2400 МГц
CPU-ядер 8 (2 + 6) 8 (1 + 3 + 4)
Архитектура - 6 ядер по 2 ГГц: Cortex-A55
- 2 ядра по 2.4 ГГц: Cortex-A78		 - 4 ядра по 1.8 ГГц: Cortex-A510
- 3 ядра по 2.36 ГГц: Cortex-A710
- 1 ядро по 2.4 ГГц: Cortex-A710
Размер транзистора 5 нанометров 4 нанометра
Графика Mali-G68 Adreno 662
Частота GPU 1000 МГц -
Оперативная память
Объем ОЗУ 6, 8 ГБ 8, 12 ГБ
Тип памяти LPDDR4X LPDDR4X
Частота памяти 2133 МГц 2133 МГц
Количество каналов 2 2
Накопитель
Объем накопителя 128, 256 ГБ 128, 256 ГБ
Тип накопителя UFS 2.2 UFS 3.1
Карта памяти MicroSD Нет
Макс. объем карты памяти До 1024 ГБ -

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Galaxy A53 5G
1880
Reno 8 Pro +26%
2368
AnTuTu Benchmark 9
Galaxy A53 5G
429330
Reno 8 Pro
н/д
CPU 124022 -
GPU 123474 -
Memory 74582 -
UX 111356 -
Total score 429330 -
3DMark Wild Life Performance
Stability 99% -
Graphics test 13 FPS -
Graphics score 2287 -
PCMark 3.0 score 11383 -
Источники: 3DMark [3]
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Программное обеспечение

Операционная система Android 12 Android 12
Оболочка UI One UI 4.1 ColorOS 12.1
Размер системы из коробки 36 ГБ -

Батарея

Характеристики
Объем 5000 мАч 4500 мАч
Мощность зарядки 25 Вт 80 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) -
Съемный Нет Нет
Беспроводная зарядка Нет Нет
Реверсивная зарядка Нет Да
Быстрая зарядка Да (45% за 30 минут) Да
Время полной зарядки 1:24 ч. -
Тесты автономности
Веб-серфинг 10:47 ч. -
Просмотр видео 15:55 ч. -
Игры 05:13 ч. -
Режим ожидания 120 ч. -
Общая автономность
Galaxy A53 5G
34:12 ч.
Reno 8 Pro
н/д

Камеры

Сравнение и тесты камер Samsung Galaxy A53 5G vs Oppo Reno 8 Pro
Основная камера
Матрица 64 мегапикселя 50 мегапикселей
Разрешение фото 9000 x 7000 -
Зум Цифровой Цифровой
Вспышка LED Dual LED
Стабилизация Оптическая Цифровая
Запись 8K видео Нет Нет
Запись 4K видео До 30 кадров/c До 30 кадров/c
Запись 1080p видео До 60 кадров/c До 60 кадров/c
Замедленная съемка 240 кадров/c (720p) -
Угол широкоугольного объектива 123° 120°
Количество объективов 4 (64 МП + 12 МП + 5 МП + 5 МП) 3 (50 МП + 8 МП + 2 МП)
Основной объектив - 64 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
- 50 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 24 мм
- Размер пикселя: 1 микрон
- Сенсор: 1/1.56", Sony IMX766 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус
Сверхширокоугольный объектив - 12 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 13 мм
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/4.0" (CMOS)
- 8 МП
- Апертура: f/2.2
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/4", Omnivision OV08D10
Макро объектив - 5 МП
- Апертура: f/2.4
- 2 МП
- Апертура: f/2.4
Времяпролетный объектив - 5 МП
- Апертура: f/2.4
-
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"		 - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
Примеры Примеры фото Samsung Galaxy A53 5G от DxOMark -
Селфи камера
Количество мегапикселей 32 мегапикселя 32 мегапикселя
Разрешение фото 6464 x 4864 6528 x 3680
Апертура f/2.2 f/2.4
Фокусное расстояние 26 мм 24 мм
Размер пикселя 0.8 микрон 0.8 микрон
Тип сенсора CMOS Exmor-RS CMOS
Размер сенсора 1/2.8" 1/2.74"
Разрешение видео 2160p (4K) при 30 FPS 1080p (Full HD) при 30 FPS

Тесты камеры от DxOMark

Качество фото
Качество видео
Итоговая оценка камеры

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac) Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display		 - Dual Band
- Wi-Fi MiMO
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
Версия Bluetooth 5.1 5.2
Функции Bluetooth PBAP/PAB, PAN, OPP, MAP, HSP, HID, HFP, DIP, AVRCP, A2DP LE
Тип USB USB Type-C USB Type-C
Версия USB 2 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS
NFC* Да Да
Инфракрасный порт Нет Нет
Связь
Количество SIM* 2 2
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM Попеременный Попеременный
Поддержка eSIM* Нет Нет
Гибридный слот Да Нет
LTE Cat* 18 -
Поддержка 5G Да Да

Звук

Динамики Стерео -
3.5 мм аудио порт Нет Нет
FM-Радио - Нет
Dolby Atmos Да Да
Тесты динамиков
Максимальная громкость
Galaxy A53 5G
86.1 дБ
Reno 8 Pro
н/д

Другое

Класс Средний класс Флагман
Дата выхода Март 2022 года Май 2022 года
Дата начала продаж Апрель 2022 года Июнь 2022 года
Наличие на рынке Доступен Доступен
Сенсоры и датчики - Датчик Холла
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев		 - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект* - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Скрепка для извлечения SIM-карт
- Краткое руководство пользователя		 - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Зарядное устройство
- Скрепка для извлечения SIM-карт
- Краткое руководство пользователя
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.

Итоги

Оба смартфона имеют свои преимущества и недостатки. Если для вас важнее производительность, коммуникации и корпус - выбирайте Oppo Reno 8 Pro, а если программное обеспечение, камера и звук – то Samsung Galaxy A53 5G.

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