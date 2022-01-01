Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 17 марта 2022 года Samsung Galaxy A53 5G с экраном 6.5" и чипом Exynos 1280, против 6.7-дюймового Oppo Reno 8 Pro Plus, который имеет процессор MediaTek Dimensity 8100 Max и вышел на 3 месяца позже. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.