Главная > Сравнение смартфонов > Galaxy A54 5G vs iPhone 8 – что лучше выбрать?

Samsung Galaxy A54 5G против Apple iPhone 8

71 из 100
Samsung Galaxy A54 5G
VS
49 из 100
Apple iPhone 8
Samsung Galaxy A54 5G
Apple iPhone 8

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 14 марта 2023 года Samsung Galaxy A54 5G с экраном 6.4" и чипом Exynos 1380, против 4.7-дюймового Apple iPhone 8, который имеет процессор Apple A11 Bionic и вышел на 67 месяцев раньше. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать Samsung Galaxy A54 5G
  • Комплектуется на 3179 мАч более емким аккумулятором – 5000 против 1821 мАч
  • На 1.7" большая диагональ экрана
  • Выше частота обновление дисплея – 120 Гц
  • На 63% лучшая автономность (37:16 vs 22:48 часов)
  • Тонкие рамки – на 17.5% выше полезная площадь экрана
  • Лучшее качество снимков камеры (согласно рейтингу DxOMark)
  • Современный порт USB Type-C
  • Показывает на 44% лучшую производительность в бенчмарке AnTuTu
  • На 52% выше максимальная яркость экрана (981 против 645 нит)
  • Поддержка стандарта Wi-Fi 6
  • Более современная версия Bluetooth (v5.3)
  • Наличие слота для карт памяти MicroSD до 1024 ГБ
Причины выбрать Apple iPhone 8
  • Поддержка беспроводной зарядки Qi на 7.5 Вт
  • Apple поддерживает свои смартфоны на несколько лет дольше, чем Samsung
  • Лучше лежит в руке - корпус на 9.4 мм уже
  • Весит на 54 грамма меньше
  • На 21% быстрее в одноядерном тесте GeekBench 5 – 937 и 776 баллов

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Производительность
Быстродействие приложений и системы
Игры
Возможности в 3D-гейминге
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview
Вы можете выбрать важность каждого параметра, чтобы более точного определить какой смартфон лучше подойдет конкретно под ваши потребности.
Персонализировать оценку
Функция
Важность (Вес)
Экран:
Камера:
Производительность:
Игры:
Автономность:
Коммуникации:
Чем выше важность, тем больше она повлияет на итоговую оценку NanoReview.

Цена/Качество

Введите за сколько вы можете купить данные смартфоны и нажмите кнопку "Рассчитать" - наш искусственный интеллект определит, какой из них лучший за свою цену.
VS

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
Galaxy A54 5G
vs
iPhone 8

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип Super AMOLED IPS LCD
Размер 6.4 дюймов 4.7 дюймов
Разрешение 1080 x 2340 пикселей 750 x 1334 пикселей
Соотношение сторон 19.5:9 16:9
Плотность пикселей 403 точек на дюйм 326 точек на дюйм
Частота обновления 120 Гц 60 Гц
Адаптивная частота обновления Нет Нет
Макс. заявленная яркость 500 нит 625 нит
Макс. заявленная яркость в HDR 1000 нит -
Поддержка HDR Да, HDR10+ Нет
Защита дисплея Corning Gorilla Glass 5 Закаленное стекло
Соотношение экрана к корпусу 82.9% 65.4%
Особенности - DCI-P3
- Always-On Display		 -
Тестирование дисплея
Цветовой охват sRGB 99.6% 99.9%
ШИМ (PWM) 253 Гц Не обнаружено
Время отклика 1 мс 22 мс
Контрастность ∞ Бесконечная 1373:1
Реальная пиковая яркость (авто)
Galaxy A54 5G +52%
981 нит
iPhone 8
645 нит
Источники: NotebookCheck [3], [4]

Дизайн и корпус

Высота 158.2 мм 138.4 мм
Ширина 76.7 мм 67.3 мм
Толщина 8.2 мм 7.3 мм
Вес 202 грамма 148 граммов
Водонепроницаемость IP67 IP67
Материал задней панели Стекло Стекло
Материал рамки Пластик Металл
Доступные цвета Белый, Черный, Зеленый, Фиолетовый Серебристый, Золотистый, Серый
Сканер отпечатков пальцев Да, в дисплее Да, в кнопке
Соотношение экрана к корпусу
Galaxy A54 5G +27%
82.9%
iPhone 8
65.4%

Производительность

Тестируем Samsung Galaxy A54 5G и Apple iPhone 8 в бенчмарках
Процессор
Чипсет Samsung Exynos 1380 Apple A11 Bionic
Макс. частота 2400 МГц 2100 МГц
CPU-ядер 8 (4 + 4) 6 (2 + 4)
Архитектура - 4 ядра по 2 ГГц: Cortex-A55
- 4 ядра по 2.4 ГГц: Cortex-A78		 - 4 ядра по 1.42 ГГц: Mistral
- 2 ядра по 2.39 ГГц: Monsoon
Размер транзистора 5 нанометров 10 нанометров
Графика Mali-G68 MP5 Apple GPU
Частота GPU 950 МГц -
FLOPS ~608 Гфлопс ~325 Гфлопс

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Galaxy A54 5G
776
iPhone 8 +21%
937
Geekbench 5 (многоядерный)
Galaxy A54 5G +21%
2709
iPhone 8
2232
AnTuTu Benchmark 9
Galaxy A54 5G +44%
517429
iPhone 8
360363
CPU 155921 121523
GPU 148262 110958
Memory 85150 44570
UX 126072 80000
Total score 517429 360363
3DMark Wild Life Performance
Galaxy A54 5G
2819
iPhone 8 +11%
3143
Пиковая температура корпуса 40.6 °C 45.4 °C
Stability 98% 62%
Graphics test 16 FPS 18 FPS
Graphics score 2819 3143
Web score 10146 -
Video editing 7235 -
Photo editing 25973 -
Data manipulation 11000 -
Writing score 16543 -
Источники: 3DMark [3], [4]
Добавить ваш результат теста AnTuTu

Память

Оперативная память
Объем ОЗУ 6, 8 ГБ 2 ГБ
Тип памяти LPDDR4X LPDDR4
Частота памяти 2133 МГц -
Количество каналов 2 2
Накопитель
Объем накопителя 128, 256 ГБ 64, 256 ГБ
Тип накопителя UFS 2.2 NVMe
Карта памяти MicroSD Нет
Макс. объем карты памяти До 1024 ГБ -

Программное обеспечение

Операционная система Android 13 iOS 11 (С обновлением до iOS 16.5)
Оболочка UI One UI 5.1 -
Размер системы из коробки 28 ГБ 6 ГБ

Батарея

Объем 5000 мАч 1821 мАч
Макс. мощность зарядки 25 Вт 15 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-ионный (Li-Ion)
Съемный Нет Нет
Беспроводная зарядка Нет Да, Qi (7.5 Вт)
Реверсивная зарядка Нет Нет
Быстрая зарядка Да (56% за 30 минут) Да (50% за 30 минут)
Время полной зарядки 1:03 ч. 1:15 ч.
Тесты автономности
Веб-серфинг 12:35 ч. 08:04 ч.
Просмотр видео 17:55 ч. 08:37 ч.
Игры 05:28 ч. 03:56 ч.
Режим ожидания 120 ч. 82 ч.
Общая автономность
Galaxy A54 5G +63%
37:16 ч.
iPhone 8
22:48 ч.

Камеры

Сравнение и тесты камер Samsung Galaxy A54 5G vs Apple iPhone 8
Основная камера
Матрица 50 мегапикселей 12 мегапикселей
Разрешение фото 8160 x 6120 4032 x 3024
Зум Цифровой Цифровой
Вспышка LED Quad LED
Стабилизация Оптическая Оптическая
Запись 8K видео Нет Нет
Запись 4K видео До 30 кадров/c До 60 кадров/c
Запись 1080p видео До 60 кадров/c До 60 кадров/c
Замедленная съемка 480 кадров/c (720p) 240 кадров/c (1080p)
Угол широкоугольного объектива 123° -
Количество объективов 3 (50 МП + 12 МП + 5 МП) 1 (12 МП)
Основной объектив - 50 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 23 мм
- Размер пикселя: 1 микрон
- Сенсор: 1/1.56", Sony IMX766 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
- 12 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 28 мм
- Размер пикселя: 1.22 микрон
- Сенсор: 1/3", Apple iSight Camera (BSI CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
Сверхширокоугольный объектив - 12 МП
- Апертура: f/2.2
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/3.1", Samsung S5K3L6 (ISOCELL CMOS)
-
Макро объектив - 5 МП
- Апертура: f/2.4
- Фокусное расстояние: 25 мм
- Размер пикселя: 1.12 микрон
-
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"		 - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
- Поддержка RAW
Примеры Примеры фото Samsung Galaxy A54 5G от DxOMark Примеры фото Apple iPhone 8 от DxOMark
Селфи камера
Количество мегапикселей 32 мегапикселя 7 мегапикселей
Разрешение фото 6464 x 4864 3088 x 2320
Апертура f/2.2 f/2.2
Фокусное расстояние 26 мм 32 мм
Размер пикселя 0.8 микрон 1 микрон
Тип сенсора Exmor-RS CMOS BSI CMOS
Размер сенсора 1/2.8" -
Разрешение видео 2160p (4K) при 30 FPS 1080p (Full HD) при 30 FPS

Тесты камеры от DxOMark

Качество фото
Galaxy A54 5G +14%
106
iPhone 8
93
Качество видео
Galaxy A54 5G +28%
115
iPhone 8
90
Итоговая оценка камеры
Galaxy A54 5G +16%
107
iPhone 8
92

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax) Wi-Fi 5 (802.11 b/g/n/ac)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi MiMO
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display		 - Dual Band
- Wi-Fi Hotspot
Версия Bluetooth 5.3 5
Функции Bluetooth LE LE, A2DP
Тип USB USB Type-C No
Версия USB 2 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
NFC* Да Да
Инфракрасный порт Нет Нет
Связь
Количество SIM* 2 1
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM Попеременный Попеременный
Поддержка eSIM* Да Нет
Гибридный слот Да Нет
LTE Cat* - 16
Поддержка 5G Да Нет

Звук

Динамики Стерео Стерео
3.5 мм аудио порт Нет Нет
FM-Радио Нет Нет
Dolby Atmos Да Да
Тесты динамиков
Максимальная громкость
Galaxy A54 5G +11%
88.7 дБ
iPhone 8
80.1 дБ

Другое

Класс Средний класс Флагман
Дата выхода Март 2023 года Сентябрь 2017 года
Дата начала продаж Март 2023 года Сентябрь 2017 года
Наличие на рынке Доступен Доступен
Уровень излучения SAR для головы 0.69 Вт/кг 1.35 Вт/кг
Уровень излучения SAR для тела 1.34 Вт/кг 1.36 Вт/кг
Сенсоры и датчики - Датчик Холла
- Барометр
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев		 - Барометр
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Зарядное устройство из коробки Нет -
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.

Итоги

Проведя анализ всех имеющихся у нас данных, мы считаем Samsung Galaxy A54 5G более удачной покупкой.

Опрос

А какой смартфон выберете вы?
2 (50%)
2 (50%)
Всего проголосовало: 4

Сравнения с конкурентами

1. iPhone 14 Pro и iPhone 8
2. Pixel 6 и iPhone 8
3. iPhone 13 mini и iPhone 8
4. Galaxy A34 5G и Galaxy A54 5G
5. Galaxy S21 FE 5G и Galaxy A54 5G
6. Galaxy A14 5G и Galaxy A54 5G
7. Galaxy A52s 5G и Galaxy A54 5G
8. Pixel 7 и Galaxy A54 5G
9. Galaxy A73 5G и Galaxy A54 5G
10. Galaxy A23 5G и Galaxy A54 5G
Сравнить другие смартфоны (1100+)

Мнение пользователей

Вы можете поделиться своим мнением или задать вопрос в комментариях ниже
Promotion
EnglishРусский
Телефоны
Мобильные чипы
Процессоры