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Samsung Galaxy A54 5G против Honor 50

72 из 100
Samsung Galaxy A54 5G
VS
65 из 100
Honor 50
Samsung Galaxy A54 5G
Honor 50

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 14 марта 2023 года Samsung Galaxy A54 5G с экраном 6.4" и чипом Exynos 1380, против 6.57-дюймового Honor 50, который имеет процессор Qualcomm Snapdragon 778G 5G и вышел на 21 месяц раньше. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать Samsung Galaxy A54 5G
  • Защита корпуса от воды по стандарту IP67
  • Комплектуется на 700 мАч более емким аккумулятором – 5000 против 4300 мАч
  • На 9% лучшая автономность (37:29 vs 34:31 часов)
  • На 32% выше максимальная яркость экрана (978 против 741 нит)
  • Более современная версия Bluetooth (v5.3)
  • Стабилизация изображения
  • Наличие слота для карт памяти MicroSD до 1024 ГБ
  • Смартфон на 1 год и 9 месяцев новее
  • Стерео динамики
  • Более новая ОС: Android 13 против 12
  • Запись замедленной съемки в 480 FPS
  • Фронтальная камера записывает видео в 4K
  • Поддержка функции eSIM
Причины выбрать Honor 50
  • Поддерживает более мощную зарядку (66W vs 25W)
  • Тонкие рамки – на 6.8% выше полезная площадь экрана
  • Весит на 27 граммов меньше

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Производительность
Быстродействие приложений и системы
Игры
Возможности в 3D-гейминге
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview
Вы можете выбрать важность каждого параметра, чтобы более точного определить какой смартфон лучше подойдет конкретно под ваши потребности.
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Функция
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Экран:
Камера:
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Автономность:
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VS

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
Galaxy A54 5G
vs
Honor 50

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип Super AMOLED OLED
Размер 6.4 дюймов 6.57 дюймов
Разрешение 1080 x 2340 пикселей 1080 x 2340 пикселей
Соотношение сторон 19.5:9 19.5:9
Плотность пикселей 403 точек на дюйм 392 точек на дюйм
Частота обновления 120 Гц 120 Гц
Адаптивная частота обновления Нет Нет
Макс. заявленная яркость 500 нит 525 нит
Макс. заявленная яркость в HDR 1000 нит 750 нит
Поддержка HDR Да, HDR10+ Да, HDR10
Защита дисплея Corning Gorilla Glass 5 Закаленное стекло
Соотношение экрана к корпусу 82.9% 89.7%
Особенности - DCI-P3
- Always-On Display		 - DCI-P3
- Always-On Display
- DC Dimming
Тестирование дисплея
Цветовой охват sRGB 99.6% 100%
ШИМ (PWM) 253 Гц 120 Гц
Время отклика 1 мс 2.4 мс
Контрастность ∞ Бесконечная ∞ Бесконечная
Реальная пиковая яркость (авто)
Galaxy A54 5G +32%
978 нит
Honor 50
741 нит
Источники: NotebookCheck [3], [4]

Дизайн и корпус

Высота 158.2 мм 160 мм
Ширина 76.7 мм 73.8 мм
Толщина 8.2 мм 7.8 мм
Вес 202 грамма 175 граммов
Водонепроницаемость IP67 Нет
Материал задней панели Стекло Стекло
Материал рамки Пластик Пластик
Доступные цвета Белый, Черный, Зеленый, Фиолетовый Белый, Черный, Зеленый, Красный
Сканер отпечатков пальцев Да, в дисплее Да, в дисплее
Соотношение экрана к корпусу
Galaxy A54 5G
82.9%
Honor 50 +8%
89.7%

Производительность

Тестируем Samsung Galaxy A54 5G и Honor 50 в бенчмарках
Процессор
Чипсет Samsung Exynos 1380 Qualcomm Snapdragon 778G 5G
Макс. частота 2400 МГц 2400 МГц
CPU-ядер 8 (4 + 4) 8 (1 + 3 + 4)
Архитектура - 4 ядра по 2 ГГц: Cortex-A55
- 4 ядра по 2.4 ГГц: Cortex-A78		 - 4 ядра по 1.9 ГГц: Kryo 670 Silver (Cortex-A55)
- 3 ядра по 2.2 ГГц: Kryo 670 Gold (Cortex-A78)
- 1 ядро по 2.4 ГГц: Kryo 670 Prime (Cortex-A78)
Размер транзистора 5 нанометров 6 нанометров
Графика Mali-G68 MP5 Adreno 642L
Частота GPU 950 МГц 490 МГц
FLOPS ~608 Гфлопс ~753 Гфлопс

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Galaxy A54 5G
769
Honor 50 +2%
782
Geekbench 5 (многоядерный)
Galaxy A54 5G
2692
Honor 50 +10%
2965
AnTuTu Benchmark 9
Galaxy A54 5G +3%
512804
Honor 50
498432
CPU 155921 152737
GPU 148262 156226
Memory 85150 75304
UX 126072 115932
Total score 512804 498432
3DMark Wild Life Performance
Galaxy A54 5G +13%
2821
Honor 50
2487
Пиковая температура корпуса 40.6 °C 38.4 °C
Stability 98% 98%
Graphics test 16 FPS 14 FPS
Graphics score 2821 2487
PCMark 3.0
Galaxy A54 5G +7%
12748
Honor 50
11946
Web score 10099 9728
Video editing 7233 7077
Photo editing 25829 25118
Data manipulation 11048 8753
Writing score 16730 14883
Источники: 3DMark [3], [4]
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Память

Оперативная память
Объем ОЗУ 6, 8 ГБ 8 ГБ
Тип памяти LPDDR4X LPDDR4X
Частота памяти 2133 МГц 2133 МГц
Количество каналов 2 2
Накопитель
Объем накопителя 128, 256 ГБ 128, 256 ГБ
Тип накопителя UFS 3.1 UFS 2.1
Карта памяти MicroSD Нет
Макс. объем карты памяти До 1024 ГБ -

Программное обеспечение

Операционная система Android 13 Android 11 (С обновлением до Android 12)
Оболочка UI One UI 5.1 Magic UI 6
Размер системы из коробки 28 ГБ 21 ГБ

Батарея

Объем 5000 мАч 4300 мАч
Макс. мощность зарядки 25 Вт 66 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Беспроводная зарядка Нет Нет
Реверсивная зарядка Нет Нет
Быстрая зарядка Да (56% за 30 минут) Да (61% за 30 минут)
Время полной зарядки 1:03 ч. 0:54 ч.
Тесты автономности
Веб-серфинг 12:44 ч. 11:48 ч.
Просмотр видео 17:55 ч. 15:11 ч.
Игры 05:40 ч. 05:34 ч.
Режим ожидания 120 ч. 116 ч.
Общая автономность
Galaxy A54 5G +9%
37:29 ч.
Honor 50
34:31 ч.

Камеры

Сравнение и тесты камер Samsung Galaxy A54 5G vs Honor 50
Основная камера
Матрица 50 мегапикселей 108 мегапикселей
Разрешение фото 8160 x 6120 12032 x 9024
Зум Цифровой Цифровой
Вспышка LED LED
Стабилизация Оптическая Цифровая
Запись 8K видео Нет Нет
Запись 4K видео До 30 кадров/c До 30 кадров/c
Запись 1080p видео До 60 кадров/c До 60 кадров/c
Замедленная съемка 480 кадров/c (720p) 240 кадров/c (720p)
Угол широкоугольного объектива 123° 120°
Количество объективов 3 (50 МП + 12 МП + 5 МП) 4 (108 МП + 8 МП + 2 МП + 2 МП)
Основной объектив - 50 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 23 мм
- Размер пикселя: 1 микрон
- Сенсор: 1/1.56", Sony IMX766 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
- 108 МП
- Апертура: f/1.9
- Размер пикселя: 0.7 микрон
- Сенсор: 1/1.52", Samsung S5KHM2 (ISOCELL Plus CMOS)
- Фазовый автофокус
Сверхширокоугольный объектив - 12 МП
- Апертура: f/2.2
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/3.1", Samsung S5K3L6 (ISOCELL CMOS)
- 8 МП
- Апертура: f/2.4
- Фокусное расстояние: 17 мм
- Сенсор: 1/4" (CMOS)
Макро объектив - 5 МП
- Апертура: f/2.4
- Фокусное расстояние: 25 мм
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- 2 МП
- Апертура: f/2.4
Времяпролетный объектив - - 2 МП
- Апертура: f/2.4
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"		 - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
Примеры Примеры фото Samsung Galaxy A54 5G от DxOMark -
Селфи камера
Количество мегапикселей 32 мегапикселя 32 мегапикселя
Разрешение фото 6464 x 4864 6528 x 4896
Апертура f/2.2 f/2.2
Фокусное расстояние 26 мм -
Размер пикселя 0.8 микрон -
Тип сенсора Exmor-RS CMOS ISOCELL CMOS
Размер сенсора 1/2.8" 1/3.14"
Разрешение видео 2160p (4K) при 30 FPS 1080p (Full HD) при 60 FPS

Тесты камеры от DxOMark

Качество фото
Качество видео
Итоговая оценка камеры

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax) Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi MiMO
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display		 - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
Версия Bluetooth 5.3 5.2
Функции Bluetooth LE LE, A2DP
Тип USB USB Type-C USB Type-C
Версия USB 2 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, NAVIC, SBAS
NFC* Да Да
Инфракрасный порт Нет Нет
Связь
Количество SIM* 2 2
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM Попеременный Попеременный
Поддержка eSIM* Да Нет
Гибридный слот Да Нет
LTE Cat* - 18
Поддержка 5G Да Да

Звук

Динамики Стерео Моно
3.5 мм аудио порт Нет Нет
FM-Радио Нет Нет
Dolby Atmos Да Нет
Тесты динамиков
Максимальная громкость
Galaxy A54 5G
88.7 дБ
Honor 50 +5%
92.7 дБ

Другое

Класс Средний класс Средний класс
Дата выхода Март 2023 года Июнь 2021 года
Дата начала продаж Март 2023 года Июнь 2021 года
Наличие на рынке Доступен Доступен
Уровень излучения SAR для головы 0.69 Вт/кг -
Уровень излучения SAR для тела 1.34 Вт/кг -
Сенсоры и датчики - Датчик Холла
- Барометр
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев		 - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Зарядное устройство из коробки Нет Да, 66 Вт
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.

Итоги

Проведя анализ всех имеющихся у нас данных, мы считаем Samsung Galaxy A54 5G более удачной покупкой.

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