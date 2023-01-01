Samsung Galaxy A54 5G против Huawei Honor Magic 5 VS Samsung Galaxy A54 5G Huawei Honor Magic 5 Мы подробно сравнили 2 смартфона: вышедший 1 марта 2023 года Samsung Galaxy A54 5G с экраном 6.4" и чипом Exynos 1380, против 6.73-дюймового Huawei Honor Magic 5, который имеет процессор Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

Технические характеристики Galaxy A54 5G были получены от инсайдеров и могут быть неточными.

Ключевые отличия Обзор основных преимуществ каждого из устройств Причины выбрать Samsung Galaxy A54 5G Стабилизация изображения

Стабилизация изображения Наличие слота для карт памяти MicroSD до 1024 ГБ Причины выбрать Huawei Honor Magic 5 Показывает на 92% лучшую производительность в бенчмарке AnTuTu

Показывает на 92% лучшую производительность в бенчмарке AnTuTu Камера имеет оптический зум 2.5x

Камера имеет оптический зум 2.5x На 0.33" большая диагональ экрана

На 0.33" большая диагональ экрана Тонкие рамки – на 9% выше полезная площадь экрана

Тонкие рамки – на 9% выше полезная площадь экрана Более быстрый тип накопителя - UFS 4.0 против UFS 2.2

Более быстрый тип накопителя - UFS 4.0 против UFS 2.2 Функция реверсивной зарядки

Функция реверсивной зарядки На 80% быстрее в одноядерном тесте GeekBench 5 – 1415 и 787 баллов

На 80% быстрее в одноядерном тесте GeekBench 5 – 1415 и 787 баллов Наличие инфракрасного порта

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Тесты и характеристики Сравнительная таблица технических характеристик и тестов

Экран Сравнение экранов смартфонов Тип Super AMOLED OLED Размер 6.4 дюймов 6.73 дюймов Разрешение 1080 x 2400 пикселей 1224 x 2688 пикселей Соотношение сторон 20:9 19.76:9 Плотность пикселей 411 точек на дюйм 439 точек на дюйм Частота обновления 120 Гц 120 Гц Адаптивная частота обновления Нет Да Макс. заявленная яркость 500 нит 600 нит Макс. заявленная яркость в HDR 800 нит 1600 нит Поддержка HDR Да, HDR10 Да, HDR10+ Защита дисплея Corning Gorilla Glass Закаленное стекло Соотношение экрана к корпусу 81.4% 90.4% Особенности - DCI-P3

- Always-On Display - DCI-P3

- Always-On Display

- DC Dimming

Дизайн и корпус Высота 158.3 мм 161.4 мм Ширина 76.7 мм 75.5 мм Толщина 8.2 мм 7.8 мм Вес 205 граммов 191 грамм Водонепроницаемость IP67 - Материал задней панели - Стекло Материал рамки Пластик Металл Доступные цвета Черный, Синий, Зеленый, Коричневый Черный, Синий Сканер отпечатков пальцев Да, в дисплее Да, в дисплее Соотношение экрана к корпусу Galaxy A54 5G 81.4% Honor Magic 5 +11% 90.4%

Память Оперативная память Объем ОЗУ 6, 8 ГБ 8, 12, 16 ГБ Тип памяти LPDDR5 LPDDR5 Количество каналов 4 4 Накопитель Объем накопителя 128, 256 ГБ 256, 512 ГБ Тип накопителя UFS 2.2 UFS 4.0 Карта памяти MicroSD Нет Макс. объем карты памяти До 1024 ГБ -

Программное обеспечение Операционная система Android 13 Android 13 Оболочка UI One UI 5.1 Magic UI 7.1

Батарея Характеристики Объем 5100 мАч 5100 мАч Мощность зарядки 25 Вт 66 Вт Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po) Съемный Нет Нет Беспроводная зарядка Нет Нет Реверсивная зарядка Нет Да Быстрая зарядка Да Да

Камеры Сравнение и тесты камер Samsung Galaxy A54 5G vs Huawei Honor Magic 5 Основная камера Матрица 50 мегапикселей 54 мегапикселя Разрешение фото 8160 x 6120 8768 x 6144 Зум Цифровой Оптический, 2.5x Вспышка LED Dual LED Стабилизация Оптическая Цифровая Запись 8K видео Нет Нет Запись 4K видео До 30 кадров/c До 60 кадров/c Запись 1080p видео До 60 кадров/c До 60 кадров/c Угол широкоугольного объектива 123° 122° Количество объективов 3 (50 МП + 12 МП + 5 МП) 3 (54 МП + 32 МП + 50 МП) Основной объектив - 50 МП

- Апертура: f/1.8

- Фазовый автофокус

- Оптическая стабилизация

- 54 МП

- Апертура: f/1.9

- Сенсор: 1/1.49", Sony IMX800 (Exmor-RS CMOS)

- Фазовый автофокус

Телефото объектив - - 32 МП

- Апертура: f/2.4

- Фазовый автофокус

- Оптическая стабилизация

Сверхширокоугольный объектив - 12 МП

- Апертура: f/2.2

- Размер пикселя: 1.12 микрон

- 50 МП

- Апертура: f/2.0

- Фокусное расстояние: 13 мм

- Сенсор: 1/2.5"

Макро объектив - 5 МП

- Апертура: f/2.4

- Особенности - Эффект "боке"

- Режим "Pro" - Эффект "боке"

- Режим "Pro" Селфи камера Количество мегапикселей 32 мегапикселя 12 мегапикселей Разрешение фото 6464 x 4864 4096 x 3072 Апертура f/2.2 - Фокусное расстояние 26 мм - Размер сенсора 1/2.8" - Разрешение видео 2160p (4K) при 30 FPS 2160p (4K) при 60 FPS

Коммуникации Версия Wi-Fi Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax) Wi-Fi 6E (802.11 a/b/g/n/ac/ax/be) Функции Wi-Fi - Dual Band

- Wi-Fi MiMO

- Wi-Fi Direct

- Wi-Fi Hotspot

- Wi-Fi Display - Dual Band

- Wi-Fi MiMO

- Wi-Fi Direct

- Wi-Fi Hotspot

- Wi-Fi Display Версия Bluetooth 5.2 5.2 Функции Bluetooth LE LE Тип USB USB Type-C USB Type-C Версия USB 2 2 Функции USB - Зарядка

- Режим USB-накопителя

- OTG - Зарядка

- Режим USB-накопителя

- OTG GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS NFC * Да Да Инфракрасный порт Нет Да Связь Количество SIM * 2 2 Тип SIM Nano Nano Режим работы SIM Попеременный Попеременный Поддержка eSIM * Нет Нет Гибридный слот Нет Нет LTE Cat * - 20 Поддержка 5G Да Да

Звук Динамики Стерео Стерео 3.5 мм аудио порт Нет Нет FM-Радио Нет Нет Dolby Atmos Да -

Другое Класс Средний класс Флагман Дата выхода Март 2023 года Февраль 2023 года Дата начала продаж Март 2023 года Март 2023 года Наличие на рынке Доступен Ожидается Сенсоры и датчики - Датчик приближения

- Гироскоп

- Акселерометр

- Датчик света

- Компас

- Сканер отпечатков пальцев - Датчик приближения

- Гироскоп

- Акселерометр

- Датчик света

- Компас

- Сканер отпечатков пальцев Комплект * - Смартфон

- Кабель USB Type-C

- Скрепка для извлечения SIM-карт

- Краткое руководство пользователя - Смартфон

- Зарядное устройство

- Кабель USB Type-C

- Скрепка для извлечения SIM-карт

- Краткое руководство пользователя

- Защитный чехол

* Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.

Итоги Проведя анализ всех имеющихся у нас данных, мы считаем Huawei Honor Magic 5 более удачной покупкой.