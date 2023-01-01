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Samsung Galaxy A54 5G против Huawei Honor Magic 5

Самсунг Галакси А54 5G
VS
Хуавей Хонор Мэджик 5
Samsung Galaxy A54 5G
Huawei Honor Magic 5

Мы подробно сравнили 2 смартфона: вышедший 1 марта 2023 года Samsung Galaxy A54 5G с экраном 6.4" и чипом Exynos 1380, против 6.73-дюймового Huawei Honor Magic 5, который имеет процессор Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

Технические характеристики Galaxy A54 5G были получены от инсайдеров и могут быть неточными.
  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать Samsung Galaxy A54 5G
  • Стабилизация изображения
  • Наличие слота для карт памяти MicroSD до 1024 ГБ
Причины выбрать Huawei Honor Magic 5
  • Показывает на 92% лучшую производительность в бенчмарке AnTuTu
  • Камера имеет оптический зум 2.5x
  • На 0.33" большая диагональ экрана
  • Тонкие рамки – на 9% выше полезная площадь экрана
  • Более быстрый тип накопителя - UFS 4.0 против UFS 2.2
  • Функция реверсивной зарядки
  • На 80% быстрее в одноядерном тесте GeekBench 5 – 1415 и 787 баллов
  • Наличие инфракрасного порта

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview

Цена/Качество

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Тесты и характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
Galaxy A54 5G
vs
Honor Magic 5

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип Super AMOLED OLED
Размер 6.4 дюймов 6.73 дюймов
Разрешение 1080 x 2400 пикселей 1224 x 2688 пикселей
Соотношение сторон 20:9 19.76:9
Плотность пикселей 411 точек на дюйм 439 точек на дюйм
Частота обновления 120 Гц 120 Гц
Адаптивная частота обновления Нет Да
Макс. заявленная яркость 500 нит 600 нит
Макс. заявленная яркость в HDR 800 нит 1600 нит
Поддержка HDR Да, HDR10 Да, HDR10+
Защита дисплея Corning Gorilla Glass Закаленное стекло
Соотношение экрана к корпусу 81.4% 90.4%
Особенности - DCI-P3
- Always-On Display		 - DCI-P3
- Always-On Display
- DC Dimming

Дизайн и корпус

Высота 158.3 мм 161.4 мм
Ширина 76.7 мм 75.5 мм
Толщина 8.2 мм 7.8 мм
Вес 205 граммов 191 грамм
Водонепроницаемость IP67 -
Материал задней панели - Стекло
Материал рамки Пластик Металл
Доступные цвета Черный, Синий, Зеленый, Коричневый Черный, Синий
Сканер отпечатков пальцев Да, в дисплее Да, в дисплее
Соотношение экрана к корпусу
Galaxy A54 5G
81.4%
Honor Magic 5 +11%
90.4%

Производительность

Тестируем Самсунг Галакси А54 5G и Хуавей Хонор Мэджик 5 в бенчмарках
Процессор
Чипсет Samsung Exynos 1380 Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2
Макс. частота 2400 МГц 3200 МГц
CPU-ядер 8 (4 + 4) 8 (1 + 2 + 2 + 3)
Архитектура - 4 ядра по 2 ГГц: Cortex-A55
- 4 ядра по 2.4 ГГц: Cortex-A78		 - 3 ядра по 2 ГГц: Cortex-A510
- 2 ядра по 2.8 ГГц: Cortex-A710
- 2 ядра по 2.8 ГГц: Cortex-A715
- 1 ядро по 3.2 ГГц: Cortex-X3
Кэш L3 - 8 МБ
Размер транзистора 5 нанометров 4 нанометра
Графика Mali-G68 MP5 Adreno 740
Частота GPU 950 МГц 680 МГц
FLOPS ~608 Гфлопс -

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Galaxy A54 5G
2631
Honor Magic 5 +76%
4637
AnTuTu Benchmark 9
Galaxy A54 5G
526937
Honor Magic 5 +92%
1011533
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Память

Оперативная память
Объем ОЗУ 6, 8 ГБ 8, 12, 16 ГБ
Тип памяти LPDDR5 LPDDR5
Количество каналов 4 4
Накопитель
Объем накопителя 128, 256 ГБ 256, 512 ГБ
Тип накопителя UFS 2.2 UFS 4.0
Карта памяти MicroSD Нет
Макс. объем карты памяти До 1024 ГБ -

Программное обеспечение

Операционная система Android 13 Android 13
Оболочка UI One UI 5.1 Magic UI 7.1

Батарея

Характеристики
Объем 5100 мАч 5100 мАч
Мощность зарядки 25 Вт 66 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Беспроводная зарядка Нет Нет
Реверсивная зарядка Нет Да
Быстрая зарядка Да Да

Камеры

Сравнение и тесты камер Samsung Galaxy A54 5G vs Huawei Honor Magic 5
Основная камера
Матрица 50 мегапикселей 54 мегапикселя
Разрешение фото 8160 x 6120 8768 x 6144
Зум Цифровой Оптический, 2.5x
Вспышка LED Dual LED
Стабилизация Оптическая Цифровая
Запись 8K видео Нет Нет
Запись 4K видео До 30 кадров/c До 60 кадров/c
Запись 1080p видео До 60 кадров/c До 60 кадров/c
Угол широкоугольного объектива 123° 122°
Количество объективов 3 (50 МП + 12 МП + 5 МП) 3 (54 МП + 32 МП + 50 МП)
Основной объектив - 50 МП
- Апертура: f/1.8
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
- 54 МП
- Апертура: f/1.9
- Сенсор: 1/1.49", Sony IMX800 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус
Телефото объектив - - 32 МП
- Апертура: f/2.4
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
Сверхширокоугольный объектив - 12 МП
- Апертура: f/2.2
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- 50 МП
- Апертура: f/2.0
- Фокусное расстояние: 13 мм
- Сенсор: 1/2.5"
Макро объектив - 5 МП
- Апертура: f/2.4
-
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"		 - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
Селфи камера
Количество мегапикселей 32 мегапикселя 12 мегапикселей
Разрешение фото 6464 x 4864 4096 x 3072
Апертура f/2.2 -
Фокусное расстояние 26 мм -
Размер сенсора 1/2.8" -
Разрешение видео 2160p (4K) при 30 FPS 2160p (4K) при 60 FPS

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax) Wi-Fi 6E (802.11 a/b/g/n/ac/ax/be)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi MiMO
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display		 - Dual Band
- Wi-Fi MiMO
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
Версия Bluetooth 5.2 5.2
Функции Bluetooth LE LE
Тип USB USB Type-C USB Type-C
Версия USB 2 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS
NFC* Да Да
Инфракрасный порт Нет Да
Связь
Количество SIM* 2 2
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM Попеременный Попеременный
Поддержка eSIM* Нет Нет
Гибридный слот Нет Нет
LTE Cat* - 20
Поддержка 5G Да Да

Звук

Динамики Стерео Стерео
3.5 мм аудио порт Нет Нет
FM-Радио Нет Нет
Dolby Atmos Да -

Другое

Класс Средний класс Флагман
Дата выхода Март 2023 года Февраль 2023 года
Дата начала продаж Март 2023 года Март 2023 года
Наличие на рынке Доступен Ожидается
Сенсоры и датчики - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев		 - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект* - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Скрепка для извлечения SIM-карт
- Краткое руководство пользователя		 - Смартфон
- Зарядное устройство
- Кабель USB Type-C
- Скрепка для извлечения SIM-карт
- Краткое руководство пользователя
- Защитный чехол
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.

Итоги

Проведя анализ всех имеющихся у нас данных, мы считаем Huawei Honor Magic 5 более удачной покупкой.

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